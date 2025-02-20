Генерал КГБ Филипп Бобков унес в могилу тайну, кто развалил Советский Союз

Крепкое мужское рукопожатие! С лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Гавана, 1974 г. Фото: Из архива семьи Ф. Д. Бобкова

- Ушедший летом 2019 года в мир иной 93-летний чекист – трагедийная противоречивая фигура поистине шекспировского масштаба, - утверждает историк отечественных спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр КОЛПАКИДИ.

НАЧИНАЛ КАК ГЕРОЙ

– Так уж прямо шекспировского?! Обычный генерал-чекист. Новости СМИ2

– Филипп Денисович был правой рукой Юрия Владимировича Андропова. Более двух десятков лет держал под колпаком весь Советский Союз. Как папаша Мюллер – Штирлица.

– Но Штирлиц выбрался из-под колпака. И Советский Союз, увы, разрушился.

– Вот-вот, уловили связь… Мы издавали мемуары Бобкова. Очень интересные. Сейчас «Алгоритм» готовит их новое издание. Вместе с книгой о нем. Но самое главное, конечно же, в мемуары не попало. Филипп Денисович унес с собой в могилу миллион тайн.

Возвращаясь к Шекспиру. С трагедии началось само появление мальчика на свет. Мать умерла при родах. Филиппа воспитывала мачеха. Рос он в простой семье, в Донбассе. Когда началась война, Бобковы эвакуировались в сибирский Кузбасс. Оттуда отец ушел добровольцем на фронт. 16-летний секретарь горкома комсомола Ленинск-Кузнецкого приписал себе два года и осенью 1942-го тоже ушел воевать в составе Сибирских добровольческих частей.

Первое ранение командир взвода получил под Ржевом. Второе – в Белоруссии. Очень тяжелое. Рядом разорвалась мина. Около года Бобков провел в госпиталях. Но 32 осколка навсегда остались в его теле.

Вернувшись в строй, воевал в одном полку с … отцом. В июле 1944-го бойцы попали в засаду. У Пушкинских Гор. Из-за леса вылетел «Мессершмидт». «Берегись, сейчас ударит!» - крикнул отец Филиппу. Взрыв бомбы! Сын нашел тяжелораненого Дениса Никодимовича в кювете, доставил в мендсанбат. «Догоняй полк,» – сказал отец на прощание. Наутро его не стало. Вот вам вторая личная трагедия.

На фронте гвардии старшина вступил в партию, получил орден Славы 3-й степени, две медали «За отвагу». День Победы встретил в Латвии, где добивал курляндскую группировку врага.

Как видим, начало биографии советского патриота, честного искреннего парня было героическим. Гвардии старшина Бобков в конце войны. Фото: Из архива семьи Ф. Д. Бобкова

ПОД КРЫЛОМ АНДРОПОВА

– Сразу после войны Бобков закончил Ленинградскую школу военной контрразведки СМЕРШ и получил направление в центральный аппарат Министерства госбезопасности СССР, – продолжает рассказ историк спецслужб Александр Колпакиди. – 23 октября 1946 года он пришёл на Лубянку. Природный ум, интеллект, работоспособность – на службе проводил по 15-18 часов в сутки! – помогли за 45 лет сделать большую карьеру в органах. Дослужиться до первого зама главы одной из могущественных спецслужб мира - КГБ. С этой должности Филипп Денисович ушел 29 января 1991 г по указанию Горбачева, рассорившись с генсеком.

С самого первого дня на Лубянке Филипп Денисович занимался борьбой с идеологическими диверсиями врага. В 5-м Секретно-Политическом управлении МГБ.

После смерти Сталина его переименовали в Четвертое. Функции остались те же. Тут у Бобкова появился новый начальник, Евгений Петрович Питовранов.

