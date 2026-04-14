Московские прогулки, ч.83

История нынешнего ЦУМа началась в 19 веке, когда два шотландских коммерсанта основали в Санкт-Петербурге торговую компанию, названную их именами. ЦУМ начал историю в 1857 году, когда шотландцы Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз зарегистрировали торговую марку «Мюръ и Мерилизъ».

В Москву «Мюр и Мерилиз» переезжают в 1880-х годах.

Постоянное место обитания было не сразу найдено, магазин сменил несколько адресов. В начале компания арендовала магазин на Кузнецком Мосту, а через пять лет открыла оптовый магазин дамских шляп и галантереи на углу Кузнецкого моста и Петровки. В 1880-х годах торговый дом купил здание для магазина на Театральной площади, на месте сегодняшнего ЦУМа. «Мюр и Мерилиз» стал первым и самым крупным в России универмагом.

В итоге магазин обосновался в самом начале Петровки, рядом с фешенебельным Кузнецким мостом и двумя главными театрами. Они первыми стали рассылать бесплатные каталоги для заказа товаров по почте, вскоре торговый дом был известен по всей стране.

Здание пострадало от пожаров 1892 и 1900 годов, после чего строились новые помещения. Архитектор: Роман Клейн. После пожара выстроили новое здание в стиле неоготики. Обновлённый «Мюр и Мерилиз» открылся в 1908 году и стал самым роскошным магазином в Москве. Здесь можно было купить всё, кроме продуктов, имелась комната ожидания, справочная и даже кофейня.

Магазин стал первым железобетонным зданием в Москве. Фасад здания оформлен в стиле английской неоготики, а более поздние корпуса — в строгом советском стиле и современном стиле с использованием гранита.

Москвичи и гости города были просто поражены красотой здания, диковинным антуражем и разнообразием ассортимента. Сильное впечатление на людей производили вращающиеся двери, возле которых постоянно толпились зеваки и дети.

С этими дверями было связано немало конфузов и даже травм, поэтому их вскоре убрали.

Марина Цветаева часто любила бывать в «Мюр-Мерилизе» с дочкой. Особенно ярким было первое посещение и встреча с лифтом:

«Наконец-то и мы увидели то, что уже который день обсуждает вся Москва - сказочный лифт.

Светлая комнатка, которая легко воздушно скользит вверх и вниз, увозя дам, господинов, детей.

Ноги ступают как в лодку и мы медленно скользим вверх мимо проплывающих потолков..»

Как Пришвин и Чехов насмехались над «Мюр и Мерилиз»

Название временами сбивало с толку покупателей. Михаил Пришвин иронично подметил, что представлял Мюра и Мерилиза чинной немецкой парой, где Мюр – муж, а Мерилиз – его супруга. При встрече он был удивлен, что Мерилиз не то что ни супруга, а еще и строгий англичанин, обожающий охоту.

Сделав ставку на обширный каталог и активную почтовую рекламу владельцы не прогадали — магазин стал настолько популярен, что к 1891 году на «Мюр и Мерилиз» работали около 1000 человек. А перед революцией «Мюр и Мерилиз» насчитывал 78 отделов, а число служащих приближалось к трем тысячам. Универмаг пользовался славой самого роскошного в Москве. Горожане шутили, что к «Мюру» можно войти голым, а выйти полностью одетым и даже выехать на велосипеде.

Здесь также была предусмотрена торговля по каталогам, издаваемым четырежды в год. Их бесплатно рассылали по всей России. Адресатам доставлялись товары наложенным платежом.

Популярное предприятие получило в свой адрес немало острот. Антон Чехов шутливо обмолвился в письме, указывая на засилье женщин в драматургии:

«…Бабы с пьесами размножаются не по дням, а по часам, и, я думаю, только одно есть средство для борьбы с этим бедствием: зазвать всех баб в магазин Мюр и Мерилиз и магазин сжечь».

Но насмешки не мешали делать регулярные заказы. Антон Павлович писал из Ялты: «Милая Маша, поскорее скажи Мерилизу, чтобы он выслал мне наложенным платежом барашковую шапку, которая у него в осеннем каталоге называется бадейкой (N 216), каракулевой черной; выбери мягкую, размер 59 сантиметров… Если фуражки-американки (N 213) теплы, то пусть Мерилиз пришлёт еще и фуражку».

