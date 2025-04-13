Княгиня Ольга — первая женщина-правительница Руси

Княгиня Ольга (около 890 – 11 июля 969) — княгиня, правившая Древнерусским государством после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря с 945 по 962 гг.. Первая из русских правителей приняла христианство ещё до крещения Руси, первая русская святая.

В 903 году Киевскому князю Игорю исполнялось 18 лет.

Самое время для женитьбы. Тогда было принято устраивать всенародные смотрины невест. Бояре привозили своих дочерей на княжеский двор. Каждая из них мечтала стать княгиней. Кстати сказать, в те далекие языческие времена князь мог выбрать себе даже нескольких женщин.

Но ни одной из претенденток не удалось покорить сердце Игоря, потому что … он уже был влюблен. Хотя это было совсем не типично для потомка варягов, которых с рождения готовят к войне. Мужчины того времени мало чем интересовались, кроме военных походов, богатой добычи, новых завоеваний. Восемнадцатилетний Игорь, по сути своей еще очень молодой мужчина, обречен был продолжать традиции своего рода. Чтобы удерживать власть, он должен был завоевывать, грабить, собирать дань в покоренных землях. Примером для него служили языческие боги – беспощадные Перун, Сварог.

Так кто же смог покорить сердце сурового воина…

Ее звали Ольга. Они встретились за год до ярмарки невест на берегу реки Великой. Девушка жила в селе Выбуты Плесковской земли (село существует до сих пор). Князь охотился в этих местах. В тот день охота прошла неудачно. Но юный князь был с лихвой вознагражден неожиданной встречей с прекрасной незнакомкой. Он увидел ее у реки. На молодую статную красавицу трудно было не обратить внимания. Князь пристально посмотрел на нее, но она, как должна была бы по обычаям того времени, взгляд не отвела.

Двенадцатилетняя дочь лодочника Ольга помогала отцу и перевозила людей с одного берега реки на другой. Князь попросил перевезти его на другой берег. На середине пути любвеобильный княжич начал говорить ей нескромные речи, но девушка ответила:

≪Зачем смущаешь меня, княже? Пусть я молода и незнатна, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание!≫

Устыдившийся Игорь щедро заплатил перевозчице и простился. Это было неслыханным делом, поскольку в то время стать любовницей князя для любой простолюдинки было великой честью. Ее потенциальная ценность для других женихов возросла, если бы она стала женщиной такого знатного воина. Но дочка лодочника отказала киевскому князю. И хотя по обычаям того времени Игорь вполне мог бы взять ее силой (насилие воинов по отношению к женщинам было обычным делом), он решает отступить. «Первая встреча князя Игоря с Ольгой» В. К. Сазонов

[именно в 903 году Ольга появляется на страницах истории. Впервые ее имя упоминается в «Повести временных лет»:

≪Игореви же възрасташю… и приведоша ему жену от Плескова, именем Олгу≫.]

Целый год молодой князь не мог забыть образ прекрасной Ольги. Это было не просто уязвленное самолюбие (как могла странная чудная красавица вопреки неписаным законам того времени отвергнуть его – князя).

Это была любовь. В конце концов, князь послал за Ольгой гонцов, чтобы те привезли ее в Киев. В глубине души чудная Ольга верила, что Игорь обязательно придет за ней. Тогда на реке она видела это в его глазах.

Так простолюдинка стала невестой князя. Народу быстро полюбилась новая княгиня. Супруги жили долго, но счастью их мешало одно – у пары не было детей. Бояре и его дружина тихонько посмеивались над Ольгой, а князю советовали найти новую жену.

По преданию они жили без детей целых 39 лет. Князь все меньше времени стал проводить с женой. От навязчивых разговоров бояр о наследнике, Игорь спасался в военных походах. Ольга же ждала его с радостью из дальних странствий. Шли годы, сверстницы княгини уже состарились, тогда как она оставалась молодой.

