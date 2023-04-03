Нас в бой Россия благословила

ВСУ подрывают ЖД мост через реку Бахмутка. Видимо, по мнению украинского командование, подрыв железнодорожного моста сможет как-то улучшить положение гарнизона ВСУ в фактически заблокированном Бахмуте.

"Вагнера" же наступают на поездах))

https://t.me/yaremshooter/1087

Один из подорванных мостов через реку Бахмутка.

https://t.me/yaremshooter/1090

Идеальный жест — почему последнее обращение Пригожина такое важное Сегодняшнее обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к украинской армии и лично к Зеленскому относительно вывода ВСУ из Бахмута примечательно сразу с нескольких точек зрения.

Разумеется, прежде всего в военном смысле. Оно, фактически, подводит черту и в самой кампании за взятие Бахмута, который вот-вот превратится его в обратно Артёмовск, показывая, что блокирование города вошло в финальную фазу и до окончательного формирования котла остались, возможно, даже уже не дни.

Но это обращение — и абсолютно идеальный жест в сфере военной пропаганды. Такой, которого с нашей стороны не было уже несколько месяцев. Возможно даже с момента падения «Азовстали». Причём, жест качественно превосходящий даже то, что выпускает пропагандистская машина врага, при том, что у врага эта часть военного дела поставлена крайне высоком уровне, превосходящем наш.

Во-первых, событийный фон данного обращения: самая настоящая бойня, в которую киевский режим бросает всё новые и новые тысячи людей, зачастую только что мобилизованных и вообще не обученных чему-либо. Максимально показательна, в этом смысле, ставшая известной в конце февраля история с мобилизованным парнем, принудительное рекрутирование которого было снято на смартфон и попало в сеть. Всего через несколько дней после этих съёмок парень был уже мёртв — его, вместе с другими, просто бросили в эту мясорубку, отправив именно под Бахмут. Менее, чем через неделю после того, как он просто неудачно вышел из дома по своим делам, его семья уже получила похоронку. И это только один эпизод. А всё говорит о том, что бойня в Бахмуте превосходит бойню в Соледаре, который после освобождения был буквально завален трупами бойцов ВСУ. В буквальном смысле слова. И напрасно кто-то думает, что всё это надёжно скрывается от общества внутри Украины — такое шило невозможно утаить в мешке по определению. Плюс бесчисленные ролики с растущих невероятными темпами военных кладбищ (даже официальных, до которых доезжают далеко не все). И вот на этом фоне выходит такое обращение.

Во-вторых, сама подача. Апеллирование к гуманизму, призыв сохранить людям жизнь и даже проявление великодушия — ВСУ фактически даётся возможность уйти. Последний шанс сохранить жизни тем, кто ещё стался в кровавой бахмутской ловушке.

И третье, главное. Финальный жест — призыв не убивать стариков и детей, а дальше показ пленных. И максимальная, беспощадно наглядная демонстрация, кого именно Украина уже гонит на убой: двое подростков (с совершенно детской внешностью) и пожилой человек предельно красноречивой седой бородой. Чётко выстроенное шоковое воздействие на украинскую аудиторию, организованное по всем драматическим правилам. Более того, данное обращение вполне способно полностью обнулить с психологической точки зрения медийный эффект от вчерашних действий ВСУ в Брянской области (а заход ДРГ на территорию РФ также имел задачу отвлечь внимание от «музыкантов», пляшущих с флагами уже почти в центре Бахмута). Во-первых, оно выглядит куда органичнее и естественнее откровенной театральщины, которую вчера устроили власовцы из ВСУ. А, во-вторых, даже с моральной точки зрения, смотрится куда выигрышнее в сравнении с откровенным пиаром на крови, организованным Украиной. С одной стороны — раненые дети. С другой — призыв спасти жизни детей.

А лично мне это напомнило времена Великой Отечественной. Помните этот кадр? Ему тоже было 16 лет

https://t.me/srochnow/28089

4 марта в питерском офисе ЧВК Вагнер состоялся сеанс одновременной игры в шахматы между чемпионом мира по быстрым шахматам Сергеем Карякиным и гостями центра, среди которых были сами бойцы ЧВК Вагнер, сотрудники Росгвардии, кадеты и юноармейцы.

По завершении турнира Сергей подписал именную доску для Евгения Викторовича Пригожина и пожелал Вагнерам победы! https://t.me/proofzzz/8941

Уходя из Артемовска, забирайте самое ценное...

https://t.me/boris_rozhin/79710

"Музыканты" продвигаются и занимают северо-восточные кварталы Бахмута.

