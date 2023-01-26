Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Очень популярный в последнее время человек Его и представлять не надо. Я выкладываю целые темы, посвященные и ему, и его высказываниям, и его поступкам. Далее еще представители культуры, которые поддерживают и страну и действия наших героев. Рок-музыкант Валерий Кипелов ответил основателю «ДДТ» Юрию Шевчуку на слова против действующей власти. Сторонник спецоперации назвал нищую бабушку из речи коллеги «деятелем» и произнёс слоган о победе России на Украине.

Валерий Кипелов сделал акцент на, по его мнению, верной трактовке понятия «родина».

Бабушка, которая торгует картошкой на вокзале – да, она тоже часть нашей родины. Есть такие деятели. Но для меня родина – это вы. Для меня родина – это Юрий Гагарин, это наше знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки. Это всё моя родина, – начал рок-музыкант.

В конце выступления Валерий Кипелов поддержал конфликт в Украине, произнеся слоган «Победа будет за нами».

Спасибо родина, за такой горячий приём <…> Друзья, берегите друг друга, и храни вас Бог. Победа будет за нами! – добавил артист.

https://medialeaks.ru/2705tat-str-kipelov/

Актер Алексей Гуськов рассказал, почему на Украине насаждается неонацизм и русофобия. Уроженец Киева также пояснил, почему поддержал воссоединение Крыма с Россией.

Показательный ответ о подлости властей Украины дал журналистке Ирине Шихман знаменитый актер и уроженец Киева Алексей Гуськов.

Интервью программе "А поговорить" было дано еще в 2018 году, что доказывает, что проблема неонацизма, насаждаемого властями Украины, была актуальна уже несколько лет назад.

Отметим, что Гусков жил в Киеве с 6 лет, где на военном аэродроме служил его отец - военный летчик. Гуськов с 2014 года не может посетить Украину, и в частности могилу отца, из-за внесения в "черные списки" Киевом.

Бывших киевлян не бывает. Да, я люблю этот город, к сожалению, не могу туда сейчас поехать. Мама очень хотела поехать на могилу отца... Уроды, уроды

- сообщил актер Алексей Гуськов.

Актер также объяснил, почему в 2014 году он поддержал воссоединение Крыма с Россией - потому что "по всем условиям там живут граждане РФ".

Также Гусковь вспомнил, как еще во времена СССР их сосед по дому с Западной Украины угрожал им расстрелами, а также говорил, что "всех москалей надо положить в гробы".

kemerovo.tsargrad.tv

https://19rusinfo.ru/obshchestvo/8254-akter-guskov-o-podlosti-kievskogo-rezhima-urody-urody

Захара Прилепина тоже представлять не надо. Его все знают.

Вот эта работа у нас была вот тут Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.17

Теперь ее повесли на фасад школы, в которой учился герой. В дальнейшем банер разместят в центре поселка Усть-Кабырза, Таштагольского района, Кемеровской области. Никита в этом поселке родился, учился в этой школе, там же и погребен. В этом же поселке проживают его родители. Сестра погибшего героя выразила огромную благодарность Вадиму Окладникову Вадим говорит, что такая реакция для него важнее всяких денежных знаков! И это сильно! Действительно, большое спасибо, что наша земля рождает такие таланты!

Еще Вадим Окладников выполнил очередной портрет Александра Попова. Он огромный. 4Х8 метров. И этот портрет наконец получит постоянную прописку в городе Теперь к другим работам художника.

В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии ефрейтор Сергей Зибров



В ходе спецоперации на Украине погиб десантник, гвардии ефрейтор Зибров Сергей Александрович, служивший в Улан-Удэ. Ему было 33 года.

Сергей Зибров родился в селе Верх-Нарым Забайкальского края в многодетной семье. Окончил в 2003 году основную общеобразовательную школу в Верх-Нарыме. Во время учёбы был очень активным участником спортивных и культурных мероприятий. С детства мечтал стать военным.

