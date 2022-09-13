Территория Героев...(34)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
https://t.me/mod_russia/19664
https://t.me/mod_russia/19687
https://t.me/mod_russia/19705
https://t.me/mod_russia/19707
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https://t.me/mod_russia/19722
https://t.me/mod_russia/19727
https://t.me/mod_russia/19729
https://t.me/mod_russia/19748
https://t.me/mod_russia/19765
https://t.me/mod_russia/19777
https://t.me/mod_russia/19783
https://t.me/mod_russia/19786
Младший сержант Виктор Дорохов
Младший сержант Виктор Дорохов при форсировании реки обеспечил связь между подразделениями батальонно-тактической группы и командиром.
Под миномётным обстрелом он вёл огонь по противнику и выполнял свою задачу. В итоге наши военные смогли выбить врага с позиций.
https://t.me/strana_geroev/3916
Гвардии старший лейтенант Зубков Максим
С тяжелым ранением ноги молодой офицер подбил бронеавтомобиль, боевую машину пехоты и уничтожил подразделение ВСУ
«Командир взвода противотанковых управляемых ракет гвардии старший лейтенант Максим Зубков в составе подразделений бригады морской пехоты выполнял задачи по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов.В ходе боестолкновения Максим получил тяжелое ранение в ногу. Оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил бой с превосходящими по численности силами противника,в результате которого подбил бронеавтомобиль и боевую машину пехоты. Грамотными действиями гвардии старшего лейтенанта Зубкова было обеспечено быстрое продвижение российских морпехов в вглубь обороны противника».
Майор БОНДАРЧУК Сергей Александрович, командир вертолетного звена 15 бригады армейской авиации 6 армии ВВС и ПВО.
Старший лейтенант ИГОЛЬНИКОВ Максим Анатольевич, летчик-оператор 15 бригады армейской авиации 6 армии ВВС и ПВО.
Экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и Максима Игольникова в ходе выполнения очередного боевого задания обнаружил противника, пытающегося скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населенного пункта Сеньково Купянского района Харьковской области.
Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения.
Своими грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолета не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину нашей обороны.
Сергей Бондарчук и Максим Игольников с 5 сентября 2022 года выполняли задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления формирований киевского режима на Купянском направлении, ежесуточно совершая по 5-6 боевых вылетов, по два из которых – ночью.
Раненый участник СВО Андрей Курусь, мужественно выполнявший задачу на передовой, женился в военном госпитале и теперь строит планы вернуться на службу.
Андрей был ранен и лишился части ноги, но его возлюбленная Алена не оставила бойца, и россияне расписались прямо в военном госпитале, в роли свидетеля выступил лечащий врач.https://t.me/mod_russia/19683
Подполковник Олег Гуляндро сражается за жизнь и здоровье наших бойцов.
Нередко работать приходится под обстрелами украинских националистов.
На счету врача-реаниматолога Олега Гуляндро сотни спасенных жизней, это, как он сам признаётся, его лучшая награда - видеть, как бойцы возвращаются в строй.
За самоотверженность и отвагу начальник отделения реанимации награждён медалью "За боевые отличия".
https://t.me/mod_russia/19688
Старший лейтенант Мустафа Исмаилов командует ротой морпехов.
Молодой офицер признается, что получил хорошую боевую закалку. Где мы, там - победа, - уверен Мустафа!
Мустафа на Украине с самого начала спецоперации, признаётся, что получил колоссальный боевой опыт.
Боевики ВСУ числом до двух рот, танковой и мотострелковой, выдвинулись из Первомайского в район Песок. Но встретили ожесточённый отпор со стороны бойцов "Сомали" и 11 полка НМ ДНР. Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении была подавлена. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и множество трупов убитых солдат.
Поссылке можно посмотреть видео.
https://t.me/sanya_florida/3981
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Подполковник Маташук Павел
Кавалер ордена Мужества.
Погиб 1 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины
Участвовал в боевых действиях на территории Чеченской республики, в Сирии. Был трижды ранен. Последнее тяжёлое ранение получил при исполнении воинского долга в ходе СВО. По восстановлению здоровья был направлен для дальнейшего прохождения военной службы.
Погиб в ходе выполнении боевого задания попав под арт.обстрел со стороны ВСУ из американских РСЗО HIMARS, при переправе через Днепр в районе Антоновского моста.
У военнослужащего остались жена и трое детей.
Подполковник Павел Маташук похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев в Ставрополе.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155194562940186
https://t.me/radioARBAT/18197
https://t.me/radioARBAT/18196
https://t.me/radioARBAT/18195
Рядовой Тарасов Дмитрий
Погиб 4 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины
Дмитрий Тарасов родился 30 мая 2001 года в Петровске, учился в школе №2 и занимался в секции самбо детско-юношеской спортивной школы. Окончив девять классов, поступил в Саратовский профессионально-педагогический колледж имени Ю.А. Гагарина на направление подготовки по специальности "Учитель физкультуры".
