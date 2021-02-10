Уроки русско-японской войны для современной России

117 лет назад произошло событие, которое стало ключевым «поворотом не туда» в новой российской истории – началась русско-японская война. Событие, ставшее первопричиной целой цепочки последующих бед и катастроф.

О том, как она началась и почему, можно говорить долго, и потому чуть дальше мы ограничимся только самыми важными деталями этого сюжета. Пока скажем, чем она закончилась.

Закончилась она, как известно, поражением России. А поражение России привело к первой русской революции 1905 года – эту взаимосвязь подчёркивали абсолютно все исследователи российской истории. А первая русская революция привела к созданию Государственной Думы, которая вместо функций нормального парламента взяла на себя роль легального организатора антигосударственной деятельность. Которая и привела к Февралю 1917 года. А Февраль 1917 года привёл к расколу общества, поражению в Первой Мировой войне, последующей междоусобной бойне, потере огромных территорий и так далее, и так далее. А всё началось тогда, ровно 117 лет назад…

О русско-японской войне есть много мифов, а самые важные её факты почему-то почти или никогда не вспоминаются, или вспоминаются очень редко. Мифы эти для нашего народа и государства почти всегда оскорбительны, а противоречащие им факты сознательно оттеснены на второй план.

Ну, все как бы «в курсе» (кавычки тут чрезвычайно уместны), что России, де, была нужна «маленькая победоносная война», чтобы снять напряжение в обществе, и что Российская Империя вела чисто захватнический, хищнический спор с Японией за влияние в Маньчжурии и Корее. И всё вместе это – и «маленькая победоносная война», и «российский империализм на Дальнем Востоке» – как бы сами собой снимают вопрос, кто ту войну начал, и кто за неё в ответе. Россия, конечно же!

А, между тем, всё было ровным счётом наоборот: в ночь с 8 на 9 февраля (по новому стилю) японские миноносцы нанесли удар по российской эскадре в Порт-Артуре, выведя из строя самые сильные русские корабли – броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан» и крейсер «Паллада». А самое главное – атака эта была внезапной и подлой, без объявления войны и каких-то дипломатических прелюдий.

Ещё раз, артикулировано, без затверженных стереотипов: 8 февраля 1904 года Япония неожиданно, подло и коварно напала на Россию. Так — и только так!

Японцы были вооружены преимущественно кораблями немецкой и британской постройки. Вообще, роль Лондона и Вашингтона в развязывании войны была так велика, что публицист Михаил Меньшиков без обиняков писал: «Нет сомнения, что без обеспечения Америки и Англии Япония не сунулась бы с нами в войну». Все последующие действия эту точку зрения только подтверждали.

Уже на следующий день происходит знаменитый бой, в котором совершает свой подвиг крейсер «Варяг». Но почему он вообще состоялся – ведь «Варяг» и «Кореец» находились в корейском порту Чемульпо, и были дипломатически защищены чужим флагом? А всё просто: японцы подошли к гавани и поставили ультиматум – либо русские корабли уходят с рейда в открытое море и там принимают бой, либо гавань будет обстреляна. Находившиеся в Чемульпо капитаны судов нейтральных стран (догадайтесь, каких… английский крейсер «Тэлбот») дружно посоветовались и «выгнали» «Варяг» на растерзание японцам: дескать, идите себе, разбирайтесь, а то мы тут пострадать из-за вас боимся. Пришлось уходить. И погибать. Хотя сами японцы до конца не верили, что «Варяг» выйдет из порта и так торопились потом вслед за ним, что даже не поднимали якоря, а сбрасывали их вместе с якорными цепями.

Потом, очень нескоро, будет и Цусима. Долго-долго будет идти русская эскадра через весь мир к берегам Кореи. Она могла бы идти гораздо быстрее и вступить в бой совсем на других условиях и с иными шансами на успех, если бы британцы не запретили пополнять нашим кораблям запасы топлива в их портах. Приходилось искать те, которые на принадлежали к самой большой империи на планете – и терять время. Итог известен.

Ну, а итоговый мирный договор подписывался в Портсмуте, в США. Да, он не был разгромным, но всё-таки это было поражение. И были явно видны и сами победители, и их союзники.

Ещё одним важным уроком русско-японской войны было то, что проигрывать её было вовсе «необязательно»: на момент заключения мира у японской стороны были существенно выше общие потери (47 тысяч убитыми и около 27 тысяч умершими от болезней против 34 и 11 тысяч у русских войск), почти полностью исчерпан мобилизационный потенциал и экономические резервы – в то время как Транссиб неутомимо накачивал Дальний Восток всё новыми и новыми войсками. Война была проиграна из-за, в значительной степени, морального фактора – фактически, признать поражение государственную власть вынудило так называемое «прогрессивное общество», которое яростно не хотело победы «проклятого царизма» и всеми силами убеждало народ в неизбежности поражения и общей бессмысленности кампании.

Заметьте, что в современном мире у России по-прежнему только два союзника: армия и флот. Под красивыми лозунгами наших западных партнёров скрывается только желание ослабить нашу страну. Сто лет назад мы чудом выстояли и окрепли. После очередной попытки подружиться с западом в 91-м году потратили ещё 30 лет на восстановление. Не нужно слушать паникёров и пораженцев, какими бы трескучими фразами о «благе Отечества» они ни прикрывались. Благо для Отечества всегда одно – победа русского оружия. Урок – на все времена.