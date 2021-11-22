Приток мозгов в Россию

Американцы знакомятся с серьёзной инфляцией. На форумах обсуждают почти двукратное повышение цен на индейку — с 29 до 55 долларов за птицу в 7 килограмм.



Так как дело происходит на Реддите, провластные пропагандисты в комментариях пытаются «минимизировать ущерб». Они объясняют, что верить надо не глазам, а официальной статистике, согласно которой цена на индейку выросла за год не вдвое, а всего лишь на жалкие 13 процентов.

Нет смысла сейчас обсуждать, кто тут прав — скоро это перестанет иметь всякое значение. Доллар находится в начале падения, так что вскоре американцы будут вспоминать нынешние цены с той же ностальгией, с которой мы в лихие девяностые тосковали по советским ценникам с копейками. Долларовый печатный станок продолжает пыхтеть на высоких оборотах, при этом о повышении ставок уже нет даже и речи — повышение даже официально откладывают как минимум на один год:



https://ru.investing.com/news/...



Российские эмигранты, уехавшие в США при Ельцине, получат большое преимущество перед теми, кто уехал при Горбачёве. Опытные люди уже сейчас понимают, к чему идёт дело, и предпринимают определённые меры для защиты своих сбережений.



В России тем временем цены тоже растут — мы импортируем инфляцию из-за рубежа. Растут и зарплаты. К примеру, продолжают расти зарплаты программистов, так как всё большая часть экономики переходит в цифру. Хорошие программисты могут вести себя сейчас как кинозвёзды — капризничать, требовать особых условий или больших гонораров. У компаний нет иного выбора, кроме как окружать их вниманием и задабривать деньгами.



Пожалуй, дела могли бы быть ещё хуже, если бы не приток мозгов из-за границы. Цитирую «Коммерсант»:



https://www.kommersant.ru/doc/...

…в этом году увеличилось число соискателей из СНГ на работу в IТ в РФ. Так, число запросов на работу в России от специалистов из Белоруссии за январь—сентябрь удвоилось, говорят аналитики портала «Хабр Карьера». Из Казахстана, по их данным, поступает на 36% больше запросов, из Узбекистана — на 62%, а с Украины — на 22%…

Оно и неудивительно. Вот средние зарплаты по отрасли:



https://habr.com/ru/company/ha...



Программист-стажёр, — бесполезный студент, — получает стипендию в 30 тысяч только за то, что учится, отвлекая при этом от работы состоявшихся программистов. Компании нанимают стажёров, надеясь, что хотя бы некоторые из них останутся после обучения: уже на других зарплатах, разумеется.



Программистам-джунам, — начинающим, от которых обычно больше вреда, чем пользы, — платят уже по 50 тысяч. Фактически это та же стипендия, ибо джуны в силу своей неопытности слишком медленные, слишком неловкие, не способны к самостоятельной работе.



Программист-мидл, — рабочая лошадка индустрии, — получает уже 120 тысяч. Программист-синьор, — более опытный и часто более умный, чем мидл, — 195 тысяч. Без синьоров обычно никак, на каждом проекте должен быть хотя бы один синьор, чтобы планировать архитектуру или решать особенно сложные задачи.



Программист-лид, — командир отделения, группенфюрер, тимлид, — может рассчитывать уже на 230 тысяч. Впрочем, это в среднем. Если нужен тимлид, например, обжектив-си, готовьтесь отдавать ему уже 300 тысяч. А если вам нужен не средний тимлид, а хороший, если вы хотите повыбирать, повышайте ставку уже до 400 тысяч.



Как видите, с одной стороны, нельзя сказать, что программисты получают много — доля программистов с зарплатами в 30-50 тысяч весьма высока. Однако когда речь заходит о более квалифицированных кадрах, которых нельзя вот так просто понабрать с улицы, дефицит делает своё дело, зарплаты начинают стремительно повышаться.

Аналогичные проблемы есть и с пилотами. Недавно глава одной авиакомпании жаловался, что пилоты суперджетов получают «дикую зарплату», — большую, чем пилоты, управляющие эйрбасами. Конкретную цифру он не назвал, но можно примерно её представить, если вспомнить, что пилоты обычных крупных лайнеров получают сейчас по несколько сотен тысяч рублей.



За рубежом зарплаты пилотов и программистов ещё выше, однако там есть минусы, которые не компенсируются зарплатами. Мало кто хочет целовать чужие ботинки, извиняясь за свой цвет кожи. Ещё большее отторжение у адекватных людей вызывают истории из затопленных толерантностью американских школ. Также высоким зарплатам соответствуют высокие цены: чтобы жить на том же уровне, что и в России, в США нужно зарабатывать минимум втрое больше.



Есть ещё и фактор стабильности, однако его-то потенциальные эмигранты как раз и не учитывают. Они ориентируются на статьи в крупных западных СМИ, поэтому им кажется, будто доллар — это навсегда, и будто кризис в США, если он и разразится, закончится так же быстро, как в 2000 или в 2008 годах.



Россия таким образом стала сейчас лучшим выбором именно по качеству жизни. В условном Узбекистане можно меньше тратить и сильнее выделяться на фоне бедных соседей. В условных США можно получить большую зарплату в абсолютных величинах. Однако если учесть неденежные факторы, становится ясно, что и страны Запада, и республики бСССР сильно проигрывают России.

В мире осталось не так много стабильных развитых стран с адекватной экономической политикой и со здоровыми консервативными ценностями старой Европы. Россия, Швейцария… пожалуй, на этом список и закончится.

https://olegmakarenko.ru/22773...