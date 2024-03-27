Краснознаменный ансамбль Советской, а ныне Российской Армии



Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии (ныне — Российской Армии) имени А. В. Александрова. 1963 г.



95 лет назад, 12 октября 1928 года, на сцену Центрального дома Красной армии вышло 12 человек — 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец, представившие зрителям действо с названием «История 22-й Краснодарской дивизии в песнях».

Это был смелый эксперимент, который мог бы окончиться ничем. Однако то выступление показало, какие перспективы могут открыться перед самодеятельностью, если за неё по распоряжению государства возьмётся профессионал, причём не просто профессионал, а игрок высшей лиги и по совместительству мастер парадоксальных, неожиданных решений. 12 октября 1928 года считается днём основания Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.



Первое выступление Ансамбля 12 октября 1928 года в ЦДКА.



Советский регент



В принципе, к чему-то подобному дело шло довольно давно. Слова Владимира Ленина: «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс... Оно должно пробуждать в них художников и развивать их», — фактически стали директивой. Но до поры что-то в этом деле не склеивалось. Нет, народные таланты появлялись, а многие из них вполне были на уровне матёрых профессионалов. Однако желаемый прорыв и взлёт не наблюдались — количество в качество не переходило...



Известно, что тот же Ленин в своих письмах иногда называл Климента Ворошилова балалайкой — тот имел совсем уж простецкое происхождение, а начальное образование получил только в 14 лет. Ирония судьбы состоит в том, что Ворошилов стоял у истоков того самого культурного прорыва — в 1928 году «балалайка» задумал создать армейский песенный ансамбль. Музыку он любил и ценил, особенно хоровое пение. А на тот момент лучшим специалистом по этому делу был Александр Александров — он возглавлял Государственную хоровую капеллу и был хормейстером Камерного театра. Руководствуясь нехитрым тезисом: «У армии должно быть всё самое лучшее», «первый красный офицер» приглашает возглавить создаваемый ансамбль именно этого человека.



Ансамбль Александрова, первый состав.



Ворошилов сильно рисковал, причём дважды.

Во-первых, ему было отлично известно, что в личном деле Александрова есть «червоточинка». В 1918 году по просьбе Патриарха Московского и Всея Руси Тихона он стал главным регентом Храма Христа Спасителя, а чуть позже — и главным регентом Русской православной церкви.

Во-вторых, этому насквозь штатскому человеку уже 45 лет. Захочет ли он резко менять судьбу, надевать мундир и «поступать в распоряжение» руководства РККА?



Александров захотел. Бывший регент уже давно пробовал как-то совместить формально несовместимое — из Тверской духовной семинарии, где он вёл хор, Александрова попросили уйти за то, что он преподавал семинаристам кроме «высокой» духовной музыки ещё и основы «низкой», то есть народной. Но то была проба пера. Сейчас же Александрову выпал шанс поставить грандиозный эксперимент и уже на новом уровне попытаться создать синтез «высокого» и «низкого», академического и прикладного, духовного и светского. И он взялся за дело.



Александр Александров.

Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Советской Армии (ныне — Российской Армии) имени А. В. Александрова. 1963 г.95 лет назад, 12 октября 1928 года, на сцену Центрального дома Красной армии вышло 12 человек — 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец, представившие зрителям действо с названием «История 22-й Краснодарской дивизии в песнях».Это был смелый эксперимент, который мог бы окончиться ничем. Однако то выступление показало, какие перспективы могут открыться перед самодеятельностью, если за неё по распоряжению государства возьмётся профессионал, причём не просто профессионал, а игрок высшей лиги и по совместительству мастер парадоксальных, неожиданных решений. 12 октября 1928 года считается днём основания Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.Первое выступление Ансамбля 12 октября 1928 года в ЦДКА.В принципе, к чему-то подобному дело шло довольно давно. Слова Владимира Ленина:«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс... Оно должно пробуждать в них художников и развивать их»,— фактически стали директивой. Но до поры что-то в этом деле не склеивалось. Нет, народные таланты появлялись, а многие из них вполне были на уровне матёрых профессионалов. Однако желаемый прорыв и взлёт не наблюдались — количество в качество не переходило...Известно, что тот же Ленин в своих письмах иногда называл Климента Ворошилова балалайкой — тот имел совсем уж простецкое происхождение, а начальное образование получил только в 14 лет. Ирония судьбы состоит в том, что Ворошилов стоял у истоков того самого культурного прорыва — в 1928 году «балалайка» задумал создать армейский песенный ансамбль. Музыку он любил и ценил, особенно хоровое пение. А на тот момент лучшим специалистом по этому делу был Александр Александров — он возглавлял Государственную хоровую капеллу и был хормейстером Камерного театра. Руководствуясь нехитрым тезисом: «У армии должно быть всё самое лучшее», «первый красный офицер» приглашает возглавить создаваемый ансамбль именно этого человека.Ансамбль Александрова, первый состав.Ворошилов сильно рисковал, причём дважды.Во-первых, ему было отлично известно, что в личном деле Александрова есть «червоточинка». В 1918 году по просьбе Патриарха Московского и Всея Руси Тихона он стал главным регентом Храма Христа Спасителя, а чуть позже — и главным регентом Русской православной церкви.Во-вторых, этому насквозь штатскому человеку уже 45 лет. Захочет ли он резко менять судьбу, надевать мундир и «поступать в распоряжение» руководства РККА?Александров захотел. Бывший регент уже давно пробовал как-то совместить формально несовместимое — из Тверской духовной семинарии, где он вёл хор, Александрова попросили уйти за то, что он преподавал семинаристам кроме «высокой» духовной музыки ещё и основы «низкой», то есть народной. Но то была проба пера. Сейчас же Александрову выпал шанс поставить грандиозный эксперимент и уже на новом уровне попытаться создать синтез «высокого» и «низкого», академического и прикладного, духовного и светского. И он взялся за дело.Александр Александров.

Рождение звезды



Взялся основательно, не спеша. Первые годы репертуар ансамбля в основном ещё состоял из странных гибридов — «литературно-музыкальных монтажей» с конкретным сюжетом. Кроме «Истории 22-й Краснодарской дивизии в песнях» публика увидела «Первую Конную в песнях», «Песнь о Магнитострое», «Красный флот в песнях» и даже «Сказ о Ледовом походе», который посвящался подвигу челюскинцев. Путь был тупиковым — до полноценного театра действо не дотягивало, а музыкальная часть явно проседала. Но вот концертный путь оказался весьма насыщенным — за первые пять лет работы ансамбль преодолел 10 тыс. км по территории страны, а на его выступлениях побывало 2,5 млн зрителей. И везде — на Дальнем Востоке и на Балтике, на Урале и в Поволжье, на Северном Кавказе и в Белоруссии — Александров расширял репертуар, стремясь уйти от тупика «монтажей». Уже в 1929 г. ему удалось найти в народе один из главных хитов ансамбля — комроты 134-го полка Илья Атуров напел Александрову любопытный мотив:

«Мелодия песни, выразительная и задушевная, привлекла меня. Я тут же записал её и обработал. Так родилась песня „По долинам и по взгорьям“, ставшая одной из популярнейших в стране. Так появились в репертуаре ансамбля и многие другие песни...»



Всё вместе давало невероятную мощь и энергию в сочетании с теплотой и лиризмом. Ансамбль уже перестал быть собственно «армейским», что было отмечено и самим Ворошиловым:

«Родившись в Красной армии небольшим красноармейским хором, ансамбль за 10 лет вырос в первоклассный художественный коллектив Советского Союза и стал известен далеко за пределами нашей Родины».



Первый же выезд ансамбля за границу, на Всемирную выставку в Париже 1937 года, обернулся чем-то невероятным. Вот мнение французского композитора и критика Жоржа Орика:

«Триумф, с которым в Париже проходят концерты Ансамбля красноармейской песни и пляски, превосходит восторженные приёмы, какие наша публика когда-либо оказывала своим любимым виртуозам!»

