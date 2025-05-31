"Гвозди делать из таких людей"

С лучшим боксёром военных лет хотели подраться даже мировые суперзвёзды.

Николай Королёв родился в 1917 году в Москве. С детства увлекался спортом, правда, сначала его интересовали игровые виды спорта, в частности футбол. Однако в 16 лет друзья Королёва привели его в боксёрский зал, где он в итоге и остался.

Как отмечал сам Николай, после первой тренировки он хотел забросить эту идею, так как крепко получил во время спаррингов. Но перспективу мощного Николая Королёва заметил Иван Богаев, который стал тренировать юношу. Позже Королёв поступил в техникум физической культуры при Парке культуры и отдыха имени Сталина и стал тренироваться у Константина Градополова, а затем у Аркадия Харлампиева – двух выдающихся советских наставников. Пожалуй, самым интригующим противостоянием в советском боксе 30-х годов были поединки молодого и перспективного Королёва с более опытным и титулованным Виктором Михайловым. Впервые Николай встретился с Михайловым в 17 лет и проиграл, затем последовали ещё два поражения. Но в 1936 году Королёв всё же выиграл у Михайлова, впервые став абсолютным чемпионом СССР, а на следующий год выиграл Летнюю рабочую Олимпиаду в Бельгии.

Николай стал ведущим тяжеловесом страны, ещё дважды выиграл чемпионат СССР. При этом, будучи титулованным спортсменом, в 1939 году Королёв стал курсантом школы лётчиков-истребителей, где с ним произошла неприятная ситуация: во время одного из прыжков с парашютом он сильно повредил стопу, которая в итоге так и не зажила окончательно. Николай был вынужден оставить курсантское дело. 22 июня 1941-го, выслушав выступление Вячеслава Молотова по радио, Королев принял решение идти на фронт. В результате он был зачислен в ОМСБОН — отдельную мотострелковую бригаду, прообраз спецназа. Но поначалу Николая не хотели отправлять воевать — из-за того самого повреждения ноги.

«На следующее утро пошел в райвоенкомат, — вспоминал боксер в книге «На ринге» (1952 год).

— Там были люди самых различных возрастов и профессий. Кто с повестками о мобилизации, кто с такими же, как я, заявлениями — добровольцы. Встретил знакомых. Все рвались на фронт. Мне не повезло. Когда удалось протиснуться к военкому, последовал быстрый и полный отказ. Всё было бы хорошо, но он посмотрел в военный билет:

«Запас второй очереди? Нет, товарищ, нельзя. Не могу удовлетворить вашей просьбы».

Несколько дней бегал по военкоматам. Всюду одно и то же. Запас второй очереди каждый раз становился непреодолимым препятствием. И вдруг я услышал, что в обществе «Динамо» формируется добровольческая бригада. Принимают, в основном, спортсменов. Лечу на стадион «Динамо». Думаю, уж здесь-то меня все-таки знают, может быть, не посчитаются с этим «запасом». Встретил много знакомых мастеров спорта. Зачислили меня в состав бригады. В лагере под Москвой началась военная подготовка. Шли недели. Война разгоралась, захватывая новые и новые области. Нам не сиделось в лагере. Желание попасть туда, где идет борьба с врагом. становилось с каждым днём все острее». Королев прошел специальную военную подготовку и осенью 1941-го был заброшен в тыл врага, присоединившись к партизанам. Отряд «Митя» (это кодовое название) действовал в Брянских лесах, а руководил им легендарный Дмитрий Медведев, кадровый сотрудник НКВД (впоследствии Герой Советского Союза). Отряд занимался разведывательной, боевой и диверсионной деятельностью, выявлял лжепартизанские отряды, создаваемые фашистами для борьбы с Советскими партизанами. За полгода отряд провел больше 50 операций. В конце ноября 1941-го боевая группа Медведева попала в окружение. Сам командир получил ранение в голову. Королев поднял Медведева и понес к своим. По пути они наткнулись на немцев. Далее приводим воспоминания друга Королева, советского боксера, фронтовика Сергея Щербакова.

«Он (Королев) ведь был контужен, — сказал Щербаков в документальном фильме Александра Нилина «Николай Королев» (1980 год).

— Контузия произошла, когда он спасал Медведева. Что произошло? Окружили их отряд. Но не полностью. Один выход — через болото. И местные партизаны повели их через болото. Королев и Медведев остались прикрывать отступление. Королев стреляет — Медведев отходит. Медведев стреляет — Королев отходит. Вот так несколько перебежек сделали, и вдруг ранили Медведева в ноги. Он (Королев) его на плечо — и ходом по насту.

Это было в конце ноября 41-го года. Получалась такая история, что выбежали на поляну — а на них в 200-300 метрах пулемет из дзота. Ковалев опускает Медведева на снег — в кусты, надевает автомат на шею, поднимает руки и идет. И в это время Медведев хриплым голосом:

— «Коля, ты что?»

Взводит курок «Маузера». И вот Коля идет с поднятыми руками и думает:

«Сейчас будет выстрел оттуда или оттуда. Откуда — неизвестно».

И Медведев не знает его задумки, и пулемет на него смотрит. Прошел он несколько метров — 20-30 — как он рассказывал. Вдруг навстречу ему бегут пять фрицев. Подбегают:

— «О, русс партизан, гут, гут».