После окончания профессионального училища в 2009 году отправился на срочную службу, которую прошёл в железнодорожных войсках в Хабаровске. В 2014 году подписал контракт, служил в Улан-Удэ.

Имел различные награды, в частности, «Участнику маневров войск(сил) «Восток – 2018», «Участник специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики – 2019».

- Сергей был общительным и коммуникабельным человеком. Вокруг него постоянно было много друзей, родных. Он был настолько позитивным человеком, что в любой ситуации мог зарядить свей безграничной энергией. Каких бы не было перед ним препятствий в жизни, он настойчиво шёл и добивался своей цели, - рассказали «Байкал-Daily» его близкие.

– Любящий муж и отец, заботливый сын и брат, это невосполнимая потеря для семьи и друзей.

Погиб в ходе спецоперации на Украине в марте. Прощание состоялось в июне.

Указом президента России награждён орденом Мужества посмертно.

https://m.baikal-daily.ru/news/16/438056/

30 мая в МОБУ СОШ № 2 состоялся митинг – открытие мемориальной доски нашему земляку, гвардии ефрейтору Владиславу Овчинникову. За проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга, он был награждён орденом Мужества – посмертно. На площадке перед школой – многолюдно. Ровными рядами построены учащиеся школы, в скорбном молчании рядом с почётным караулом родители – Максим Валерьевич и Ольга Сергеевна, сестра Вероника, бабушки, родные, одноклассники, представители администрации, военного комиссариата, общественных организаций.

Влад родился и вырос в Дальнегорске. В 2020 году окончил школу и осенью был призван в ряды российской армии. Службу завершил осенью, планировал стать военным, поэтому, чтобы не терять год, заключил контракт с войсковой частью, отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой.

Каким человеком был Владислав, чем была наполнена его жизнь? Он умел мечтать, любил природу, занимался туризмом, был добрым, отзывчивым, хорошим товарищем, способным помочь в трудную минуту.

В том бою проявились все его человеческие качества. Три дня, с 24 по 26 февраля, заняла военная операция в жизни Влада Овчинникова. Как это произошло, рассказал отец:

– Владислав служил в разведроте спецназа в Уссурийске. Накануне в части их собрали и описали ситуацию, речь шла о добровольном подписании контракта на участие в боевой операции на Донбассе. Никто не отказался. Заходили на Украину через Чернобыль и сходу попали в прямое столкновение с противником, прорывали оборонное кольцо. Их колонна на большой скорости шла через населенный пункт, по ним стреляли с двух сторон. Машина из этого боя вышла без единой царапины. У других были пробиты колёса, двигатели. В том бою Влад действовал смело и решительно.

Там сложилась такая ситуация. Влад являлся вторым номером пулемётного расчёта с Ильёй Заика.

Илья рассказывал, что во время броска у него пулемёт заклинило. И пока он пулемёт разбирал, устранял неисправность, Влад на полной скорости автомобиля отстреливался за двоих. И ещё умудрился из подствольного гранатомёта добавить. Как он успел? До сих пор понять не могут! Потому что в тех условиях нереально было это сделать. Но Влад сделал!

И вот 26 февраля бригада стояла в поле, рядом с населенным пунктом Козаровичи. Начался миномётный обстрел, их группу отправили на разведку, чтобы определить, откуда и кто ведёт стрельбу? Они зашли на окраину села, попали под обстрел. Завязался бой. Два товарища – Влад и Илья – угодили под миномётный огонь. Осколками Илье повредили ноги. Другой боец – Иван – получил контузию. От Ивана Илья и узнал, что Владислав получил смертельное ранение в голову.

Таким был последний бой нашего двадцатилетнего земляка. На митинге выступающие выражали слова соболезнования родителям Влада, горестные и скорбные. Глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов сказал так:

– Влад был ярким, талантливым выпускником школы. Он был надёжным другом, товарищем, любимым сыном, братом. На таких, как Владислав Овчинников, должна равняться наша молодежь. Я уверен, что Владислав навсегда останется в нашей памяти – таким же молодым, талантливым парнем, мужественным героем в свои двадцать лет.