В 2021 году заключил контракт и служил в Камышине водителем в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
Сержант-доброволец Игорь Смирнов, позывной «Буба»
Доброволец из Вологодской области ценой своей жизни спас сослуживцев в боях под Изюмом, проявил героизм во время проведения специальной операции: прикрывая отход молодых сослуживцев, он подорвал себя. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды».
7 сентября пехота ВСУ в количестве около 30 иностранных наемников направилась на российские позиции со стороны Дмитровки и Вернополья.
«На самом ударном направлении был Буба с четырьмя бойцами. Сержант-доброволец из Вологды. Они дали отпор наемникам, но на них вышел танк и начал долбить. Бубе перебило ноги, но он руководил боем до конца. Он одному молодому приказал отойти к Зиме, сказав по рации: "Прощайте, мужики, спасибо, что служил с вами"».
Игорь Смирнов — уроженец села Кумзеро (Харовский район).
https://вологда.рф/news/society/72405/
Одну из улиц в селе Гапцаз Магарамкентского района Дагестана назвали в честь военнослужащего Дасима Муслимова
Муслимов погиб в феврале 2022 года.
Указом президента РФ был посмертно награждён орденом Мужества.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155187472731418
Разведчик Александр Шефов
Героически погиб в ходе спецоперации на Украине.
Он служил в десанте.
Александра Шефова похоронили в рабочем поселке Ерзовке Волгоградской области 9 марта 2022 года.
https://ok.ru/group/55431337410586/topic/155164798192922
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545367
Белоусов Дмитрий
Погиб 02.03.2022
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545368
Погиб под Лиманом.
Женя стоял у самых истоков самарского отделения, участник учредительного съезда партии ЗА ПРАВДУ.
Весёлый, активный, спелеолог, турист, промальп, воин. Он не мог пройти мимо беды Донбасса в 2014 и поехал туда добровольцем.
Началась СВО. Наумов в числе первых отправился на защиту наших рубежей и вот погиб...
Доронин Александр
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545342
Шаботинский Вадим Алексеевич
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545370
Гутарёв Владимир "Шаман"
Погиб 21.07.22 под Изюмом. Герой России.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545479
Сидоренко Виталий Владимирович, позывной ,,Вэл’’
09.01.1989г.р.
01.04.2022 погиб в Мариуполе.
https://vk.com/wall-120027872_350426
При выполнении боевого задания погиб боец интербригады "Пятнашка" Александр Додонов. Александр был активистом псковского отделения партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".
В 2014 году Александр поехал добровольцем на Донбасс, несколько лет воевал в обеих Народных Республиках, затем вернулся в Россию.
С июля 2022-го воевал в составе "Пятнашки" сначала в минометном расчете, затем мотострелком.
Александр Додонов погиб в возрасте 47 лет в боях за Авдеевку, подорвавшись на растяжке.
Сержант полиции Авдеев Николай Владиленович
1996 г.р.
Погиб 22 июля 2022 г. во время выполнения специальной военной операции на территории Украины.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545615
Старший прапорщик полиции Раднатаров Зоригто Пурбаевич
1988 г.р.
Погиб 23 июля 2022 г. во время выполнения специальной военной операции на территории Украины.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545616
Майор Юдин Герман
Во время спецоперации на Украине погиб военный из Ярославля 31-летний майор Герман Юдин.
Он проходил службу в должности заместителя командира батальона.
Герман Юдин не был женат.
Старший лейтенант Зуев Михаил
На здании Малополпинской брянской СОШ открыли мемориальную доску Михаилу Зуеву - заместителем командира роты по военно-политической работе первой мотострелковой роты первого мотострелкового батальона.
Геройски погиб при освобождении Донбасса 10 апреля.
Михаил Зуев родился 7 ноября 1990 года. По окончании военной академии в Омске приступил к службе в воинской части Волгограда - в учебно-научном центре сухопутных войск ВС РФ.
Ему был 31 год.
Награжден орденом Мужества посмертно.
У него остались жена, шестилетняя дочь и полуторагодовалый сын.
https://newsbryansk.ru/fn_1147345.html
Таутанов Марсель
Погибшего на Украине оренбуржца Марселя Таутанова посмертно наградили Орденом Мужества
Марсель Таутанов служил в Наро-Фоминске под Москвой с 2019 года. Он командовал танковым взводом. В спецоперации на Украине участвовал с самого начала — 24 февраля.
Боец погиб в Изюмском районе Харьковской области в середине марта. Колонну обстреляли из противотанкового оружия. О смерти Таутанова сообщили выжившие под обстрелом сослуживцы.
В селе Первомайском Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области простились с погибшим во время спецоперации на Украине Марселем Таутановым. Его проводили в последний путь с воинскими почестями.
В мае Марселю Таутанову исполнилось бы 26 лет.
У офицера в Оренбуржье остались родители, старший брат и многочисленные родственники.
Мемориальную доску в память о выпускнике 2013 года, старшем лейтенанте танковых войск Марселе Таутанове открыли в Первомайской школе Соль-Илецкого городского округа.
https://orenburg.media/?p=132846
Капитан Лиджиев Мингиян
Во время СВО в неравном бою погиб капитан воздушно-десантных войск Мингиян Лиджиев.
