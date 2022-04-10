Американский президент и биолаборатории

"Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс" долго выгораживали сына Джо Байдена и не признавали подтвержденных фактов о его ноутбуке. Когда игнорировать правду стало невозможно, журналисты сменили тон, но защищать президента не прекратили.

Редакционная статья

На этой неделе "Вашингтон Пост" признала подлинность истории с ноутбуком Хантера Байдена — вслед за "Нью-Йорк Таймс". Но обольщаться не стоит. Их принудила к этому реальность, и они не могут смягчить последствия этого скандала для президента Джо Байдена без признания фактов.

Полтора года назад обе газеты (выходящие под девизами "Все новости, достойные печати" и "Демократия умирает во тьме") присоединились к кампании замалчивания и искажения сообщений нашего издания о ноутбуке Байдена. Они всячески поддерживали фальшивые и явно тенденциозные утверждения о том, что это почему-то "российская дезинформация".

И неважно, что мы установили подлинность этих сведений и сообщили о подтверждающих источниках, таких как бывший деловой партнер Хантера Тони Бобулински (Tony Bobulinski), а также открыто рассказали, как получили эту информацию. Обе газеты, в свою очередь, лишь выдавали нескончаемые анонимные данные о "скандале Рашагейт" с участием Трампа.

В итоге оказалось, что все эти сообщения — абсолютная выдумка и подделка, дезинформация от предвыборного штаба Клинтон.

Между тем, технологические гиганты с ликованием распространяли весь этот нонсенс про Рашагейт, одновременно подвергая цензуре находки "Нью-Йорк Пост".

Но федеральная прокуратура начала работу над ноутбуком еще до нашего разоблачения (кое-кто считает, что ее специально затягивают). Федеральное большое жюри заслушивает свидетельские показания о том, что Хантер мошенничал с налогами, нарушил закон о регистрации иностранных агентов и совершал другие преступления. Скоро ему предъявят обвинения.

Поэтому защитникам Джо надо свести к минимуму ущерб для президента, которого они помогли избрать, замалчивая эту историю в преддверии выборов 2020 года.

В ноутбуке, который Хантер оставил в ремонтной мастерской в Делавэре в 2019 году, содержатся тысячи электронных писем за десять лет. В переписке обсуждаются зарубежные коммерческие сделки сына президента.

Среди прочего, письма подтверждают факт соглашения Хантера с частным конгломератом CEFC China Energy, который тесно связан с китайским правительством и заплатил почти пять миллионов долларов сыну, а также брату президента Джеймсу.

"Вашингтон Пост" это признает, но наотрез отрицает причастность Джо к таким сделкам. Газета сообщает, что "не нашла доказательств личной выгоды Джо Байдена", а также, что он "не знал подробности деловых операций с CEFC, которые имели место после его ухода с поста вице-президента и до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты в 2020 году".

Не нашла доказательств? Она, должно быть, пропустила письма о том, что 10% от сделки зарезервировано "для большого парня". Бобулински подтвердил, что речь идет о Джо Байдене.

Пропустила она и твердо установленный факт, что Хантер ездил в Пекин вместе с папой, когда тот по поручению президента Барака Обамы отвечал за отношения с Китаем, Украиной и другими странами, в которых Хантер без промедлений начал заключать сделки.

Короче говоря, "Вашингтон Пост" и "Нью-Йорк Таймс" по-прежнему делают все возможное для замалчивания большей части этой истории, хотя и признают (неохотно, не напрямую и без малейшего намека на извинения перед теми, кто вскрыл все это полтора года назад), что ноутбук все это время существовал.

Самое благородное объяснение, которое мы можем себе представить, состоит в том, что они боятся за страну и за то, что президентом станет Камала Харрис, потому что "Нью-Йорк Таймс" по-прежнему считает многие новости странным образом не достойными печати, а "Вашингтон Пост" держит многие факты во тьме.

Стыд и позор.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

https://inosmi.ru/20220404/...

“Биологический” скандал - новые подробности Она открыто признала, что Пентагон имел отношение к биолабораториям на территории Украины. Однако заявила, что в этих лабораториях отсутствовало “наступательное биологическое оружие”. По данным самого Пентагона, с 2005 года США “инвестировали” порядка 200 миллионов долларов на поддержку 46 украинских лабораторий и “диагностических центров” для “контроля” за биологическим оружием. Продолжает развиваться драма с американскими биолабораториями на Украине. В Конгрессе состоялось резонансное выступление Деборы Розенбаум - замминистра обороны США, ответственной за ядерную, химическую и биологическую программы Америки.на территории Украины. Однако заявила, что в этих лабораториях отсутствовало “наступательное биологическое оружие”. По данным самого Пентагона, с 2005 года США “инвестировали” порядка 200 миллионов долларов на поддержку 46 украинских лабораторий и “диагностических центров” для “контроля” за биологическим оружием.