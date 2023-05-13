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Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.

Фотограф Эдуард Гордеев из Санкт-Петербурга — большой любитель ненастной погоды и старинной архитектуры. Серия «В городе дождь», снятая им в поездках по многим городам Европы, сделала Эдуарда популярным в Интернете. А для него путешествия и снимки — это своего рода инвестирование средств и времени. 
— Эдуард, добрый день! Для начала расскажите, пожалуйста, о себе: кто вы по профессии и как открыли для себя мир фотографии? Как давно вы снимаете?
— Добрый день! Моя профессия не связана с фотографией, съемки — это хобби, возможность увидеть красоту мира. Мои любимые жанры — городской и природный пейзаж.
Фотографией я заинтересовался довольно давно — до сих пор имеется старенький «ФЭД», — хотя больше с позиции зрителя.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.А серьезно заниматься ею начал после того, как приехал в Санкт-Петербург. Невозможно оставаться равнодушным к его красоте, тем более что у каждого фотографа есть свой неповторимый образ этого замечательного города.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Вы изучали фотографию самостоятельно или профессионально?
— Сначала я прошел обучение в фотошколе, потому что считаю, что теория — очень важная часть фотографии. Без соответствующих базовых знаний и понимания теории фотографии довольно сложно развиваться в дальнейшем. Конечно же, я изучал ее и самостоятельно и продолжаю это делать. Никогда не помешает почитать книжку или посмотреть фильм о фотографии. Она для меня — постоянный процесс открытия чего-то нового.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Умейте слушать тишину!Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Вы работаете в разных жанрах, это и городской пейзаж, и природный. Какой из них интересен вам в большей степени?
— Здесь у меня нет приоритета. Мне очень интересны городские пейзажи, которые позволяют показать атмосферу и неповторимость каждого города, красоту архитектуры. В то же время съемки природы — это прежде всего красота рассвета и заката, прозрачность воздуха.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Фото - Эдуард Гордеев. Трамвай— Особой популярностью в Интернете пользуются ваши снимки из серии «В городе дождь». Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать такой цикл?
— Нельзя сказать, что это вышло случайно. Пробовать я начал давно, но первая фотография подобного плана получилась, когда я с дочкой был в Барселоне. Она ассистировала мне — держала зонт. Кроме того, большое влияние оказали на меня работы замечательного художника Леонида Афремова.
— Какие города вы сняли в рамках этой серии?Фото - Эдуард Гордеев. Дождь— Я снимал в Барселоне, Лиссабоне, Праге, Санкт-Петербурге, Кельне, Выборге, Обидуше, Хельсинки, Стокгольме. Мне было важно, чтобы город имел свою историю, ведь фотограф должен в небольшом пространстве кадра передать красоту, ритм, а при удаче — и атмосферу самого места.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Мой родной город — Улан-Удэ. 
Климат Байкала, конечно, отличается от климата Санкт-Петербурга. Мне нравится, когда идет дождь, и с точки зрения фотографа, и с точки зрения жителя мегаполиса: все становится чище и свежее, особенно летом. Но я также люблю и солнце. Все хорошо в меру.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Среди ваших работ много потрясающих пейзажей из красивейших мест Земли. Много ли вы путешествуете и какая из поездок произвела на вас наибольшее впечатление?
— Одно из самых лучших и надежных вложений средств — это инвестиции в память. Я стараюсь путешествовать как можно больше, и не только за границу или на дальние расстояния.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Когда выдается свободное время, стараюсь выехать в интересные места недалеко от Санкт-Петербурга, а их очень много: Выборг, Псков, Старая Ладога — список можно продолжать. Но вместе с тем дальние путешествия — это яркие ощущения от чего-то нового.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Большое впечатление произвела на меня в своё время поездка на Байкал. Кроме того, для меня это родные места, где я давно не был. Был в Карпатах, о чем вспоминаю с большим удовольствием. Много впечатлений от поездки на Горный Алтай и очень хочу поехать туда опять...Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Фототехнику каких производителей вы используете? Применяете ли какую-либо защиту для техники во время дождливых прогулок?
— Я использую зеркальную камеру Nikon. Был период, когда пробовал перейти на Canon, но, как говорится, не сложилось. Да, я думал о защитном чехле для камеры, однако сейчас отказался от этой идеи. Главная проблема во время дождя — попадание капель на линзу объектива или его запотевание. Это мешает, но это неизбежно, особенно во время ветра, от этого не уйти. А в целом мне хватает зонта.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Есть ли мастера фотографии, творчество которых для вас особенно ценно?
— Энни Лейбовиц, Стив Мак-Карри, Ян Артус-Бертран. Неординарность и большое мастерство этих фотографов вызывают уважение и желание учиться.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.— Что означает для вас фотография сейчас?
— Это мое любимое занятие. Эмоциональное и интеллектуальное хобби. Возможность увидеть и показать красивые сюжеты и места. Общение с интересными и талантливыми людьми.
— Огромное спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы! Желаем вам успехов, вдохновения и новых красивых кадров!
— Взаимно.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.NewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард Гордеев

Осень в Кенозерье

Северная зарисовка
Природа Севера сурова,-
Не то что средней полосы.
Но с пробужденья до покрова
Не лишена своей красы.