Военный комиссар города Дальнегорска и Тернейского района Евгений Нижутин:

– Время рождает своих героев. Но ратный подвиг всегда стоит на высоком нравственном пьедестале. Владислав Овчинников выбрал для себя не простой, но благородный путь защитника мира и справедливости. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей родине.

В наших силах помнить и быть благодарными российским солдатам, которые ценой собственной жизни дарят нам великое счастье жить. Мы открываем сегодня мемориальную доску Владу, который с честью выполнил свой воинский долг. Эта мемориальная доска не скорби, а памяти и гордости. Пусть люди смотрят на неё и думают о тех, кто сегодня защищает мирное небо над головой.

Директор МОБУ СОШ № 2, Заслуженный учитель РФ, Почётный житель ДГО Людмила Бакарась.

– В 1985 году мы открыли мемориальную доску нашему ученику, участнику афганских событий Сергею Ильченко. В 2000 году появилось две мемориальные доски – Дмитрию Лобачёву и Андрею Вяткину. Имя еще одного нашего ученика – Игоря Прохорова вписано на мемориале воинской части, где он служил. Игорь принимал участие в чеченской компании. В его честь мемориальной доски пока нет, но она обязательно появится, и будет висеть на здании школы.

А сегодня скорбный список пополнил Владислав Овчинников. Он буквально стоит перед глазами – высокий, умный, интересный, весёлый, с юмором. И большой, большой мечтатель. Не случайно он всегда говорил: «Дорога ведёт в небо». Светлая память, тебе – наш мальчик. И пусть не множатся ряды тех, кто идёт защищать Родину и не возвращается, – сказала директор школы.

На митинге помимо учащихся присутствовали жители города, родные и близкие, хорошо знающие семью Овчинниковых. И все в один голос говорили о её добропорядочности. Родители Влада трудятся в правоохранительных органах. Максим Валерьевич – капитан полиции, эксперт экспертно-криминалистического отделения муниципального отдела Дальнегорский. В роду Овчинниковых по линии мамы Ольги Сергеевны много профессиональных военных, высокого воинского звания. Прадед Влада погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны. Его имя – В. П. Юрчук высечено на памятной доске мемориального комплекса в Дальнегорске.

И, как вспоминает бабушка Владислава, Елена Владимировна Мирошниченко, у которой внук часто гостил и в каникулы, и в выходные. Владислав просто мечтал и грезил профессиональной карьерой военного. Он имел твёрдое убеждение, что его предназначение – Родину защищать.

У каждого времени есть свои герои. Сегодня для нас – это Владислав Овчинников.

https://trudovoeslovo.ru/society/pomnim-gordimsya-chtim/za-muzhestvo-i-otvagu/

Артур Анирович Цатхлангов, лейтенант- 7 марта в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб при исполнении воинского долга выпускник гимназии Цатхлангов Артур Анирович –лейтенант, командир 2-ой отдельной ордена Жукова бригады специального назначения.

Артур был прилежным учеником, хорошим и надежным товарищем. Как только стал себя осознавать, решил связать свою судьбу с профессией «Родину защищать».

Готовил себя к военной службе: занимался спортом, победитель районой военно - патриотической игры «Зарница», командир Поста №1 у мемориала Огонь Вечной Славы.

После окончания гимназии поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Во время учёбы был участником Парада Победы на Красной площади в Москве.

Нет таких слов, которые могли бы выразить горе матери, родных и близких. Артур отдал жизнь за безопасность нашей страны, за правду, за нас с вами...

Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

https://www.reklama-stavropol.ru/blog/bilbordy-slava-geroyam-rossii.html

Сеикаев Алексанр

Выполнил свой врачебный и служебный долг до конца.

3 января киевским режимом был нанесен удар американскими ракетами системы залпового огня «HIMARS» в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы.