Антон Чехов был не только драматургом, но и самым настоящим шопоголиком. Среди всех московских магазинов он особенно любил «Мюр и Мерилиз», как до революции назывался сегодняшний ЦУМ.

Писателю особенно нравилось то, что товары там можно было покупать дистанционно. Он с удовольствием листал каталоги и заказывалразличные товары.

Он настолько полюбил этот супермаркет, что даже двух своих собак в усадьбе «Мелихово» назвал в честь магазина: одного Мюр, другого Мерилиз.

В декабре 1918 года «Мюр и Мерилиз» был национализирован. В марте 1922 года на его основе был открыт «Мосторг» — крупнейший универмаг в стране.

В 1933 году универмаг получил новое имя — ЦУМ.

Во время Великой Отечественной войны здесь размещались казармы, а в 1953 году магазин сосредоточился на продаже товаров высокого качества.

ЦУМ был неоднократно реконструирован. К историческому зданию торгового дома «Мюр и Мерилиз» в 1974 году и 2007–2008 годах были пристроены большие новые корпуса, удвоивший площадь.

Сегодня ЦУМ — крупнейший московский магазин, предлагающий широкий ассортимент товаров. В 2024 году в легендарном «Мюре и Мерилизе», объекте культурного наследия регионального значения, стартовала масштабная реставрация. Будут приведены в порядок фасад, кровля, воссозданы утраченные декоративные элементы. Лепнину обеспылят и загрунтуют, мрачным готическим горгульям, украшающим башенки, вернут загадочные улыбки.

На мой взгляд именно сегодня ЦУМ очень бестолков (поскольку разделен внутри на кучу гипсокартоновых коробок-отделов), да еще и вкупе там цены завышены в 10 до 100 раз, а то и больше.

Ну и раз был рассказ о магазине, то стоит сказать немного и о фабрике «Мюр и Мерилиз». Фабрика «Мюр и Мерилиз», а также одноименный торговый дом были основаны в конце XIX века выходцами из Шотландии, промышленниками Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром. Начав с оптовой торговли галантерейными товарами, Мюр и Мерилиз уже спустя несколько лет открыли первый в России многоэтажный универсальный магазин, который позже превратится в ЦУМ. Шотландцы, впрочем, решили не ограничиваться розничной торговлей и вскоре открыли собственное производство, построив с нуля «Фабрику мебели и бронзы товарищества "Мюр и Мерилиз"». Фабричное здание близ Малой Грузинской и Универсальный магазин на Театральной площади роднит единый архитектурный стиль – западноевропейская готика, которая, вероятно, была близка собственникам. Фабричный цех в Столярном переулке отдаленно напоминает шотландский замок с мощными башнями и стрельчатыми окнами. Не менее интересны и даже по-своему красивы и другие краснокирпичные промышленные сооружения начала XX века, расположенные в Столярном переулке.

Городская усадьба П.Ф. Секретарёва Владение по адресу Гоголевский бульвар, 5/2, еще в XVIII столетии входило в большую городскую усадьбу князя Петра Васильевича Лопухина, видного государственного деятеля, возглавлявшего даже Кабинет министров в годы царствования Павла I. Удачной карьерой он был обязан, как ни странно, своей дочери Анне Гагариной, которая была фавориткой императора. Современный, богато декорированный дом был построен в период с 1850 по 1853 годы архитектором Николаем Ильичем Козловским для статского советника Петра Федоровича Секретарева, являвшегося сыном бывшего камердинера Григория Александровича Потемкина и императрицы Екатерины II. Петр Федорович был меценатом, а также содержал собственный небольшой театр в Нижнем Кисловском переулке, прозванный в народе «Секретарёвкой».

Во время возведения Храма Христа Спасителя в 1850-е годы в доме жил архитектор Константин Андреевич Тон. Исследователи считают именно его автором усадебного дома, на это указывает сильное сходство колонн и других элементов декора с оформлением Оружейной палаты и Большого Кремлёвского дворца. Фасад здания богато оформлен резными колоннами из белого камня и являет собой пример романтического, несколько свободного, или даже нарочитого обыгрывания темы, созвучной стилю ренессанс. История этого дома связана с именем зодчего Константина Андреевича Тона, который проживал здесь во время строительства храма Христа Спасителя в 1850-е годы. По мнению специалистов, этот блестящий архитектор и стал автором постройки для Секретарева. Белокаменные колонны и многие детали здесь почти аналогичны Оружейной палате и Большому Кремлевскому дворцу. В период с 1926 по 1934 годы в этих стенах жил и работал известный педагог-новатор Станислав Теофилович Шацкий.

