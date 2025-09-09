Продукты питания. Десять самых опасных

Насколько продукты питания могут быть вкусными, чтобы рисковать из-за них своим здоровьем, а в некоторых случаях и жизнью? В мире существуют очень вкусные, но опасные продукты, отведав которые можно распрощаться с жизнью. В этой статье рассказывается о десяти опасных блюдах.

Продукты, о которых пойдет речь, могут не только серьезно пошатнуть ваше здоровье, но и убить вас.

Некоторые из этих блюд могут быть безопасны, если их приготовить должным способом, но если повар ошибется, нарушив рецепт приготовления, то это может угрожать вашему здоровью, вплоть до летального исхода.

Ревень

Листья ревеня смертельно опасны, так как содержат щавелевую кислоту. Съев листья ревеня, вы будете страдать от диареи, рвоты, а также испытывать чувство жжения во рту.

Вы можете даже начать задыхаться и впасть в кому. Правда, чтобы умереть от отравления щавелевой кислотой нужно съесть очень много листьев ревеня. Есть можно только стебли.

Ревень широко распространен в Азии от Сибири до Гималайских гор и Израиля, а также его выращивают в Европе. Насчитывают более двадцати видов ревеня. Но в медицине употребляется корень только некоторых видов ревеня.

В огородной культуре известны некоторые виды. Их можно употреблять в качестве овоща (черешки) и в виде компота, варенья и начинки для сладкого пирога.

Кассава или маниок

Если приготовить кассаву не должным образом, то вы можете отравиться.

Кассава содержит линамарин. Это токсин. Если его употребить в сыром виде, то в желудке человека он может превратиться в цианид. Корни, листья и кожура содержат этот потенциально опасный компонент. Для того чтобы подготовить растение для употребления в пищу, его обычно вымачивают и только после этого готовят. Тем не менее, если вы приготовили маниок по всем правилам для снижения содержания линамарина, это не сделает его употребление полностью безопасным.

В юго-западной части Нигерии регулярное употребление кассавы привело к развитию эндемического зоба. Это одно из заболеваний, которое связывают с употреблением кассавы - квашиоркор, или детская пеллагра. Вздутие живота, вызванное плохим питанием.

Дело в том, что кассаву обычно употребляют в тех районах, где нет других источников пищи. Растение широко культивируется в тропических регионах, например, в Африке. Кассава это африканское название маниока. В еду используют похожий на картофелину корень, который содержит много крахмала.

Кассава употребляется в пищу лишь вареной или печеной. Из сырого маниока делают крупу (тапиоку), из которой варят кашу, а сушеный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки, известные как «хлеб из кассавы».

Как и многие тропические растения, маниок легко возделывается и приносит богатый урожай. В среднем во всем мире производится более 200 млн. тонн маниока в год. Кассава обеспечивает 37% продовольствия, которое употребляется в Африке и является одним из самых урожайных растений, которое выращивается для употребления в пищу.

Африканская роющая лягушка

Например, в Намибии употребляют в пищу лягушек. Это обычное дело. При этом съедают практически всю лягушку. Тем не менее, это традиционное поедание лягушек, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Если вы съедите такую лягушку до начала сезона размножения, то она может оказаться ядовитой. Местные жители называют болезнь, которую лягушки могут вызвать, «ошикетака». Ее симптомы: чувство жжения в уретре, почечная недостаточность и др.

Жители Намибии, поедающие этих лягушек, используют сухую древесину дерева «омухонго». С помощью него разводят костер для приготовления лягушек. Считается, что это дерево нейтрализует яд, содержащийся в организме лягушек.

В США и Канаде эти лягушки уже давно имеют промысловое значение, так как довольно широко употребляются в пищу и являются неизменной составляющей меню в так называемых «китайских буфетах». С этой целью их разводят в специальных питомниках. В пищу употребляют только ножки лягушки. Завезена лягушка также в некоторые страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Аки

Родина аки — Западная Африка. Был завезен на Ямайку и позже распространился на Центральную Америку, Антильские и Багамские острова. Созревшие плоды аки очень вкусные, но если плод еще не созрел, то может оказаться смертельно опасным. Незрелые плоды содержат токсины гипоглицин A и B. В пищеварительной системе человека эти токсины перерабатываются и превращаются в смертельно опасное вещество – 2-метил-4-хлорфеноксиуксусную кислоту.

Употребление в пищу незрелого плода аки может привести к возникновению так называемой ямайской рвотной болезни. В особо тяжелых случаях ямайская рвотная болезнь может привести к сильному обезвоживанию, апоплексическому удару, коме и даже смерти. В 2001 г. 23 человека умерли, а 194 заболели в результате отравления незрелым плодом аки на Ямайке.

Импорт аки в США запрещен из соображений безопасности, так как их употребление может привести к отравлению. В большинстве стран плоды аки считаются несъедобными. В странах Западной Африки зеленые плоды используются как мыло. Размятые плоды аки используются как яд для рыб.

Ямайка — единственное место, где аки употребляют в пищу и где оно является «национальным» фруктом. Плоды аки, сваренные с приправами и солью, приготовленные с рыбой или соленой свининой, считаются изысканным деликатесом Ямайки. Еще готовят аки с беконом и свежими томатами.

Бычьи мозги

Бычье сердце и печень употребляют в пищу повсеместно. Что касается бычьих мозгов, то тут совсем другое дело. В некоторых странах употребление в пищу этого блюда даже запрещено и именно из-за высокого риска заражения коровьим бешенством.