Вот — финал заметки из газеты Paris Soir:

«Зал, встав, устроил долгую овацию этим мастерам народной песни и пляски. Эта овация была прекраснее всех, потому что она шла от души».

Русские эмигранты, жившие тогда в Париже, могли бы и скривиться — у многих само словосочетание «Красная армия» вызывало отторжение, но вот как вспоминал о выступлении ансамбля Лев Любимов, сын сенатора и камергера двора Николая II Дмитрия Любимова:

«Самое замечательное из всех артистических выступлений по случаю Международной выставки. Весь зал всколыхнуло. А мы, русские, там прямо плакали. Почти навзрыд. Знакомые французы нам говорили в антракте: „Мы понимаем ваши чувства, мы бы на вашем месте тоже гордились...“»



Выступление хора и ансамбля Красной Армии в Хельсинки, Мессухалли. 1950 г. Взялся основательно, не спеша. Первые годы репертуар ансамбля в основном ещё состоял из странных гибридов — «литературно-музыкальных монтажей» с конкретным сюжетом. Кроме «Истории 22-й Краснодарской дивизии в песнях» публика увидела «Первую Конную в песнях», «Песнь о Магнитострое», «Красный флот в песнях» и даже «Сказ о Ледовом походе», который посвящался подвигу челюскинцев. Путь был тупиковым — до полноценного театра действо не дотягивало, а музыкальная часть явно проседала. Но вот концертный путь оказался весьма насыщенным — за первые пять лет работы ансамбль преодолел 10 тыс. км по территории страны, а на его выступлениях побывало 2,5 млн зрителей. И везде — на Дальнем Востоке и на Балтике, на Урале и в Поволжье, на Северном Кавказе и в Белоруссии — Александров расширял репертуар, стремясь уйти от тупика «монтажей». Уже в 1929 г. ему удалось найти в народе один из главных хитов ансамбля — комроты 134-го полка Илья Атуров напел Александрову любопытный мотив:«Мелодия песни, выразительная и задушевная, привлекла меня. Я тут же записал её и обработал. Так родилась песня „По долинам и по взгорьям“, ставшая одной из популярнейших в стране. Так появились в репертуаре ансамбля и многие другие песни...»Как раз в процессе «прокачивания» репертуара Александров и приходит к той формуле, которая сделала ансамбль феноменом и привела к рождению нового жанра. Народная песня, обогащённая традициями военной музыки, классического мужского хора и отечественного православного певческого искусства, стала прорывом. Но Александров дополнил хор полноценным оркестром, который был составлен вопреки всем правилам: от смычковых инструментов отказались вовсе, а военные духовые и ударные инструменты были неожиданно дополнены русскими народными, среди которых выделялись балалайки. Ну как тут не вспомнить прозвище Ворошилова, данное ему Лениным?Всё вместе давало невероятную мощь и энергию в сочетании с теплотой и лиризмом. Ансамбль уже перестал быть собственно «армейским», что было отмечено и самим Ворошиловым:«Родившись в Красной армии небольшим красноармейским хором, ансамбль за 10 лет вырос в первоклассный художественный коллектив Советского Союза и стал известен далеко за пределами нашей Родины».Первый же выезд ансамбля за границу, на Всемирную выставку в Париже 1937 года, обернулся чем-то невероятным. Вот мнение французского композитора и критика Жоржа Орика:«Триумф, с которым в Париже проходят концерты Ансамбля красноармейской песни и пляски, превосходит восторженные приёмы, какие наша публика когда-либо оказывала своим любимым виртуозам!»Вот — финал заметки из газеты Paris Soir:«Зал, встав, устроил долгую овацию этим мастерам народной песни и пляски. Эта овация была прекраснее всех, потому что она шла от души».Русские эмигранты, жившие тогда в Париже, могли бы и скривиться — у многих само словосочетание «Красная армия» вызывало отторжение, но вот как вспоминал о выступлении ансамбля Лев Любимов, сын сенатора и камергера двора Николая II Дмитрия Любимова:«Самое замечательное из всех артистических выступлений по случаю Международной выставки. Весь зал всколыхнуло. А мы, русские, там прямо плакали. Почти навзрыд. Знакомые французы нам говорили в антракте: „Мы понимаем ваши чувства, мы бы на вашем месте тоже гордились...“»Выступление хора и ансамбля Красной Армии в Хельсинки, Мессухалли. 1950 г.

