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«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала Берлин

«Вижу Рейхстаг!» Как Днепровская флотилия штурмовала БерлинВ штурме Берлина участвовали все рода войск Красной армии: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, лётчики, кавалерия. Штурмовали его и моряки, и так получилось, что моряки эти были из Днепровской военной флотилии

К сентябрю 1944 года закончилась операция «Багратион». Активное участие в ней принимали три бригады речных кораблей Днепровской военной флотилии. Они сражались на Припяти, высаживая тактические десанты, переправляя войска и поддерживая их огнём. Значительную роль моряки-днепровцы сыграли при освобождении Барановичей и Пинска. В последнем морской десант высадился прямо на причалы городского речного порта и оттуда начал освобождение города.

Когда бои в Белоруссии окончательно отгремели, корабли бригады погрузили на железнодорожные платформы и перевезли с Припяти в Западный Буг. Отсюда с боями три бригады Днепровской флотилии спустились в Вислу, и через Нотець и Варту переправились в Одер, который у западных славян зовётся Одрой.

В начале апреля 1945 года корабли сосредоточились в районе Кюстринского плацдарма — главной отправной точки грядущей Берлинской операции.

К тому времени Днепровская флотилия представляла собой довольно крупное соединение, насчитывавшее 24 бронекатера, 6 канонерских лодок, 16 сторожевых катеров, 9 плавбатарей, 20 катеров-тральщиков, 3 миномётных катера, 30 полуглиссеров и 10 катеров ПВО.

Операция началась 16 апреля.

Корабли 1-й Бобруйской бригады уроженца Переяслава капитана 1-го ранга Степана Максимовича Лялько поддерживали огнём своих орудий продвижение соединений 5-й армии, перевозили через реку пехоту и технику. Именно 1-й отряд полуглиссеров лейтенанта Михаила Калинина этой бригады и принял участие в штурме Берлина — катера такого типа легко вмещались в кузова ленд-лизовских «студебекеров».

На вооружении отряда стояли боевые полуглиссеры ПГ-117, созданные на базе деревянных прогулочных катеров НКЛ-17: вес 1200 кг, габариты 7,2 на 1,75 метра. Вооружение их состояло из одного-единственного пулемёта «Максим», устанавливавшегося на специальной треноге в районе миделя (наибольшего по площади поперечного сечения корпуса. — Прим. ред.). Экипаж — два человека: командир и моторист-пулемётчик. Автомобильный бензиновый двигатель М-1 мощностью 50 л.с. разгонял полуглиссер до скорости 35-37 км/ч, при этом максимальная осадка его составляла всего 55 см, а на полном ходу — 20 см. Помимо экипажа, ПГ-117 мог принять на борт до 15 человек десанта.

23 апреля 1945 года 9-й стрелковый корпус 5-й ударной армии в самом центре Берлина вышел своими 230-й и 301-й стрелковыми дивизиями (сд) к закованной в бетон Шпрее и остановился. На западном берегу в Трептов-парке и парке Плентер-Вольд закрепились державшие реку под плотным прицельным огнём немцы. Войска у них тут оборонялись отборные — они прикрывали Берлинский вокзал и «объект 153» — гитлеровскую рейхсканцелярию.

Ширина Шпрее достигала 200-300 метров, высота бетонных «берегов» — около 5 метров, мостов не было. Как форсировать такое препятствие под огнём врага?

Но Берлин штурмовали опытные обстрелянные войска — в 16:30 на набережную реки выдвинулись танки Т-34 и самоходки ИСУ-122 220-й отдельной Гатчинской танковой бригады.

Под прикрытием их огня стрелки из 1050-го и 1054-го полков 301-й сд переправились на противоположный берег на лёгких вёсельных лодках. Для немцев это оказалось полной неожиданностью. Они открыли шквальный артиллерийский огонь, подтянули бронетехнику и попытались «сковырнуть» пока ещё крошечный советский плацдарм. До наступления темноты им этого сделать не удалось.

Поздно вечером к Шпрее подъехали «студебекеры» с полуглиссерами. Экипажам помогли спустить их на воду присланные начальником штаба 1-й Бобруйской бригады старшим лейтенантом Валентином Серёгиным сапёры. К тому времени разведка нашла на противоположном берегу три участка с пологими съездами, где можно было высадиться на берег. Соответственно, полуглиссеры разбили на три группы.

Первую возглавил сам лейтенант Калинин, вторую — помощник начальника политотдела бригады лейтенант Гавриил Суворов, третью — командир полуглиссера ПГ-116 старшина 1-й статьи Александр Пашков.

Первым к берегу доставил 15 десантников ПГ-111, на борту которого находился командир отряда лейтенант Калинин. Следом — ПГ-117 старшины 2-й статьи Григория Казакова. Заслышав звук работающих двигателей, немцы открыли по реке ураганный огонь. От ракет и трассеров стало светло, как днём, вода «закипела» от сыплющегося в Шпрее града осколков и пуль.

