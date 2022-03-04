Байден и пустота

Пишет блогер под ником Государственник.

Здравствуйте, дорогие друзья.

Фотоколлаж - дело рук уважаемой Энфер, заместителя главного редактора портала "Рука Кремля" и главного админа нашего Телеграм-канала. В Телеграме этот мемасик уже разошелся по многим каналам, поэтому пользуйтесь на здоровье.

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Теперь о неприятном.

Думаю, многие из вас заметили, что на этом канале на некоторое время пропадала реклама. Судя по всему, либеральная команда Дзена взялась за старое - уже две мои публикации получили черную метку "язык вражды" и показываются только подписчикам.

В одном случае я могу даже согласиться с техподдержкой, но вот второй выходит за рамки моего понимания:

Процитирую выдержку из письма: "...автоматическая система проверки зафиксировала язык вражды, также публикация посвящена остросоциальной тематике."

В связи с этим у меня несколько вопросов к команде Дзена:

Дзен, я правильно понимаю, что вы еще не сообразили, что за последнюю неделю правила в Российской Федерации радикально поменялись? Я правильно понимаю, что поддержка действий Российской Федерации на Украине не находит понимания у либеральной команды Дзена? Я правильно понимаю, что в этот трудный санкционный период поддержка населения России, объяснение причин и последствий санкций для нас и всего мира является для команды Дзена неприемлемой штукой?

То есть нытье на Дзене и "нам всем хана" - это нормально и правильно? Нетвойнешечки - это тоже правильно и либерально?

И последнее - я правильно понимаю, что за свои убеждения команда Дзена готова отправиться на свалку истории вслед за "Эхом" и "Дождем"? Генеральная прокуратура Российской Федерации сейчас вся на нервах - Дзен, оно вам надо?

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Теперь по теме: в ночь со вторника на среду Джозеф Робинеттович Байден выступил в Конгрессе США с программной речью. Пока он говорил о внешнеполитической повестке, зал вскакивал с мест и хлопал в ладоши - но как только президент США перешел к вопросу состояния Соединенных пока Штатов, в зале заметно приуныли.

Президент признал наличие в Америке галопирующей инфляции. Этого можно было ожидать, поскольку уже даже глава ФРС заявил следующее: "Последствия конфликта на Украине для экономики США будут "в высшей степени неопределенными.""

Как отреагировали на речь Байдена мировые и европейские рынки, мы тоже видим в прямом эфире - нефть уверенно берет 110 баксов за баррель, газ побил свои же исторические рекорды (2320 в прыжке), цены на алюминий тоже космические (3,5 тысячи долларов за тонну, привет авиапрому, автопрому и микроэлектронике), медь на максимумах, "Северсталь" прекратил поставки стали в Евросоюз.

Правительство Германии дало зеленый свет на использование нефти из госрезерва. Мы можем только поздравить немцев со своевременным закрытием 11 угольных и 3 атомных реакторов в декабре - прошло всего два месяца и расплата за глупость политиков начала действовать.

Четыре года назад западные демократии советовали русским ставить VPN для пользования Телеграмом. Сегодня русские рекомендуют жителям этих стран ставить VPN, чтобы смотреть российские каналы на YouTube. Сюрреализм на марше.

400 долларов за тонну - новый рекорд цен на уголь в Европе. Роскосмос предупредил компанию OneWeb о том, что если она до 21:30 по московскому времени 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» снимут со старта в Байконуре. Отдельные эксперты предлагают Роскосмосу арестовать британские спутники. Как следствие, "Роскосмос" потребовал от Британии выйти из акционеров OneWeb для запуска спутников на российской ракете.

Разве это не прекрасно, я вас спрашиваю? В условиях объявленных санкций Роскосмос пересмотрит свои приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения. Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения.

После отмены запусков "Союзов" Европейское космическое агентство может запустить европейские спутники на своих ракетах... тогда, когда они у них появятся (Д.О. Рогозин)

Ну и чтобы два раза не вставать, еще одна замечательная цитата от Дмитрия Олеговича: "Надеюсь, "подход к снаряду" будет успешным. Наш двигатель использовался американцами 96 раз, все пуски успешные, статистика успеха уникальна. Но это при том, что наши специалисты из "Энергомаша" сопровождали эти пуски, обеспечивали их техническую поддержку. Скоро компания "Боинг", дважды облажавшаяся со своим новым пилотируемым кораблём "Starliner", затаив дыхание, в третий раз выйдет на лётные испытания. Выводиться в космос этот корабль будет на ракете "Atlas 5" с нашим маршевым двигателем РД-180 на первой ступени. Но уже без надзора наших спецов. Что ж, помолимся за наших американских друзей!"