Здание центральной районной больницы никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению.

Намеренный ракетный удар киевского режима по достоверно известному гражданскому медицинскому учреждению является военным преступлением.

В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ.

Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных.

Несмотря на опасность обстрелов, майор Сеикаев принял решение выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место.

В ходе последующих ударов ВСУ по центральной районной больнице находившиеся в здании пациенты и командир медицинского батальона получили ранения не совместимые с жизнью.

За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александр СЕИКАЕВ награжден Орденом Мужества, посмертно.

https://t.me/mod_russia/23190

Погибший в ходе спецоперации на Украине морской пехотинец из Тверской области Евгений Григорьев посмертно награждён Орденом Мужества. Об этом сообщили в администрации Калининского района Тверской области.

Церемония прощания с военнослужащим прошла 11 августа в Доме культуры посёлка Заволжский. Сержант погиб 5 августа во время артобстрела. Похоронили его на новой аллее Славы кладбища в Дмитрово-Черкассах.

«Мальчишка был озорной, но добрый. Всегда выполнял всё, о чём его просили. Вот из таких мальчиков вырастают лучшие защитники Родины», – поделилась экс-директор Щербининской основной школы имени 17-й гвардейской стрелковой дивизии, где учился Евгений Григорьев, Елена Андреева.

Евгений Григорьев родился в 1992 году. В 2010 году был призван в армию. С 2014 года служил по контракту.

https://tver.aif.ru/society/persona/pogibshiy_na_ukraine_morpeh_iz_tverskoy_oblasti_nagrazhdyon_ordenom_muzhestva

Владимир Путин вручил звезду Героя России ефрейтору Тимофею Матвееву во время посещения штаба Южного военного округа, сообщил Дмитрий Песков.

Механик-водитель танка Т- 72БЗ Тимофей Матвеев рассказал о своих эмоциях после вручения ему Владимиром Путиным звезды Героя России во время посещения штаба Южного военного округа.

"Это награда не только моя, это награда моего подразделения, моей дивизии, моих командиров", — подчеркнул боец.

https://t.me/izvestia/117120

Матвеев Тимофей Александрович – механик-водитель танка 124-го отдельного танкового батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск, гвардии ефрейтор.

Родился 21 мая 2002 года в селе Столбовое Полевского сельского поселения Октябрьского района Еврейской автономной области. После 9 классов средней общеобразовательной школы села Екатерино-Никольское Октябрьского района поступил и в 2021 году окончил Политехнический техникум в областном центре городе Биробиджан.

В 2021 году призван в Российскую армию для прохождения срочной военной службы, по завершении которой перешёл на контракт. Служит механиком-водителем танка Т-72БЗ в 124-м отдельном танковом батальоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии (пункт дислокации – Псковская область).

В составе своего подразделения принял участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В ходе боёв с Вооружёнными силами Украины вместе со своими товарищами-танкистами неоднократно проявлял самоотверженность и мужество, успешно выполняя поставленные перед экипажем задачи.

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии ефрейтору Матвееву Тимофею Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».

Награда была вручена Герою 31 декабря 2022 года в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону президентом России В. В. Путиным.

Стал самым молодым (по дате рождения) Героем Российской Федерации*.

Продолжает служить в своей части.

Гвардии ефрейтор.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=33253

Про Евгения Никитина из Анапы известно мало. Он погиб 27 апреля при выполнении воинского долга при проведении специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщило сообщество «Мото Анапа» во "ВКонтакте". Информацию порталу 93.RU подтвердили в администрации Краснодарского края. В мирное время молодой человек увлекался мотоциклами.

