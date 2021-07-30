Русский народ должен низко поклониться Станиславу Белковскому

Есть вещи в общественной жизни, которые не только говорить неприлично, но даже слушать. Реакция на эти высказанные мысли может быть разнообразной, но только одноплановой — либо презрительно вздёрнутая бровь, либо пощёчина. Но в любом случае общаться с таким человеком и пожимать ему руку — после этого неприлично. Ибо это просто по ту сторону добра и зла.

Приведу несколько примеров.

“Я считаю русских мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Когда я вижу их… — то считаю, что они, в принципе, должны вымереть. На самом деле, этой породы мне совершенно не жалко”, — Артемий Троицкий, музыкальный критик.

“Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим людьми — и оцениваем их в человеческой номинации. Мы — ошибочно — полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду (нашему), в котором такое действительно невозможно, и вопим от возмущения. Мы по инерции числим их оппонентами, а они — окружающая среда”, — Виктор Шендерович, теле- и радиоведущий.

“Меня спрашивают, что я могу сказать по поводу того, что 70 % российского народа одобряет запрет на усыновление детей американцами. И я скажу очень коротко. Это доказывает, что чернь во все времена остаётся чернью”, — Юлия Латынина, радиоведущая на “Эхо Москвы”.

“Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах ветеранов, которых оскорбляют нападки на советскую власть. Зло должно быть наказуемо. Презрение потомков — самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима”, — Александр Подрабинек, журналист.

“Шойгу заложил первый камень кладбища домашних животных…” — Ольга Романова, “правозащитница” (выступила с комментарием на сообщение об открытии Федерального военного мемориального кладбища).

“Очень просто — Пятый флот США, базирующийся в Бахрейне, наносит тактический ядерный удар. Это делается за две секунды. Черноморский флот исчезает, и в этот момент мозги у всех становятся на место”, — Станислав Белковский, писатель и публицист (это ответ на вопрос — что делать в ситуации воссоединения Крыма с Россией).

Это не случайные цитаты, вырванные откуда-то из контекста. И это не что-то там, вырвавшееся из кого-то случайно в результате острой и жаркой дискуссии за столом с водкой. Это несущееся ежедневно и круглосуточно на нас информационное нечто даже не в виде спора кого-либо с кем-либо. Никакая не “критика недостатков”. Никаких там “я думаю, что…” или “мне кажется, что…”. А просто в виде безальтернативной информации, собственно даже пропаганды: “Ты — мразь и должен сдохнуть”.

Будто тебе попался номер гитлеровского “Völkischer Beobachter” за 1942 год — и ты спокойно читаешь то, что о тебе говорит доктор Геббельс.

Проблема лишь в том, что сейчас не состояние войны. Но что ещё важнее — это не “Фёлькишер Беобахтер” противника, а отечественные СМИ, большая половина которых финансируется на государственные деньги — т. е. в том числе твои (как налогоплательщика) деньги. И там одни и те же двести–триста человек каждодневно говорят одно и то же — круглосуточно, не умолкая. Совершенно спокойно, не боясь никаких уголовных преследований и т. д. И ещё получая за это весьма приличные гонорары из государственных бюджетных средств.

Существует две версии происходящего, обе, с моей точки зрения — ошибочные.

1.“В Кремле и спецслужбах сидят такие же русофобы, которые ровно это и думают — поэтому разрешают своим “говорящим головам” всё это озвучивать, не видя в этом ничего плохого”.

Я даже не хочу рассуждать на тему — так это или не так с русофобией в Кремле и в спецслужбах, поскольку сам подход тут логически не верен. Ибо эти же “критики” — на чём свет кроют матом не только Россию и русских, но и поимённо всё наше правительство и прочих представителей власти. Пропадает логика данной версии, поскольку если бы “русофобская власть” так же, как и эти спикеры, ненавидела бы Россию и русских — то с удовольствием слушала бы потоки ненависти и призывы убить всех русских и уничтожить Россию — и всё.

