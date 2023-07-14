Русская архитектура

В Пензенской области медленно, но верно, трудами историка и издателя Александра Мраморнова восстанавливается здание церкви-школы святой Аллы Готской (неорусский стиль, 1894-1901 гг.). Проект осуществляется только на частные пожертвования. Зданию почти возвращен законченный вид, но требуется сделать еще несколько важных дел. В этом году завершаются трудоемкие работы по реставрации фасадов, а также восстанавливается входная группа —красивые резные сени. После полного завершения работ во внебогослужебное время здание будет концертным и конференц-залом.

Особняк купца А.С. Чертухина 1860 года постройки — одно из узнаваемых зданий Хвалынска (Саратовская область). В нем сочетаются элементы кирпичного стиля и деревянного зодчества, русского узорочья и модерна, что делает его уникальным образцом провинциальной архитектуры. Расположение на центральной улице города дало зданию возможность блеснуть в киноискусстве: в фильме Леонида Гайдая «Трижды воскресший» (1960 г.) он появляется на 51-ой минуте. Его же встречаем в эпизоде киноленты «Очарованный странник» (1990 г.) режиссера Ирины Поплавской. К сожалению, сейчас здание пребывает в очень плачевном состоянии. Заменены оригинальные оконные рамы, разрушается выносной балкон, выходящий во двор, повреждены покрытия кровли, шатра и башенки.

Спустя несколько месяцев все последствия низкой культуры отношения к наследию могут стать необратимыми. А ведь именно в подобной застройке и заключена вся идентичность наших городов и сел.

В 1896 году в Москве построили интересный образец транспортной архитектуры — Императорский железнодорожный павильон. Планировалось, что сюда будут прибывать поезда правящей династии во время визитов в Москву. Но по прямому назначению здание использовалось редко — даже коронационный поезд Николая II встречали на Белорусском (тогда Брестском) вокзал. Но отрадно, что ценность транспортной архитектуры понимают в наше время — недавно железнодорожный павильон открылся после реконструкции. Он расположен рядом со станцией «Площадь трех вокзалов» МЦД-2./Внутри можно оформить проездной, заказать чай или кофе и даже отправить письмо Деду Морозу (ящик для писем открыт круглогодично). Павильон работает с 10 до 20 часов.

В Пензенской области сохранилось около 80 (!) усадеб образцовой архитектуры, которые в сочетании со столетними парками выглядят невероятно живописно.

Вот, к примеру, усадьба лесопромышленника С. Л. Тюрина в старинной части Пензы, которая отличается изяществом деревянной резьбы, идущей своими переплетениями по всему фасаду. Сказочным теремом в течение XIX века последовательно владели семьи Загоскиных и фон Энеймов. Дом до наших дней сохранил свой особенный исторический колорит благодаря скрупулезной реставрации. Вокруг здания сохранилась и часть старого усадебного парка, который недавно получил статус памятника природы — теперь его будут тщательнее охранять. Сейчас в усадьбе находится Музей народного творчества.

Хошеутовский хурул в Астраханской области — единственный дореволюционный буддийский храм на юге России, частично сохранившийся до наших дней. Его воздвигнули вернувшиеся в родовое поместье калмыки как память о победе в Отечественной войне 1812 года. Удивителен тот факт, что хурул был построен по образцу Казанского собора в Санкт-Петербурге. В его композиции явно угадывается уже известная полукруглая колоннада. Центральную часть храма венчает пирамида, в глубине которой находилась статуя сидящего Будды с многочисленными серебряными чашечками у подножия для обрядов.

Сейчас трехнефная молельня и главная трехъярусная башня-сюмэ — единственное, что сохранилось от величественного сооружения XIX века. Изящные галереи и малые башенки хурула была разобраны в 1960-е местным колхозом для строительства коровника Здание признали объектом культурного наследия и приняли под государственную охрану лишь в 1967 году. Недавно хурул отреставрировали.

