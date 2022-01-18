Город мостов, но не Питер

Там, где соединяются карельские реки Олонка и Мегрега, расположен Олонец, который называют городом мостов, ведь здесь их очень много! Это одно из древнейших селений на территории современной Карельской Республики и вообще на северо-западе Руси. Археологи обнаружили здесь стоянки древнего человека, датированные II-III веками до нашей эры. Однако визитной карточкой этого карельского города стали даже не его древние корни и не шикарная природа, а именно его мосты. Они невероятно живописны и разнообразны.

Город мостов Самые первые упоминания Олонца в письменных источниках появились в XII веке – о нем говорилось в приписке к Уставу новгородского князя.

Город в 1668 году сгорел и построен заново, в несколько меньшем размере, местными мастерами Григорием Власьевым с товарищами.

План Олонца дает общее представление о том, какой вид имела Олонецкая крепость и находящиеся в ней постройки.



История Олонца связана в том числе с личностью Петра I. С 1719 года он приезжал сюда проходить лечение на местных марциальных водах. Согласно воспоминаниям современников, обнаружив, что лечение водами в Олонце идёт не быстро, император произнес: «Врачую тело водами, а подданных – собственными примерами. И в том и в другом вижу исцеление весьма медленное, однако же, полагаясь на Бога, уповаю на то, что все решит время».

В последний раз царь приезжал сюда на лечение в 1724 году.

Город-крепость Олонец.

Город имел военно-стратегическое значение и долго время играл роль крепости, однако в начале XVIII века, когда шведскую границу отодвинули на север, Олонец утратил этот статус.

В конце позапрошлого века в Олонецком уезде насчитывалось семь волостей, в самом городе Олонце проживало почти полторы тысячи человек. А за несколько лет до революции, в 1912 году, в Олонце насчитывалось более двух тысяч жителей.

Древний город. Вид с высоты птичьего полета

После 1917 года появилось независимое Великое княжество Финляндское, а во время гражданской войны независимости от СССР потребовала и северная часть Карелии. Однако в 1920 году в Карелии прочно установилась власть большевиков и в 1923-м образовалась Автономная Карельская Советская Социалистическая республика. Этот мост обычно сравнивают в хребтом древнего ящера.

Вторая половина 1930-х годов ознаменовалась в Олонце массовыми расстрелами репрессированных. В числе жертв был священник Успенской церкви Олонца Андрей Тихомиров – его убили 1937 году.



Во время Советско-финской войны, когда финские войска заняли Олонец, город переименовали в Aunuslinnu, что переводится с финского как «Олонецкая Крепость». Впрочем, в 1944 году Олонец заняли советские войска и ему снова вернули прежнее название и статус города. Зима.

Кстати, Олонец – единственный город в Карелии, где большую часть населения составляют именно карелы. Также здесь проживают финны, русские (жившие здесь с древних времен), белорусы, украинцы, литовцы, поляки и даже чеченцы.



На острове в центре города можно увидеть каменный храм Смоленской Божьей Матери с пятью куполами. Он был построен в 1824–1830 годах по велению царя Александра и на его пожертвования. Такое решение император принял после посещения Олонца. Позже в этом храме даже хранился катафалк, на котором везли тело царя Александра из Таганрога в город на Неве.



В годы советской власти в храме располагался кинотеатр, а затем - местный музей. Сейчас здесь снова проходят богослужения. Мост к храму.

Кстати, в городе до сих пор сохранилась планировка XVIII века.

Удивительные мосты

Самая популярная достопримечательность Олонца – это его мосты, за что он и получил такое прозвище – «Город мостов». На мостах очень живописно

Поскольку Олонец построили на месте слияния рек, образующих остров Мариам, для удобства местных жителей здесь было возведено около десятка мостов. Все они разные – из дерева, из камня, пешеходные, висячие.Олонец славится своими мостами. Ну а чему удивляться, когда весной помимо льда идет вот такой мусор. Тут и каменные не выдержат. Попавшему в Олонец туристу кажется, что мосты пронизывают город вдоль и поперек. Некоторые приезжие даже сравнивают Олонец с Венецией, отмечая, что в соотношении к числу жителей здесь больше мостов, чем в Питере. В 2010 от такого наплыва пострадали 2 моста.

Мост через Мегрегу на остров Мариам

и Мост через Олонку к больнице.

Пешеходные мосты, проложенные через Олонку и Мегрегу, можно назвать символом Олонца. Они находятся в пешей доступности от города и соединяют друг с другом окрестные деревеньки.

Мост через Олонку в Татчелице

Некоторые мосты находятся в хорошем состоянии, другие же – либо частично разрушены, либо неоднократно претерпевали ремонт. В любом случае мосты Олонца – настоящая визитная карточка города, ради которой непременно стоит тут побывать. Они смотрятся очень живописно и туристы часто фотографируют их либо устраивают на них фотосессии. Здесь красиво в любое врем года.

Особенно привлекает внимание туристов деревянный подвесной пешеходынй мост через Олонку, который можно увидеть, если ехать из Олонца на машине в сторону Петрозаводска по трассе 86К-187. Он располагается справа. Опоры этого моста стоят по берегам, а сам он выглядит как дуга между ними. При движении этот мост качается, что особенно нравится проходящим по нему туристам. Этот мост нравится туристам.

Олонец настоящий музей мостов под открытым небом! Вряд ли в России есть городок, в котором можно встретить такое разнообразие мостов на столь небольшую площадь. Интересный ракурс. Это мост через реку Мегрегу. А этот мост через реку Олонку. Вот и еще один висячий мост в деревню Куйтежа.

Интересно, что рядом есть автомобильный мост, до него всего пара минут, но местные жители решили сделать дополнительный пешеходный мост, чтоб сокращать себе путь. Висячие мосты очень популярны и в Карелии, и на востоке Ленинградской области, и в других областях России, потому что они легко возводятся, стоят недорого, а обслуживание довольно простое - менять настил, следить за тросами, вот и все. Их не снесет ледоход, не каждый год может повредить паводком, тогда как другие типы мостов намного более уязвимы



Река Мегрега.

Город живёт. Без особой промышленности, на глухой периферии. Это мы, заезжая на час другой — ах, ох! Как прекрасен русский север, как сурово и красиво! А он — просто город. Но не будь его, и Россия наша оказалась бы беднее на этот храм, и эти "деревенские" мосты, наивные деревянные скульптуры… И на людей. А они здесь хорошие — люди. Север, что ещё сказать…