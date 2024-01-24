ТАТЬЯНИН ДЕНЬ, 25 января (12 января старого стиля)

Ежегодно 25 января в России отмечается сразу несколько памятных событий. Первый праздник — Татьянин день — православный праздник святой мученицы Татьяны (Татианы) Римской, а второй — российский День студентов. На первый взгляд, эти два праздника не имеют ничего общего между собой. Но, если разобраться в их истории, то становится понятно, почему их отмечают в один день.

История праздника Татьянин день

Татьянин день празднуют 25 января не случайно. Эта дата была выбрана давно, еще в III веке в память святой мученицы Татианы. Даже исходя из слова «мученица» можно догадаться, что события, связанные с этой датой не такие уж и праздничные.

Святая Татьяна (Татиана) - дочь римского проконсула, являющегося фанатично верующим христианином, родилась в конце II века в Риме, во времена процветания язычества. Она была одна из первых настоящих христианок. В те времена строились языческие храмы, языческим богам поклонялись, а христианство терпело жестокие гонения и было практически под запретом. Достигнув совершеннолетнего возраста, Татьяна посвятила всю себя служению Богу. Девушка служила в церкви, помогала больным, а также участвовала в обряде крещения. В 222 году Римом начал править шестнадцатилетний Александр Север, вследствие чего, вся сила и власть сосредоточились в руках фанатичного гонителя христианской веры — жестокого префекта Ульмияна. Святая мученица Татияна

Выяснив, что девушка верует в христианство, Александр просил Татьяну отречься своей веры, чтобы спасти ей жизнь. Но юная девушка была непреклонна и не отступилась от своих убеждений. За эти свои принципы она и поплатились в 226 году, подвергшись страшным испытаниям и пыткам. С помощью молитвы Татияна сумела вынести все пытки

Будучи в плену язычников, Татьяна постоянно молилась Всевышнему, чтоб он помог ей выдержать все эти ужасы. И тогда Господь Бог послал землетрясение, исцелил мученицу от ран после всех этих пыток. Даже львы, которые должны были ее растерзать, начали дружелюбно облизывать ей ноги. А вот одного человека, который причинял Татьяне страдания, львы растерзали насмерть. Но все-таки злая участь настигла молодую христианку в виде казни. В 226 году 12 января (25 января по новому стилю) бедной девушке отрубили голову. Со временем, когда христианство смогло отвоевать у язычества право на законное существование, церковь причислила к лику святых великомученицу Татьяну. И с тех пор все верующие празднуют Татьянин день в дату, когда ее казнили. А в современном мире стало принято поздравлять всех Татьян с именинами. Казнь Татияны

Народные традиции и приметы в этот день

Издавна в этот день молодые незамужние девушки гадали на любовь и даже привораживали парней. Делали они это с помощью самодельных метелочек, которые собственноручно делали из перьев и кусочков тканей. Считалось, что, если такую поделку незаметно оставить на кухне своего возлюбленного, то в этом году молодой человек непременно позовет замуж.

Еще в этот день женщины зазывали весну. Делали они это с помощью каравая. Его пекли в виде солнца и угощали им всю семью, тем самым приглашая небесное светило поскорее согревать людей своим теплом. По таким караваям в Татьянин день также предсказывали, что ждет хозяев в скором времени. Если на каравае при выпечке появился холмик — это означало удачу; ровная поверхность изделия - к размеренной и спокойной жизни; если взялся трещинами — то жди разлада и ссор в семье, а, если он начинал пригорать, то подгоревшие корочки давали съесть какой-либо молодой девушке, чтоб она могла справиться с любыми трудностями.

Еще в этот день наши предки предсказывали погоду. Считалось, что, если 25 января пошел снег, то февраль будет очень холодным и морозным, а лето дождливым. Если же в этот день восход солнечный и погода теплая, то можно ждать ранней и теплой весны, а также ранний прилет птиц и нерест рыб. Если на Татьянин день солнечно, но морозно — можно ждать хороший урожай.

Также считается, что все женщины, рожденные в Татьянин день — настоящие хозяйки и рукодельницы.

Что запрещено делать в Татьянин день

Как и во многие церковные праздники, в Татьянин день нельзя заниматься работой по дому. Поэтому уборку, стирку, глажку и тому подобное, лучше сделать накануне, либо уже после праздника.