– Его называют самым загадочным генералом КГБ, наставником Примакова и Андропова, шефом личной андроповской разведки, главным кукловодом Советского Союза и даже дедушкой нынешней России…

– Действительно, абсолютно неизвестная широкой публике фигура. Оказавшая, на мой взгляд, огромное влияние на историю всей нашей страны.

С подачи Питовранова Бобков попал под крыло самого Андропова. И настал его звездный час.

В 1967-м Юрий Владимирович создал знаменитое Пятое управление КГБ - идеологическую контрразведку, позже переименованную в управление по защите советского конституционного строя. Возглавил его партийный работник, но себя не показал. Спустя год его зам Бобков сам стал начальником. Рекордный срок он руководил Пятым управлением. И даже уйдя на повышение – замом, потом первым замом председателя КГБ СССР, Филипп Денисович продолжал курировать свое детище.

Андропов, взяв в свои руки «щит и меч» партии, сразу начал расширять функции, штаты, влияние конторы. При нем КГБ вышел из подчинения Совета Министров СССР и стал отдельным ведомством. В США, например, ФБР подчиняется министру юстиции (он же генеральный прокурор) и главе Национальной разведки. Андропов же «гулял сам по себе», все больше укрепляя свое могущество. Пока не стал первым лицом Советского Союза.

Вот и Филипп Денисович расширил свою «идеологическую контрразведку» с 6 первоначальных до 15 отделов, взяв под его колпак весь Союз. Все контролировать – страсть кукловодов!

Мало кто понимает роль 5 управления КГБ в СССР. Громкие дела с диссидентами, Сахаров, Солженицын, Таганка, Любимов, Высоцкий, Евтушенко, Аксенов, Бродский, Виктор Луи, о которых снимают теперь потешные сериалы, псевдокументальные фильмы, за всем стоял Бобков.

– Говорят, он помогал самой Алле Пугачевой.

– Круг знакомств Филиппа Денисовича был очень обширный. Интеллектуал, завзятый театрал, читал много книг…

КРУГОМ ОДНИ МАСОНЫ

– Помните, вся перестройка, начало 90-х шли под знаком ужасных масонов, пьющих кровь христианских младенцев?

– Конечно. Общество «Память», бурляевский фильм «Лермонтов», где великого поэта убивают зловещие масоны. Они же застрелили Пушкина, свергли царя-батюшку, прикончили его со всем семейством в ипатьевском подвале… Эти всемогущие невидимки чуть ли не со времен Христа правят миром. Якобы даже треугольники на дверях мужских и женских туалетов – их тайные знаки… Теперь смешно, а ведь тогда многие свято верили в их козни. Когда перестройка повела к развалу СССР, уважаемые деятели культуры, помню, шептали: «Михаил Горбачев, Александр Яковлев – масоны».

– Я тогда тоже повелся, собирал о них информацию. Потом оказалось, что никакого «ужаса-ужаса» в масонах нет. И сама тема прежде не была закрытой, как это подавалось в пору гласности.

– Толстовский Пьер Безухов был масоном, Александр Пушкин не скрывал принадлежности к тайной ложе.

– Тем более, этих лож столько, что речи не может быть о едином секретном центре управления миром. Я дал себе слово больше к теме не возвращаться.

– Я тоже давно закрыл для себя этот вопрос. Но ведь до сих пор есть люди, свято верящие в происки масонов. Впрочем, многие ныне во всех наших бедах винят «руку Госдепа».

– Школа Филиппа Денисовича. Ведь это с его подачи была в свое время запущена «масонская страшилка».

– Да что вы?

– Бобкова чем-то заинтересовала эта тема. Он прошерстил все архивы в Москве, Ленинграде. Выяснилось, что царская охранка и ее заграничная агентура активно занимались масонами. Филипп Денисович сообщил об этом Андропову. Кукловоды – они ж все конспирологи! И в пику «Августу Четырнадцатого» Солженицына огромным тиражом в СССР была издана книга «1 августа 1914». Доктора исторических наук, американиста Николая Яковлева. Она вызвала оторопь среди советского агитпропа. Оказывается, смуту, приведшую к свержению царя, в России готовил не пролетариат и его передовой отряд – большевики, а масоны. Позже автор, сын репрессированного советского маршала артиллерии, сам успевший при Сталине побыть под арестом, признался, что Андропов лично беседовал с ним. А всеми секретными документами о масонах снабжал Бобков.