«Уж не колдунья ли она», — шептали в народе. Она же опасалась умереть молодой, красивой и бездетной, оставив киевский престол без наследника. Княгиня потеряла покой, доверие бояр, любовь народа. Но больше всего она боялась потерять мужа.

И вот через 39 лет после свадьбы Ольга поняла, что беременна. Она никому не рассказывала о своей радости, пока это не стало очевидным. Многострадальная супруга надеялась, что Игорь прекратит длительные походы и теперь будет дома с их долгожданным ребенком. У киевского престола появился наследник, нареченный Святославом.

Сердце Ольги вновь наполнилось радостью, рождение ребенка вернуло ей любовь мужа, казалось счастье семьи безоблачно. Игорь мечтал, что наследник прославит себя и продолжит их род.

Но князь снова засобирался в военный поход. «Княжеское дело держать в руке меч, а не погремушки», — роптала на Игоря дружина. Киевскому князю требовалось выступить на сбор дани.

Ольга почувствовала неладное. Игорь убеждал жену не беспокоиться, говорил, что отныне она в доме хозяйка, что Святослав должен остаться князем, что бы не случилось.

Княгиня восприняла эти слова, как прощальное напутствие. В последний момент Игорь надел ей на руку свой перстень.

Перстень соскользнул с руки на пол – камень в нем треснул. Плохая примета. Ольге показалось, что это ее жизнь треснула, а на горизонте уже исчезала пыль, поднятая дружиною мужа.

…Через некоторое время страшная весть долетела до Киева – Игорь убит. Шел 945 год. Оказалось, что славного воина убили древляне. Собрав с них дань, киевский князь уже было отправился восвояси, тогда как до него дошли слухи, что предводитель древлян Мал больше не будет платить ему дань и готовит бунт против Игоря. Оскорбленный князь повернул снова на землю древлян, и второй раз потребовал выплаты дани. Однако воевода и большая часть войска предали его – они не желали возвращаться в земли древлян, поэтому Игорь оказался в самом логове врага с малым отрядом. Князь, победитель Византии, никак не ожидал сопротивления от малочисленного лесного племени и легко попался в ловушку. Греки, узнав о его гибели ≪в деревех≫(то есть у древлян), сочинили легенду о том, что князя привязали за ноги к молодым деревьям и так разорвали надвое. «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря» Эскиз В.И.Сурикова, 1915

В 945 году фактическим правителем Киевской Руси стала Ольга, поскольку наследнику престола Святославу тогда было всего три года. Дружина Игоря подчинилась ей, признав Ольгу представителем законного наследника престола.

По языческому обычаю, чтобы одержать окончательную победу, глава племени победителей должен был жениться на вдове поверженного врага. Древляне прислали в Киев сватов. По приказу княгини Ольги их бросили в глубокую яму и закопали заживо. Когда древляне снова прислали сватов, непокорная княгиня велела закрыть их в бане и поджечь. Теперь месть за гибель мужа стала смыслом ее жизни.

В 946 году княгиня стала во главе варяжского войска своего мужа и взяла в осаду древлянскую столицу — город Искоростень. Женщина потребовала странную дань – принести с каждого двора по три голубя. Древляне удивились такой странной просьбе, но голубей принесли. Они и подумать не могли, какую месть готовит киевская княгиня. Она приказала привязать к лапкам каждого голубя паклю и поджечь ее, отпустив голубей. Горящие птицы вернулись каждая в свой двор – город полностью сгорел. Вместе со своими подданными погиб князь Мал, и в Древлянской земле был посажен киевский наместник.