Молва поселила в этот шикарный дом Василия Сталина - сына советского вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Но на самом деле, он со своей семьей в 1940-е годы проживал в другом особнячке (Гоголевский бульвар, д. 7), который, правда, находится в одном дворе с усадьбой Секретарева и спрятан за надежным забором… Многие годы во второй половине XX века в доме было общежитие текстильной фабрики в Бутиковском переулке. Является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1990-е годы была выполнена реконструкция здания с использованием сохранившихся чертежей. На данный момент усадебный дом используется для размещения офисов ряда российских компаний.

Гоголевский бул., 5, стр. 1, Москва

Главный дом усадьбы Аладьиных-Голицыных Главный дом усадьбы Аладьиных был построен во второй половине XVIII века.

В начале XIX века усадьба принадлежала княгине Н. И. Голицыной, сестре графа А. Остермана-Толстого и матери декабриста В. М. Голицына, который жил здесь в детстве. После её смерти дом перешёл к её брату, Леониду Голицыну.

В 1874 году усадьбу купила Е. Л. Игнатьева, жена генерал-адьютанта. В 1876 году архитектор М. А. Зыков провёл её перестройку, добавив балкончик на фасаде и соединив главный дом с флигелями. В 1883 году усадьба перешла к Н. И. Пастухову, журналисту и владельцу газеты «Московский листок».

В 1894 году на территории усадьбы построили типографию по проекту архитектора П. М. Самарина. На рубеже XIX и XX веков в здании размещались редакции различных газет и журналов, в том числе редакция либерального журнала «Русская жизнь», где работал Валерий Брюсов, и редакция «Московского листка», первого в Москве органа бульварной прессы. В 1898 году на воротах переулка установили ажурную металлическую решётку с инициалами «НП». После революции 1918 года газета «Московский листок» была закрыта, а её место заняли «Красная газета» и затем «Беднота».

Этот дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Сейчас здесь находится клуб виртуальной реальности "VR Арена". Староваганьковский пер., 17, стр. 3, Москва

Управление Московского метрополитена Планы строительства собственного административного здания руководство Московского метрополитена вынашивало с 1930-х годов, однако первый проект появился только в 1950-х. Здание было возведено в 1978–1982 годах на проспекте Мира. Оно было введено в эксплуатацию в 1983 году, а службы Московского метрополитена окончательно переехали в Инженерный корпус в 1986 году.

просп. Мира, 41, стр. 2, Москва

Главный дом усадьбы Матвеевых Построен в 1830-е годы.

Главный дом усадьбы Матвеевых — это уникальный памятник архитектуры, история которого уходит корнями в конец XVIII века. Наиболее раннее документальное свидетельство о владении относится к 1796 году, когда оно представляло собой двор с застройкой в исторических границах. Однако своё нынешнее архитектурное воплощение усадьба получила в 1830-е годы, когда участок принадлежал московскому купцу Степану Матвеевичу Матвееву.

Изначально главный дом усадьбы представлял собой каменный одноэтажный корпус с подвалом под дворовой частью и двумя деревянными нежилыми пристройками. В 1838 году купец Матвеев получил разрешение на возведение деревянного мезонина над главным домом, что значительно изменило облик здания.

Это одноэтажный каменный дом с двумя деревянными нежилыми пристройками и подвалом под дворовой частью. К югу располагался каменный одноэтажный жилой флигель. В 1838 году над главным домом появился деревянный мезонин.

После смерти Степана Матвеева в 1873 году владение перешло к его дочери, потомственной почётной гражданке Татьяне Степановне Соловьёвой. Под её руководством в 1876 году был облицован белым камнем цоколь главного дома с уличной стороны и обновлена штукатурка фасада с добавлением наличников к окнам. В 1892-м по чертежам техника архитектуры С.Ф. Баранова полы, печи и рамы с колодами отремонтировали. В ходе этих работ в доме было произведено переустройство окна в дверь, выполнен внутренний ремонт, а фасад украшен лепниной.