https://utyug.info/new/15068/

О гибели Топалова Артема сообщил губернатор Псковской области. В Псковской области проводили в последний путь троих военнослужащих, погибших во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил 25 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

https://regnum.ru/news/society/3629272.html

Артем Топалов

Артем Топалов из Красногорска погиб в зоне проведения специальной военной операции. С детства Артем был патриотом своей страны. В 2017 году он стал победителем окружного конкурса, написав сочинение на тему «Я — гражданин России». Впоследствии Артем решил стать военным. Он прошел Сирию, имел награды и отправился на службу на СВО.

https://kurer-sreda.ru/2022/12/22/plachut-i-gordiatsia-rodnye-geroiami-s-ukrainy-gruzom-200-pribyli-piat-mobilizovannykh-i-dobrovoltsev-pokhorony-proshli-v-berdske-krasnogorske-kaptsegaitue-zarechnom-i-belgorode

По просьбе мамы Артема был сделан еще вот такой банер. Очень хочется надеятся, что он появится в городе Красногорске

Новая витрина в память о погибших при исполнении воинского долга появилась в постоянной экспозиции пыталовского музея Дружбы народов. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Композиция организована в честь пыталовских военнослужащих, погибших в Афганистане, Чеченской республике и на специальной военной операции в Украине.

Среди них и Артем Топалов.

Вот их имена:

Григорий Александрович Синяк (1966 – 1986), посмертно награжден орденом Красной Звезды и другими наградами;

Сергей Анатольевич Лобазкин (1960 – 1996), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами;

Андрей Валерьевич Кириков (1980 – 2000), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами;

Роман Юрьевич Макаров (1995 – 2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами;

Артем Григорьевич Топалов (1999 – 2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами;

Андрей Сергеевич Михайлов (1993 – 2022), посмертно награжден орденом Мужества и другими наградами.

https://www.pskov.kp.ru/online/news/4873655/

ПАМЯТИ КОМАНДИРА ВЗВОДА МОРСКОЙ ПЕХОТЫ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА БЕХМАНА ВЕРДИХАНОВА.

Героически погиб 6 марта 2022 года, при освобождении от укронацистов населенного пункта Мощун Киевской области.

В ходе боя он обеспечил выход основной части подразделения из-под огня противника, тем самым помешал противнику окружить их. Лично уничтожил в бою пулеметный расчёт противника и более десяти боевиков. Это информацию родители получили из военной телеграммы министерства обороны.

Примером для него стал отец, который был пограничником и участвовал в афганских событиях.

Бехману Вердиханову было 28 лет.

Похоронен в городе Дербенте с воинскими почестями.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции его посмертно представили к государственной награде, которую получили родители в день похорон.

https://zpobeda.ru/behman-verdihanov/

«Ему было всего 28 лет»

В Волгограде 29 декабря 2022 года, состоялась торжественная церемония передачи 10 орденов Мужества семьям погибших на Украине военных. Награды за подвиги своих героев получили жены, матери, дети и отцы.

Орден был передан жене погибшего на украине сержанта Наримана Жусупова.

— Уроженец села Новый Быт Николаевского района Волгоградской области Нариман Жусупов в свои 28 лет был настоящим воином, защитником Родины. После окончания военной службы по призыву в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВДВ России в 2015 году остался для прохождения службы по контракту, — рассказали военные.

— В 2018 году перевелся из города Улан-Уде в город Волгоград, в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. С первых дней специальной военной операции был на передовой.

Во время специальной операции военный служил в должности механика-водителя. Его награду вручили его супруге.

— Выполняя приказ командования, в специальной военной операции механик-водитель танка танковой роты танкового батальона 33-го мотострелкового Берлинского, Донского казачьего полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии сержант Жусупов не отступил от своего воинского долга, — рассказали военные.

https://v1.ru/text/gorod/2022/12/29/71941289/



Гвардии сержант Жидов Валерий Валерьевич. Погиб 19 мая 2022г. в Донецкой области. Навсегда в наших сердцах! Любим и Помним! Отмечено на страничке ВКонтакте

Родился 23 ноября 1991г. в с.Степное Матюнино Майнского р-на Ульяновской области.

https://vk.com/matunino

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