Ольге же казалось, что один из голубей залетел в ее душу и выжег ее местью до тла. Месть не принесла утешения после смерти любимого мужа. Случайно она встречается со старцем Григорием, который был христианским священником. Тогда на Руси, на земле язычников редко можно было встретить служителей этой иноземной веры. К тому времени княгиня разочаровалась в жестоких языческих богах, допустивших смерть мужа. Старец объяснил вдове, что посланное ей несчастье было для нее испытанием, поскольку Бог дает столько, сколько каждый может вынести. Ольга говорила, что по ее языческим законам на ней нет греха – месть за мужа справедлива, а по его христианским законам – она грешница. Григорий отвечал, что Бог милостив и способен прощать и ей он советует простить и своих врагов, и себя. Старец поведал княгине историю об Аскольде. Когда-то киевский князь Аскольд отправился на кораблях в Византию. Он хотел завоевать империю, где люди поклоняются единому Богу. Византийцы были напуганы войском варваров. Император Византии и патриарх предложили мировую, обещали оплатить любую дань. Аскольд согласился. Пока Византийцы собирали большую дань – две тонны золота, они пригласили Аскольда осмотреть город. Его привели в Храм. По легенде, во время службы сама Царица небесная явилась к нему…

Что именно тогда увидел Аскольд в Храме доподлинно не известно, но из Византии язычник Аскольд явился приняв христианские заповеди.

С тех пор он правил мудро и справедливо, пока однажды новгородский воевода Олег (впоследствии Вещий) не предложил Аскольду снова пойти походом на Византию. Но Аскольд уже не хотел жить войной. Тогда Олег убил его в спину, а сам занял киевский престол. Ольга знала, что Олег – убийца Аскольда был родным дядей ее мужа Игоря. Именно от него Игорь унаследовал княжескую власть. Ольга поняла, что не спроста несчастья обрушились на их род. На них была невинно пролитая кровь Аскольда. Ольге захотелось непременно побывать на Аскольдовой могиле и увидеть страну, которая так изменила Аскольда.

В 955 году она организовала мирный поход в Византию,наперекор воеводам, не понимавшим, зачем княгиня его задумала. Истинную цель Ольга не сказала, официально заявив, что планирует посватать своего сына Святослава к Византийской принцессе – дочери императора Константина VII Багрянородного.

Долгое время княгиню просто не пускали в город. Византийцам давно было известно о вероломстве и мстительности Ольги. Но священник Григорий, теперь повсюду сопровождавший ее, говорил ей – смирись и жди. А ведь она, по законам того времени, должна была объявить войну и наказать Константина за обиду. Полтора месяца княгиня ждала у ворот города. А император за это время собирал о ней информацию. «Княгиня Ольга. Крещение» Сергей Кириллов. Первая часть триптиха Святая Русь

То, что Константин узнал о вдове киевского князя, поразило его и вызвало глубокое уважение к непрошеной гостье. До императора дошли слухи о ее мудром политическом правлении и реформах. Она учредила богатырские заставы, которые стали защитой от кочевников, организовала целую сеть речных путей, что существенно улучшило торговлю, предложила российским купцам льготные условия торговли, устроив по всей Руси пункты сбора дани — погосты. Отныне посыльным Ольги уже не нужно было разъезжать по владениям, выбивая с подданных налоги — их доставляли самостоятельно, что было проще и безопаснее. Впрочем, княгиня старалась сделать дань не слишком тяжелой. Княгиня Ольга положила начало каменному градостроительству на Руси (первые каменные здания Киева — городской дворец и загородный терем Ольги).

[Автор жития Ольги подчеркнул, что она сама ≪обиходя це всю Руськую землю, дани и уроки льгкы уставляющи≫].

И Константин не только разрешил Ольге войти в город, но даже устроил в ее честь прием с застольем и подарками. Когда император вошел в зал приемов, он увидел такую женщину, каких не встречал раньше никогда. Его покорил необычайный внутренний свет и сила княгини. Он тут же предложил Ольге выйти за него замуж. Княгиня дала императору согласие на брак, зная, что никогда не станет его женой. Она заявила императору, что хочет выйти замуж христианкой и просит его стать ее крестным отцом. Константин понимал, что это отказ. Но оценил его изящность. По христианским законам крестный отец не может быть мужем своей крестницы. После таинства крещения, прощаясь с Константином, Ольга сказала:

«На Руси все теперь изменится».

