Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.

Фотограф Эдуард Гордеев из Санкт-Петербурга — большой любитель ненастной погоды и старинной архитектуры. Серия «В городе дождь», снятая им в поездках по многим городам Европы, сделала Эдуарда популярным в Интернете. А для него путешествия и снимки — это своего рода инвестирование средств и времени.

— Эдуард, добрый день! Для начала расскажите, пожалуйста, о себе: кто вы по профессии и как открыли для себя мир фотографии? Как давно вы снимаете?

— Добрый день! Моя профессия не связана с фотографией, съемки — это хобби, возможность увидеть красоту мира. Мои любимые жанры — городской и природный пейзаж.

Фотографией я заинтересовался довольно давно — до сих пор имеется старенький «ФЭД», — хотя больше с позиции зрителя. А серьезно заниматься ею начал после того, как приехал в Санкт-Петербург. Невозможно оставаться равнодушным к его красоте, тем более что у каждого фотографа есть свой неповторимый образ этого замечательного города. — Вы изучали фотографию самостоятельно или профессионально?

— Сначала я прошел обучение в фотошколе, потому что считаю, что теория — очень важная часть фотографии. Без соответствующих базовых знаний и понимания теории фотографии довольно сложно развиваться в дальнейшем. Конечно же, я изучал ее и самостоятельно и продолжаю это делать. Никогда не помешает почитать книжку или посмотреть фильм о фотографии. Она для меня — постоянный процесс открытия чего-то нового. Умейте слушать тишину! — Вы работаете в разных жанрах, это и городской пейзаж, и природный. Какой из них интересен вам в большей степени?

— Здесь у меня нет приоритета. Мне очень интересны городские пейзажи, которые позволяют показать атмосферу и неповторимость каждого города, красоту архитектуры. В то же время съемки природы — это прежде всего красота рассвета и заката, прозрачность воздуха. — Особой популярностью в Интернете пользуются ваши снимки из серии «В городе дождь». Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать такой цикл?

— Нельзя сказать, что это вышло случайно. Пробовать я начал давно, но первая фотография подобного плана получилась, когда я с дочкой был в Барселоне. Она ассистировала мне — держала зонт. Кроме того, большое влияние оказали на меня работы замечательного художника Леонида Афремова.

— Какие города вы сняли в рамках этой серии? — Я снимал в Барселоне, Лиссабоне, Праге, Санкт-Петербурге, Кельне, Выборге, Обидуше, Хельсинки, Стокгольме. Мне было важно, чтобы город имел свою историю, ведь фотограф должен в небольшом пространстве кадра передать красоту, ритм, а при удаче — и атмосферу самого места. — Мой родной город — Улан-Удэ.

Климат Байкала, конечно, отличается от климата Санкт-Петербурга. Мне нравится, когда идет дождь, и с точки зрения фотографа, и с точки зрения жителя мегаполиса: все становится чище и свежее, особенно летом. Но я также люблю и солнце. Все хорошо в меру. — Среди ваших работ много потрясающих пейзажей из красивейших мест Земли. Много ли вы путешествуете и какая из поездок произвела на вас наибольшее впечатление?

— Одно из самых лучших и надежных вложений средств — это инвестиции в память. Я стараюсь путешествовать как можно больше, и не только за границу или на дальние расстояния. Когда выдается свободное время, стараюсь выехать в интересные места недалеко от Санкт-Петербурга, а их очень много: Выборг, Псков, Старая Ладога — список можно продолжать. Но вместе с тем дальние путешествия — это яркие ощущения от чего-то нового. Большое впечатление произвела на меня в своё время поездка на Байкал. Кроме того, для меня это родные места, где я давно не был. Был в Карпатах, о чем вспоминаю с большим удовольствием. Много впечатлений от поездки на Горный Алтай и очень хочу поехать туда опять... — Фототехнику каких производителей вы используете? Применяете ли какую-либо защиту для техники во время дождливых прогулок?

— Я использую зеркальную камеру Nikon. Был период, когда пробовал перейти на Canon, но, как говорится, не сложилось. Да, я думал о защитном чехле для камеры, однако сейчас отказался от этой идеи. Главная проблема во время дождя — попадание капель на линзу объектива или его запотевание. Это мешает, но это неизбежно, особенно во время ветра, от этого не уйти. А в целом мне хватает зонта. — Есть ли мастера фотографии, творчество которых для вас особенно ценно?

— Энни Лейбовиц, Стив Мак-Карри, Ян Артус-Бертран. Неординарность и большое мастерство этих фотографов вызывают уважение и желание учиться. — Что означает для вас фотография сейчас?

— Это мое любимое занятие. Эмоциональное и интеллектуальное хобби. Возможность увидеть и показать красивые сюжеты и места. Общение с интересными и талантливыми людьми.

— Огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы! Желаем вам успехов, вдохновения и новых красивых кадров!

