Небесные воины

Небесный воин: Год назад в зоне СВО погиб протоиерей Михаил Отец Михаил родился 19 мая 1971 года в семье военных, но в армию его не призывали, так как он учился на философском факультете МГУ, где была военная кафедра. Получив диплом, он окончил затем аспирантуру, но решил стать священником.

Рукоположили Васильева в сан диакона в марте 1998, а уже через месяц — в сан священника.

Отец Михаил был в составе миротворческих операций в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. В 2005 году батюшка окончил Военную академию Генерального штаба ВС России.

Работал советником в отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооружёнными силами. Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в посёлке Власиха Московской области. Это Патриаршее подворье при штабе Ракетных войск стратегического назначения.

Военные называли Васильева "батюшка ВДВ". Часто отец Михаил вместе с молодыми десантниками прыгал с парашютом, дабы ободрить их. Всего совершил около 300 прыжков. А во время второй чеченской войны на передовой он крестил множество русских солдат. Косая сажень в плечах, крепкие руки, пронзительный взгляд – настоящий русский богатырь. Он легко разбивал аргументы оппонентов, в чём помогали философское образование, физическая сила, дающая внутреннюю уверенность в себе, и, конечно, искренняя вера.

Как погиб протоиерей

Настоятель храма Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца погиб 6 ноября 2022 года во время специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей. Случилось это на самом опасном направлении СВО — Херсонском. Михаил Васильев получил смертельное ранение, когда в трёх метрах от него разорвался реактивный снаряд, выпущенный украинскими нацистами из американской установки HIMARS.

Он был всегда в бою на передке,

Крестил солдат с бутылки минералки.

Он верой с Богом был накоротке,

Любил детей и свежие фиалки.

На смерть в боях с презрением смотря,

Он презирал душою пятисотых.

И нёс свой крест судьбы до ноября,

Пока не пал в сражении под Херсоном!



Батюшка, десантная душа!

Ходит между строя неспеша.

От грехов житейских избавляя,

На священный бой благословляет!

Батюшка десантный, как же так?

Ты теперь у Бога в облаках…

Видно так Господь решил в бою!

Нужен я десантникам в раю!



Он нёс свой крест в опасной круговерти,

Своих друзей в сражениях не бросал.

Не раз вися на волоске от смерти,

Бог Михаила от беды спасал.

Он был всегда в бою на передке,

И за десант стоял всегда горою!

Душой он с Богом был накоротке,

Посмертно получив Звезду Героя! https://t.me/tsargradtv/61967

В Главном гарнизоне РВСН состоялось открытие памятника Герою России протоиерею Михаилу Васильеву В подмосковной Власихе рядом с храмом святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца при штабе РВСН состоялась церемония открытия памятника Герою Российской Федерации протоиерею Михаилу Васильеву. В церемонии принял участие командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев. В церемонии также приняли участие представители командования РВСН, командования ВДВ, вдова протоирея Михаила Васильева и его родственники. Протоиерей Михаил Васильев был настоятелем храма и неоднократно выступал с предложениями по благоустройству Соборной площади. Новое общественное пространство включает места для отдыха с озеленением и малыми архитектурными формами. Скульптором памятника-бюста стал Народный художник Российской Федерации Салават Щербаков. Командующий РВСН в своей речи отметил, что прихожане любили отца Михаила. «Ему были рады в солдатских и офицерских коллективах. Он всегда находил нужное слово для души любого», – отметил генерал полковник Сергей Каракаев. 6 ноября 2022 г. протоиерей Михаил Васильев погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 8 ноября 2022 года был подписан Указ о присвоении звания Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно) «за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга». Святейший Патриарх Кирилл наградил протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству». Ранее он был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

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«Главное – говорить честно»: Помощником комбрига в зоне СВО стал батюшка

Почти 30 лет отец Димитрий является настоятелем Покровского храма Мичуринской епархии Тамбовской области. Как только появлялась возможность, ехал в горячие точки. В 2008-м был одним из тех, кто принуждал Грузию к миру. Потом — ЛНР, Сирия, Нагорный Карабах. Сейчас священник находится в зоне СВО. Он стал помощником комбрига по работе с верующими в 7-й штурмовой Георгиевской бригаде Союза добровольцев Донбасса. И если раньше отец Димитрий приезжал к нашим военным в «отпуск», то теперь он подписал контракт. Его позывной – Крёстный. И на самом деле этот батюшка является крёстным для множества бойцов, которые через его слово и проповедь пришли к Богу. «Сам отец Димитрий считает, что в проповедях главное – говорить честно. Особенно на войне, где сложно обмануть, где все чувствуется очень остро, и любая фальшь солдатом будет очень быстро распознана»,

- рассказывают о батюшке сослуживцы. Отец Димитрий награждён Орденом Мужества за участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, Орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского 2-й степени, а также ведомственной медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества». Его младший сын – тоже защищает Родину. Он, по примеру отца, ушёл на фронт добровольцем.

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