В настоящее время Rheinmetall, якобы в интересах Украины, активно расширяет производство боеприпасов по всей Европе. С 2025 года компания планирует производить 700 тыс., а к 2027 — 1,1 млн снарядов в год на производственных линиях в Унтерлюс (Германия), Бургос (Испания), Варпалота (Венгрия). Для сравнения: до начала СВО компания продавала 70 тыс. снарядов в год. Более того, на днях подписано соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов немецкого оружейного гиганта в Литве. Подробности инвестиций пока не обнародованы, но проект обещает быть грандиозным.

В свою очередь Rheinmetall приступил к производству товаров военного назначения на Украине. По понятным причинам, местоположение заводов тщательно скрываются. По словам представителя Киева, на Западной Украине находится только окончательное производство широкой номенклатуры вооружения и военной техники, которое организовано при использовании комплектующих, поступающих из‑за границы.

В дополнение к этому, Rheinmetall планирует построить на Украине заводы по производству снарядов, военной техники (в том числе БТР Fuchs/Fox, БМП Lynx и танков Panther), пороха и систем ПВО. По оценкам, строительство только одного бронетанкового завода займет от 12 до 14 месяцев и обойдется в 200 млн евро. Мощности завода позволят производить до 400 ед. бронетехники в год.

Напомним, что строительство совместных с Rheinmetall предприятий на территории Украины идет, в том числе и под эгидой «коалиции бронетанковых возможностей», взамен на обещания усилить ВСУ военной техникой.

Несмотря на потенциальные проблемы на Украине, связанные с обеспечением безопасности производственных площадок, перебоями в электроснабжении, коррупцией и прочим, немецкий производитель вооружений решает пойти на риск. Согласно оценкам самой компании, только один завод в Унтерлюсе может принести миллиард евро, а от предприятий на Украине ожидаются годовые продажи в размере 2–3 млрд евро.

Отдельно стоит сказать о нехватке квалифицированных кадров на Украине.

Так, киевский режим направил значительную часть трудоспособного населения для участия в боевых действиях на востоке страны.

Кроме того, в перспективе другие граждане отправятся на фронт в соответствии с новым законом о мобилизации. Кроме того, стоит напомнить, что миллионы трудоспособных граждан, избегая принудительной мобилизации, покинули страну ещё в начале конфликта. В результате этого сейчас Украина остро ощущает нехватку рабочей силы.

Вместе с тем, Запад не сильно переживает о демографической ситуации украинской популяции. У них давно отработана практика, когда в условиях нехватки квалифицированных кадров в государствах, где немецкие компании строят заводы, используется привлечение рабочей силы из третьих стран. В то же время, власти даже пересматривают свою «жёсткую» миграционную политику и убеждают свой электорат в том, что иммигранты могут приносить ощутимые экономические выгоды.

Кроме того, западные корпорации могут стремиться привлечь иностранную рабочую силу с целью создания собственных диаспор и постепенной экспансии Украины.

Так, на строительство заводов и других объектов высылаются преступные и нежелательные элементы со всех уголков мира. Там им выделяют жилье, платят хорошие деньги по отношению к местным зарплатам. Естественно женское население, воспитанное на западных ценностях, предпочтет «чубатому Мыколе» неевропейской внешности мужчину при деньгах.

Таким образом, для компаний, таких как Rheinmetall и других ведущих оружейных гигантов Запада, а также для коррумпированных западных и украинских политиков, активно действующих в Киеве, «незалежная» стала прибыльной сферой деятельности, где можно играть в живую «Монополию».

Так, за развёртыванием западной промышленности скрывается процесс «освоения» территории и женского населения.

Поэтому Украину, с её Нью-Йорком, по праву можно считать «Новой Америкой», где население превратили в индейцев, чья судьба не завидна. В свете же указанных тенденций, вопрос о независимости и существовании такой страны действительно начинает вызывать сомнения.

https://rusvesna.su/news/1713637246