— Взаимно.

Осень в Кенозерье

Северная зарисовка

Природа Севера сурова,-

Не то что средней полосы.

Но с пробужденья до покрова

Не лишена своей красы.



Пусть краски здесь чуть-чуть скуднее,

И меньше солнца и тепла,

Зато в ночь белую виднее

Как грань меж тьмой и светом пролегла. Кижи Заповедные места

Карелия… Карелия…

Карелия… Карелия… Прекрасная страна!

Какие утром синие в стране той небеса!

И облака, как лодочки, качает ветерок,

и слышится проснувшийся таёжный шепоток –

шумят седые сосны, берёзы вторят им,

и где-то в дымке видится журавлиный клин…

А в зелени расстеленной озёрные глаза

на Вас глядят, и тонет в голубизне душа!

Реки водопадами срываются со скал,

и грозен перекатами их неуёмный вал,

и родники сочатся из недр земных струёй

светлой, чистой, вкусной и очень ледяной…. Карелия. Село Соломенное

Карелия… Карелия… Прекрасная страна!

Какие утром синие в стране той небеса!

Моя любовь навеки стране той отдана,

волшебной сказкой этою душа покорена….



© Copyright: Зарина Морская, 2014 Утро в Карелии Карелия. Белая ночь Утренний дождь в Дунилово (Ивановская область) Соловецкое утро Соловки. Хмурый сентябрь

Белёсые седеют росы…

И летом Север холодит!

Ветрами хвою теребит,

Шепча про снежные заносы.



Суровый лик Святой России.

Но красный умирает цвет,

И древность монастырских лет

Подчёркивает тёмно-синий.



Вот, на востоке свет забрезжил…

И возникает цвет другой:

Прозрачный, нежно-голубой.

Цвет Богородицы. Надежды.



Прошло два времени пред вами,

Громады Соловецких стен!

И каждый прожитый ваш день

Написан вечными словами.

Глядит озерными глазами

На небо стайка островов.

В них отражается Покров,

Струящийся с Небес крестами.



И снова верой озарится

Душа: стоит, как богатырь,

Наш Соловецкий монастырь.

И с ним Небесная Царица.

© Copyright: Людмила Кушневская Соловки

Воспоминаньем озарится

Душа. Стоит, как богатырь,

Наш Соловецкий монастырь

На страже северной границы.



Закат разлил свою палитру:

Не деревянный – золотой

Крест над обителью святой;

Клобук напоминает митру.

Краснеют золотые дали.

И митра, и клобук и крест

Окрасились в кровавый цвет

И мучениками предстали.



Земное утонуло море

В небесном океане слёз.

И бриз от берега отнёс

Покой, молитву, боль и горе. Умейте слушать тишину!

В ней робко-нежное дыхание

От ветерков, а их желание

С любым листом играть готово,

Засохшим или клейко-новым,

Не выделяя время сну…

У пруда кваканье лягушки

И всплеск испуганный везде

Кругов-разводов на воде,

И шелест камыша в сторонке,

Он и задумчивый, и тонкий

С папахой теплой на макушке…

Умейте слушать тишину!

Накличет радости в летах

Кукушка в дальнем перелеске,

И солнце заиграет в блеске,

В крылах стрекоз сверкая ярко,

Шуршат они, в июне жарко,

И дни валяются в цветах. Умейте слушать тишину!

В ней гомон птичий раздается,

Скрипит телега колесом,

И в заводи усатый сом

Хвостом по глади водной стукнет,

И эхо весело аукнет

И за кустами отзовётся.

Запляшет налетевший дождь,

Играя в трубы и кларнеты,

Бросая капельки-монеты

Для жаждущей его округи

И простирая к небу руки,

Как у туземцев мудрый вождь.

Умейте слушать тишину! Запляшет налетевший дождь,Играя в трубы и кларнеты,Бросая капельки-монетыДля жаждущей его округиИ простирая к небу руки,Как у туземцев мудрый вождь.Умейте слушать тишину!

© Copyright: Дарафея, 2011 На Заяцком острове На Онежском озере На Волхове Недалеко от Осташкова Осеннее утро в селе Вершинино Утреннее очарование Карпат Утро в Карпатах Горицы Ширков погост На Балтике... Весенний вечер в Кашкайше Мыс Рока Зимняя тишина

Когда зима ковры расстелет,

Рассыпет иней на кустах,

И серебром покроет ели,

Задремлет ветер у моста...

И в этой тишине безмолвной

Средь мира, полного чудес,

Средь чистоты кристально-звонкой

Услышу я, как дышит лес...

В холодном трепетном молчанье

Вдохну я воздух, не спеша...

Сольюсь с зимой в одно дыханье,

И запоёт моя душа!

© Copyright: Екатерина Кунцевич, 2015 https://35photo.pro/nau/

https://rosphoto.com/portfolio/eduard_gordeev-3047?ysclid=ld...