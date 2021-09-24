Япония не капитулировала после Хиросимы — генералы-самураи готовились продолжать войну

От ученых требовали создать атомную бомбу и сражаться до последнего японца

С прошлого года 3 сентября в России отмечается День окончания Второй мировой войны. Это – новодел постсоветской власти, которая во времена Ельцина, имея виды на «богатую Японию» и не желая напоминать о ее военных преступлениях и позорном поражении, вычеркнула из календаря Дней воинской славы России День Победы над Японией 3 сентября.

В Токио не оценили эти неуклюжие заигрывания и продолжают обвинять СССР, а теперь Россию в нарушении Пакта о нейтралитете, в ненужности вступления СССР в войну с Японией, в стремлении Сталина захватить «исконные» территории Страны восходящего солнца. В этом японцам помогают американцы, замалчивая вклад нашей страны в разгром дальневосточного зачинщика Второй мировой войны, представляя причиной капитуляции Японии применение Соединёнными Штатами нового оружия массового уничтожения – атомных бомб.

Факты истории опровергают подобные утверждения. Не атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, а вступление в войну Красной армии заставило японских политиков и генералов сложить оружие и подписать Акт о безоговорочной капитуляции.

* * *

Согласно проводимым в США опросам общественного мнения, здесь и по сей день до 60% населения оправдывают атомную бомбардировку. Удивительно, что и в Японии находятся те, кто соглашается с применением атомных бомб против своей страны. По опросам, их насчитывается 14% среди опрашиваемых. Однако подавляющее большинство, 79%, осуждают испепеление в ядерном пламени своих соотечественников.

«Сто миллионов погибнут смертью героев!»

В западной и японской историографии Второй мировой войны сознательно затушевывается тот факт, что японское правительство и военное командование не собирались капитулировать после разрушения Хиросимы.

Невзирая на атомную бомбардировку, сторонники «партии войны» продолжали развернутую по всей стране подготовку населения к отпору врагу в случае вторжения. Женщин, детей, стариков обучали приемам борьбы с применением бамбуковых копий, в горах создавались базы партизанской войны. Создатель отрядов смертников-камикадзе, заместитель начальника Главного морского штаба вице-адмирал Такидзиро Ониси, категорически выступая против капитуляции, заявлял на заседании правительства: «Пожертвовав жизнями 20 миллионов японцев в специальных атаках, мы добьемся безусловной победы». Он подчеркивал, что камикадзе не обязательно быть пилотом, достаточно просто«быть готовым нанести ценой своей жизни эффективный удар по противнику».

Массовые жертвы не смущали руководителей Японии. Не пугали их и атомные бомбы. Ведь не капитулировали же они весной 1945 года, когда в результате ковровых бомбардировок японских городов погибли, по разным подсчетам, от 500 до 900 тысяч жителей, что превосходило число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

В окрестностях города Мацусиро в префектуре Нагано (центральная Япония) продолжалось интенсивное строительство для монарха и высшего командования огромного бункера. Строили с использованием рабского труда корейцев. В выдолбленном в скальной породе убежище должны были располагаться императорская семья с обслуживающим персоналом,

Не понимая всей сложности создания атомного оружия, высшие чины армии требовали от ученых изготовления «оружия возмездия» – японской атомной бомбы. Работы над ее созданием были зашифрованы как «проект Ни», по чтению первого иероглифа фамилии руководителя проекта, ученика Нильса Бора профессора Ёсио Нисина.

До последнего существовали надежды на использование Квантунской армии (группы армий), расположенной в Северо-Восточном Китае (Маньчжурии). Вместе с тем рассматривался вариант в случае высадки американских войск на Японские острова переправить императора и его семью в марионеточное государство Маньчжоу-Го и продолжать войну. Считалось, что американцы не будут подвергать атомной бомбардировке территорию союзного Китая.

Подобные планы были перечеркнуты блицкригом советских войск в Маньчжурии. Объявив 8 августа войну милитаристской Японии, Советский Союз приступил к осуществлению широких наступательных операций в Северо-Восточном Китае, Корее, на Сахалине и Курильских островах. Это лишало японское военно-политическое руководство шансов оттянуть капитуляцию. 9 августа на экстренном заседании Высшего военного совета по руководству войной премьер-министр Кантаро Судзуки заявил: «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным окончание войны». Вопреки распространенному мнению о том, что именно атомная бомба заставила японцев капитулировать, решающее влияние на принятие японским правительством решения сложить оружие имело вступление в войну советских вооруженных сил.

