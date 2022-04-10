Американский президент и биолаборатории

"Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс" долго выгораживали сына Джо Байдена и не признавали подтвержденных фактов о его ноутбуке. Когда игнорировать правду стало невозможно, журналисты сменили тон, но защищать президента не прекратили.
Редакционная статья
На этой неделе "Вашингтон Пост" признала подлинность истории с ноутбуком Хантера Байдена — вслед за "Нью-Йорк Таймс". Но обольщаться не стоит. Их принудила к этому реальность, и они не могут смягчить последствия этого скандала для президента Джо Байдена без признания фактов.
Полтора года назад обе газеты (выходящие под девизами "Все новости, достойные печати" и "Демократия умирает во тьме") присоединились к кампании замалчивания и искажения сообщений нашего издания о ноутбуке Байдена. Они всячески поддерживали фальшивые и явно тенденциозные утверждения о том, что это почему-то "российская дезинформация".
И неважно, что мы установили подлинность этих сведений и сообщили о подтверждающих источниках, таких как бывший деловой партнер Хантера Тони Бобулински (Tony Bobulinski), а также открыто рассказали, как получили эту информацию. Обе газеты, в свою очередь, лишь выдавали нескончаемые анонимные данные о "скандале Рашагейт" с участием Трампа.В итоге оказалось, что все эти сообщения — абсолютная выдумка и подделка, дезинформация от предвыборного штаба Клинтон.
Между тем, технологические гиганты с ликованием распространяли весь этот нонсенс про Рашагейт, одновременно подвергая цензуре находки "Нью-Йорк Пост".
Но федеральная прокуратура начала работу над ноутбуком еще до нашего разоблачения (кое-кто считает, что ее специально затягивают). Федеральное большое жюри заслушивает свидетельские показания о том, что Хантер мошенничал с налогами, нарушил закон о регистрации иностранных агентов и совершал другие преступления. Скоро ему предъявят обвинения.
Поэтому защитникам Джо надо свести к минимуму ущерб для президента, которого они помогли избрать, замалчивая эту историю в преддверии выборов 2020 года.
В ноутбуке, который Хантер оставил в ремонтной мастерской в Делавэре в 2019 году, содержатся тысячи электронных писем за десять лет. В переписке обсуждаются зарубежные коммерческие сделки сына президента.
Среди прочего, письма подтверждают факт соглашения Хантера с частным конгломератом CEFC China Energy, который тесно связан с китайским правительством и заплатил почти пять миллионов долларов сыну, а также брату президента Джеймсу.
"Вашингтон Пост" это признает, но наотрез отрицает причастность Джо к таким сделкам. Газета сообщает, что "не нашла доказательств личной выгоды Джо Байдена", а также, что он "не знал подробности деловых операций с CEFC, которые имели место после его ухода с поста вице-президента и до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в 2020 году".
Не нашла доказательств? Она, должно быть, пропустила письма о том, что 10% от сделки зарезервировано "для большого парня". Бобулински подтвердил, что речь идет о Джо Байдене.
Пропустила она и твердо установленный факт, что Хантер ездил в Пекин вместе с папой, когда тот по поручению президента Барака Обамы отвечал за отношения с Китаем, Украиной и другими странами, в которых Хантер без промедлений начал заключать сделки.
Короче говоря, "Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс" по-прежнему делают все возможное для замалчивания большей части этой истории, хотя и признают (неохотно, не напрямую и без малейшего намека на извинения перед теми, кто вскрыл все это полтора года назад), что ноутбук все это время существовал.
Самое благородное объяснение, которое мы можем себе представить, состоит в том, что они боятся за страну и за то, что президентом станет Камала Харрис, потому что "Нью-Йорк Таймс" по-прежнему считает многие новости странным образом не достойными печати, а "Вашингтон Пост" держит многие факты во тьме.
Стыд и позор.
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https://inosmi.ru/20220404/...
“Биологический” скандал - новые подробности
В США откровения Розенбаум вызвали ожидаемые насмешки. Оказывается, биологическое оружие теперь делится на типы: “наступательное” и “оборонительное”. Мол, если Америка что-то и изучала на Украине, то это были только “оборонительные” патогены, но никак не “наступательные”!
Тем временем один из главных причастных к биологической программе на Украине - Хантер Байден - как выяснилось, сейчас скрывается в Малибу, где находится под круглосуточным надзором Секретной службы США. На охрану непутёвого президентского сына тратятся десятки тысяч долларов ежемесячно.
Сейчас Хантер рисует картины, которые затем продаются по полмиллиона долларов за шутку (что уже вызвало отдельные обвинения в коррупции). При этом он оказался в центре федерального расследования, что грозит оглаской новых подробностей его украинских похождений. Ну а пока разгорается скандал, Хантера усиленно прячут от всего общества - и даже содержат под опекой Секретной службы.
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