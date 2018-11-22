Как русский сейнер корабли НАТО от нашей АПЛ отгонял

История забавна и, кажется мне, как минимум, приукрашенной. Хотя не исключаю, что такое могло быть в действительности. Итак, начало восьмидесятых годов, русская АПЛ вышла на боевое дежурство в Тихий океан. Первое время шли в заданный район ходко, но потом возникли проблемы с реактором. Аварийная ситуация, что делать? Вариантов на самом деле немного, продувать, всплывать и дрейфовать до прихода кораблей прикрытия с буксировщиком.

Попытались устранить поломку. Никак. Своими силами реактор не починить. Ситуация не очень. Нейтральные воды. Разведка стран НАТО наверняка обнаружит всплывшую подлодку.

Связались с командованием, доложили по ситуации. Ответ в русском стиле - ждите, что-нибудь придумаем.

Пока общались с землей, японский P-3C «Орион» засек субмарину на дрейфе. И началось. "Полетели" к ней корабли НАТО как мотыльки на свет.

Сначала появились японские боевые суда, а затем и американцы. Уж тех, хлебом не корми, дай только русских понервировать. Кораблей США было три. И появились они один за другим, в порядке очередности, — эсминец, крейсер, и старый линкор, который с виду вот-вот должны были списать в утиль.

Наши моряки, естественно, такому вниманию не рады. АПЛ качается на воде, как одинокий буй, а вокруг него, будто воронье, кружит флот НАТО. Кораблей прикрытия с буксировщиком нет.

Наверно, на американских кораблях сочли ситуацию забавной. Дошло до того, что капитан линкора захотел пошутить над русскими - вывесил сигнальные флаги по своду, "сдавайтесь".

Наши, естественно, ни сном - ни духом, что американцы веселятся. Им-то не до шуток. Но, не дураки, в ответ вывесили "Ответ отрицательный", а капитан бегом к рубке и по радио командование вызывать, ситуацию докладывать. Мол, где там уже помощь, нам тут сдаться предлагают.

Ну, командование флота и отвечает, что самый ближайший, кто может прийти на помощь, наш рыболовецкий сейнер. Связались. Уже с максимальной скоростью идет на подмогу. Капитан чуть в трубку ни рассмеялся. Такая новость, для подводников - утешение слабое. Сейнер - это не крейсер, не фрегат. По сравнению с американскими морскими "монстрами" - пылинка. Что он может сделать?

Однако, неожиданно японские корабли стали покидать район дрейфа АПЛ. Потом и эсминец США с крейсером отчалили. Будто почуяли что неладное, а может разведка предупредила о нестандартном изменении обстановки. А вот на линкоре капитан смелый, продолжает троллить флагами наших.

Их шутки продолжались ровно до той поры, пока на горизонте не появился сейнер. Наблюдение в бинокль за рыболовецким судном показало, почему так быстро ретировались японцы и два корабля Штатов. На сейнере вывесили сигнальные флаги "иду на таран". Самое интересное, сейнер действительно пер на таран, прямиком на древний американский линкор. В последний момент американский капитан понял, что шутки кончились. Не впечатался сейнер в борт линкора только чудом. Разошлись.

После такой выходки русских рыбаков, "последний оплот американского духа" решил ретироваться от греха подальше. А то вдруг опять на таран пойдут. Кто их, этих русских рыбаков, знает.

Как потом выяснилось, на пути следования к АПЛ сейнер встретил два японских корабля, и так же пошел прямо на них, с теми же сигнальными флагами. Вопрос "зачем?" остается без ответа. Может, серьезность намерений демонстрировали.

Японцы решили не искушать судьбу, ушли с курса русских рыбаков и предупредили остальной флот НАТО. Вот сижу теперь, думаю. Вдруг такое на самом деле было?