Пусть краски здесь чуть-чуть скуднее,
И меньше солнца и тепла,
Зато в ночь белую виднее
Как грань меж тьмой и светом пролегла.NewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевКижиNewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевNewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевЗаповедные места

Карелия… Карелия…
Карелия… Карелия… Прекрасная страна!
Какие утром синие в стране той небеса!
И облака, как лодочки, качает ветерок,
и слышится проснувшийся таёжный шепоток –
шумят седые сосны, берёзы вторят им,
и где-то в дымке видится журавлиный клин…
А в зелени расстеленной озёрные глаза
на Вас глядят, и тонет в голубизне душа!
Реки водопадами срываются со скал,
и грозен перекатами их неуёмный вал,
и родники сочатся из недр земных струёй
светлой, чистой, вкусной и очень ледяной….NewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевКарелия. Село Соломенное

Карелия… Карелия… Прекрасная страна!
Какие утром синие в стране той небеса!
Моя любовь навеки стране той отдана,
волшебной сказкой этою душа покорена….

© Copyright: Зарина Морская, 2014NewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевУтро в КарелииNewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевКарелия. Белая ночьКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Утренний дождь в Дунилово (Ивановская область)Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Фото - Эдуард Гордеев. Храм на водеКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Соловецкое утроNewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевСоловки. Хмурый сентябрь

Белёсые седеют росы…
И летом Север холодит!
Ветрами хвою теребит,
Шепча про снежные заносы.

Суровый лик Святой России.
Но красный умирает цвет,
И древность монастырских лет
Подчёркивает тёмно-синий.

Вот, на востоке свет забрезжил…
И возникает цвет другой:
Прозрачный, нежно-голубой.
Цвет Богородицы. Надежды.

Прошло два времени пред вами,
Громады Соловецких стен!
И каждый прожитый ваш день
Написан вечными словами.

Глядит озерными глазами
На небо стайка островов.
В них отражается Покров,
Струящийся с Небес крестами.

И снова верой озарится
Душа: стоит, как богатырь,
Наш Соловецкий монастырь.
И с ним Небесная Царица.
© Copyright: Людмила КушневскаяNewPix.ru - Северная зарисовка... Фотограф Эдуард ГордеевСоловки
Воспоминаньем озарится
Душа. Стоит, как богатырь,
Наш Соловецкий монастырь
На страже северной границы.

Закат разлил свою палитру:
Не деревянный – золотой
Крест над обителью святой;
Клобук напоминает митру. 

Краснеют золотые дали.
И митра, и клобук и крест
Окрасились в кровавый цвет
И мучениками предстали.

Земное утонуло море
В небесном океане слёз.
И бриз от берега отнёс
Покой, молитву, боль и горе.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Умейте слушать тишину! 
В ней робко-нежное дыхание 
От ветерков, а их желание 
С любым листом играть готово, 
Засохшим или клейко-новым, 
Не выделяя время сну… 
У пруда кваканье лягушки 
И всплеск испуганный везде 
Кругов-разводов на воде, 
И шелест камыша в сторонке, 
Он и задумчивый, и тонкий
С папахой теплой на макушке…Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.

Умейте слушать тишину!
Накличет радости в летах
Кукушка в дальнем перелеске,
И солнце заиграет в блеске,
В крылах стрекоз сверкая ярко,
Шуршат они, в июне жарко,
И дни валяются в цветах.		 Умейте слушать тишину!
В ней гомон птичий раздается,
Скрипит телега колесом,
И в заводи усатый сом
Хвостом по глади водной стукнет,
И эхо весело аукнет
И за кустами отзовётся.
Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Запляшет налетевший дождь,
Играя в трубы и кларнеты,
Бросая капельки-монеты
Для жаждущей его округи
И простирая к небу руки,
Как у туземцев мудрый вождь.
Умейте слушать тишину!

© Copyright: Дарафея, 2011Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.На Заяцком островеКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.На Онежском озереКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.На ВолховеКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Недалеко от ОсташковаКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Осеннее утро в селе ВершининоКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Утреннее очарование КарпатКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Утро в КарпатахКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.ГорицыКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Ширков погостКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.На Балтике...Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Весенний вечер в КашкайшеКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Мыс РокаКрасоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Зимняя тишина

Когда зима ковры расстелет,
Рассыпет иней на кустах,
И серебром покроет ели,
Задремлет ветер у моста...
И в этой тишине безмолвной
Средь мира, полного чудес,
Средь чистоты кристально-звонкой
Услышу я, как дышит лес...
В холодном трепетном молчанье
Вдохну я воздух, не спеша...
Сольюсь с зимой в одно дыханье,
И запоёт моя душа!

© Copyright: Екатерина Кунцевич, 2015Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.Красоты России. Умейте слушать тишину... Фотограф Эдуард Гордеев.https://35photo.pro/nau/
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