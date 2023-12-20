Территория героев - ссылки (Несерийные, Разные)

Несерийные
К годовщине СВО...
Комбат «Шахтёр»
Кого убили циничные твари?
Как полковник Росгвардии не допустил второго Чернобыля
Герой России Энвер Набиев рассказал о подлости украинской снайперши-биатлонистки
Летчик ВКС России — "Мы решили не сдаваться. Штурман взял гранату, я выдернул из нее кольцо..."
«Все с гранатами ходили — в плен бы не сдались». Вернувшиеся из зоны СВО добровольцы
Новогодний выпуск, некоторые фото с мест проведения СВО
«Не время сидеть дома» - каскадер Дмитрий Максимов рассказал об участии в спецоперации
«С братом воюем по разные стороны» - ополченец Хитрый
Последний бой Руслана Трояна - танкист погиб, не успев ответить своей жене
У погибшего на Украине бойца Тоцкого гарнизона прадедушка – канонизированный святой
"Остаюсь с вами!" - Смертельно раненный старлей отказался оставить роту в бою
Мысли вслух командира
RT публикует дневник танкиста — участника СВО о первых месяцах на передовой
Позывной Чиж, приказ — пленных не брать
Их знают по позывным
За годы войны меня "хоронили" трижды
Как боевой летчик оказался в окопах Донбасса
Невероятный подвиг российского штурмовика - 47-летний мобилизованный в одиночку захватил опорный пункт противника и взял в плен бойцов ВСУ
Наши защитники. Петров Евгений
Наши защитники. Александр Попов
Знакомьтесь - Кузьмэн
Горловская Мадонна - 9 лет спустя
Дом Шубина
Самый скрытый генерал России
Русский снайпер стал свидетелем преступлений ВСУ
Как математик Суровикин стал "Генералом Армагедоном"
Сын Героя - русский майор починил вертолёт под минометным огнём
Генерал, который вернет Херсон
В храме остались трое: два русских воина. И — Бог
Павшие герои
Уравнители «НЕУЯЗВИМЫХ»
В кольчуге танковой брони
Богатыри Отечества
"Война закончилась прошлой осенью" - замкомбрига Ратибор рассказал правду о СВО
Горец - он с детства знал, что будет военным
Дальнобойщик стал замкомвзвода элитной части
Подвиг разведчика - старлей Серафимов накрыл собой гранату в окружённом доме
Небесные воины
Герой России майор Дмитрий Семёнов
Не усидел в тюменском командном училище!
«ДА, СКИФЫ — МЫ!» В гостях у Ходаковского
Богатыри Земли Русской
Богатыри Земли Русской, ч.2
«Под любым флагом защищаем Родину»
Последний бой русского ангела
Как 72-летний ветеран пошёл добровольцем на СВО
Разные
Сладков + об артиллерии
Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх
Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!
Если мы спасемся, я покажу тебе Дагестан!
Зов
Это наша земля, наша страна, наша Родина
Гражданская позиция
Спасенные
Экипаж был самый обычный
Путин признал ошибку по Донбассу. Пора признать и другую горькую правду
Ветераны ополчения рассказали о том, как в армии воспринимают новое видео с издевательствами над нашими пленными
Записки командира
Размышления боевого командира
Мысли вслух боевого командира
Подробности угона российским командиром польского танка с поля боя
Легендарный командир батальона «Восток» о том, чему научила спецоперация
Четыре русских героя против вертолета, ярость ПВО и «свинцовые тестикулы»
«Сейчас для нас главное — победа на фронте»
«Танго свободы в Луганске» - аргентинский режиссер снял документальный фильм о судьбах Донбасса
Подвиг спецназовца - Цыган в одиночку взял опорник ВСУ, который штурмовали сутки
Русские подвиги не хуже легенд Великой Отечественной
Стихи из народа
Боевая икона
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