– Яковлев написал и знаменитую книгу «ЦРУ против СССР».

– Опять же под кураторством Бобкова. Оттуда ноги нынешней «руки Госдепа». Филипп Денисович невзлюбил и сионистов. Создал в своем Управлении специальный отдел по борьбе с ними. В марте 1983 г с подачи КГБ Секретариат ЦК КПСС организовал знаменитый Антисионистский комитет советской общественности, состоявший из евреев. Он просуществовал до конца СССР.

– Понятно теперь, откуда в перестройку появилось выражение «жидомасоны». Спасибо, Александр Иванович, что раскрыли «масонскую тайну» Бобкова. Что еще он мог унести в могилу?

– В Советском Союзе все были под колпаком у Пятого управления Бобкова. Кто конкретно «стучал»? Каков в СССР был процент секретных сотрудников, агентов КГБ, негласных информаторов? Кто и сколько получал денег, кто бесплатно работал, за идею?

Когда в Германии вскрыли архивы Штази, «младшей сестры» КГБ, все просто ахнули. Там фигурировали не только полулиберальные деятели, писатели, интеллигенты ГДР, которых и ранее подозревали в сотрудничестве с органами. Даже самые отмороженные диссиденты оказались агентами. У нас же это по-прежнему тайна за семью печатями. Нашелся лишь один чудак, сам признавшийся в сотрудничестве – актер Михаил Козаков. Вокруг остальных – полное молчание.

– Говорят, в сейфе Бобкова была тайна создания националистических фронтов, движений в союзных республиках, которые позже начали развал СССР, и первой советской «оппозиционной партии» – ЛДПР. Соратники даже свергали лидера за сотрудничество с КГБ. Но Владимир Вольфович быстро подавил бунт в ЛДПР. Явно с помощью покровителей. Израильский публицист Авигдор Эскин утверждал, что СМИ, до сих пор являющиеся рупором отечественных либералов (опущу названия) - креатив бывшего Пятого управления КГБ…

– Много чего, повторяю, унес в могилу Филипп Денисович. Но главная тайна – развал Советского Союза. Чекист и великая балерина Майя Плисецкая. 2002 г. Фото: Из архива семьи Ф. Д. Бобкова

ОТЦЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

– Бобков не раз заявлял, что перестройку начал его шеф Андропов. Но он, дескать, не хотел придти к тому, что в итоге получилось у его выдвиженца Горбачева.

– Егор Лигачев, в начале перестройки бывший вторым человеком в партии, мне тоже говорил, что перемены инициировал Юрий Владимирович. И поживи он подольше, страна сохранилась бы и окрепла.

– А что, Горбачев хотел придти к тому, что в итоге получилось? Мечтал рекламировать пиццу? Все думали, что получится хорошо, гладко, как на бумаге. А вышло по Черномырдину.

– Хотели, как лучше, а получилось, как всегда…

– Известна фраза Андропова – «Мы не знаем общества, в котором живем!» Как можно было в таком случае замахиваться не просто на реформы – на грандиозный проект перестройки огромной страны? Тут сарай-то не перестроишь, не зная его устройства.

Полагаю, тема масонства не прошла для Юрия Владимировича даром. Масоны во Временном правительстве, свергшие царя, контактировали с братьями из английских, французских, прочих зарубежных лож. Андропов и его ближний круг испугались. Вдруг Запад создаст в СССР некую контрэлиту, которая их заменит. Напомню, до Андропова с Бобковым всерьез масонов у нас никто не воспринимал. Очевидно, плотное изучение масонства привело Андропова к мысли создать такие же узкие группы, круги посвященных в КГБ, ЦК. И перестраивать СССР для укрепления власти.