Ценой своей жизни он выполнил боевую задачу и проявил себя сильным духом воином, достойным своих предков, готовым до последнего сражаться за Отечество.
https://vesti-kalmykia.ru/news/kalmykiya-prostilas-so-svoim-geroem
Гвардии старший лейтенант Фуртов Никита
Погиб в ходе спецоперации на Украине, ему было 26 лет.
Родные и друзья вспоминают Никиту как жизнерадостного и целеустремленного человека. Он родился в Орске, воспитывался в многодетной семье, окончил школу № 25. Во время учебы Никита принимал активное участие в общественной жизни образовательного учреждения, в военно-спортивных конкурсах, пользовался уважением у одноклассников.
После окончания школы Никита поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Когда началась спецоперация на Украине, его отправили туда, поскольку он служил по контракту.
Похоронили орчанина со всеми почестями. А друзья и одноклассники создали в память о Никите фильм, который заканчивается строками о том, что «Не умирают герои и не уходят в запас. Их смерть не выводит из строя. Они навсегда среди нас»…
https://vk.com/wall-191554677_144706
Старший лейтенант Насибуллин Игорь
Герой России Игорь Насибуллин.
Танковая рота Игоря принимала участие в освобождении Балаклеи, Гусаровки, Изюма. Во время одного из боев в танк офицера попало 3 противотанковых гранты, но он продолжил бой, уничтожил 4 танка, две БМП противника, а также большое количество украинских националистов. В другом бою уничтожил 8 танков, 10 БМП, 12 расчетов противотанковых управляемых ракет, а также обратили в бегство две механизированные роты противника.
29 марта рота Насибуллина вела бой. Офицер прикрывал своим танком эвакуацию раненых военнослужащих. Всех удалось спасти, но танк получил 4 прямых попадания, и экипаж был контужен. При очередной атаке противника танк офицера был обездвижен и загорелся. Экипаж, покидая горящую машину, попал под минометный обстрел. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, офицер получил огнестрельное ранение в шею и скончался.
За героизм, мужество и отвагу Игорь Насибуллин был представлен к званию Герой России (посмертно).
https://t.me/rabotaembrat/4256
Абрамов Сергей
Во время военной спецоперации на Украине Сергей Абрамов спас друга от смерти, а сам погиб на следующий день.
Ему было 23 года. Уроженец Кузоватовского района Ульяновской области.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395.5/4590384/
Погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Ему было 22 года.
https://www.ul.kp.ru/daily/27391/4585500/
Илья Тарусов
Служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Кирилл Александров
Уроженец Канашского района Ульяновской области.
Ему было 23 года. Служил по контракту в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
Кирилл погиб при выполнении особо сложной боевой операции.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Погодин Олег
На Украине во время исполнения служебного долга погиб димитровградец Олег Погодин.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Платонов Дмитрий
Погиб 22-летний Дмитрий Платонов.
Служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/Ненашев Дмитрий
В ходе спецоперации героически погиб Дмитрий Ненашев.
Служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Душкин Юрий
24-летний уроженец Инзы Юрий Душкин погиб при исполнении воинского долга.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Потапенков Александр
Простились с бойцом ВСР Александром Потапенковым из Базарного Сызгана, погибшего в ходе спецоперации в Украине.
Колысов Сергей
Сергей Колысов был старшим снайпером стрелкового отделения (снайперов) стрелковой роты 31 отдельного гвардейского десантно-штурмовой бригады.
Погиб 28-летний уроженец Ульяновска, командир взвода связи Алексей Иванов. Награжден Орденом Мужества посмертно.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/Чернышев Дмитрий
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Барыша Дмитрий Чернышев.
https://www.ul.kp.ru/daily/27395/4591384/
Александр
Печальная новость пришла в Ульяновскую область. Во время специальной военной операции на Украине уроженец поселка Майна Майнского района Ульяновской области Александр (фамилия не разглашается в целях недопущения угроз родственникам).
https://vk.com/wall-48725093_97551
Турутин Ярослав
В ходе военной спецоперации на Украине погиб десантник, выпускник Димитровградского технического колледжа, бывший воспитанник Казачьего кадетского корпуса Ярослав Турутин.
Митрофанов Тимофей Анатольевич
Погиб 29.08.2022.
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545855
https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_545856
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Кто-то бежит на Восток,
А мне говорил мой папа:
«Здесь нужно жить, сынок!
Здесь, чтобы не случилось,
Некуда нам бежать,
Жизнь нам дала Россия,
Нам за нее стоять,
Родину не выбирают,
Как не выбирают мать,
С кем она будет, родная,
Если все станем бежать,
Если ты мать оставил,
Как же тебя назвать?
Тщетная это слава –
Шкуру свою спасать,
Полита потом и кровью
Каждая ее пядь,
Там на щитах – герои,
В этом ряду нам стоять,
Пусть кто-то бежит на Запад,
Пусть кто-то бежит на Восток,
А ты передай своим детям:
«Здесь нужно жить, сынок!»
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