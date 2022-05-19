Территория Героев...(14)

Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Зов

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Полковник Белоглазов Александр

Командиру 604-го Центра специального назначения «Витязь» полковнику Александру Белоглазову указом президента России присвоено звание Героя России.

https://t.me/ok_spn/19004

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,

Чтоб стать железом – мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой.

Как трудно в сапогах шагать в июле.

Но ты – солдат и все умей принять:

От поцелуя женского до пули.

И научись в бою не отступать.

Готовность к смерти – тоже ведь оружье,

И ты его однажды примени…

Мужчины умирают, если нужно,

И потому живут в веках они.



https://t.me/radioARBAT/10867 Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,Чтоб стать железом – мало быть рудой.Ты должен переплавиться, разбиться.И, как руда, пожертвовать собой.Как трудно в сапогах шагать в июле.Но ты – солдат и все умей принять:От поцелуя женского до пули.И научись в бою не отступать.Готовность к смерти – тоже ведь оружье,И ты его однажды примени…Мужчины умирают, если нужно,И потому живут в веках они.

Десантник Лесников Богдан

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Азнакаевского района, пгт Актюбинский, республики Татарстан.

Богдан останется примером мужества для всех.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154782182378778

Танкист Крумин Илья Игоревич

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Ему был 21 год

Илья был круглым сиротой, воспитывался в детском доме "Виктория" (г. Прокопьевск). Окончил Прокопьевский электромашиностроительный техникум, отслужил срочную службу в рядах армии, затем остался по контракту.

Был механиком-водителем танка.

Илья погиб в ходе спецоперации 23 марта, до конца исполнив воинский долг.

Он остался в памяти у воспитателей и воспитанников детского дома как очень жизнерадостный, спортивный, целеустремлённый парень.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154779085081882

Военнослужащий Никифоров Александр

27-летний Александр проходил службу по контракту в городе Самаре.

Погиб 22 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Похороны состоялись в поселке Октябрьском Моркинского района 26 апреля.

В последний путь Никифорова проводили с воинскими почестями, траурным митингом, троекратным оружейным залпом и военным оркестром, исполнившим гимн Российской Федерации.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154798003752218

Гвардии старший сержант Булдаков Дмитрий

Погиб 15 марта 2022 при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине под Мариуполем

Уроженец Удмуртской республики города Глазова.

Булдаков Дмитрий Сергеевич - гвардии старший сержант, командир автомобильного отделения взвода обеспечения десантно-штурмового батальона 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота ВМФ России.

Принимал участие в решении важных военных специальных задач в Крыму, в Сирии, на Украине. Ему было 34 года…

Дмитрий родился 9 сентября 1987 года. После окончания школы и училища с 2006 по 2008 года отслужил срочную службу, затем остался по контракту. Служил в Российской Армии 16 лет, выбрав служение Отечеству делом всей своей жизни.

За 16 лет службы участвовал в выполнении специального задания Верховного Главнокомандующего ВС РФ по обеспечению безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики Крым, проведении референдума на территории Крымского полуострова в период с 22 февраля по 18 марта 2014 года.

Награжден медалью «За возвращение Крыма» (Приказ МО РФ №222 от 17.04.2014г.).

За отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике, 10.06.2016 года награжден медалью «Участнику военной операции в Сирии» (Приказ МО РФ №349 от 10.06.2016г.).

За заслуги в укреплении обороноспособности и обеспечении безопасности РФ награжден медалью Жукова (Указ Президента РФ №541сс от 11.10.2016г.).

За добросовестную военную службу и имеющего соответствующую выслугу лет награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени (Приказ МО РФ №114 от 21.02.2017г.)

Во время проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской республик, демилитаризации и денацификации Украины погиб 15 марта, оставаясь верен присяге, до конца исполнив воинский долг.

Старший сержант Булдаков Дмитрий Сергеевич посмертно представлен к государственной награде Российской Федерации ордену Мужества.

Дмитрий остался в памяти родных и близких как очень жизнерадостный, отзывчивый, дарящий всем свою улыбку.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/15481347948879

Старший лейтенант Раимов Арсен

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Башкирии. Арсен учился в школе в селе Воскресенское, а после 9 класса поступил Мелеузовский индустриальный колледж.