Хлопают по плечу, снимают автомат небрежненько. Как будто так и нужно. Подходят к землянке. Трое спускаются. Командир, видимо, и два его радиста. А слева и справа от него (Королева) стоят два телохранителя, что называется. И перегаром от них несет. Он сразу ориентируется: бьет одному по челюсти, бьет второму по челюсти. Они падают, он вырывает гранату из кармана и швыряет ее в дзот. Но волна взрыва не пощадила и его».

Не проронив ни слова, он снова взвалил Медведева на плечи и двинулся к своим.

После этого случая Королева отправили в Москву — сопровождать раненого Медведева. Николая наградили Орденом Красного знамени. А вот на фронт он так и не вернулся — его оставили в тылу для «организации военно-спортивной работы среди населения». За свою карьеру Николай девять раз становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал звание абсолютного чемпиона СССР. Продолжил боксировать Королёв и в послевоенные годы, в том числе выезжал на турниры в Хельсинки и Прагу, где становился победителем. Удивительно, но слава о Королёве долетела даже до США, где узнали про его достижения и предложили ему провести бой не с кем-нибудь, а с легендарным Джо Луисом.

Американцы звали биться с Джо Луисом, но власти СССР сорвали бой века. По версии Хруцкого, именно после победы на боксерском ринге в Берлине на Королева обратили внимание в Америке. В 1947 году Николаю предложили провести бой с великим Джо Луисом. Во Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта пришло письмо, подписанное промоутером Майком Джейкобсом.

В 1930-е и 1940-е Джейкобс был промоутером «Мэдисон Сквер Гарден», где устраивались топовые бои. С 1937 по 1949 год он организовал там 320 шоу. Именно при нем Джо Луис стал суперзвездой. Причем самые знаменитые бои Джо провел не в «Мэдисоне», а на стадионе «Янкиз» — например, оба поединка с Максом Шмелингом. Наверное, бой с Королевым американцы тоже хотели сделать на большой арене. Однако Николаю запретили лететь в Америку.

Сначала от него скрыли факт письма из США. Когда Николай узнал о предложении Джейкобса, то стал просить разрешения на поездку в Америку у советских властей (писал даже Сталину). Но просьба Королева не была удовлетворена, поскольку, как заявили в спорткомитете, бои боксеров-профессионалов носят сугубо предпринимательских характер.

«Предложили именно американцы. В боксёрских журналах США довольно подробно освещались поединки и лучших боксёров-любителей. В послевоенные годы советская боксёрская федерация не имела контактов ни с профессионалами, ни даже с Международным олимпийским комитетом. Тем не менее об успехах боксёра Королева хорошо было известно даже в США, а к спортивным успехам популярности ему добавляло участие в военных операциях. Так что американцы с большим энтузиазмом пытались пригласить Королёва в США. Но дело в том, что после боя против Джо Луиса или с любым другим профессионалом АИБА (Международная федерация любительского бокса) лишила бы отца права выступать на Олимпиадах. А он этого больше всего хотел. Ещё в 1949 году отец уверенно выиграл звание чемпиона СССР, победив в финале литовца Шоцикаса. В 1951 году, в возрасте 34 лет он ему же уступил в очень упорной борьбе, и на первую (для нашего спорта) Олимпиаду поехал именно Шоцикас. Отец из-за этого, как я поняла, переживал сильнее, чем от несостоявшегося боя с профессионалами», — делилась воспоминаниями дочь Николая Королёва Надежда.

Николай Фёдорович Королёв (14 марта 1917, Москва — 12 марта 1974, Москва) — советский боксёр и тренер. Закончил выступать на ринге в 1956 году. После завершения спортивной карьеры Николай Фёдорович преподавал в МВТУ им. Баумана, работал тренером.

С 1942 года Николай снова стал боксировать и выступать на турнирах. У него появился новый принципиальный соперник – Андро Навасардов. Боксёры встречались между собой 10 раз, в семи победа доставалась именно Королёву.

Некоторые достижения:

Четырёхкратный абсолютный чемпион СССР (1936–1937 и 1945–1946);

Девятикратный чемпион СССР (1936–1939, 1945–1949);

Заслуженный мастер спорта СССР (1942);

Выдающийся боксёр СССР (1948);

Отличник физической культуры (1948);

Чемпион III летней рабочей олимпиады в Антверпене (1937).

Во время Великой Отечественной войны Королёв служил в отряде Героя Советского Союза полковника Д. Н. Медведева. Он дважды выносил раненого Д. Н. Медведева с поля боя.

В послевоенные годы Николай Фёдорович более 10 лет служил на Северном флоте.

Николай Королёв умер в 1974 году, не выдержало сердце. Напряженной и полной испытаний выдалась его жизнь.

Один из самых успешных боксёров военных лет был уникальной личностью. Начав заниматься спортом лишь в 16 лет, он достиг небывалых высот. При этом Королёв постоянно хотел развиваться и в других направлениях: пробовал себя в авиации и очень любил технику. Королёв имел сильный характер, который проявлял не только в ринге, но и в боевых действиях, за что был удостоен Ордена Красного Знамени.