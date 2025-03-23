Мировое негодяйство 24 марта 1999 года

Негодяи не могут давать никаких гарантий

Одним из критериев правильного, научного понимания происходящих в мире процессов является точность терминологии, отражающей содержание того или иного предмета, явления. При этом важны и образы. Если образы также адекватно отражают реальность, они помогают в формировании истинной картины мира, а подчас они даже более точны, чем научные термины.

Одним из таких образов стало определение современного Запада, данное известным советским философом Александром Александровичем Зиновьевым. Судьба А. А. Зиновьева чрезвычайно интересна. Автор нашумевших «Зияющих высот» и «Коммунизма как реальности», он был выслан за эти книги (и иную диссидентскую деятельность) из СССР. Однако жизнь на Западе повлекла радикальное изменение его позиции. Его книга «Запад» стала одним из важнейших научных исследований многих существенных сторон сути западного феномена в отечественной литературе. При этом А. А. Зиновьев превосходно сочетал строго научные методы и выводы с яркими образами, которые при этом абсолютно точны, отражая суть весьма сложных предметов и явлений.

В 2006 году вышла моя книга о судебном процессе против президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале (Мезяев А.Б. Процесс против Слободана Милошевича в Гаагском трибунале: запись из зала суда / Александр Мезяев; предисл. Александра Зиновьева. – Казань, 2006). Предисловие к книге написал Александр Александрович Зиновьев. В этом предисловии он дал формулировку, о которой стоит вспомнить именно сейчас.

Говоря о коллективном Западе, А. Зиновьев назвал эту международную совокупность «мировым негодяйством». На первый взгляд, термин эмоциональный и вряд ли справедлив по отношению ко всему Западу, во всей его целостности и во всех его проявлениях. Однако это только на первый взгляд…

В своем тексте А.А. Зиновьев убедительно доказывает, что термин не эмоциональный, а абсолютно точный. Вот это предисловие Зиновьева:

.......История человечества богата негодяйствами всякого рода. Еще живы представители поколений, бывших свидетелями и жертвами грандиозных негодяйств, учинённых руководителями гитлеровской Германии. Но похоже на то, что все рекорды в этом отношении начали побивать руководители США и подвластных им стран НАТО. Характерным примером тому может служить агрессия США и стран НАТО в Югославию, похищение её бывшего президента Слободана Милошевича и организация судебного процесса над ним в Гаагском трибунале. Не говоря уже о том, что само похищение Милошевича было бандитской операцией, сам этот трибунал и всё, что связано с его деятельностью, было и продолжает быть вопиющим нарушением признанных юридических и моральных норм. Это достаточно ясно и убедительно показано в книге А.Б. Мезяева, предлагаемой вниманию читателя. Особое внимание в книге уделяется одному аспекту рассматриваемого процесса, который не планировался организаторами операции, оказался неожиданным и нежелательным для них. Он угрожает перерасти в явление огромного исторического значения, дискредитирующее весь процесс американизации планеты. Этот аспект – личность самого обвиняемого Слободана Милошевича.

.......Я не берусь оценивать деятельность Слободана Милошевича в качестве президента Югославии. Не исключено, что в случае, если бы никакого суда над ним не было, он просто остался бы в числе заурядных участников событий тех лет и даже подвергался бы более или менее справедливой критике. Но, став заключённым Гаагского трибунала, он занял такую позицию и стал проводить её с таким мужеством, упорством и умом, что в течение нескольких лет стал одной из самых значительных личностей начала двадцать первого столетия. В условиях, когда перед наглой, циничной, попирающей нормы морали и права, можно сказать, негодяйской американизацией капитулируют даже целые страны и народы. Слободан Милошевич создаёт прецедент личностного сопротивления мировому негодяйству, причём, прецедент огромного масштаба.

.......Организаторы судилища (точнее, следовало бы сказать – расправы) над Слободаном Милошевичем заметили, надо полагать, что они допустили промашку: не приняли во внимание с самого начала возможность такого хода процесса. Они принимают всяческие меры по правилам негодяйства, чтобы занизить феномен Милошевича, заглушить его и, вообще, вычеркнуть его из сознания человечества. Проявить человечную солидарность с Милошевичем в этой его исторической роли и помешать негодяйству его незаконных судей – это гражданский долг каждого порядочного человека. В этом плане предлагаемая вниманию читателя книга А.Б. Мезяева заслуживает самой высокой оценки. А.А. ЗИНОВЬЕВ

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Российского

общественного комитета в защиту Слободана Милошевича

Последние годы показали, насколько А. А. Зиновьев был прав, определяя Запад как «негодяйство». Если Гитлер говорил о «жизненном пространстве» и необходимости уничтожения «низших рас» откровенно, то современный Запад, уничтожал миллионы людей под флагами самых лучших идеалов. Оттенки этих флагов были разными – от «бремени белого человека» до «обеспечения свободы и демократии».

Сущностью западного негодяйства стало сознательное искажение высших смыслов, которые составляют сущность человека как мыслящего субъекта (в светском сознании) или как Создания Божиего (в сознании религиозном). Эта тотальная ментальная война, [не]объявленная человечеству – самая важная составляющая сегодняшней «гибридной» войны.

Бомбардировки НАТО Югославии 1999 года ради «демократии» – проявление именно негодяйства. Негодяйства, не связанного с отдельными негодяями. Негодяйства осознанного, кичащегося своим негодяйством. Отсюда и название натовской операции – «Милосердный ангел»… В 2018 году, выступая перед студентами университета в Белграде, генсек НАТО Й. Столтенберг, глядя в глаза тем, чьих родителей и бомбила авиация этого военного блока, заявил, что делалось это для их же блага. В 1999 году генсеком был Х. Солана, и в 2018 году перед сербскими студентами выступал другой человек. И дело не в том, что один негодяй сменил другого, а в том, что негодяйство как система воспроизводит негодяев.

Мировое негодяйство имеет свойство не только воспроизводить себя, но и институционализироваться. Агрессия НАТО против Югославии 1999 года была негодяйством, так как провозглашала жертву преступником, а преступника – спасителем. Создание Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) было попыткой юридического закрепления этого извращения правды. Агрессия НАТО против Ливии 2011 года была негодяйством того же рода: для юридического (священного для западного типа мышления) закрепления извращения правды уже новый трибунал – Международный уголовный суд – издаёт ордер на арест М. Каддафи.

Для понимания сущности происходящих сегодня на территории Украины событий нам нужны и точные научные термины, и точные образы. Россия оказалась сегодня один на один с мировым негодяйством. Не с партнёрами, не с противниками, даже не с врагами, ибо и враг может быть достойным. Мы сегодня столкнулись именно с негодяйством.

Осознание данного обстоятельства не означает, что мы можем презирать Запад или позволять себе недооценивать его. Скорее наоборот. Точность зиновьевского образа исключительно важна в отношении неких «гарантий безопасности», о которых так много говорят в последнее время. Негодяи не могут давать никаких гарантий. Отсюда – объективный характер всех событий, последовавших после 24 февраля 2022 года. Александр МЕЗЯЕВ

https://www.fondsk.ru/news/2022/06/02/mirovoe-negodjajstvo.html Предыдущие материалы:

24 марта 1999 года началась операция «Союзная сила»

24 марта 1999 года началась агрессия НАТО против Югославии

Бомбардировки Югославии разбудили русского медведя