В 1899 году усадьба была приобретена Александрой Александровной Бутюгиной, женой московского купца 1-й гильдии. При ней, в 1908-1910 годах, архитектор Иван Сергеевич Кузнецов осуществил переустройство деревянного мезонина, превратив дом в семейную резиденцию и это стало последним значительным изменением в архитектуре дома до начала XXI века.

После революции усадьба продолжала существовать как жилой дом. Наследники Бутюгиных проживали здесь вплоть до 1975 года. Впоследствии все усадебные постройки, кроме главного дома, были утрачены.

Интересно отметить, что вплоть до 1932 года в доме не было ни канализации, ни водопровода. Подвальные помещения использовались для дворницкой и хранения вещей, а первый этаж занимала сдававшаяся внаём квартира. После долгого времени использования общественным движением «Дети без наркотиков», в 2009 году здание было признано объектом культурного наследия.

Комплексная реставрация городской усадьбы Матвеевых завершилась в декабре 2019 года по программе “Рубль за квадратный метр”. Инвесторы, вкладывающие средства в реставрацию, после восстановления разрушенных памятников, получают их в аренду на 49 лет. При этом возродить их они должны не более чем за пять лет. И использовать только по назначению.

В 2020 году завершилась комплексная реставрация здания, в ходе которой восстановили его исторический облик и интерьеры. В здании был открыт четырёхзвёздочный мини-отель с современными удобствами.

Главный дом усадьбы Матвеевых является архитектурным памятником XIX века и примером застройки Немецкой слободы.

Главный дом усадьбы Матвеевых является прекрасным образцом классицизма с элементами более поздних архитектурных стилей. Здание представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный объём с невысоким цоколем и вальмовой кровлей, сходящейся к небольшому центральному мезонину с щипцовым фронтоном и тремя окнами.

Главный дом усадьбы Матвеевых, построенный в XIX веке, является примером архитектуры Немецкой слободы.

Адрес: Волховский пер., дом 21/5

Остров умирающих кораблей

Об этом месте мало кто знает, разве что жители близлежащего квартала. Кожуховский затон по праву можно назвать самым крупным кладбищем кораблей и кораблестроительной техники в столице. Представляет он из себя старое русло реки Москва. До строительства парка «Остров мечты» здесь доживало свой век ещё больше судов. Однако в связи с реконструкцией и приведением в прогулочный вид набережных Москва-реки, данную местность скоро ждёт так называемая реновация.

Городская усадьба купца А.В. Крупенникова Городская усадьба купца А. В. Крупенникова — это деревянный особняк, построенный в 1912–1913 годах в Басманном районе, который тогда назывался Немецкой слободой. Крупенников доверил проект по строительству здания архитектору Владимиру Рудановскому. Дом построен в стиле модерн с имитацией дерева под камень и изящными декоративными элементами. Здание с Г-образным планом и симметричным фасадом украшено декоративными элементами и имитирует каменную отделку.

Купец А. В. Крупенников был владельцем усадьбы всего 5 лет, после чего здание утратило своё частное назначение.

После революции и войн здание сохраняло свой облик, а в разные годы в нём располагались различные учреждения. В 1990-х годах был проведён ремонт, а в 1999 году здесь находился пост охраны. Ранее в здании располагалось отделение ОУФМС по Басманному району.

Сейчас особняк включён в перечень охраняемых объектов регионального значения, но находится в очень плохом состоянии и включён в Красную книгу «Архнадзора». Это одно из немногих зданий, которое является памятником деревянного зодчества.

Денисовский пер., 24, Москва

Торговый дом Аршинова в Старопанском переулке. В Старопанском переулке Москвы можно найти очень интересную постройку —здание торгового дома Аршинова. Чем же она интересна?

Дело в том, что это первое офисное здание в столице, выполненное в стиле модерн. Его построили в 1899 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. Заказал же этот проект Василий Аршинов, который был перспективным купцом, прибывшим из Пензенской губернии. Эта постройка нужна была ему для его торгового дома «Аршинов и ко», специализировавшемся на изделиях из сукна. Кстати, в свое время заказчик и владелец дома Василий Аршинов в 17 лет пошёл пешком «покорять» Москву.

