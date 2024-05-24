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Питер глазами художников

"Никольский рынок"   Александр Бенуа. 1922 г.

Потрясающий Петербург в завораживающих картинах художника Сергея Николаевича Сидилева. Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР) в 1963 году. Окончил ташкентский Театрально-художественный институт. В настоящее время художник живёт и работает в Санкт-Петербурге.

 Является членом Международной Ассоциации «Искусство Народов Мира». Работы художника находятся в корпоративных и частных коллекциях во многих странах мира.В том числе в России, Германии, Франции, США, Китае и Швеции.

Виды беспокойных вод Невы и Финского залива на картинах с пейзажами ПетербургаПетр Чесноков родился в Новокузнецке в 1959 г.В 1990 году закончил Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.Петру Чеснокову подвластны в живописи многие жанры: сюжетная картина, портрет, натюрморт.Однако в последнее время он отдает предпочтение пейзажу, в котором очень тонко передает состояние природы, и свое настроение.

Санкт-Петербург в картинах Сергея КузнецоваОкончил Московский архитектурный институт и организовал в 2001 году свое первое архитектурное бюро.«Краски и этюдник всегда со мной в путешествиях, и география изображенных объектов уже простирается от Нью-Йорка до Владивостока.Рисую много – около 100 работ в год».

Петербург в красках Бэгги БоемХудожница Бэгги Боем – живёт и работает в Петербурге. Бэгги Боем – это не псевдоним, а самое что ни на есть настоящие имя и фамилия. Просто папа художницы был из Германии. А сама Бэгги родилась в современном Санкт-Петербурге.С детства увлекалась живописью, окончила художественную школу, художественное училище имени Рериха и Академию имени Штиглица (архитектурный факультет).Бэгги Боем закончила училище им. Рериха по классу живописи, Академию им. Штиглица (архитектурный факультет).
Боем пишет картины более 20 лет. Петербург ее глазами - не серый и мрачный, а яркий и красочный.
Картины художницы Бэгги БоемНабережная Фонтанкихудожник Бэгги Боем картины – 03Колокольня Никольского Соборахудожник Бэгги Боем картины – 04Исаакиевская площадь после дождяхудожник Бэгги Боем картины – 05Осенний дождьхудожник Бэгги Боем картины – 06Исаакиевская площадьНазвание неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 08Дом книги. Канал ГрибоедоваЛомоносовский мостхудожник Бэгги Боем картины – 10Красноармейский мостхудожник Бэгги Боем картины – 11Знаменская площадь в Санкт-Петербургехудожник Бэгги Боем картины – 12Краснофлотский мост. Мойка. Вечер. Санкт-Петербургхудожник Бэгги Боем картины – 13Канал Грибоедова. Март. Последний снегхудожник Бэгги Боем картины – 14Крыши Петербургахудожник Бэгги Боем картины – 15Нева. Вид на Исаакиевский соборхудожник Бэгги Боем картины – 16Канал Грибоедовахудожник Бэгги Боем картины – 17Регата. Нева, мост Лейтенанта Шмидтахудожник Бэгги Боем картины – 18Без названияхудожник Бэгги Боем картины – 19Без названияхудожник Бэгги Боем картины – 20Летний садхудожник Бэгги Боем картины – 21Осень на канале ГрибоедоваОсень в Летнем садухудожник Бэгги Боем картины – 23Название неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 24Канал Грибоедовахудожник Бэгги Боем картины – 25Адмиралтейский проспектхудожник Бэгги Боем картины – 26Название неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 27Название неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 28Название неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 29Краснофлотский мостхудожник Бэгги Боем картины – 30Название неизвестнохудожник Бэгги Боем картины – 31Улица Белинскогохудожник Бэгги Боем картины – 32Улица Есенинахудожник Бэгги Боем картины – 33КлёныАничков мостВремена года

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