По словам бойцов, в последнее время против них воюют обычные мобилизованные, а не элитные подразделения или наёмники, как это было раньше. "Месяца полтора мы наёмников не видели. Когда крайний раз мы с ними столкнулись, они немножко удивились, ну мы, соответственно, продвинулись, и они как бы кончились".- с юмором у бойца все в порядке

"Вагнера" ежедневно отрабатывают позиции противника из всех своих "инструментов".

https://t.me/orchestra_w/5351

Руководитель "Оркестра" о том, что будет с компанией после Бахмута.



"ЧВК "Вагнер" должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, армии, способной защищать государство, в армию с идеологией".

Идеология проста - борьба за справедливость. Сегодня первична моя мама, мои дети - мы имеем право защищать нашу Родину.

"Министры приходят и уходят, а русский народ он остаётся, а ЧВК "Вагнер" состоит из русского народа".

Евгений Пригожин подчеркнул, что ни ему, ни его бойцам никто не сможет отказать в праве воевать за Россию и отправить в тыл.

https://t.me/orchestra_w/5361

Сталина можно осуждать за многие вещи, но при нем была дисциплина. Была жесткость. При мобилизации никто бы не сбежал за границу — "музыкант" Айк Гаспарян объяснил один из своих патчей, на котором изображены Сталин и недвусмысленная фраза.

https://t.me/orchestra_w/5363

С таким же успехом они могут ввести санкции против Санта-Клауса.

Совет глав МИД Евросоюза ввел санкции против российской ЧВК и ряда лиц, занимающих руководящие должности в структуре. Главным инициатором стала обиженная Франция.

Так, перечисленные ЕС лица причастны с серьезным нарушениям прав человека, а также дестабилизации обстановки на Украине, Сирии (особенно там, наверно дестабилизировали мирную жизнь духов), Ливии и ЦАР. Лицам внесенным с санкционный список ЕС запрещен въезд в это самое ЕС. Вот как. Так в список попали:

Дмитрий Уткин, кавалер четырех орденов Мужества. Как считают в ЕС именно он ответственен за все те страдания, которые несет контора где бы не появлялась.

Александр Кузнецов, Герой России, кавалер четырех орденов Мужества. Виновен во всех бедах сил ПНС в Ливии.

Герои России Андрей Богатов и Андрей Трошев, которые доставили столько бед жителям пустынь и пещер в провинции Сирии.

https://t.me/ok_spn/15957

Главная битва последних месяцев на завершающей стадии. 40% территорий Бахмута уже освобождены: под контролем штурмовиков "Оркестра" северная, восточная и частично южная окраины.

Противник продолжает сопротивляться, при этом, оставляя позиции, равняет освобожденные кварталы с землей - известная уже тактика. В центре города, где оборона наиболее устойчивая, работают грузинские наемники, мобилизованные и спецподразделения, которые еще не отошли в сторону Константиновки. (Кстати, это знаменитый "Лотос") Фактически, завершено оперативное окружение - все дороги и даже некоторые тропы находятся под контролем "Вагнера". Каждый день потери националистов в Бахмуте до 500 человек. Сообщается, что некоторые взводы противника живут всего несколько часов.

https://t.me/orchestra_w/5370

В селе Зайцево под Бахмутом - освобождено "Вагнером" в начале октября прошлого года.

https://t.me/orchestra_w/5376

Трупов реально очень много. Я даже не возьмусь выкладывать даже часть... - Здесь бойня была, контакт. Противник ночью был ликвидирован.

И это не сложенные в одно место убитые. Это после боя.

https://t.me/orchestra_w/5383

Вид на Бахмут с бывшего опорника ВСУ недалеко от Клещеевки. Мне эти пейзажи чем-то напоминают Сирию.

https://t.me/yaremshooter/1103

Украинец расстрелял своих, воюя за ЧВК "Вагнер". Фронтовую историю рассказал военкор Александр Коц после встречи с "оркестрантами", отбивающими сегодня Бахмут. В один из дней напряжённых боёв в окоп к "вагнерам" забрёл боец. Одет был также, как и они. Попросил закурить. Сигарету дали, и тут позиции "оркестрантов" стали обстреливать:

"Все бросились отражать атаку, и гость тоже схватился за автомат, - рассказал Коц, добавив, что боец успел уничтожить семерых наступающих.