В итоге случилась величайшая геополитическая катастрофа ХХ века. Какова роль Андропова и его соратников в этой трагедии, никто сказать сейчас не может. Хотя, уверен, еще живы люди, которые это знают. Но молчат. Бывший шеф КГБ Виталий Федорчук, в отличие от Крючкова, Бобкова, Дроздова, Грушко двадцать лет не писавший мемуаров, лишь перед смертью дал единственное интервью: «Вопреки сложившемуся среди интеллигенции положительному о нём мнению очень много для развала Союза вольно или невольно сделал именно Андропов.»

Можно сопоставлять, делать какие-то выводы, но точной картины развала Союза нет. Большинство участников уже умерло. Андропов, Примаков, Питовранов… Филипп Денисович был последний из этих могикан.

Очевидно, некоторые вещи вызывают недоумение. Например, либералы-младореформаторы Гайдара-Чубайса, после развала СССР начавшие экономические реформы в России. Откуда взялась их дружная команда? Как смогли молодые ученые создать в СССР экономические «рыночные» кружки, даже проводить конференции? И не где-нибудь в провинции – в Москве и Ленинграде. При тотальном контроле КГБ, того же Филиппа Бобкова за институтами это было нереально.

– Разве что КГБ само их курировало.

– Вот и я о том же. Это при Андропове выращивалось целое поколение либеральных экономистов, которые до сих пор продолжают рулить нашей экономикой. А экономика – основа государства. Много загадок, связанных с этими людьми.

ВЕНКИ ОТ ЧЕКИСТОВ И ОЛИГАРХА

– Есть вопросы и к Бобкову после краха СССР. Человек, почти полвека боровшийся с «чуждым влиянием капитализма», сионизмом, пошел в услужение к олигарху-еврею Гусинскому. Много лет возглавлял у него аналитическую группу «Мост». Еще в 90-е бывшие коллеги Филиппа Денисовича мне говорили, мол, зря его обвиняют в предательстве. Он пошел к Гусю, чтобы спасти своих людей от голода. Пристроил у олигарха много бывших сотрудников, с хорошими зарплатами. А что, другим бывшим чекистам не надо было выживать, кормить семьи?

После службы у Гусинского меня уже не удивило заявление Бобкова, дескать, правильно Россия закрыла военные базы в Камрани (Вьетнам) и Лурдесе (Куба). Они дорого обходятся. Да на одних яхтах Абрамовича сэкономили бы на содержание этих баз! Я беседовал с ребятами из ГРУ, которые служили в Лурдесе. Любой самолет в Америке взлетал, они слушали все переговоры летчиков. И космические спутники контролировали. Это был наш радиоэлектронный колпак над территорией США! И мы сами его ликвидировали…

– А теперь янки окружают Россию своими базами…

– Бобков, один из немногих чекистов, имел высокое звание генерал армии. Оно не выглядело седлом на корове, как у иных кабинетных генералов. Все-таки Филипп Денисович проливал кровь за Родину, недаром получил две медали «За отвагу». Но как генерал он проиграл все главные сражения. Много лет возглавлял, курировал в КГБ Управление по защите советского конституционного строя - и не защитил этот строй. Держал под чекистским колпаком весь Советский Союз – и допустил его крах. Вот почему лично для меня Филипп Денисович – противоречивый персонаж шекспировского масштаба.