Сразу после получения диплома, в мае 2012 года, его призвали на военную службу в Екатеринбург. С июля 2014 года Арсен Раимов был курсантом Военной академии радиационной, химической и биологической защиты в Костроме. В июне 2019 года старший лейтенант Раимов стал командиром взвода радиационной, химической и биологической разведки 16 отдельной бригады РХБЗ Восточного военного округа.

Ему было 28 лет.

Гвардии капитан Кадыров Ильназ

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Ильназ Кадыров окончил Казанское танковое училище.

Гвардии капитан служил командиром роты, офицер вместе с сослуживцами погиб 14 апреля.

Капитана похоронили на Аллее героев на кладбище Курган в Казани с воинскими почестями и оркестром. Ильназу Кадырову было 34 года.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154819820358938

Военнослужащий Почкаенко Егор Эдуардович

Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец города Белогорск Амурской области.

Погиб в первый день спецоперации, 24 февраля 2022 года, при исполнении воинского долга.

25 февраля в день его рождения принесли похоронку. Егор не дожил один день до своего дня рождения.

Он хотел быть похожим на отца, ветерана локальных войн (Таджикистан, Чечня).

Егор награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154832921595162

Военнослужащий Абсаматов Ахмед Иманалиевич

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец с. Атланаул Буйнакского района Дагестана, 2000 г.р.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154828683775258

В Севастополе простились с разведчиками Черноморского флота погибшими в ходе выполнения боевых задач:

капитан-лейтенант Дмитрий Тырнов, участник операции в Сирии, один из лучших офицеров своей части.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу».

матрос Максим Аляев, разведчик.

старший мичман Максим Кулик, старший техник радиотехнической роты.



https://t.me/ok_spn/19016

Капитан Пак Дмитрий

В Бердске простились с военнослужащим подразделения СпН капитаном Дмитрием Паком. Дмитрий погиб 5 мая в ходе выполнения боевой задачи. В 2008 Дмитрий Пак закончил НВВКУ. За время службы Дмитрий принимал участие в выполнение боевых задач в Крыму, Сирии и Ливии. За время службы был награжден медалями Суворова и Жукова. Капитан Пак являлся продолжателем династии военных. Его прадед участник русско-японской войны, дед защищал Родину в годы Великой Отечественной Войны, а отец выполнял боевые задачи в Афганистане. Посмертно Дмитрий Пак награжден орденом Мужества. https://t.me/ok_spn/19014 Водитель Чернышов Николай

В боях за Мариуполь погиб водитель телеканала "Новороссия ТВ" Николай Чернышов. Его призвали в армию, и он пошел. Погиб от пули украинского снайпера при попытке вынести с поля боя своего раненного товарища. У Николая остались двое детей: сын и дочь. В июле этого года ему должно было исполниться 50 лет. https://t.me/stringer_donetsk/2020 Полковник спецназа Каримов Альберт

В Башкирии простились с подполковником спецназа ГРУ Альбертом Каримовым Альберт родился в селе Тирлянский Белорецком районе, в многодетной трудолюбивой семье. Всегда был добросовестным, старательным. Отлично учился в школе, затем связал свою судьбу с армией, окончив высшее военное командное училище. Служил на Дальнем Востоке. За успехи в боевой подготовке Альберта Каримова направили на обучение в Общевойсковую академию Вооружëнных Сил России, которую он окончил с отличием. Зарекомендовал себя грамотным и профессиональным командиром. В ходе военной службы А. Каримов неоднократно принимал участие в выполнении специальных задач на территории Чеченской республики, Сирийской Арабской республики. О его гибели в ходе спецоперации на Украине было сообщено 11 мая 2022 года. За проявленный героизм, смелость и отвагу при выполнении боевых задач был награждён государственными и ведомственными наградами: - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 1 степени с мечами»; - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени с мечами»; - медалью «За воинскую доблесть 2 степени»; - медалью «Участнику военной операции в Сирии»; - медалью «За укрепление боевого содружества»; - медалью «За отличие в военной службе 1 степени»; - медалью «За отличие в военной службе 2 степени»; - медалью «За участие в Параде в День Победы»; - медалью «За службу на Кавказе»; - медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре». https://t.me/radioARBAT/10914 Старшина второй статьи Фёдоров Алексей