Что же касается переданного 7 августа по американскому радио предупреждения президента Трумэна о готовности США в случае продолжения сопротивления нанести по Японии новые атомные удары, о том, что Японию «ожидает с воздуха такой поток разрушений, которого никогда не знала Земля», их расценили как «пропаганду противника». Эта оценка была недалека от истины. Американский президент блефовал. По расчетам американских штабов, для обеспечения высадки десантов на Японские острова требовалось по меньшей мере 9 атомных бомб, которых у США не было.

В распоряжении американцев была лишь еще одна плутониевая бомба «Толстяк», которая была сброшена 9 августа 1945 года на Нагасаки. Сброс «Толстяка» планировался на 11 августа и был по официальной версии перенесен на два дня ранее из-за неблагоприятного метеопрогноза на предстоящие дни. Однако нельзя исключать, что американское руководство, узнав о вступлении СССР в войну, поспешило еще одним атомным ударом добиться немедленной капитуляции японского правительства до глубокого продвижения советских войск в Китае. Было важно не отдать лавры победы над Японией Советскому Союзу.

Первоначально второй атомной бомбардировке должен был подвергнуться расположенный на острове Кюсю город Кокура, но из-за плохой видимости, уже находясь над целью, экипаж американского бомбардировщика принял решение атаковать Нагасаки, где можно было сбросить бомбу, визуально наводя самолет на объект поражения.

«Толстяк» был сброшен над центром Нагасаки в 11 часов 02 минуты 9 августа 1945 г. на высоте 500 метров. Жертвами испытания этой бомбы стали свыше 150 тыс. жителей Нагасаки, из них 74 тыс. человек погибли при взрыве.

Картина после взрыва была ужасающая. Вот как рисовал ее один из очевидцев:«Более чем в полутора километрах от эпицентра взрыва вдоль дороги лежали погибшие с многочисленными ожогами и ранами на телах… Трупный запах разложения проникал в ноздри спасателей, которых постоянно тошнило… На третий день после взрыва бомбы начали происходить странные вещи: спасшиеся стали умирать в огромных количествах… Доктора не могли объяснить данную загадку. И в Нагасаки, и в Хиросиме спустя уже неделю после атомных бомбардировок пациенты приходили в больницы и умирали, не доходя до кабинетов врачей… Пострадавшие не были жертвами обычной бомбы, они были облучены гамма-лучами, разрушившими их внутренности, и, как бомба с часовым механизмом, поставившими на них страшную печать смерти».

«Мокусацу» – убить молчанием

28 июля 1945 года на пресс-конференции премьер-министр Японии Судзуки заявил по поводу предъявленной японцам как ультиматум Потсдамской декларации: «Мы игнорируем её. Мы будем неотступно идти вперед и вести войну до конца». Небезынтересно, что после войны японские историки пытались доказать «несовершенство перевода» заявления Судзуки. Они утверждали, что использовавшееся японское слово «мокусацу» не эквивалентно понятию «игнорировать». Заметим, что это действительно так, но только в том смысле, что «мокусацу» еще более сильное и презрительное выражение, означающее «убить молчанием».

Перед советскими войсками была поставлена задача в кратчайшие сроки и с минимальными потерями разгромить Квантунскую группировку, а также японские войска в Корее, освободить Южный Сахалин и Курильские острова. Задача была с честью выполнена. Созданная за весну-лето 1945 года группировка советских войск на Дальнем Востоке насчитывала свыше 1,7 млн человек, около 30 тыс. орудий и минометов, 5250 танков и САУ, более 5 тыс. боевых самолетов. Стремительные сокрушительные удары советских войск на фронте протяженностью более 5 тыс. км позволили наголову разбить соединения и части Квантунской группировки. Для японской армии это было самое крупное поражение в войне. За 24 дня были разгромлены 22 японские дивизии. Потери японцев убитыми составили 83 737 человек и пленными – свыше 640 тыс.

Утром 9 августа 1945 года министр иностранных дел Японии Сигэнори Того убеждал премьер-министра Судзуки, что вступление СССР в войну не оставляет для Японии другого выхода, кроме принятия условий Потсдамской декларации. Влиятельный министр – хранитель императорской печати Коити Кидо доложил императору и Верховному главнокомандующему армией и военно-морским флотом Хирохито о необходимости немедленно прекратить войну. При этом выражалось опасение, что иначе поражение в войне может подтолкнуть народные массы к революции. Стремясь избежать этого, политическое руководство страны и окружение императора сочли необходимым капитулировать как можно скорее перед американцами и англичанами, дабы не допустить высадки на Японские острова советских войск.

(Окончание следует)

Фото: ThoughtCo