Но полуглиссеры продолжали свою работу — пока они высаживали первые волны десантников, сапёры спустили на воду понтоны, загнали на них танки, и теперь глиссеры взяли их на буксир и потянули к противоположному берегу.

Немцы пошли ва-банк, перебросили к берегу вооружённый фаустпатронами отряд, и фаустники стали расстреливать полуглиссеры практически в упор.

Первым погиб командир ПГ-111 старшина 2-й статьи Михаил Сотников. К тому времени он успел сделать через Шпрее только три рейса. После последнего раза при отходе от берега в него попал выстрел фаустпатрона. К месту погрузки полуглиссер довёл моторист матрос Николай Баранов. Командование над ПГ-111 принял старший матрос Николай Филиппов — его ПГ-105 оказался неисправным и участие в операции не принимал.

Матрос Баранов погиб во время 11-го рейса, затем погиб Филиппов. Их сменили другие моряки. Полуглиссер был иссечён осколками, но благодаря деревянной конструкции продолжал оставаться на плаву — ПГ-117 вообще было тяжело потопить. Моряки латали их практически на ходу, накладывая деревянные заплатки и забивая пулевые пробоины чопиками.

В остальных группах обстановка сложилась практически такая же, как и в первой.

Экипажи гибли, выбывали по ранению, их сменяли новые матросы. На ПГ-116 его командиру и по совместительству командиру третьей группы отряда старшине 1-й статьи Александру Пашкову осколками ранило левую и перебило правую руки, тяжёлое ранение получил моторист Бочкарёв. Навалившись на штурвал грудью, Пашков фактически ею и довёл полуглиссер до места высадки десанта. Попавшая вскоре в ПГ-116 миномётная мина добила его экипаж… но не потопила полуглиссер. Командование над ним принял старший лейтенант медицинской службы Алексей Тетерин.

В корпус ПГ-104 старшины 1-й статьи Георгия Дудникова выстрел фаустпатрона попал во время пятого рейса. Начался пожар, на командире полуглиссера загорелась одежда. Экипаж не потерял самообладание — потушил пожар, но следующим выстрелом Дудников был убит. Его сменил моторист матрос Александр Самофалов. Он довёл ПГ-104 до берега и вскоре сам погиб.

Командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков спас понтон с двумя автоматчиками и танком на нём. Понтон загорелся, но командир полуглиссера взял его на буксир и дотащил до берега. Этот подвиг повторил командир другого полуглиссера старшина 1-й статьи Ефим Кусков.

Вскоре 301-я сд полностью переправилась на занятый врагом берег, следом полуглиссеры приступили к переправе 230-й сд, затем настал черёд 32-й отдельной бригады и тыловых частей 9-го стрелкового корпуса.

За три дня моряки-днепровцы перебросили через Шпрее 16 000 человек, 600 орудий и миномётов, свыше 1000 лошадей, 27 танков и большое количество военного имущества. Потери составили один полуглиссер и семь моряков.

Ко 2 мая Берлин был полностью освобождён от нацистов.

Следом за пехотинцами к Рейхстагу пробрались и моряки 1-го отдельного отряда полуглиссеров, водрузили на здании бело-голубой военно-морской флаг и расписались на стенах — они это право полностью заслужили. Чудом выживший лейтенант Михаил Калинин доложил в штаб 1-й Бобруйской бригады Днепровской речной флотилии:

«Нахожусь на борту ПГ № 115, река Шпрее, вижу Рейхстаг! Флаг Военно-морского флота гордо реет в самом центре Берлина!»

Командующий 5-й ударной армией генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин выступил с предложением присвоить звания Героев Советского Союза всем 29 матросам и офицерам 1-го отдельного отряда полуглиссеров, но 16 июня он погиб (разбился на мотоцикле. — Прим. ред). В результате из 29 наградных листов (высокие ордена и медали получили все 29 человек) только 24 содержали предложения о награждении званиями Героев. В вышестоящих инстанциях их число сократили до девяти.

Посмертно Героями Советского Союза стали Александр Пашков, Михаил Сотников, Георгий Дудников, Николай Филиппов, Николай Баранов, Александр Самофалов и Владимир Черинов. Только командир отряда Михаил Калинин и командир ПГ-117 старшина 2-й статьи Григорий Казаков смогли получить свои Золотые Звёзды лично.

В конце мая 1945 года Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков провёл в Бабельсберге разбор Берлинской операции. Дали слово командиру 9-го стрелкового корпуса генерал-лейтенанту Ивану Павловичу Рослому. Поднявшись, он сказал:

«Товарищ Маршал Советского Союза! Разрешите мне, прежде чем начать своё сообщение, низко поклониться нашим славным военным морякам, без решающей помощи которых я не смог бы в срок выполнить приказ о форсировании Шпрее и продвижении в район Рейхстага».

Таковой была оценка командованием вклада в штурм Берлина моряков Днепровской военной флотилии. Вклада, обильно оплаченного кровью.

https://ukraina.ru/history/20210502/1031297666.html

героиВеликая Отечественная война
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