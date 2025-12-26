Полномочия британской королевы и Британская "демократия"

Полномочия британской королевы

Текст этот написан очень давно, но по странным обстоятельствам его везде выпилили в первоисточниках, так что сохраню я его ещё и у себя, на всякий случай... Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная. Но

- английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ (без законодательных ограничений и без объяснения причин);

- английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично);

- английская королева имеет право распускать парламент;

- раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства).

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия.

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иностранных дипломатов.

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам дел.

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СУДИМ в суде за уголовные преступления.

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране).

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре.

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ королевой генерал-губернаторы.Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с «дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и назначает нового.Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная.

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань традиции.

Между тем, в случае особой необходимости королева проявляют всю полноту власти. Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6.

Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтерскими волнениями.

И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак.

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого она может открыть или выбить многие двери.

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная корпорация «Rand»).

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся в свободном доступе в интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и посмотрел непредвзятым взглядом.

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней – Палата Пэров, является НАСЛЕДСТВЕННОЙ.

Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них пышные гербы и именные ливреи.

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам нити от сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут судна, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие).

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много.

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась торговлей наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают наркотиками, и они потопили очередную партию

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а также сократили наркотраффик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение.

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?).

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или британские пэры, или банкиры британских пэров.

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие.

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской монархии.

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на американские. Здесь особую роль играет т. н. «Британско-Американское сообщество», роль которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе ультраправая Domestic Fascist Network), которые опосредованно формируют политику США, являясь при этом британскими по собственности и по сути.

Во-вторых, Англия всерьез намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации заключалась в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому.

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС были озвучены еще в 2007 году его генеральным секретарем Доном МакКинонаном. Тогда в числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль.

Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум».

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах!

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, которая была применена в Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама.

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество.

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю.

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый «Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть.

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется только к тем из них, кто сопротивляется грабежу.

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы.

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в интересах своей страны».

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской короны не внове.

Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинаполеоновскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую сеть Ротшильдов.

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё диссидентов) и торговцев.

Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против национально-освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна».

Лев Троцкий, идеолог мировой революции, особо подчёркивал, что без социалистической революции в Великобритании мировая революция обречена, и до последних дней своей жизни (уже находясь в изгнании и скрываясь) он готовил переворот именно среди британских рабочих.

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы думаете, от кого? Не поверите – от британских банков!

Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих комбинатов. И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И сразу возникает следующий закономерный вопрос – не являются ли они всего лишь марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и транснациональный капитал?

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь и события в Ливии – вызваны извне.

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими «организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд «Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки.

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги.

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»).

Но вернёмся к британским баранам и их козням.

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщают родным, что никаких боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные демократические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, стреляющих в головы».

Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни.

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются очереди из пулемётов над головами.

Но «неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. А потом в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы.

Впрочем, «мировой общественности» все равно, что в Ливии нет диктатуры (там вообще-то власть советов, а Каддафи управляет только армией и разведкой, и то весьма опосредованно). СМИ скажут, что там «мало демократии» (как СМИ сказали, что в Ираке есть оружие массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными месторождениями ещё в одной стране.

Российские и украинские «свободные СМИ», принадлежащие компрадорским олигархам, радостно эту ложь растиражируют. Они уже это делают.

«Мировая общественность» проглотила бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (кто-то ещё думает, что он сам умер?), захват Ирака и Афганистана, издевательства над пленными в Гуантанамо – проглотит и «тиранию Каддафи». А Президент Ирана Ахмадинеджад и Аятолла Хаменеи – на очереди.

Правь, Британия, и «боже, храни королеву»…

Британская "демократия"

А потом британец съел своего "любимого брата"

Раз уж пошёл разговор про «британскую демократию», то нужно всё-таки расписать, как там на самом деле всё устроено.

Про, собственно, полномочия короны я уже писал ранее (см. выше, это в целом не какое-то «моё сочинение», а компиляция из различных документов).

Но нужно ещё объяснить, как в целом функционирует государственное устройство Британии.

Король в рамках своей юрисдикции (то есть в пределах Соединённого Королевства) обладает практически беспредельной властью. Он не подсуден ни гражданскому, ни уголовному суду. Он назначает генерал-губернаторов Канады, Австралии и Новой Зеландии (и ещё ряда владений поменьше).

Король владеет всей землёй в Британии. Остальные владеют ПРАВАМИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ этой землёй, которые корона имеет право отзывать по своему усмотрению.

Это как владение автомобилем и доверенность на право пользования. Или аренда.

Но самое интересное – это политическая система.

Раз в год король зачитывает послание к парламенту. Где перечисляет, какую политику парламент должен проводить весь следующий год. И если тот вдруг попытается ослушаться – король может распустить парламент.

В 1834 король распустил правительство.

В 1920 был принят Акт о чрезвычайных обстоятельствах, дающий суверену право объявлять чрезвычайную ситуацию путём простой декларации. То есть корона может распускать парламент (и уже делала это неоднократно). И назначать новое правительство. Включая премьер-министра.

Король также верховный главнокомандующий. И армия присягает на верность короне, а не стране (на этом можно было бы и закончить, но мы продолжим).

И поэтому периодически с утра премьер-министры едут на чай к королеве (теперь к королю), а в обед выходят и смущённо зачитывают заявления «по собственному желанию».

В Британии нет граждан, есть подданные короны.

И та самая Хартия Вольностей, которой они так гордятся, выставляя её «образцом ранней демократии и борьбы за права», прописывает права БАРОНОВ, а не какого-то там плебейского быдла (которое можно сгонять с земли по законам об огораживании, после чего вешать, как бродяг). Его королевское ничтожество

Теперь о так называемой «британской демократии».

В Британии есть парламент, да.

Двухпалатный.

И любые решения нижней палаты могут отменяться или не утверждаться верхней (США свою систему тупо скопировали с британцев, кстати).

Где в нижней палате всякая выборная чернь, а в верхней зато сидят пэры. Часть пэров наследственная (места в парламенте, соответственно, тоже получает по наследству).

Вторую часть часть пэров, «пожизненных» (раньше их называли «шевалье», то есть «всадник») назначает корона.

«Все британские почести, включая пэрское достоинство, происходят от суверена, которого называют источник чести. Сам суверен не может принадлежать к Пэрству, ибо «источник достоинства не может получить достоинство от себя» (мнение палаты лордов в Buckhurst Peerage Case)».

Причём раньше наследственных пэров было больше, теперь пожизненных больше. То есть после этой реформы 1958 года корона только усилилась, ибо стала ещё больше управлять составом парламента.

То есть вся полнота власти, включая как законодательную ветку, так и исполнительную (суды, кстати, тоже под управлением короны) находится под контролем короля.

И СМИ (которые типа «четвёртая власть») тоже. «Би-би-си», от которой вонял тот бриташка на пресс-конференции Путина – государственная вещательная корпорация, а оплачивают это промывание мозгов граждане с помощью отдельного налога.

Итого всем управляет король, а для отвлечения внимания и канализирования недовольства у него есть полностью марионеточные парламент и кабинет министров.

Как недовольство накапливается – премьер-министра меняют. Но всё остаётся по-прежнему.

А во дворце король непрерывно ржёт над доверчивыми лохами, думающими, что у них в стране «демократия».

P.S. И сколько не меняй лейбористов на консерваторов или наоборот – ничего не меняется. Позитивные перемены станут возможны только после свержения монархии и установления республики.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1198018.html

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1925336.html