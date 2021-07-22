Театр – заповедный уголок нетронутой русофобии

Пьеса «Первый хлеб» театра «Современник» поражает сразу несколькими вещами: пропагандой гомосексуализма, осквернением истории, разжиганием межнациональной розни.

Просто удивительно, как охватившие всю нашу страну здоровые перемены не коснулись такой области как театр! Уж вычищают-вычищают иностранных агентов, «официальных» и тех, кто просто «по зову души», из средств массовой информации, общественных организаций, сферы образования – а они в театре угнездились! И не просто устроили там свою либеральную «малину», а ещё и жируют на государственные деньги.

Не успел остыть в народной памяти случай с Кириллом Серебренниковым, признанного виновным в хищении с подельниками аж 129 миллионов рублей, – и делавшим за эти же бюджетные средства антигосударственную халтуру, как полыхнул новый скандал. Наши дни, театр «Современник», спектакль «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова – и уже присутствие в главной роли Лии Ахеджаковой могло бы насторожить, но всё хуже, гораздо хуже…

Ну отлично, замечательно просто: прямо на сцене геи целуются! Взасос! Интересно, что же там дальше?

Чтобы узнать об этом, посещать спектакль не требуется – по понятным причинам, делать этого не хочется. Достаточно почитать пьесу.

Произведение молодого татарского драматурга не может впечатлить какой-либо глубиной и оригинальностью. Основная линия сюжета бесхитростно укладывается в фабулу старенькой уже песни «Зять» рэп-исполнителя Басты. Ну, тема с парнем, который под давлением родственников девушки вынужден жениться из-за чужого залёта. Один в один, собственно, даже немножко стыдно.

Но в такой несложной сюжетной линии, согласитесь, места таланту Лии Ахеджаковой как-то не находится! И драматург мудро вставляет, словно специально для неё, персонаж «бабушки Нурии». Бабушка Нурия бухает, играет на баяне и всем говорит правду, что в былинных традициях юродства должно производить очищение и катарсис. Но почему-то не производит. Вот, скажем, как мы знакомимся с просветлённой бабулей:

«Даня. Ладно. А кто? Маааам! Бабушка в колодце!

Нурия. Не привлекай ко мне много внимания. Я не для них упала. Я упала, потому что так надо, потому что это моя акция протеста. И я пьяная».

Пьяная бабушка упала в колодец – и это акция протеста. Что ж, мы, кхм, таких акций уже видали-перевидали… И «бабушек» таких тоже.

Ну, а дальше понеслось: место действия – стереотипный захолустный городок, из которого думающей, светлой личности невыносимо хочется уехать ещё с чеховских времён, пришитая белыми нитками на место пятого колеса гомосексуальная линия, и плюс – душераздирающие монологи просветлённой бабушки над чужими могилами:

«Нет, лично не помню, а вот памятник твой старый помню, так ты ж этот, герой вроде, точно, да! Герой ты, вроде как. Ты ж в Великую нашу самую Отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, «За оборону Киева» там чо-то, «За оборону Кавказа», медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А?» – и ругань в адрес павших героев Великой Отечественной войны, нашей национальной, общенародной святыни.

Ну, и нельзя не упомянуть наличие разжигания межнациональной розни в тексте: татары не любят казахов, казахи не любят татар, и показаны какими-то упырями, и все вместе они не любят русских и евреев. Отлично, чего уж там! Список грехов пьесы так велик, что ещё один погоды не сделает…

Но зато как всё это идеально-либерально сконструировано, что каждое лыко в строку! Всё, всё есть: геи, надругательство над ВОВ, гибель парня на «ненужной войне» незнамо где, душное захолустье, русофобия и межнациональные трения. «Всё, как вы любите» – мог бы сказать (если не сказал…), ухмыляясь, автор своим коллегам и спонсорам. Ну, Лия Меджидовна-то – точно зааплодировала! А режиссёр Бениамин Коц (он типа поляк, но кормится в России) сказал, что прям влюбился в пьесу с первого взгляда. Если пьеса нравится Ахеджаковой и представителю нации русофобов, то это говорит само за себя.

Но нравится ли такое нам? Ответ также очевиден. И как бы сделать так, чтобы к точке зрения здорового народного большинства прислушивались больше, чем к их оппонентам? По крайней мере, чтобы не кормить врагов за бюджетный счёт…