Так как Святая мученица Татиана помогала всем, кто нуждался в помощи, то нельзя ее сердить, отказывая тем, кто просит помощи. Также в этот день нельзя ссорится и вести споры. Особенно это касается родных и близких. Иначе весь год семья будет бедствовать и жить в разладе. Часовня в честь святой Татианы в Новочеркасске

Почему стали праздновать День студентов в Татьянин день

Если с Татьяниным днем все понятно, то при чем тут студенты? Ответ кроется в далеком 1755 году. Российская императрица Елизавета одобрила просьбу графа Ивана Шувалова, который просил подписать указ об открытии Московского университета. И день подписания был как раз 25 января. Граф специально выбрал эту дату, чтобы приурочить это событие с Татьяниным днем. Таким способом он хотел сделать подарок своей маме — Татьяне Петровне, которая к тому же праздновала свой день рождения в этот день. Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета

С этого самого момента считается, что Святая Татьяна является покровительницей всех студентов. В конце 60-х годов XIX века, 25 января стал неофициальным студенческим праздником. А, так как с него начинались зимние каникулы у студентов, это событие всегда весело и с удовольствием отмечала молодежь. И до сих пор этот праздник, который стали называть российским Днем студентов, очень любят учащиеся ВУЗов. Они его празднуют наравне с международным Днем студентов, который отмечают 17 ноября.

Студенческие обряды и традиции День студента - любимый праздник учеников ВУЗов

Как и все праздники, студенты отмечают 25 января весло и в большой компании. Среди студентов есть примета, что тем, кто не пил в этот день, учебный год будет даваться намного сложнее. А, чтобы совсем легко училось, существует, наверное самая известная традиция у студентов - «призыв халявы». Делают это таким способом: 25 января, студенты высовываются из окон или балконов, держа в руке свою зачетку, машут ей и говорят: - «Халява, приди!». Если на этот призыв кто-то с улицы ответит: - «Уже в пути», то это считается очень хорошим знаком. Студенческий ритуал «Халява, приди!»

У студентов есть еще одна забавная традиция — рисовать маленький домик с трубой на последней странице зачетки. Считается, что, чем дым длиннее, тем легче будет этот учебный год у владельца зачетной книжки.

Несмотря на то, что эти традиции немного нелепы и не внушают особого доверия, все же есть в этом всем какая-то магия. Ведь, даже если это все не подействует, то настроение точно поднимет. Ведь когда еще дурачится и отрываться, как не в студенческие годы?

https://kulturologia.ru/blogs/300121/48820/

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В этот день в 1921 году умер писатель Короленко Владимир Галактионович (род. В 1853 г.)

В этот день родился Высоцкий Владимир Семенович

(25 января 1938, Москва – 25 июля 1980, там же), русский поэт, актер, автор и исполнитель песен. Трагически-исповедальные стихи, романтико-лирические, комические и сатирические песни, баллады (сборники «Нерв», 1981, «Я, конечно, вернусь...» 1988). В песенном творчестве отталкивался от традиций русского городского романса. С 1964 в Московском театре драмы и комедии на Таганке (Хлопуша – «Пугачев» по С. А. Есенину; Гамлет – «Гамлет» У. Шекспира; Лопахин – «Вишневый сад» А. П. Чехова и др.). Снимался в фильмах: «Вертикаль» (1967), «Короткие встречи» (1968), телефильмах «Место встречи изменить нельзя» (1979) и др. Высоцкому присущ мощный «лавинный» темперамент; его подлинно трагический герой – сильная личность, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не допускающий мысли о капитуляции. В комических жанрах Высоцкий с легкостью менял социальные маски, добиваясь абсолютной узнаваемости гротескных «зарисовок с натуры». В «серьезных» песнях и драматических ролях пробивалась наружу бурлящая под спудом глубинная сила, рвущая душу тоска по справедливости. Государственная премия СССР (1987, посмертно). А теперь поделюсь личной копилочкой, которую насобирала когда-то давно именно к этому дню:

Пословицы и поговорки

Ученье — свет, а неученье — тьма.

Учись доброму, так худое на ум не пойдет.

Чему учился, тому и пригодился. Знай больше, а говори меньше!

Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает.

Не то дорого, что красного золота, а дорого, что доброго мастерства.

Учился читать да писать, а выучился петь да плясать.

Что (Как) ручки сделают, то (так) спинка износит.

Ремесло пить, есть не просит, а само кормит.

Мастер один, а подносчиков десять.

Каков строитель, такова и обитель!

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.