Первое исполнение песни «Священная война»⁠⁠ 26 июня 1941 года в Москве, на Белорусском вокзале, для уходящих на фронт солдат впервые была исполнена песня «Священная война» Самая известная песня Великой Отечественной войны, ставшая патриотическим гимном, призывом, обращенным ко всему народу, была создана в первые дни после начала гитлеровского вторжения. Слова песни написал поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач. Незадолго до 22 июня 1941 года он смотрел кинохронику бомбардировок фашистскими самолетами испанских и польских городов. Картины разрушения и смерти, которые несла немецкая военная машина, оказали на него такое сильное впечатление, что у поэта возникли сравнения и рифмы, которые легли в основу будущей песни. Василий Иванович написал стихи «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» сразу после начала войны.

24 июня стихи были прочитаны по радио и напечатаны в газетах «Известия» и «Красная звезда», которые разошлись большим тиражом. Одна из этих газет попала в руки руководителя Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР, композитора Александра Васильевича Александрова (автора музыки гимна Советского Союза и современного гимна России). Александров сразу решил положить слова на музыку и разучить новую песню со своими музыкантами. Александр Васильевич писал, что внезапное нападение врага на нашу страну вызвало у него чувство возмущения, гнева и мести. И ему хотелось как можно скорее использовать то «оружие», которым он владел — новую песню, выступить с ней, чтобы воодушевить людей. Сын Александрова, Борис Александрович, рассказывал, что композитор просто написал на доске текст песни и ноты, потому что не было времени их печатать. А участники ансамбля переписали их от руки.

Артисты сразу приступили к репетициям и тренировались полтора дня. И уже вечером 24 июня группа Краснознаменного ансамбля впервые исполнила песню «Священная война» на московском Белорусском вокзале, прямо перед бойцами, уходящими на фронт. Несмотря на отсутствие нормальной сцены, суету, царившую на вокзале, и напряженность первых военных дней, песня нашла прямой отклик в сердцах слушателей. По воспоминаниям очевидцев, торжественная мелодия и слова звучали в полной тишине. Они выражали те самые чувства, которые охватили всех советских людей после нападения гитлеровской Германии. Слова песни и ее маршевая мелодия призывали на борьбу с оккупантами.

Скоро песня «Священная война» стала очень популярна, ее исполняли в войсках, регулярно передавали по радио на протяжении всех четырех военных лет. Дважды во время войны ее записывали на пластинки. Сейчас мелодия, написанная А.В. Александровым, звучит на парадах, позволяет нашим современникам почувствовать дух военного времени, понять людей, которые четыре года сражались в войне на уничтожение с мощным и коварным врагом. В мае 2005 года на стене Белорусского вокзала был установлен барельеф в честь первого исполнения песни «Священная война». Фрагмент барельефа «Вы нас покорили»



Иногда первый успех быстро приводит к насыщению и даже пресыщению публики, но в случае с ансамблем Александрова всё было с точностью до наоборот. Можно сравнить впечатления от их выступлений во время первого выезда за рубеж с прессой последующих лет. Вот как писали после концерта в Хельсинки в 1945 году: «Вы сделали больше, чем десятки тысяч орудий и танков: вы победили наши сердца! Вы нас покорили!»

Вот венгерская пресса о концертах 1947 года:

«Выступающий в настоящее время в Будапеште ансамбль вот уже в течение недели заставляет будапештскую публику восхищаться».

Вот Лондон 1956 года:

«Гигантский солдатский хор своими песнями проложил путь в сердца английской публики. Это была полная и бесспорная победа Красной армии».