Дом купца Белоглазова Такое чудо находится в Карелии, в крошечной деревне Тимохово, состоящей из единственного дома. Внушительный пятистенок на этом месте возвел в 1886 году купец Петр Алексеевич Белоглазов. Он имел лавку в Петербурге и поэтому приносил домой, в Заонежье, все последние новинки в области отделки и декоративно-прикладного искусства. Терем щедро украсили росписями. Пока еще этот огромный домище можно увидеть недалеко от Медвежьегорска.

Чудный по своей композиции терем находится в Воскресенском Нижегородской области. Деревянный модерновый особняк с элементами русского деревянного зодчества был построен в 1905 году среди липового парка, а вся эта красота принадлежала лесопромышленнику С. Н. Беляеву. Сейчас тут расположен краеведческий музей. Его экспозиция раскрывает тему строительства и сплава белян через историю семьи владельца усадьбы. Традиционно можно увидеть предметы крестьянского быта и кучу пожелтевших документов, но главной ценностью подобных музеев становятся их работники. И тут наш главный совет — всегда старайтесь пообщаться с музейщиками.

Дело в том, что именно такие люди ходят в экспедиции по соседним деревням, получают новые экспонаты из рук местных жителей, собирают их семейные истории. Они обладают уникальным багажом знаний и могут стать для вас проводниками в малом городе, раскрыв в новом ракурсе его историю, которую рассказывают буквально из первых уст.

Часовня Исаакия Далматского в Вытегре Вологодской области — редкий образец деревянного зодчества в стиле северного модерна. Была возведена в 1881 году на Беседной горе в честь Петра I, поскольку монарх родился в день памяти преподобного Исаакия и считал святого своим небесным покровителем. Местные легенды гласят, что место строительства было выбрано специально — якобы именно здесь у царя родились мысли о строительстве водного пути, соединяющего Балтику с Волгой.

Несмотря на то, что факт пребывания Петра I в Вытегре документально не подтверждается, местность находилась в сфере внимания монарха. По его указу шотландский инженер Джон Перри произвел изыскания на водоразделе между Онежским и Белыми озерами, составил проекты будущего канала. В 1810 году первые суда прошли по Мариинской водной системе. При сооружении Вытегорского водохранилища Беседина Гора попала в зону в затопления, поэтому часовню перенесли ближе к центру, на Красную горку, где она и по сей день гармонично дополняет Сретенскую церковь.

Один из театров Вологды последней трети 19 века. Здание, конечно, впечатляет. Огромная «изба» вмещала 600 человек.

Гусь-Железный, Рязанская область, 1806 г. Пара десятков километров от всем привычного городка Гусь-Хрустальный, странные, запутанные места, где до сих пор за поворотом чудится восемнадцатый век, а расстояние между Владимиром и Рязанью кажется непреодолимым. И тут появляется первенец Европы – странный храм, где в яростном смешении дерутся провинциальная готика с нотками барокко и классицизма.

Это все – наследие братьев Баташевых, крупнейших промышленников своего времени, построивших здесь усадьбу, заводы по выделке железа, выкопавших 10-километровый пруд-плотину, по которой ходили суда.

Правда, это было государство внутри Российской империи: отчетности не добьешься, ревизоры пропадали, а легенды о порче монеты, кажется, витают над местными соснами до сих пор.

В малолюдной деревне Дуденцы Тверской области медленно разрушается чудеснейший образец эклектичного «ропетовского» стиля. О самом домике мало что известно, но на резной табличке под крышей можем заметить надпись: «Домъ Василья Яковлева Смирнова 1912 года». Здание напоминает нарядный ярмарочный павильон, который хочется бесконечно разглядывать со всех сторон. Подмечаешь все новые прихотливые орнаменты, узнаешь в них двуглавых орлов, а в местах утраченного декора воображение уже само начинает дорисовывать сказку. И мысли, мысли продолжают бегать — что я могу сделать, лишь бы не дать этой красоте разрушиться окончательно. Увы, но многие начинают ценить наследие в момент, когда его остается катастрофически мало. Берегите истинное.

