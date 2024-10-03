Что празднуем?

Город Орск… когда-то это был промышленно-развитый город, в котором располагалось множество заводов различной направленности: от металлургии и машиностроения до пищепрома и нефтянки.

Однако, благодаря эффективным собственникам и властям город больше живет прошлыми воспоминаниями. Если вы откроете заголовки местных и региональных СМИ, то упадническое состояние города - это объективная реальность, о которой не пишет даже ленивый.

В середине нулевых бывший руководитель города на встрече с гражданами прямо призывал людей уезжать из города, так как по его словам развивать Орск было «экономически невыгодно».

В 2024 году местные власти «прославились» обещанием, что дамба, на которую выделили 2 миллиарда рублей и выглядела, как наспех вырытый земляной вал, выдержит паводок и городу ничего не угрожает. Спустя несколько дней ее прорвало. До сих пор десятки семей не получили компенсации, а местные власти не спешат помогать пострадавшим.

Вообще Орск всегда был интернациональным городом.

Это не шутка.

В этом городе реально всегда проживало множество национальностей. В одном дворе Микрорайона Мясокомбинат проживали русские, татары, башкиры, евреи, казахи и даже этнические немцы. Таджиков до того никто не видел правда.

Однако, с недавних пор южно-уральские города стали хабом для мигрантов, в которых можно быстро легализоваться и получить Российское гражданство.

Почему это происходит?

Потому что незаконная миграция и легализация стала прекрасным способом заработка, так как остальное было разграблено еще в 90-ые и нулевые. Поэтому день независимости Таджикистана это не просто праздник, это благодарность своим «клиентам».

Шумиха с наводнением утихла. Москва далеко, а граница с Казахстаном рядом. Орские чиновники вернулись в свой привычный ритм жизни, а местные жители уже давно не обращают на такие мелочи внимание, потому как давно привыкли полагаться лишь на себя.

https://t.me/yurist_yug/1043

День независимости Таджикистана отметили в России Нет, вы не ослышались, независимость далёкой среднеазиатской страны, которая даже не имеет общих границ с Россией, порой празднуется с особой пышностью. Торжества прошли в Москве и нескольких других регионах, страдающих от наплыва мигрантов-таджиков. В Новосибирске (последнее фото) с его мигрантским гетто у Хилокского рынка генконсул Таджикистана договорился до того, что благодаря независимости (от нас. — Прим. ред.) Таджикистан получил уникальную возможность «возродить национальную государственность, историю, язык, культуру, добрые национальные традиции и ценности».

Особенно отметился оренбургский Орск. Там праздник приобрёл масштабы ликования государственного уровня. И фестиваль плова, и речи о «дружбе народов», и главная рисинка в этом плове — футбольный матч, организованный администрацией города.

Эта вакханалия, совпавшая с полугодовой датой страшной трагедии в «Крокусе», где таджикские мигранты зарезали, расстреляли и сожгли 150 человек и покалечили ещё более 500, возмутила жителей Орска.

В комментариях под постом они высказали мэрии всё, что об этом думают. Но комментарии быстро закрыли, а активистов забанили, чтобы не портить такой великий праздник и не обижать мигрантов.

При этом, если вспомнить, город-крепость Орск заложен в 1735 году для защиты восточных рубежей России от дикарей. Тогда казахские племена попросили принять их в состав Российской Империи и защитить от набегов степняков. День основания крепости — 15 августа — однозначно праздник. А каким боком к Орску относится День независимости Таджикистана?

https://t.me/tsargradtv/89544

Надо постонно напоминать. Вот это учебник по истории Таджикистана, где Россия также оккупант! Сейчас мы строим в этой стране образовательный центр за 8 миллиардов рублей, чтобы местные граждане могли учить русский язык и приезжали по безвизу в нашу страну, отправляя заработанное на родину женам.

https://t.me/zloy_zhurnalist/18194

И чуть что, так сразу кричат о "русском фашизме"

Генеральный директор канала "Спас", ведущий Россия-1 Борис Корчевников пишет:

Знаете, что самое страшное в попытках оболгать нынешнее выстраданное русское выздоровление и повесить на него ярлык "русского фашизма" и нездорового национализма?