В Киев Ольга вернулась вместе с православными священниками, начавшими внедрять на Руси христианство. Княгиня мудро рассудила, что новая вера сможет сплотить государство куда лучше, чем языческие племенные верования.

Первый храм, который построила княгиня, был Храм над Аскольдовой могилой. Он был первым, но не единственным. На месте первой встречи с любимым мужем она построила церковь Пресвятой Троицы и возвела город Псков.

Постепенно народ принимал веру своей княгини, и только ее единственный сын Святослав скептически относился к новой вере. Он вырос и заявил свои права на престол. Ольга не стала спорить, а уступила, выполнив последнюю волю погибшего мужа. Все свое время юноша проводил с дружинниками в буйных удовольствиях — пирах, охоте и военных играх. Она пыталась научить сына основам веры, говоря:

≪Я познала Бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь – будешь радоваться≫.

Он отвечал:

≪Как мне одному принять новую веру, если дружина моя станет надо мною смеяться?≫

А потом и вовсе рассердился и перестал слушать проповеди матери.



Защитой Киева руководила Ольга. Когда город стал изнемогать от голода, она нашла отрока, знающего печенежский язык, и послала его за подмогой. Проходя через вражеский лагерь с уздечкой, юноша спрашивал, не видел ли кто коня. Лишь когда отрок бросился в Днепр и поплыл, печенеги поняли свою ошибку и открыли стрельбу из луков. Киевлянин сумел перебраться на другой берег, где стоял отряд, не принявший участия в походе Святослава. Пока отряд пробивался в город, Ольга сумела отправить к сыну гонца с горькими словами: ≪Ты, князь, ищешь чужой земли. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери и детей своих?≫

Получив это известие, Святослав с дружиной поспешил в Киев и прогнал печенегов. «Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев» И. А. Акимов, 1773 г. В 967 году князь Святослав отправился в поход на Болгарию и стал серьезно угрожать греческим владениям и самому Константинополю. Новый император Никифор II Фока принял меры – подкупил печенежских вождей, попросив их напасть на Русь. Печенеги с большим войском подступили к стенам Киева, где находилась Ольга с внуками.Защитой Киева руководила Ольга. Когда город стал изнемогать от голода, она нашла отрока, знающего печенежский язык, и послала его за подмогой. Проходя через вражеский лагерь с уздечкой, юноша спрашивал, не видел ли кто коня. Лишь когда отрок бросился в Днепр и поплыл, печенеги поняли свою ошибку и открыли стрельбу из луков. Киевлянин сумел перебраться на другой берег, где стоял отряд, не принявший участия в походе Святослава. Пока отряд пробивался в город, Ольга сумела отправить к сыну гонца с горькими словами: ≪Ты, князь, ищешь чужой земли. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери и детей своих?≫Получив это известие, Святослав с дружиной поспешил в Киев и прогнал печенегов.«Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев»

Напряжение сил во время осады оказалось для Ольги роковым. Ей семьдесят — восемьдесят лет. Для того времени — глубокая старость.

Летом 969 года она заболела, и князь отложил очередной поход в Болгарию, чтобы проводить мать в последний путь. Она умерла 11 июля, и ≪плакали по ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте≫.

После смерти матери Святослав разрешил старцу Григорию похоронить мать по христианскому обычаю, хотя для язычника это было поступком. Он не принял веру своей матери, но не стал мешать уйти так, как она этого хотела.

Сын Ольги – первой русской княгини, которая приняла христианство, вскоре после смерти матери был убит.

А вот внук Ольги вошел в историю, как Великий князь Владимир Красное солнышко. При его правлении, через 20 лет после смерти Ольги государственной религией Руси стало христианство. А через 500 лет княгиню Ольгу причислили к лику святых.

Время правления Ольги и ее сына Святослава завершило 150-летнее существование языческого восточно-славянского государства и подготовило новый этап русской истории.