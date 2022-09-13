Территория Героев...(34)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/19664

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https://t.me/mod_russia/19786

Младший сержант Виктор Дорохов



Младший сержант Виктор Дорохов при форсировании реки обеспечил связь между подразделениями батальонно-тактической группы и командиром.

Под миномётным обстрелом он вёл огонь по противнику и выполнял свою задачу. В итоге наши военные смогли выбить врага с позиций.

https://t.me/strana_geroev/3916

Гвардии старший лейтенант Зубков Максим



Герой спецоперации «Z» морпех Зубков отвлек вражеский огонь на себя

С тяжелым ранением ноги молодой офицер подбил бронеавтомобиль, боевую машину пехоты и уничтожил подразделение ВСУ

«Командир взвода противотанковых управляемых ракет гвардии старший лейтенант Максим Зубков в составе подразделений бригады морской пехоты выполнял задачи по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов.

В ходе боестолкновения Максим получил тяжелое ранение в ногу. Оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил бой с превосходящими по численности силами противника,в результате которого подбил бронеавтомобиль и боевую машину пехоты. Грамотными действиями гвардии старшего лейтенанта Зубкова было обеспечено быстрое продвижение российских морпехов в вглубь обороны противника».

https://t.me/rosich_rus/20652

Майор Бондарчук Сергей

Старший лейтенант Игольников Максим

Майор БОНДАРЧУК Сергей Александрович, командир вертолетного звена 15 бригады армейской авиации 6 армии ВВС и ПВО.

Старший лейтенант ИГОЛЬНИКОВ Максим Анатольевич, летчик-оператор 15 бригады армейской авиации 6 армии ВВС и ПВО.

Экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и Максима Игольникова в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области.

Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения.

Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны.

Сергей Бондарчук и Максим Игольников с 5 сентября 2022 года выполняли задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Купянском направлении, ежесуточно совершая по 5-6 боевых вылетов, по два из которых – ночью.

https://t.me/mod_russia/19752

Раненый участник СВО Андрей Курусь, мужественно выполнявший задачу на передовой, женился в военном госпитале и теперь строит планы вернуться на службу. Андрей был ранен и лишился части ноги, но его возлюбленная Алена не оставила бойца, и россияне расписались прямо в военном госпитале, в роли свидетеля выступил лечащий врач. https://t.me/mod_russia/19683

Подполковник Олег Гуляндро сражается за жизнь и здоровье наших бойцов. Подполковник Олег Гуляндро сражается за жизнь и здоровье наших бойцов.

Нередко работать приходится под обстрелами украинских националистов.

На счету врача-реаниматолога Олега Гуляндро сотни спасенных жизней, это, как он сам признаётся, его лучшая награда - видеть, как бойцы возвращаются в строй.

За самоотверженность и отвагу начальник отделения реанимации награждён медалью "За боевые отличия".

https://t.me/mod_russia/19688

Старший лейтенант Мустафа Исмаилов командует ротой морпехов.

Молодой офицер признается, что получил хорошую боевую закалку. Где мы, там - победа, - уверен Мустафа!

Мустафа на Украине с самого начала спецоперации, признаётся, что получил колоссальный боевой опыт.

https://t.me/mod_russia/19714



Попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для ВСУ катастрофой

Боевики ВСУ числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район Песок. Но встретили ожесточённый отпор со стороны бойцов "Сомали" и 11 полка НМ ДНР. Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и множество трупов убитых солдат.

Поссылке можно посмотреть видео.

https://t.me/sanya_florida/3981

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Подполковник Маташук Павел





Кавалер ордена Мужества.

Погиб 1 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики, в Сирии. Был трижды ранен. Последнее тяжёлое ранение получил при исполнении воинского долга в ходе СВО. По восстановлению здоровья был направлен для дальнейшего прохождения военной службы.

Погиб в ходе выполнении боевого задания попав под арт.обстрел со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS, при переправе через Днепр в районе Антоновского моста.

У военнослужащего остались жена и трое детей.

Подполковник Павел Маташук похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев в Ставрополе.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155194562940186



https://t.me/radioARBAT/18197



https://t.me/radioARBAT/18196



https://t.me/radioARBAT/18195

Рядовой Тарасов Дмитрий



Погиб 4 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Дмитрий Тарасов родился 30 мая 2001 года в Петровске, учился в школе №2 и занимался в секции самбо детско-юношеской спортивной школы. Окончив девять классов, поступил в Саратовский профессионально-педагогический колледж имени Ю.А. Гагарина на направление подготовки по специальности "Учитель физкультуры". В 2021 году заключил контракт и служил в Камышине водителем в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Дмитрию был всего 21 год. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155190141553946



https://t.me/memorial_dn/3059

Сержант-доброволец Игорь Смирнов, позывной «Буба»

Доброволец из Вологодской области ценой своей жизни спас сослуживцев в боях под Изюмом, проявил героизм во время проведения специальной операции: прикрывая отход молодых сослуживцев, он подорвал себя. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды».