Вот Торонто 1970 года:

«Не Иосиф ли Сталин сказал, что балет Большого театра стоит трёх дивизий? Ну, что же, тогда хор Красной армии стоит пяти. Монреаль уже пал, и вчера вечером семь с половиной тысяч жителей Торонто стоя приветствовали 180 певцов, танцоров и музыкантов...»

А вот уже из времён сравнительно недавних — Прага, 2007 год:

«В то время, когда всё чаще упоминают главным образом заслуги американской армии в окончании Второй мировой войны, как раз александровцы — уже потомки тех ветеранов войны — своим творчеством напоминают историческую правду».

Фильм советского телевидения. ГОСТЕЛЕРАДИОФОН

Фильм знакомит с творчеством Дважды Краснознаменного академического им.А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. В исполнении ансамбля русские народные песни и песни А.Александрова, А.Долуханяна, Л.Книппера, В.Соловьева-Седого. Художественный руководитель и главный дирижер - Борис Александров. Нет начальных и конечных титров. Натурные съемки. В программе:

Несокрушимая и легендарная

Во поле березонька стояла

Из-под дуба, из-под вяза

Фантазия на тему русской народной песни “Камаринская” для балалайки с оркестром

Военная пляска Ой, ты, рожь

Из-за острова на стрежень

Эй, ухнем

Варшавянка

Слушай

Кроет ветер боевой

Полюшко-поле

Казачья пляска

Вдоль по Питерской

Заспиваю песню веселеньку

Калинка

Запорожцы

Ничь яка мисячна

По морю ветры гуляют

Солдатская песня (В путь...) Иногда первый успех быстро приводит к насыщению и даже пресыщению публики, но в случае с ансамблем Александрова всё было с точностью до наоборот. Можно сравнить впечатления от их выступлений во время первого выезда за рубеж с прессой последующих лет. Вот как писали после концерта в Хельсинки в 1945 году:«Вы сделали больше, чем десятки тысяч орудий и танков: вы победили наши сердца! Вы нас покорили!»Вот венгерская пресса о концертах 1947 года:«Выступающий в настоящее время в Будапеште ансамбль вот уже в течение недели заставляет будапештскую публику восхищаться».Вот Лондон 1956 года:«Гигантский солдатский хор своими песнями проложил путь в сердца английской публики. Это была полная и бесспорная победа Красной армии».Вот Торонто 1970 года:«Не Иосиф ли Сталин сказал, что балет Большого театра стоит трёх дивизий? Ну, что же, тогда хор Красной армии стоит пяти. Монреаль уже пал, и вчера вечером семь с половиной тысяч жителей Торонто стоя приветствовали 180 певцов, танцоров и музыкантов...»А вот уже из времён сравнительно недавних — Прага, 2007 год:«В то время, когда всё чаще упоминают главным образом заслуги американской армии в окончании Второй мировой войны, как раз александровцы — уже потомки тех ветеранов войны — своим творчеством напоминают историческую правду».

И это действительно так. С одной поправкой. Ансамбль утверждает правду не только своим творчеством, но и своей историей и своей нынешней деятельностью.

Известно, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Александровцы же дали за это время более 1400 концертов и 742 из них — на передовой.

Но их боевой путь начался ещё до Великой Отечественной, в 1938 году:

«В дни, когда весь мир облетела весть о событиях в районе озера Хасан, Краснознамённый ансамбль уже завершал свою поездку по Дальнему Востоку. Возвращение было отложено. Весь коллектив просил руководителей партии и правительства отправить его на фронт».

А совсем недавно, 24 сентября 2023 года, артисты ансамбля дали концерт для военнослужащих в зоне проведения СВО. К сожалению, ютуб не хочет заливать такие ролики, но можно посмотреть по ссыке в ВК:

Традиции не уходят. Не уходит и общее впечатление от концертов ансамбля, неоднократно отмеченное иностранцами:

«Теперь я понимаю, почему русские победили и почему будут побеждать...»