Халат, которого не было

Один из доводов, который постоянно используют господа-антисоветчики (особенно родившиеся году этак в 1995-м) — это фотография блистающей Жаклин Кеннеди и простецкой Нины Кухарчук-Хрущёвой. Первая — одета по моде стройна и прекрасна, тогда как вторая — толстая полуразвалина в домашнем халате с цветочками. Новости СМИ2 Либералы и либералишки даже не дают себе труд внимательнее приглядеться, в чём приехала Нина Петровна, а заодно вспомнить, как выглядели их же собственные бабушки и мамы. Любой семейный альбом покажет, что девушки и дамы конца 1950-х — начала 1960-х носили юбку-колокол, причёску «бабетта», подводили стрелки и вообще — не отставали от француженок в плане форм и линий. «Вот! Совок был настолько гнусным, что даже первую леди умудрились выпустить в домашней одежде! Вы представляете, как выглядели остальные бабищи?!»Либералы и либералишки даже не дают себе труд внимательнее приглядеться, в чём приехала Нина Петровна, а заодно вспомнить, как выглядели их же собственные бабушки и мамы. Любой семейный альбом покажет, что девушки и дамы конца 1950-х — начала 1960-х носили юбку-колокол, причёску «бабетта», подводили стрелки и вообще — не отставали от француженок в плане форм и линий.

Соглашусь - нашим Таням и Зиночкам это давалось с большим трудом, ибо легпром считался второстепенной отраслью, и девчатам приходилось шить самим или — отдавать отрезы материй в ателье. Никогда советская женщина не выглядела пугалом и даже, работая в тайге на строительстве ЛЭПов, работницы имели выходные платья, флакончик духов и губную помаду.

Но вернёмся с Нине Петровне и её «халату». Во-первых, это вовсе не халат, просто в большинстве Интернет-изданий и книг фотокарточка подло обрезана и мы наблюдаем лишь громоздкое тулово миссис Хрущёвой на выигрышном фоне статной Жаклин. Отыскать полномасштабную картину не составляет труда и перед нами оказывается иная правда — у жены царя Никиты шёлковый костюм, созданный по моде того периода.

Во-вторых, никакого цветочного принта — если смотреть глазами, а не чем-нибудь ещё, то можно разглядеть хаотический орнамент, в те годы именуемый «абстрактным». Что-то в духе Джексона Поллака, известнейшего авангардиста и его последователей. Несмотря на то, что Никита Сергеевич именовал беспредметную живопись ...нехорошими словами, костюмчик его жены для визита в США понравился бы Поллаку, будь он жив.

Далее — фасон. Длина — несколько старомодна, однако, для пожилых леди в самый раз. Жакет с рукавами ¾, V – образный вырез и крупные обтяжные пуговицы — всё это публиковалось в журналах мод по обе стороны океана. Но есть нюанс — для того стиля требовалась узкая талия и общая тонкость линий. У Нины Петровны фигура была сложная. А потому костюм был создан без глубоких выточек, да и пройма — свободная, хотя при тогдашней моде она должна быть жёсткая.

Отсюда — зрительное ощущение «халата». На прочих фотосессиях Нина Петровна является то в приличном летнем пальто (это не плащ, а именно пальто, созданное для прохладных летних дней), то в парчовом вечернем наряде. Безусловно, Хрущёва не умеет всё это носить, как не умел ходить в отлично сшитых костюмах её супруг — ему в них было тесно и скучно. Однако мы сейчас говорим не о бытовых привычках четы Хрущёвых, но о «халате», которого не было.

Галина Иванкина

http://zavtra.ru/blogs/halat_kotorogo_ne_bilo?fbclid=IwAR2A0f9mXvxWKA60nE1mvkrgFSy6QvXeAWTA9X2J0M4wEZcOxJL4h9kTZj8