То, что эти попытки и есть самый настоящий фашизм. И он может погубить Россию.

Потому что без русского выздоровления, которое клеветой пытаются сейчас сорвать, нас как раз и ждет расцвет всех видов фашизма, хаос, мятежность и шатания по всей разноплеменной и пестрой России. Без русского выздоровления нас ждет развал и смерть.

И вот почему:

Когда заболевают русские, болеть начинают все народы, входящие в русскую многонациональную семью.

Всё нынешнее мигрантское озверелое насилие, лжеидеи и клевета на нашу общую историю, сепаратистские мятежи и войны, экстремизм, пещерный нездоровый национализм, сектантское сознание, самопревозношение, переходящее в фашизм - на бывших русских землях - это всё болезни народов, входивших когда-то в русскую семью и заболевших тогда, когда заболели русские.

А русская болезнь, которой мы болели, увы, не раз в нашей истории и которой накрепко заразились снова после после самого чудовищного эксперимента над нами в ХХ веке - это болезнь незнания себя, забвения о своих корнях, традиции, о мощнейшей силе Православия, создавшем Россию - страну, равной которой ни по судьбе, ни по размерам, ни по ответам на вызовы, ни по достижениям - мировая история не знала.

Наше нынешнее медленное выздоровление - в том, что мы снова неспеша стали прозревать самих себя, понимать, кто мы, видеть свою 1000-летнюю историю и Божье водительство в ней.

И когда это действительно в полной мере открывается человеку, он не может не прокричать суворовское "Мы русские! Какой восторг!"

А следом за этим выздоровлением русских начинают выздоравливать и все миллионы нерусских русских - все числящие себя русскими разноплеменные народы нашего Отечества.

Сходит на нет всё сектанское, мятежное и фашиствующее во всех народах Русской семьи (а она намного шире гос.границ)

Они выздоравливают.

Потому что выздоравливают русские.

Они становятся сильнее.

Потому что сильнее становятся русские.

Так вот, чтобы этого выздоровления сотен нерусских русских народов не произошло, чтобы по национальной теме Россию качать до полного обрушения, надо не дать выздороветь и окрепнуть русским!

Надо, чтобы русские по-прежнему не знали себя, чтобы они хотели быть кем угодно - либералами, коммунистами, язычниками, просто спящими потребителями и блудниками... только не русским народом, который знает, кто он, ищет отражение своего Земного Отечества в Отечестве Небесном, знает, что источник русской силы - в Христе и идет к Нему. (Кстати, лозунг "Русские, вперед! (https://t.me/spastv/39918)" в моем сердце продолжается только одним: "К Христу" - а следом будут и все остальные прорывы).

Для того, чтобы этого выздоровления русских не произошло, надо забрать у русских Христа, погрузить их в потребительскую суетень, бить со всей дури по Церкви и семье, развращать их всеми способами, в идеале столкнуть русских в гражданской войне...

А если, несмотря на всё это, они всё равно продолжат обретать себя, то надо просто назвать это фашизмом, оклеветать, очернить этих людей, высмеять, навесить ярлыков, выдать за маргиналов, кликать националистами в самой плохой нездоровой окраске.

Так вот. Самое главное. В подлинном, здоровом русском национализме - фашизм невозможен. В здоровом русском национализме нет ни радикализма, ни шовинизма — вообще, никакой крайности.



Здоровому русскому чувству вообще по природе несвойственно никакое превозношение. Оно никогда не скажет "Россия превыше всего", потому что знает: превыше всего - Бог.

Более того, именно потому что здоровый русский национализм умеет хранить своё русское своеобразие, он бережно хранит и своеобразие других народов, как ещё одно из проявлений Божьих.

Эта уникальная черта русских и сделала Россию домом для всех народов.

Именно для того, чтобы этот дом разрушить, бьют по Православию и всему русскому.

Именно для того, чтобы нам многонациональным русским домом оставаться, русское в России должно быть сильно.

https://t.me/boriskorchevnikov/4561