Буллард из ФРС: последствия украинского кризиса будут больше ощущаться в Европе, чем в США. Высокая инфляция требует от ФРС повышения ставки.

Сэр Роджер Гейл сказал на одном из публичных мероприятий: «Я считаю, что мы должны послать очень четкий сигнал Путину и отменить все визы для российских граждан, которые в настоящее время действуют в Соединенном Королевстве, и отправить всех домой».

У министра окружающей среды и коллеги сэра Роджера по партии Зака Голдсмита чуть дар речи не пропал. Он заметил: «В Великобритании 70 000 русских..."

Ответ сэра Роджера был прекрасен: "Ну, будет некоторый побочный ущерб."

Предлагаю наградить сэра Роджера почетной грамотой с закруткой на спине, если Великобритания дойдет до предложенного им решения по нейтрализации русской агрессии.

Эльвира Сахипзадовна, которая Набиуллина: "Коллеги, друзья! Наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы всё делали для того, чтобы наша финансовая система и мы, Центральный банк, могли справиться с любыми шоками экономической и политической природы. Сейчас мы точно справимся. Нам всем сейчас приходится работать больше обычного. Это тяжело. Изматывает психологически и физически. Мы устаём, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить, что от нас сейчас многое зависит и поэтому мы должны быть сплочёнными. Нужно оставить любые разногласия и просто помогать коллегам."

Я не знаю человека, который нанес России ущерб больше любых санкций, кроме Эльвиры Сахипзадовны - но если и она уже запела такую арию, то в России действительно все поменялось.

Джозеф Робинеттович впервые применил по отношению к России термин "экономика-крепость". И все негативные экономические тенденции внутри Союза (так США называются по Конституции) - это цена, которую США платит за борьбу за демократию. По сути дела, галопирующая инфляция признана фактом. Прозвучал даже тезис о регулировании цен, впервые с семидесятых годов прошлого века.

Это лучше всего говорит о состоянии дел внутри Америки - но если у Америки еще есть шанс извлечь выгоду из ситуации, то в Евросоюзе дела совсем плохи. Там инфляция превысила американскую и продолжает раскручиваться, промышленное производство демонстрирует падение, рынки из-за летящих в пропасть авиакомпаний в красной зоне.

Информированные злые языки утверждают, что уже к осени может во весь рост встать вопрос о спасении национальных авиаперевозчиков. Скорее всего, этот вопрос встанет куда раньше, поскольку Кремль запретил вывод доходов из России для всех нерезидентов - максимум, что можно вывезти, не должно превышать эквивалент десяти тысяч долларов.

А это уже очень любопытный эффект. Те же ИКЕА, Ашаны, Хайятт, Леруа Мерлен, Сименс и прочие компании, имеющие сотни предприятий в России, лишаются инвестиционных планов развития за счет денег, выводимых ранее от нас. Наш "маленький" рынок дает этим компаниям процент маржи, недостижимый в "цивилизованном мире" - не случайно у "Леруа Мерлен" уже более сотни гипермаркетов стройматериалов в России.

Интересующиеся могут найти в поисковиках, сколько предприятий имеет тот же Сименс в России - и теперь он не способен платить налоги Германии из прибыли, полученной у нас. Замечательный эффект, не находите?

MarketWatch: котировки майских фьючерсов на пшеницу в Чикаго в ходе торгов в среду подскочила на 7,6% и достигла $10,59 за бушель. В Европе они будут еще выше, хвала Еврокомиссии.

На Байконуре с ракеты на стартовом столе с ракеты сдирают флаги США, Евросоюза и Японии. В России заблокировали сайт издания The Village. Байден заявил, что Зеленский должен сам решать, оставаться ли на Украине.

Поток новостей просто невероятен и успевает устареть через минуту, ибо накрывает новая волна информации. И заметьте - свои основные антисанкции Россия пока только готовит. Они обязательно будут, в самый неподходящий для Запада момент - и, вероятнее всего, мы еще удивимся цене на газ в Европе в 5000 долларов за тысячу кубов.

Во всяком случае, логика событий к этому и подводит.

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Дзен, надеюсь эта тема не слишком остросоциальна?

https://zen.yandex.ru/media/stateman/baiden-i-pustota-621f7b...