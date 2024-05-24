Питер глазами художников

"Никольский рынок" Александр Бенуа. 1922 г.
Потрясающий Петербург в завораживающих картинах художника Сергея Николаевича Сидилева. Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР) в 1963 году. Окончил ташкентский Театрально-художественный институт. В настоящее время художник живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Виды беспокойных вод Невы и Финского залива на картинах с пейзажами ПетербургаПетр Чесноков родился в Новокузнецке в 1959 г.В 1990 году закончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.Петру Чеснокову подвластны в живописи многие жанры: сюжетная картина, портрет, натюрморт.Однако в последнее время он отдает предпочтение пейзажу, в котором очень тонко передает состояние природы, и свое настроение.
Санкт-Петербург в картинах Сергея КузнецоваОкончил Московский архитектурный институт и организовал в 2001 году свое первое архитектурное бюро.«Краски и этюдник всегда со мной в путешествиях, и география изображенных объектов уже простирается от Нью-Йорка до Владивостока.Рисую много – около 100 работ в год».
Петербург в красках Бэгги БоемХудожница Бэгги Боем – живёт и работает в Петербурге. Бэгги Боем – это не псевдоним, а самое что ни на есть настоящие имя и фамилия. Просто папа художницы был из Германии. А сама Бэгги родилась в современном Санкт-Петербурге.С детства увлекалась живописью, окончила художественную школу, художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица (архитектурный факультет).Бэгги Боем закончила училище им. Рериха по классу живописи, Академию им. Штиглица (архитектурный факультет).
Боем пишет картины более 20 лет. Петербург ее глазами - не серый и мрачный, а яркий и красочный.
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