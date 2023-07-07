8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — он же День памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии, именно им верующие молятся, чтобы попросить о счастливой семейной жизни. Эта дата призвана напомнить о том, что семья должна быть для человека местом безопасности, принятия и душевного тепла.

Фото: Максим Богодвид / РИА

История Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности празднуется ежегодно 8 июля. Дата выбрана неслучайно, так как ранее в этот день почитали святых Петра и Февронию Муромских, которые и вдохновили православных верующих на создание семейного праздника.

Началось все с того, что после развала Советского Союза почитание этих святых возобновили в городе Муроме Владимирской области, а позже в эту дату начали праздновать день города. В начале 2000-х администрация Мурома предложила сделать из праздника Петра и Февронии российскую версию Дня святого Валентина. Эта идея показалось интересной и Русской православной церкви, и Федеральному собранию.

8 июля 2008 года День семьи, любви и верности отметили впервые за пределами Мурома. А в 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кем были Петр и Феврония Муромские?

История жизни и любви Петра и Февронии описана в одноименной повести 1540-х годов, ее автор — монах Ермолай-Еразм. Важно понимать, что это художественное произведение, основанное на устных преданиях, в исторических летописях Петр и Феврония не упоминаются, так что у исследователей есть два взгляда на этот вопрос.

Согласно Большой российской энциклопедии, Петр и Феврония — выдуманные персонажи народных легенд. В то же время литературовед Николай Гудзий в «Истории древнерусской литературы» сообщает, что прототипами легендарных супругов могут быть муромский князь Давыда Юрьевича и его жена, имя которой осталось неизвестным.

Так или иначе, предание звучит следующим образом. Муромский князь Петр серьезно заболел проказой — все его тело покрылось волдырями и струпьями. Ходили к князю лучшие лекари, но ничто не помогало — наоборот, состояние Петра становилось все хуже. И вот однажды князю приснился сон, в котором сообщалось, что избавиться от болезни ему поможет лишь Феврония — дочь пчеловода из села под Рязанью. Поверив сновидению, Петр собрался на поиски девушки.

Оказалось, что Феврония действительно существовала, более того, она занималась траволечением. Девушка согласилась помочь князю, но при одном условии: тот должен жениться на ней после выздоровления. Петр согласился. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Через некоторое время проказа действительно отступила. Забыв о своем обещании, радостный князь отбыл в родные земли. Только вот уже на половине пути струпья и язвы начали появляться вновь. Петр тотчас же вернулся к Февронии, упал на колени и молил о прощении. Девушка согласилась помочь и во второй раз, после чего князь сдержал обещание и женился на ней.

Всю жизнь они прожили счастливо, а на склоне лет постриглись в монахи и стали жить в разных монастырях. Петр и Феврония умерли в один день и час — 25 июня по старому стилю, 8 июля по новому. И хотя супруги просили положить их в один гроб, их завещание не осуществили, так как это не соответствовало монашескому статусу. Тем не менее, согласно легенде, на следующий день пару обнаружили лежащими вместе.

В 1547 году Петра и Февронию канонизировали в качестве местночтимых святых

Как раз после этого монах Ермолай-Еразм написал ту самую повесть, из которой люди и узнали об истории любви Петра и Февронии. По сей день мощи святых супругов покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме. Традиции и мероприятия в День семьи, любви и верности

Так как День семьи, любви и верности учредили в Муроме, этот город остается центром празднования. На берегу Оки 8 июля проводятся музыкальные концерты и ярмарки для жителей и гостей города. Если 8 июля оказывается будним днем, торжество в городе переносят на ближайший выходной день. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2023 году праздник выпадает на субботу и приходится на Петров пост. Поскольку это выходной день, в праздник Петра и Февронии можно есть рыбу и в небольших количествах пить вино.

У Дня семьи, любви и верности даже есть собственный символ — это ромашка. Во время праздника принято дарить девушкам именно эти цветы, а также «февроньки — отечественный аналог валентинок: открытки с изображением ромашек

Также в День Петра и Февронии проводится особое награждение, которое учредил Организационный комитет по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Медали «За любовь и верность семье», украшенные ликами Петра и Февронии, а также ромашками, вручают тем, кто прожил вместе более 25 лет, «получил известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитал детей достойными членами общества».

Помимо этого, православные россияне стараются отметить праздник молитвами в храме, чтобы принять участие в службе, на которой молятся об укреплении уз брака и умножении любви, рассказывает «Ленте.ру» священник и председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в церковных приходах обычно устраивают семейные торжества с концертами, песнями и плясками, конкурсами, обедом на свежем воздухе и другими активностями. В нашем городе традицией стал молебен у памятника святым Петру и Февронии возле здания областного загса, на который собирается несколько десятков верующих», — рассказал отец Святослав. Но самое главное, по его словам, — в этот день посвятить время своей семье.

Мужья дарят женами букеты традиционных ромашек или напоминающих их белых хризантем. Многие выезжают шумной ватагой на природу — покидать мячик, поиграть в бадминтон. А вечером можно собраться в теплой семейной обстановке за настольными играми или совместным чтением книг. Потому что семья — это не только важнейшая ячейка общества, но и самое ценное, что есть у человека на земле

Святослав Шевченко

священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии

Значение праздника для общества

Как считает Святослав Шевченко, Всероссийский День семьи, любви и верности, приуроченный к церковной памяти святых покровителей брака и счастливой семейной жизни — благоверных Петра и Февронии, особенно актуален сегодня, когда на институт семьи осуществляется массированная атака. Именно сейчас, по его мнению, важно уделять больше внимания семейным ценностям. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«В современных фильмах и сериалах супружеская измена стала чуть ли не разновидностью нормы. Кроме того, в России восемь-девять браков из десяти распадаются в первые пять лет, — поясняет священник. — Еще несколько лет назад в эфире одного радиоканала, куда я был приглашен в качестве эксперта, мне пытались доказать, что в современном обществе патриархальная семья — это что-то устаревшее. Мол, сейчас не нужно колоть дрова, таскать воду из колодца на коромысле, пахать землю, — следовательно, женщина может обойтись без мужика. Этот посыл идет из гедонистического мировоззрения, которое призывает не выходить из зоны комфорта и не тратить время на строительство отношений».

Настоящая любовь уходит, на смену ей приходит самолюбие и эгоизм

Святослав Шевченко

священник, председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии

Как бы ни менялся мир, семья должна оставаться местом, где человека всегда примут и поддержат. На практике это не всегда так: по данным Росстата, за 2022 год в России подали на развод почти 58 тысяч пар, женщины во всем мире регулярно становятся жертвами насилия, страдают от послеродовой депрессии. Праздники, подобные Дню семьи, любви и верности, призывают каждого задуматься о ценности родных людей рядом и о том, как важно хранить спокойствие и счастье близких.

https://lenta.ru/articles/2023/06/27/petr_i_fevronia/ Предыдущий материал:

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