Уже через несколько лет стал владельцем собственной суконной лавки. В 1884 г. он создал торговый дом «Аршинов и Ко».

Сукно Аршинова славилось по всей России. Его фирма получила почетное звание поставщика Двора Его Императорского Величества.

Во время русско-японской войны компания Аршинова получила крупный заказ на поставки сукна для нужд армии. В то время это здание вызвало бурю эмоций у москвичей. Кто-то совсем не одобрял эту задумку и недоумевал, когда проходил мимо нее, а кто-то искренне восхищался смелым решением архитектора. После октябрьской революции Аршинов добровольно передал своё имущество государству.

Доходный дом Басманного товарищества Фото 1930 годов

Дом Басманного товарищества — это огромное здание, построенное в неоготическом стиле на углу Новой Басманной улицы и Басманного тупика. Построенный в 1913 году архитектором Адольфом Зелигсоном по заказу Московского Басманного товарищества, дом был задуман как часть крупного жилого комплекса вдоль Басманного тупика до Старой Басманной улицы. Однако реализация проекта была прервана Первой мировой войной и революцией. Здание было построено Басманным (Ново-Басманным) квартирным товариществом на деньги будущих жильцов, которые получили в нём квартиры уже на правах собственности, а не аренды. Квартиры в нём были индивидуально спроектированы, подъезды украшены люстрами, а во дворе располагался гараж. На момент завершения строительства, здание было одним из крупнейших в Москве. С 1921 по 1925 годы в доме жил писатель Мате Залка, а с 1935 по 1948 — Алексей Фатьянов, в честь которых на фасаде установлены памятные доски.

Дом также стал известен благодаря использованию его образа в книге Бориса Акунина «Любовница смерти». В 1980-х дом начали расселять, а после ремонта здание занял арбитражный суд до 2009 года. С 2009 года в здании располагаются различные учреждения, в том числе департаменты московского правительства. В настоящее время в здании находятся Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Университет прокуратуры Российской Федерации и другие организации. Оно выполнено в монументальном псевдоготическом стиле с богатым декором, не нарушающим композиционную целостность.

Новая Басманная ул., 10с1, Москва

Доходный дом А.И. Мозжухина В 1898 году на углу Малой Бронной и Малого Козихинского переулка московский купец Андрей Мозжухин построил трёхэтажный доходный дом по проекту архитектора Алексея Захарова. Первый этаж здания предполагался для размещения ресторанов и коммерческих предприятий. Здесь работал магазин парфюмерных товаров Ольшевской, хлебная и кондитерская лавки. Второй этаж был арендован для детского приюта принца Петра Ольденургского, а на третьем располагались квартиры для сдачи в наем. Самой известной обитательницей дома стала будущая актриса Алиса Коонен, семья которой жила здесь до 1905 года. Совсем скоро талант Коонен заметит Константин Станиславский и она станет его музой. В 2000-х годах была проведена реставрация, сделавшая здание одной из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Патриарших.

Малая Бронная ул., 28, Москва

Городская усадьба А.В. Каминской - И.Е. Пономарёва - Г. М. Арафелова В XIX веке усадьбой владела Каминская. При ней на участке были построены новые каменные здания. По заказу нового хозяина, Ивана Пономарёва, архитектор Константин Фёдорович Буров возвёл в 1899 на участке угловой дом в два этажа.

Затем усадьба перешла к потомственному почётному гражданину Николаю Павловичу Малютину. 18 сентября 1900 года Пономарёв скончался. По завещанию особняк отошёл его жене.

В 1904 году дом у семьи купил потомственный почетный гражданин, нефтепромышленник Григорий Мартынович Арафелов из Баку. При нём в 1913 году была выполнена перестройка стоящего в переулке старого дома усадьбы архитектором А. Измировым. Из Франции ему привезли бронзовые светильники в виде мальчиков с горящими факелами, парадную лестницу выложили из мрамора, а белый зал украсили богатой лепниной. При советской власти в 1920-е годы в бывшей усадьбе располагались секции Коммунистической академии. В настоящее время здание занимает Библиотека по естественным наукам РАН.

ул. Знаменка, 11, Москва

И на сегодня завершаем ознакомительную прогулку.