При выполнении воинского долга 7 мая на острове Змеиный, героически погиб наш близкий человек - друг. Старшина второй статьи Фёдоров Алексей Николаевич, боевой пловец, разведчик - водолаз СпН. Участник операции в Сирии, ветеран боевых действий. Окончил медицинские курсы за границей. Алексей находился в патрульном катере проекта "Раптор" с боевыми товарищами. БПЛА Байрактар ударил по катеру, тяжело раненный в ногу Алексей боролся за жизнь двое суток, оказывая себе первую доврачебную помощь при эвакуации, но в итоге скончался от потери крови. https://t.me/radioARBAT/10919 Севастополь простился с двумя нашими воинами: Геннадий Александрович Павлов - младший сержант, водитель-электрик десантно-штурмового батальона 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Геннадий Александрович родился в Курске. С 2013 года служил в Севастополе. Роман Алексеевич Пасынков - капитан 3 ранга, начальник отделения службы войск военной службы штаба Черноморского флота. Роман Алексеевич родился в городе Свободном, Амурской области. С 2008 года служил в 810 отдельной Гвардейской бригаде морской пехоты. Наши воины погибли, выполняя свой долг во время специальной военной операции. https://t.me/radioARBAT/11016 Военнослужащий Солак Василий Петрович

Нижегородская область простилась еще с одним погибшим в ходе спецоперации на Украине. 8 мая 2022 года в ходе специальной операции погиб любящий сын, брат, муж, преданный друг и просто замечательный и светлый человек Солак Василий Петрович! Василий всю свою жизнь посвятил спорту, а именно кикбоксингу и тайскому боксу! Стал мастером спорта и чемпионом России! Закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

После окончания проходил службу в 24-ой отдельной Бранденбургской ордена Ленина, Краснознамённой ордена Суворова бригаде специального назначения! Был образцовым офицером и примером для подражания! Василий погиб героем, защищая родину, проявляя мужество и отвагу настоящего бойца спецназа! https://t.me/radioARBAT/11066 Пулемётчик Чушков Андрей Владимирович

Уроженец села Рочегда Архангельской области разведчик - пулеметчик Андрей Владимирович Чушков.

Погиб 7 мая 2022 года на острове Змеиный во время сопецоперации на Украине. https://t.me/radioARBAT/11146 Гвардии сержант Медведев Максим

Командир отделения 247-го десантно-штурмового батальона ВДВ гвардии сержант Максим Медведев. Уроженец города Городовиковска Республики Калмыкия. Служил по контракту 14 лет. Погиб 24 февраля 2022 года под городом Новая Каховка во время спецоперации на Украине. О его гибели было сообщено семье только через 10 дней. "Максим был истинным патриотом своей страны. Мужественность, честность, справедливость, умение быть настоящим другом-это все о нем. В памяти родных, близких, друзей он останется справедливым, жизнерадостным человеком". Посмертно награжден орденом Мужества. https://t.me/radioARBAT/11147 Капитан третьего ранга Корольков Дмитрий

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец посёлка Рудничный Верхнекамского района Кировской области, капитан третьего ранга Дмитрий Сергеевич Корольков. В 2006 году Дмитрий Сергеевич поступил в Новосибирское высшее военное командное училище на факультет сил специального назначения. Окончил его в 2011 году. Продолжил службу на Дальнем Востоке в должности командира роты в разведывательном управлении Тихоокеанского флота. За мужество и отвагу награждён государственной наградой Российской Федерации – медалью Ушакова. В трудный час военных испытаний капитан третьего ранга Корольков до конца был верен воинскому долгу. https://t.me/radioARBAT/11148 Комбат Кравцов Иван Валерьевич

Погиб 12 мая 2022 года. Вечная память! «Ванька, ты был настоящим Комбатом. Ты никого некогда не боялся, любым трудностям смотрел в глаза. Ты прошёл не один конфликт. Прости нас, что не уберегли. Ты останешься в нашей памяти навсегда смелым, решительным и незаменимым. Мы доведем дело до конца. Наша земля будет очищена от нацизма. Подвиг твой бессмертен. Прощай друг. Очень больно, уходят лучшие…» https://t.me/specnazAlpha/3135