… Похоронили генерала на Троекуровском кладбище. Из публичных персон были замечены лидер ЛДПР Жириновский, произнесший пламенную речь, бывший главный санитарный врач Онищенко и народный художник Шилов. У свежей могилы стояли рядом два венка. От ветеранов службы госбезопасности и лично от олигарха Гусинского. Символичный финал, достойный Шекспира. Генсек Юрий Андропов (слева) и глава правительства СССР Николай Тихонов на трибуне Мавзолея с пионерами. 7 ноября 1983 г. «Отцу перестройки» осталось жить 3 месяца. Фото: РИА Новости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ВЫСОЦКИЙ ПЕЛ, ЧТО ХОТЕЛ»

Из мемуаров генерала Бобкова

«О Владимире Высоцком до сих пор говорят как о преследуемом КГБ. "Преследовали", конечно, имея в виду заполучить его для выступлений перед чекистами. Высоцкого в нашем управлении очень любили, а в Московском он выступал с концертами по нескольку раз в год. Пел, что хотел.»

«Выслан из страны из деятелей нашей культуры был только один А. И. Солженицын. Все уезжали сами, в том числе Галич, Ростропович, Любимов. У меня с Юрием Любимовым были очень хорошие отношения. Могу в этом смысле назвать ещё одного, другого, пятого, десятого… Никого мы зазря не притесняли и не отталкивали от себя.»

«Хрущев громил выставку в Манеже и топал ногами на Андрея Вознесенского. Мне лично пришлось после этого достаточно долго беседовать с поэтом, сидели после выплеска «царского гнева», курили. Такое у него состояние было, мог тоже метнуться не в ту сторону, дров наломать… Вот я и не уходил, пока он не успокоился.»

«Многие до сих пор убеждены, будто 5-е Управление запрещало выход каких-то произведений литературы и искусства. Это ни на чем не основанные домыслы. За весь период моей работы был только один случай, когда мы воспротивились выходу на экраны фильма "Агония" из-за его антиреволюционной направленности. Этот случай – единственный! (фильм Элема Климова о Григории Распутине пролежал на полке более 10 лет и вышел на наши экраны лишь в перестройку, -Авт.) Дело в том, что запрещения шли совсем из других учреждений: из отделов ЦК, по линии Главлита...»

«В 90-е вернувшийся из эмиграции писатель Владимир Максимов сказал мне: «Филипп Денисович, многие из ваших бывших агентов сегодня заняли положение в обществе, стали демократами, давайте вместе будем их разоблачать!» А я ответил: «Я не предаю своих людей, даже если они сами меня предали. А вы, Владимир Емельянович, лучше бы сами рассказали людям правду о том, как вы уехали, а то все думают, что вас выслали из СССР, хотя вы сами попросились на выезд. А потом работали на американское правительство.»

«Мало кто знал, что автором перестройки был вовсе не Горбачев - ее стратегическую основу разрабатывал Ю. В. Андропов. К сожалению, слишком мало времени отвела ему судьба, и не сумел он осуществить свой грандиозный замысел.»

«Горбачевская «перестройка». Государство убивали, находясь в здравом уме и твердой памяти, первые лица страны (Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе) и их ближайшие соратники - аналогов такому событию в человеческой истории нет. Не могу утверждать, были ли они агентами, но то, что их действия, в конечном счете, совпали с планами западных спецслужб и политиков, очевидно.»

«Андропов мне говорил, что мы должны разобраться в том, какой у нас социализм. Что, наверное, в социализме у нас можно и нужно что-то корректировать, поправлять, модернизировать, развивать, но ведь другого социализма в мире нет, и никто не знает, каким он должен быть в идеале… А потому нам надо разобраться, что у нас есть, и идти дальше. Именно так поступает первопроходец. Перестраивать социализм Андропов не собирался…

Однако «прорабы перестройки» не продолжили пути первопроходцев строительства социалистического государства. Сознательно или же по иным причинам под лозунгами «возврат к Ленину», «социализм с человеческим лицом» начался откровенный возврат к капитализму. Прямую дорогу к нему открыла «Беловежская пуща», которая отвечала также стремлениям Запада, стремившегося путем «горячих» и «холодных войн» изменить конституционный строй в СССР. Возможно, именно поэтому лица, подписавшие в Беловежье антиконституционный акт, сначала доложили об этом президенту США, а уж затем — СССР. Первый из президентов искренне поздравил разрушителей, а второй преспокойно ушел в отставку.»