История Володарска Нижегородской области тесно связана с именем Николая Александровича Бугрова — известного нижегородского купца, потомственного хлебопромышленника и мецената, происходившего из старообрядческой семьи. В 1860-е годы он занимался строительством паровых мельниц на берегах Сеймы. Купец специально возвел небольшую «летнюю дачу» недалеко от своего производства. Разбил парк, посадил липовую аллею, а теремок выбрал высотой всего в два этажа, зато какой архитектуры. Среди краеведов бытует мнение, что бугровский особняк был выполнен не по спецпроекту, а привезен со знаменитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Версия неудивительна, поскольку здание сочетает в себе богатство боярских палат и форму крестьянского жилища. Сравнительно недавно была завершена реставрация здания, полностью восстановлены фасады (хотя колористическое решение не соответствует первоначальному) и некоторые фрагменты интерьеров. Сейчас в здании расположен музейный центр.

Яркая деталь: когда будете в Нижнем Новгороде, обязательно осмотрите усадьбу Рябининой (улица Ильинская, 56). Дом XIX века имеет уникальный декор — маскароны в виде женских голов в платках Бабушки в здании!

Покча в Пермском крае — одно из старейших сел Урала и всего русского Севера, первые упоминания о населённом пункте датируются 1472 годом. На сегодняшний день здесь сохранился обширный пласт дореволюционной архитектуры рубежа XIX-XX веков, в особенности гражданской деревянной застройки. Село было довольно экономически развитым населенным пунктом, одним из крупнейших в Прикамье к началу XX века. В большинстве своем деревянные дома принадлежали местным купцам и меценатам, которые и сформировали локальные архитектурные тенденции. В покчинских деревянных домах примечательно то, что заполнение фасадов идет рустованным тесом, имитирующим каменную кладку. Если окажетесь здесь, то непременно заметите на домах обилие декора плоским, объемным и даже пирамидальным рустом. Пропильная же резьба в основном используется на наличниках, в которых сочетается растительное узорочье с геометрическими мотивами.

«Керамическое панно особняка Рейнеке и его предполагаемый прототип — «Танцовщицы» 1896 года художника Франца фон Штука. Автор саратовского панно неизвестен. Решено оно оригинально — это вольное воспроизведение картины немца. У Штука оно мрачноватое, на особняке Рейнеке яркое и практически праздничное». Текст и фото: Геннадий Крольман

В центре села Курба Ярославской области высится уникальнейший по своей архитектуре Казанский храм. Он был построен в 1770 году на средства потомков рода Нарышкиных при участии местных прихожан. К сожалению, история не сохранила имя архитектора церкви, но в ней читаются смелые композиционные решения. Мастер наверняка вдохновлялся мотивами столичного барокко и умело сочетал их с приемами ярославского зодчества XVIII века. В плане храма лежит 16-ти лепестковая форма, которая не имеет аналогов в русской архитектуре. Появление подобного композиционного и конструктивного решений в екатерининское время — явление действительно исключительное. Также восхищают своей красотой и редкие фрески ярославских мастеров, которые насчитывают около 350 сюжетов на библейские темы. С 2016 года консервацией храма занимался благотворительный фонд «Белый Ирис», что позволило остановить разрушение памятника. Недавно был согласован проект реставрации и приспособления, в ближайшее время уже начнутся работы по его восстановлению.

Древняя Нерехта находится на полпути между Ярославлем и Костромой, на юго-западе Костромской области. Это небольшой городок с населением чуть больше 20 тысячи человек, который славился своими соляными варницами. Особенностью Нерехты было отсутствие городских укреплений — это был торгово-ремесленный посад с несколькими слободами. Сегодня исторический центр города с комплексом церквей XVIII века и сохранившейся застройкой считается музеем под открытым небом, с уникальным гармоничным сочетанием природы и старинной архитектуры. На фоне храмов живописно рассыпаны резные деревянные домики, соседствующие с многочисленными купеческими особняками, усадьбами. Насладишься всей этой красотой — и спустишься к берегу реки углублять впечатления местными ландшафтами