Человек может заболеть болезнью под названием «Крейтцфельда-Якоба», которая является «человеческим» эквивалентом коровьего бешенства. В 2000 г. 28 человек умерли в результате этой болезни в Великобритании.

В некоторых странах бычьи мозги — это обычное блюдо, даже несмотря на то, что риск заражения этой болезнью очень велик. Например, в Индонезии готовят «gulai otak» – блюдо из бычьих мозгов.

Сырая курятина и говядина

Япония страна, в культуре которой существует культ потребления сырого мяса, которого нет ни в одной стране мира. Суши – национальное блюдо в Японии. Многих морских обитателей едят в сыром виде. Это называется Cашими.

Однако в Японии в сыром виде употребляются не только морепродукты. Большой популярностью пользуется блюдо под названием Басаши – сырая конина, а также Гюсаши – сырая говядина. Также большой популярностью пользуется блюдо из сырой рубленой говядины – Yukke.

В 2011 г. 35 человек заболели из-за заражения кишечной палочкой. Это случилось из-за употребления в пищу мяса, неподходящего для употребления в сыром виде.

Несмотря на то, что употреблять в пищу сырую говядину может быть опасно, употреблять сырую курятину может быть опаснее вдвойне. Торисаши – это куриные сашими. Мало кто из жителей западных стран может понять любовь японцев к этому блюду.

Если курятина, которую вы рискнете попробовать в Японии, свежая, то все пройдет хорошо, но если курятина не свежая, то вы очень рискуете заболеть сальмонеллезом.

Кровавые моллюски

Кровавые моллюски особенно широко распространены в водах Юго-Восточной Азии. Они называются кровавыми, так как имеют ярко-красный цвет. Такой яркий цвет возникает из-за наличия гемоглобина внутри моллюска.

Кровавые моллюски – очень популярное блюдо во многих странах Азии. Моллюсков варят, готовят на пару или употребляют в сыром виде, но все равно риск заражения гепатитом "А" останется.

Именно из-за боязни заразиться гепатитом "А" во многих странах был запрещен импорт этих моллюсков. В 1988 г. употребление кровавых моллюсков стало причиной вспышки гепатита А в Шанхае. Более 300 000 было заражено гепатитом, из которых умерло 30. Эти данные были опубликованы в издании Shanghai Daily.

Саннакчи

Съесть живого осьминога – обычное дело в Южной Корее. Однако сегодня это блюдо меняют на блюдо с нарезанным осьминогом, которого предварительно обдали прокаленным кунжутным маслом и посыпали кунжутными семечками.

Это блюдо называется Саннакчи, и оно пользуется большой популярностью в Южной Корее. Когда это блюдо подают, щупальца осьминога все еще продолжают извиваться на тарелке.

Самое интересное - если не жевать очень тщательно, то крошечные присоски осьминога цепляются во рту и глотке ко всему, к чему дотронутся.

Из-за того, что мускулы осьминога во рту еще сокращаются, нужно соблюдать осторожность, так как они могут перекрыть доступ воздуха через дыхательные пути. Удушение стало причиной смерти нескольких человек.

Суп из утиной крови

В разгар эпидемии вируса H5N1, который известен как птичий грипп, одной из причин смерти людей был суп из утиной крови. Во Вьетнаме этот суп называют «Тиет кань». Его готовят чаще всего из куриной или утиной крови, с добавлением мяса, кинзы, арахиса и подаётся в полужидком состоянии

Это блюдо считается деликатесом и часто употребляется с алкогольными напитками. Вьетнамский суп не варят, как другие супы из крови. Утку режут, сливают кровь в глубокую тарелку, добавляют ингредиенты и суп готов.

Птичьим гриппом сложно заразиться от мяса, прошедшего термическую обработку, но если вы съедите супчик из утиной крови, то ваши шансы заразиться птичьим гриппом будут очень высоки.

Фугу

Традиционным японским блюдом является рыба Фугу. Фугу считается деликатесом. Ее употребляют в основном с целью пощекотать себе нервы, а вкус рыбы – на любителя.

Эта рыба содержит смертельную дозу тетродотоксина. При ее приготовлении концентрация тетродотоксина должна быть уменьшена до допустимых пределов. В приготовлении рыбы Фугу действуют жесткие стандарты, а повара проходят серьезную подготовку, прежде чем будут допущены к ее приготовлению.

Также рыбу Фугу выращивают и на фермах, где она не ядовита, так как в ней нет яда. Все дело в том, что на таких фермах рыбе не дают употреблять содержащие тетродотоксин бактерии, из-за которых она собственно и становится опасной.

Даже если рыба выросла в естественных условиях и содержит тетродотоксин, то попадая на стол в японских ресторанах она не опасна. Повара, имеющие необходимую квалификацию и навыки, удаляют ядовитые части рыбы. Люди, умирающие от употребления Фугу, это люди неквалифицированные, которые готовят рыбу сами.

На протяжении долгого периода времени в Японии запрещалось употребление Фугу в пищу, и существовал запрет на отлов этой рыбы. Аналогичные запреты действуют сейчас в некоторых странах Юго-Восточной Азии, правда, они не всегда эффективны. Например, с 2002 года в Таиланде эта рыба запрещена, но на местных рынках ее можно свободно купить.