- После горячки боя сели набивать магазины патронами, и тут наш герой вдруг осознал, что зашел не в тот окоп. И отбивал он атаку не "орков-москалей", а своих побратимов. Бойца ВСУ похвалили и даже пообещали представить к награде за такую результативность. И отправили к остальным пленным".

Это занятно. Но объяснимо - наши частенько таскают трофейную обувь и бронежилеты, так что если не видеть шевроны, вполне можно принять за "своих". Помнится летом прошлого года выкладывал видео, где наши разведосы из 6-го БТРО забрели в посадку с ВСУшниками, но смогли их заболтать (те подумали, что это группа "смежников" и не присматривались к шевронам) и отвалить обратно, после чего посадку накрыли артиллерией (под Новобахмутовкой дело было). Так что на фронте подобные истории действительно бывают.

Что тут добавить? А мог бы воевать за наших… Хотя, учитывая, что из пленных уже создаются отдельные батальоны с добровольными бойцами против нацистского режима, может ещё и повоюет.

https://t.me/boris_rozhin/79827

Сотрудник ЧВК Вагнер о том, как детские письма поддерживают штурмовиков в Артемовске, Что они бьются за то, чтоб их дети гордились ими так же как и они своими предками.

https://t.me/astrahandm/7575

Веселятся ребятки! Молодцы. Песня бить их и жить им помогает!

https://t.me/c/1780774638/11836

Как говорит Фарид Муслимов (оператор Первого канала) в коротком видео:

Прогулялись по улице освобожденного посёлка с Героем России, кавалером 4 орденов мужества, командиром штурмовиков ЧВК «Вагнер» с позывным «РАТИБОР». Очень умный, грамотный командир и человек душевный. Покровское было занято джентельменами в конце июля 2022 года - практически в одно время с Углегорской ТЭС.

https://t.me/Farid_Muslimov/526

Начальник медицинской службы ЧВК "Вагнер" с позывным "Ливси".

За спиной четыре военных конфликта. В зоне СВО восемь месяцев и более 6000 спасённых на счету его медбригады.

Доброволец был ранен, в прошлом году попал под обстрел "HIMARS" во время работы по разбору завалов в городе Брянка, ЛНР. По счастливой случайности, один осколков попал в телефон, не задев сердце.

https://t.me/orchestra_w/5403

О работе полевого госпиталя ЧВК «Вагнер», развернутого на Бахмутском направлении Его наличие в непосредственной близости от передовой позволяет оказывать медицинскую помощь раненым бойцам намного быстрее, что снижает число безвозвратных потерь. В госпитале есть все специализированное оборудование для операционной и реанимации. Чтобы убедиться, что медикам всего хватает объект посетил Евгений Пригожин.

https://t.me/brussinf/5731

"Музыканты" в начале марта заняли господствующую высоту, закрывавшую пути к селу Красное к юго-западу от Бахмута.

Опорный пункт, где базировалась преимущественно 93 ОМБр "Холодный Яр", представляла собой крепость, где можно было вести круговую оборону и передвигаться во время боевых действий в полный рост. Как заметил боец "Вагнера", несмотря на сложность, опорник был взят в кратчайшие сроки. "Для нас нет ничего сложного. Не такие опорники еще возьмем: и больше, и лучше. Нам по барабану".

https://t.me/orchestra_w/5424

Очередная разбитая группа ВСУ на выходе из Бахмута

https://t.me/vorposte/36637

Евгений Пригожин встретился с командиром артиллерии с позывным "Чипса" и обсудил насущные вопросы, в том числе и "снарядный голод".

По-прежнему остра нехватка боеприпасов из-за сокращения поставок, поэтому вынуждены сократить выполнение огневых задач. При этом артиллерия противника, наоборот, активизировалась. Евгений Пригожин рассказал, что во время движения к месту деятельности артиллерийского рассчета попал под обстрел.

"Если так будет дальше будет продолжаться поставка боеприпасов, я затрудняюсь ответить, как мы будем выполнять свои задачи по прямому предназначению".

По словам Чипсы, нужно увеличить поставки не менее чем в три раза для успешного выполнения боевых задач на Бахмуте. К слову, на позиции поставляют и непригодные для работые бк. "На войне лимитов не бывает. Либо мы задачу выполняем, либо не выполняем. Лимит - цена человеческой жизни". Е.В. Пригожин провел серию совещаний с артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер»

https://t.me/concordgroup_official/566

ЧВКашник с ЧВКашкой. Где-то в Артемовске.

https://t.me/sashakots/38763

Кстати и новый клип вышел у Вики Цыгановой



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