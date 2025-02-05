Художники о Москве

«Московский Кремль. Соборы», 1894 год. Аполлинарий Васнецов. Холст, масло. «Вид Кремля с западной стороны», 1820-е годы. Волохов Павел. Бумага, акварель. «Зимний пейзаж. Москва», 1882 год. Елена Поленова. Бумага, акварель. Церковь Василия Блаженного 1917 г. Дубовской Николай Никанорович (1859-1918) "Марфо-Мариинская обитель.

Москва", 1987г. Лукьянов Виктор Евгеньевич (род. 1957) "Зимний день. Улица в Замоскворечье", начало XX века. Михаил Маркианович Гермашев (1867-1930)

Зимняя Москва начала ХХ века на картинах художников

Браиловский Л. М. Вид Покровского собора (собора Василия Блаженного) зимой со стороны Красной площади. 1900-е годы

Матвеев Н.С. Вид на Кремль от Софийской набережной зимой. 1902 год

Бушар П.Л. Зимнее утро на Малой Дмитровке. 1905 год

Утро индустриальной Москвы 1949г. Константин Юон (1875 - 1958) Ностальгические картины Сергея Волкова Ностальгические картины Сергея Волкова

Счастливая Москва 2023г. Иван Разумов Яуза 1959 г. Николай Витинг Заснежило 2023 г. Игорь Дубовой Зима за окном. Анастасия Нестерова "На школьной спортплощадке", 1971г. Лев Викторович Шепелев (1937-2013) Калининский проспект 1968г. Кузнецов Николай Дмитриевич (1923-1974) Площадь Свердлова (сейчас Театральная площадь) 1960 г.

Располагается к северо-западу от площади Революции, между Театральным проездом, Петровкой и Копьевским переулком. На площади находятся Большой, Малый театры и Российский академический молодёжный театр. Мясников Федор Снег на Волхонке 2000 г. Игорь Разживин Родное Замоскворечье 1978 г. Эгиль Вейдеманис «Москва. Кутузовский проспект», 1974 г. Рыбченков Борис Федорович (1899-1994) Московские каникулы. Малый Ивановский переулок. Алексей Шалаев «Москва. Большая Ордынка» (автор работы - Денис Глазков)

«Дворик на Пятницкой» (автор работы: Михаил Колесников)

«Суета на Таганке» (автор работы: Светлана Костина) «Снег идёт» 1941 г. Юрий Пименов Прогулка по Спартаковской улице. Нина Панюкова Беговая улица. Вера Колгашкина Красивый угол 2007 г. Алёна Дергилёва.

"Интересный угол дома у Сивцева Вражка и Малого Власьевского переулка. В нулевые годы в Москве ещё много было бездомных, голодных собак. Сейчас этого нет."

Александр Косничев "Москва. Вид на Кадаши" Переулок Ружейный, где жил поэт Плещеев А. Н. 1963 год. Нина Мозалевская Хмурый день. Новодевичий монастырь. 2017 г. Александр Щемелинский Крыши. Сретенка. Анастасия Серпрека Зимняя Москва в картинах Игоря Разживина Зимняя Москва в картинах Игоря Разживина Московский морозец. Варвара Нагорнова Портал из прошлого. Большая Ордынка. Алексей Шалаев