7 сентября пехота ВСУ в количестве около 30 иностранных наемников направилась на российские позиции со стороны Дмитровки и Вернополья.

«На самом ударном направлении был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-доброволец из Вологды. Они дали отпор наемникам, но на них вышел танк и начал долбить. Бубе перебило ноги, но он руководил боем до конца. Он одному молодому приказал отойти к Зиме, сказав по рации: "Прощайте, мужики, спасибо, что служил с вами"».

Игорь Смирнов — уроженец села Кумзеро (Харовский район).

https://вологда.рф/news/society/72405/

Одну из улиц в селе Гапцаз Магарамкентского района Дагестана назвали в честь военнослужащего Дасима Муслимова

Муслимов погиб в феврале 2022 года.

Указом президента РФ был посмертно награждён орденом Мужества.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155187472731418

Разведчик Александр Шефов

Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.

Он служил в десанте.

Александра Шефова похоронили в рабочем поселке Ерзовке Волгоградской области 9 марта 2022 года.

У Саши осталось двое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155164798192922



https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545367

Белоусов Дмитрий

Погиб 02.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545368

Евгений Наумов

Погиб под Лиманом.

Женя стоял у самых истоков самарского отделения, участник учредительного съезда партии ЗА ПРАВДУ.

Весёлый, активный, спелеолог, турист, промальп, воин. Он не мог пройти мимо беды Донбасса в 2014 и поехал туда добровольцем.

Началась СВО. Наумов в числе первых отправился на защиту наших рубежей и вот погиб...

https://t.me/zapravduzp/4373

Доронин Александр

Погиб в Тошковке 31.05.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545342

Шаботинский Вадим Алексеевич

08.12.1999 - 02.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545370

Гутарёв Владимир "Шаман"

Погиб 21.07.22 под Изюмом. Герой России.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545479

Сидоренко Виталий Владимирович, позывной ,,Вэл’’

09.01.1989г.р.

01.04.2022 погиб в Мариуполе.

Служил в Сомали.

https://vk.com/wall-120027872_350426

Доброволец Александр Додонов (позывной Чойбалсан)

При выполнении боевого задания погиб боец интербригады "Пятнашка" Александр Додонов. Александр был активистом псковского отделения партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".

В 2014 году Александр поехал добровольцем на Донбасс, несколько лет воевал в обеих Народных Республиках, затем вернулся в Россию.

С июля 2022-го воевал в составе "Пятнашки" сначала в минометном расчете, затем мотострелком.

Александр Додонов погиб в возрасте 47 лет в боях за Авдеевку, подорвавшись на растяжке.

Сержант полиции Авдеев Николай Владиленович

1996 г.р.

Погиб 22 июля 2022 г. во время выполнения специальной военной операции на территории Украины.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545615

Старший прапорщик полиции Раднатаров Зоригто Пурбаевич

1988 г.р.

Погиб 23 июля 2022 г. во время выполнения специальной военной операции на территории Украины.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545616

Майор Юдин Герман

Во время спецоперации на Украине погиб военный из Ярославля 31-летний майор Герман Юдин.

Он проходил службу в должности заместителя командира батальона.

Герман Юдин не был женат.



Старший лейтенант Зуев Михаил

На здании Малополпинской брянской СОШ открыли мемориальную доску Михаилу Зуеву - заместителем командира роты по военно-политической работе первой мотострелковой роты первого мотострелкового батальона.

Геройски погиб при освобождении Донбасса 10 апреля.

Михаил Зуев родился 7 ноября 1990 года. По окончании военной академии в Омске приступил к службе в воинской части Волгограда - в учебно-научном центре сухопутных войск ВС РФ.

Ему был 31 год.

Награжден орденом Мужества посмертно.

У него остались жена, шестилетняя дочь и полуторагодовалый сын.

https://newsbryansk.ru/fn_1147345.html

Таутанов Марсель



Погибшего на Украине оренбуржца Марселя Таутанова посмертно наградили Орденом Мужества

Марсель Таутанов служил в Наро-Фоминске под Москвой с 2019 года. Он командовал танковым взводом. В спецоперации на Украине участвовал с самого начала — 24 февраля.

Боец погиб в Изюмском районе Харьковской области в середине марта. Колонну обстреляли из противотанкового оружия. О смерти Таутанова сообщили выжившие под обстрелом сослуживцы.

В селе Первомайском Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области простились с погибшим во время спецоперации на Украине Марселем Таутановым. Его проводили в последний путь с воинскими почестями.

В мае Марселю Таутанову исполнилось бы 26 лет.

У офицера в Оренбуржье остались родители, старший брат и многочисленные родственники.

Мемориальную доску в память о выпускнике 2013 года, старшем лейтенанте танковых войск Марселе Таутанове открыли в Первомайской школе Соль-Илецкого городского округа.

https://orenburg.media/?p=132846

Капитан Лиджиев Мингиян



Во время СВО в неравном бою погиб капитан воздушно-десантных войск Мингиян Лиджиев.

