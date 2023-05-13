Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.

Фотограф Эдуард Гордеев из Санкт-Петербурга — большой любитель ненастной погоды и старинной архитектуры. Серия «В городе дождь», снятая им в поездках по многим городам Европы, сделала Эдуарда популярным в Интернете. А для него путешествия и снимки — это своего рода инвестирование средств и времени.
— Эдуард, добрый день! Для начала расскажите, пожалуйста, о себе: кто вы по профессии и как открыли для себя мир фотографии? Как давно вы снимаете?
— Добрый день! Моя профессия не связана с фотографией, съемки — это хобби, возможность увидеть красоту мира. Мои любимые жанры — городской и природный пейзаж.
Фотографией я заинтересовался довольно давно — до сих пор имеется старенький «ФЭД», — хотя больше с позиции зрителя.А серьезно заниматься ею начал после того, как приехал в Санкт-Петербург. Невозможно оставаться равнодушным к его красоте, тем более что у каждого фотографа есть свой неповторимый образ этого замечательного города.— Вы изучали фотографию самостоятельно или профессионально?
— Сначала я прошел обучение в фотошколе, потому что считаю, что теория — очень важная часть фотографии. Без соответствующих базовых знаний и понимания теории фотографии довольно сложно развиваться в дальнейшем. Конечно же, я изучал ее и самостоятельно и продолжаю это делать. Никогда не помешает почитать книжку или посмотреть фильм о фотографии. Она для меня — постоянный процесс открытия чего-то нового.Умейте слушать тишину!— Вы работаете в разных жанрах, это и городской пейзаж, и природный. Какой из них интересен вам в большей степени?
— Здесь у меня нет приоритета. Мне очень интересны городские пейзажи, которые позволяют показать атмосферу и неповторимость каждого города, красоту архитектуры. В то же время съемки природы — это прежде всего красота рассвета и заката, прозрачность воздуха.— Особой популярностью в Интернете пользуются ваши снимки из серии «В городе дождь». Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать такой цикл?
— Нельзя сказать, что это вышло случайно. Пробовать я начал давно, но первая фотография подобного плана получилась, когда я с дочкой был в Барселоне. Она ассистировала мне — держала зонт. Кроме того, большое влияние оказали на меня работы замечательного художника Леонида Афремова.
— Какие города вы сняли в рамках этой серии?— Я снимал в Барселоне, Лиссабоне, Праге, Санкт-Петербурге, Кельне, Выборге, Обидуше, Хельсинки, Стокгольме. Мне было важно, чтобы город имел свою историю, ведь фотограф должен в небольшом пространстве кадра передать красоту, ритм, а при удаче — и атмосферу самого места.— Мой родной город — Улан-Удэ.
Климат Байкала, конечно, отличается от климата Санкт-Петербурга. Мне нравится, когда идет дождь, и с точки зрения фотографа, и с точки зрения жителя мегаполиса: все становится чище и свежее, особенно летом. Но я также люблю и солнце. Все хорошо в меру.— Среди ваших работ много потрясающих пейзажей из красивейших мест Земли. Много ли вы путешествуете и какая из поездок произвела на вас наибольшее впечатление?
— Одно из самых лучших и надежных вложений средств — это инвестиции в память. Я стараюсь путешествовать как можно больше, и не только за границу или на дальние расстояния.Когда выдается свободное время, стараюсь выехать в интересные места недалеко от Санкт-Петербурга, а их очень много: Выборг, Псков, Старая Ладога — список можно продолжать. Но вместе с тем дальние путешествия — это яркие ощущения от чего-то нового.Большое впечатление произвела на меня в своё время поездка на Байкал. Кроме того, для меня это родные места, где я давно не был. Был в Карпатах, о чем вспоминаю с большим удовольствием. Много впечатлений от поездки на Горный Алтай и очень хочу поехать туда опять...— Фототехнику каких производителей вы используете? Применяете ли какую-либо защиту для техники во время дождливых прогулок?
— Я использую зеркальную камеру Nikon. Был период, когда пробовал перейти на Canon, но, как говорится, не сложилось. Да, я думал о защитном чехле для камеры, однако сейчас отказался от этой идеи. Главная проблема во время дождя — попадание капель на линзу объектива или его запотевание. Это мешает, но это неизбежно, особенно во время ветра, от этого не уйти. А в целом мне хватает зонта.— Есть ли мастера фотографии, творчество которых для вас особенно ценно?
— Энни Лейбовиц, Стив Мак-Карри, Ян Артус-Бертран. Неординарность и большое мастерство этих фотографов вызывают уважение и желание учиться.— Что означает для вас фотография сейчас?
— Это мое любимое занятие. Эмоциональное и интеллектуальное хобби. Возможность увидеть и показать красивые сюжеты и места. Общение с интересными и талантливыми людьми.
— Огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы! Желаем вам успехов, вдохновения и новых красивых кадров!
— Взаимно.
Осень в Кенозерье
Северная зарисовка
Природа Севера сурова,-
Не то что средней полосы.
Но с пробужденья до покрова
Не лишена своей красы.
Пусть краски здесь чуть-чуть скуднее,
И меньше солнца и тепла,
Зато в ночь белую виднее
Как грань меж тьмой и светом пролегла.КижиЗаповедные места
Карелия… Карелия…
Карелия… Карелия… Прекрасная страна!
Какие утром синие в стране той небеса!
И облака, как лодочки, качает ветерок,
и слышится проснувшийся таёжный шепоток –
шумят седые сосны, берёзы вторят им,
и где-то в дымке видится журавлиный клин…
А в зелени расстеленной озёрные глаза
на Вас глядят, и тонет в голубизне душа!
Реки водопадами срываются со скал,
и грозен перекатами их неуёмный вал,
и родники сочатся из недр земных струёй
светлой, чистой, вкусной и очень ледяной….Карелия. Село Соломенное
Карелия… Карелия… Прекрасная страна!
Какие утром синие в стране той небеса!
Моя любовь навеки стране той отдана,
волшебной сказкой этою душа покорена….
© Copyright: Зарина Морская, 2014Утро в КарелииКарелия. Белая ночьУтренний дождь в Дунилово (Ивановская область)Соловецкое утроСоловки. Хмурый сентябрь
Белёсые седеют росы…
И летом Север холодит!
Ветрами хвою теребит,
Шепча про снежные заносы.
Суровый лик Святой России.
Но красный умирает цвет,
И древность монастырских лет
Подчёркивает тёмно-синий.
Вот, на востоке свет забрезжил…
И возникает цвет другой:
Прозрачный, нежно-голубой.
Цвет Богородицы. Надежды.
Прошло два времени пред вами,
Громады Соловецких стен!
И каждый прожитый ваш день
Написан вечными словами.
Глядит озерными глазами
На небо стайка островов.
В них отражается Покров,
Струящийся с Небес крестами.
И снова верой озарится
Душа: стоит, как богатырь,
Наш Соловецкий монастырь.
И с ним Небесная Царица.
© Copyright: Людмила КушневскаяСоловки
Воспоминаньем озарится
Душа. Стоит, как богатырь,
Наш Соловецкий монастырь
На страже северной границы.
Закат разлил свою палитру:
Не деревянный – золотой
Крест над обителью святой;
Клобук напоминает митру.
Краснеют золотые дали.
И митра, и клобук и крест
Окрасились в кровавый цвет
И мучениками предстали.
Земное утонуло море
В небесном океане слёз.
И бриз от берега отнёс
Покой, молитву, боль и горе.Умейте слушать тишину!
В ней робко-нежное дыхание
От ветерков, а их желание
С любым листом играть готово,
Засохшим или клейко-новым,
Не выделяя время сну…
У пруда кваканье лягушки
И всплеск испуганный везде
Кругов-разводов на воде,
И шелест камыша в сторонке,
Он и задумчивый, и тонкий
С папахой теплой на макушке…
|Умейте слушать тишину!
Накличет радости в летах
Кукушка в дальнем перелеске,
И солнце заиграет в блеске,
В крылах стрекоз сверкая ярко,
Шуршат они, в июне жарко,
И дни валяются в цветах.
|Умейте слушать тишину!
В ней гомон птичий раздается,
Скрипит телега колесом,
И в заводи усатый сом
Хвостом по глади водной стукнет,
И эхо весело аукнет
И за кустами отзовётся.
Играя в трубы и кларнеты,
Бросая капельки-монеты
Для жаждущей его округи
И простирая к небу руки,
Как у туземцев мудрый вождь.
Умейте слушать тишину!
© Copyright: Дарафея, 2011На Заяцком островеНа Онежском озереНа ВолховеНедалеко от ОсташковаОсеннее утро в селе ВершининоУтреннее очарование КарпатУтро в КарпатахГорицыШирков погостНа Балтике...Весенний вечер в КашкайшеМыс РокаЗимняя тишина
Когда зима ковры расстелет,
Рассыпет иней на кустах,
И серебром покроет ели,
Задремлет ветер у моста...
И в этой тишине безмолвной
Средь мира, полного чудес,
Средь чистоты кристально-звонкой
Услышу я, как дышит лес...
В холодном трепетном молчанье
Вдохну я воздух, не спеша...
Сольюсь с зимой в одно дыханье,
И запоёт моя душа!
© Copyright: Екатерина Кунцевич, 2015https://35photo.pro/nau/
https://rosphoto.com/portfolio/eduard_gordeev-3047?ysclid=ld...
Свежие комментарии