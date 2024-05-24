Питер глазами художников

"Никольский рынок" Александр Бенуа. 1922 г.

Потрясающий Петербург в завораживающих картинах художника Сергея Николаевича Сидилева. Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР) в 1963 году. Окончил ташкентский Театрально-художественный институт. В настоящее время художник живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Является членом Международной Ассоциации «Искусство Народов Мира». Работы художника находятся в корпоративных и частных коллекциях во многих странах мира.В том числе в России, Германии, Франции, США, Китае и Швеции.

Виды беспокойных вод Невы и Финского залива на картинах с пейзажами Петербурга Петр Чесноков родился в Новокузнецке в 1959 г. В 1990 году закончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Петру Чеснокову подвластны в живописи многие жанры: сюжетная картина, портрет, натюрморт. Однако в последнее время он отдает предпочтение пейзажу, в котором очень тонко передает состояние природы, и свое настроение.

Санкт-Петербург в картинах Сергея Кузнецова Окончил Московский архитектурный институт и организовал в 2001 году свое первое архитектурное бюро. «Краски и этюдник всегда со мной в путешествиях, и география изображенных объектов уже простирается от Нью-Йорка до Владивостока. Рисую много – около 100 работ в год».

Петербург в красках Бэгги Боем Художница Бэгги Боем – живёт и работает в Петербурге. Бэгги Боем – это не псевдоним, а самое что ни на есть настоящие имя и фамилия. Просто папа художницы был из Германии. А сама Бэгги родилась в современном Санкт-Петербурге. С детства увлекалась живописью, окончила художественную школу, художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица (архитектурный факультет). Бэгги Боем закончила училище им. Рериха по классу живописи, Академию им. Штиглица (архитектурный факультет).

Боем пишет картины более 20 лет. Петербург ее глазами - не серый и мрачный, а яркий и красочный.

Картины художницы Бэгги Боем Набережная Фонтанки Колокольня Никольского Собора Исаакиевская площадь после дождя Осенний дождь Исаакиевская площадь Название неизвестно Дом книги. Канал Грибоедова Ломоносовский мост Красноармейский мост Знаменская площадь в Санкт-Петербурге Краснофлотский мост. Мойка. Вечер. Санкт-Петербург Канал Грибоедова. Март. Последний снег Крыши Петербурга Нева. Вид на Исаакиевский собор Канал Грибоедова Регата. Нева, мост Лейтенанта Шмидта Без названия Без названия Летний сад Осень на канале Грибоедова Осень в Летнем саду Название неизвестно Канал Грибоедова Адмиралтейский проспект Название неизвестно Название неизвестно Название неизвестно Краснофлотский мост Название неизвестно Улица Белинского Улица Есенина Клёны Аничков мост Времена года