Ценой своей жизни он выполнил боевую задачу и проявил себя сильным духом воином, достойным своих предков, готовым до последнего сражаться за Отечество.

https://vesti-kalmykia.ru/news/kalmykiya-prostilas-so-svoim-geroem

Гвардии старший лейтенант Фуртов Никита

Погиб в ходе спецоперации на Украине, ему было 26 лет.

Родные и друзья вспоминают Никиту как жизнерадостного и целеустремленного человека. Он родился в Орске, воспитывался в многодетной семье, окончил школу № 25. Во время учебы Никита принимал активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, в военно-спортивных конкурсах, пользовался уважением у одноклассников.

После окончания школы Никита поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Когда началась спецоперация на Украине, его отправили туда, поскольку он служил по контракту.

Похоронили орчанина со всеми почестями. А друзья и одноклассники создали в память о Никите фильм, который заканчивается строками о том, что «Не умирают герои и не уходят в запас. Их смерть не выводит из строя. Они навсегда среди нас»…

https://vk.com/wall-191554677_144706

Старший лейтенант Насибуллин Игорь

Герой России Игорь Насибуллин.

Танковая рота Игоря принимала участие в освобождении Балаклеи, Гусаровки, Изюма. Во время одного из боев в танк офицера попало 3 противотанковых гранты, но он продолжил бой, уничтожил 4 танка, две БМП противника, а также большое количество украинских националистов. В другом бою уничтожил 8 танков, 10 БМП, 12 расчетов противотанковых управляемых ракет, а также обратили в бегство две механизированные роты противника.

29 марта рота Насибуллина вела бой. Офицер прикрывал своим танком эвакуацию раненых военнослужащих. Всех удалось спасти, но танк получил 4 прямых попадания, и экипаж был контужен. При очередной атаке противника танк офицера был обездвижен и загорелся. Экипаж, покидая горящую машину, попал под минометный обстрел. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, офицер получил огнестрельное ранение в шею и скончался.

За героизм, мужество и отвагу Игорь Насибуллин был представлен к званию Герой России (посмертно).

https://t.me/rabotaembrat/4256

Абрамов Сергей

Во время военной спецоперации на Украине Сергей Абрамов спас друга от смерти, а сам погиб на следующий день.

Ему было 23 года. Уроженец Кузоватовского района Ульяновской области.

https://www.ul.kp.ru/daily/27395.5/4590384/

Малыгин Максим



Погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Ему было 22 года. https://www.ul.kp.ru/daily/27391/4585500/ Илья Тарусов Служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Кирилл Александров

Уроженец Канашского района Ульяновской области. Ему было 23 года. Служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Кирилл погиб при выполнении особо сложной боевой операции. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Погодин Олег

На Украине во время исполнения служебного долга погиб димитровградец Олег Погодин. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Платонов Дмитрий Погиб 22-летний Дмитрий Платонов. Служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Ненашев Дмитрий

В ходе спецоперации героически погиб Дмитрий Ненашев. Служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Душкин Юрий

24-летний уроженец Инзы Юрий Душкин погиб при исполнении воинского долга. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Потапенков Александр

Простились с бойцом ВСР Александром Потапенковым из Базарного Сызгана, погибшего в ходе спецоперации в Украине. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Колысов Сергей Сергей Колысов был старшим снайпером стрелкового отделения (снайперов) стрелковой роты 31 отдельного гвардейского десантно-штурмовой бригады. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Старший лейтенант Иванов Алексей

Погиб 28-летний уроженец Ульяновска, командир взвода связи Алексей Иванов. Награжден Орденом Мужества посмертно. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Чернышев Дмитрий

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Барыша Дмитрий Чернышев. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/ Александр

Печальная новость пришла в Ульяновскую область. Во время специальной военной операции на Украине уроженец поселка Майна Майнского района Ульяновской области Александр (фамилия не разглашается в целях недопущения угроз родственникам). https://vk.com/wall-48725093_97551 Турутин Ярослав

В ходе военной спецоперации на Украине погиб десантник, выпускник Димитровградского технического колледжа, бывший воспитанник Казачьего кадетского корпуса Ярослав Турутин. https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/



Митрофанов Тимофей Анатольевич

Погиб 29.08.2022.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545855



https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545856

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !



Кто-то бежит на Запад,

Кто-то бежит на Восток,

А мне говорил мой папа:

«Здесь нужно жить, сынок! Здесь, чтобы не случилось,

Некуда нам бежать,

Жизнь нам дала Россия,

Нам за нее стоять, Родину не выбирают,

Как не выбирают мать,

С кем она будет, родная,

Если все станем бежать, Если ты мать оставил,

Как же тебя назвать?

Тщетная это слава –

Шкуру свою спасать, Полита потом и кровью

Каждая ее пядь,

Там на щитах – герои,

В этом ряду нам стоять, Пусть кто-то бежит на Запад,

Пусть кто-то бежит на Восток,

А ты передай своим детям:

«Здесь нужно жить, сынок!» https://t.me/c/1524001401/1059

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