«На мой взгляд, Горбачёв – малограмотный человек с точки зрения большой политики, руководства великой страной. Он не мог ей руководить – не умел, был неспособен. Да и в Ставропольском крае, откуда он приехал в Москву, мягко говоря, ничем выдающимся не отличался. И там были люди, которые вели за него работу, Горбачёв же в основном о собственной карьере пёкся. Что его особенно выделяло на высшем посту в СССР? Прежде всего небывало частые по тем временам поездки за границу. Зачем он туда регулярно ездил, что это дало вверенному ему государству? По большому счёту ничего хорошего, а внутренние дела при этом были, по сути, запущены.»

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ЧЕМ ЗАНИМАЛОСЬ 5-е УПРАВЛЕНИЕ КГБ СССР ФИЛИППА БОБКОВА ПО БОРЬБЕ С ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ ДИВЕРСИЯМИ

(Создано 17 июля 1967 года постановлением Политбюро ЦК КПСС № П 47/97 по записке Ю.Андропова. 11 августа 1989 года было преобразовано в Управление по защите советского конституционного строя КГБ СССР.)

1-й отдел - творческие союзы, НИИ, медицинские и культурные учреждения, иностранцы, культурный обмен.

2-й отдел - работа совместно с ПГУ (Первое Главное управление – разведка) против центров идеологических диверсий империалистических государств, пресечение деятельности националистических и шовинистских элементов, а также «Народно-трудового союза».

3-й отдел - студенты и преподаватели, студенческий обмен.

4-й отдел - религиозные организации, кураторство над церковью.

5-й отдел - розыск авторов анонимных антисоветских документов и листовок, проверка сигналов о фактах терроризма, помощь местным органам госбезопасности по предотвращению массовых антиобщественных проявлений.

6-й отдел - планирование и информационная работа, анализ данных об идеологических диверсиях противника.

7-й отдел - «выявление и проверка лиц, вынашивающих намерения применить взрывчатые вещества и взрывные устройства в антисоветских целях». Создан в 1969 году после покушения офицера Ильина на Брежнева.

8-й отдел - «выявление и пресечение акций идеологической диверсии подрывных сионистских центров». Создан в 1973 году по инициативе Бобкова. Он лично курировал отдел.

9-й отдел (1974 г) - «ведение наиболее важных разработок на лиц, подозреваемых в организованной антисоветской деятельности (кроме националистов, церковников, сектантов); проведение агентурно-оперативных мероприятий по вскрытию на территории СССР антисоветской деятельности зарубежных ревизионистских центров».

10-й отдел (1974 г) - «проведение контрразведывательных мероприятий (совместно с ПГУ) против центров идеологической диверсии империалистических государств и зарубежных антисоветских организаций.

11-й отдел (1977 г) - «осуществление оперативно-чекистских мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения летних Олимпийских игр в Москве». После Олимпиады отдел наблюдал за научными, профсоюзными, медицинскими и спортивными организациями.

12-й отдел - координация работы 5-го управления с органами госбезопасности соцстран.

13-й отдел (1982 г) - «выявление и пресечение проявлений, имеющих тенденцию к перерастанию в политически вредные группирования, способствующие проведению противником идеологических диверсий против СССР»; неформальные молодежные группировки.

14-й отдел (1982 г) - «работа по предотвращению акций идеологической диверсии, направленной в сферу Союза журналистов СССР, сотрудников средств массовой информации и общественно-политических организаций».

15-й отдел (1983 г) - работа по объектам спортивного общества «Динамо» ( почетная нагрузка.)

Евгений ЧЕРНЫХ

https://www.kp.ru/daily/27008.7/4069761/