Но они ведь это и про себя лично слушают с таким же удовольствием.

2. Существует мнение, что может быть русский народ — “народ-мазохист”, которому приятно такое про себя слушать. “Да, да, ещё, ещё — ругай меня, плюй в меня, бей меня, убей меня”. И якобы для удовлетворения этих мазохистских потребностей народа — добрая власть, потакающая народным слабостям, — и поощряет всё это.

И это абсолютно не так. Ну, просто не так — и всё. Я, кстати, вообще ни одного человека не знаю, кому бы всё это нравилось — за исключением самих говорящих это, с некоторыми из которых я знаком. Наоборот — всех это довольно сильно раздражает и вызывает активное возмущение.

Наконец, если в обществе и есть энное количество эмоционально-интеллектуальных мазохистов, которым это всё доставляет удовольствие, — логично всё-таки предположить, что они могли бы завести себе частное СМИ, которое бы сами оплачивали. Потому что когда за это всё в частности в виде радио “Эхо Москвы” платит государственная компания “Газпром” — это просто странно и нелогично.

Тогда в чём же причина, где тут смысл и в чём цель? Ну это же дико!

Я сейчас вам всё объясню.

Известен потрясающий по своей силе научный эксперимент, проведённый великим американским учёным-этологом Джоном Кэлхуном в 60-е и 70-е годы в США. Точнее, экспериментов было несколько, но все они привели к одним и тем же результатам и выводам. Хотя эксперименты ставились на мышах, но конечной целью исследований всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин — “поведенческая раковина”, обозначающий переход к деструктивному и девиантному поведению в определённых условиях.

Джон Кэлхун проводит эксперимент, 1970 год. Фото: Yoichi R Okamoto | Wikimedia Commons

Суть эксперимента, проведённого профессором Кэлхуном совместно с Национальным институтом психического здоровья (NIMH) США заключалась в следующем.

Был построен настоящий “рай” для мышей в лабораторных условиях. Был создан куб размерами два на два метра и высотой полтора метра, откуда подопытные мышки не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась постоянная комфортная для мышей температура, присутствовали в изобилии еда лучшего для мышей качества и вода, созданы многочисленные гнёзда для самок.

Каждую неделю мышиное общежитие очищалось, всё поддерживалось в постоянной чистоте. Были предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мышки были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось. Пространства для мышей было более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только при достижении численности популяции свыше 3 840 особей. Однако такого количества мышей никогда в общежитии не было, максимальная численность популяции достигла уровня в 2 200 мышей.

Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырех пар здоровых и сильных мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы осознать — в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой “А”, однако с момента рождения первых детёнышей началась вторая стадия “B”. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней.

Начиная с 315 го дня проведения эксперимента темп роста популяции значительно замедлился, теперь численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу “C”.

Самки, готовящиеся к рождению, начали становиться более нервными, так как в результате роста пассивности среди самцов (которые перестали конкурировать между собой за еду) они становились менее защищёнными от случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию, часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по отношению к своим детям. Часто самки убивали своих детёнышей и перебирались в верхние гнёзда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от размножения. В результате рождаемость значительно упала, а смертность молодняка достигла значительных показателей.

Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза “D” или “фаза смерти”, как её назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление новой категории мышей, получившей название “красивые”. К ним относили самцов, демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни.

“Красивые” только ели, пили, спали и очищали свою шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя они получили потому, что в отличие от большинства прочих обитателей бака на их теле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их самолюбование стало легендарным. Также учёных поразило отсутствие желания у “красивых” спариваться и размножаться. Среди последней волны рождений “красивые” и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние гнёзда бака, стали большинством.

Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста. Смертность молодняка составила 100 %, количество беременностей было незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм, необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи, самки отказывались воспитывать детенышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, и на 1780 й день после начала эксперимента умер последний обитатель “мышиного рая”.

Лабораторный график популяции мышей во “Вселенной 25”, 1970–1972 гг. | Wikimedia Commons

Джона Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов “красивые”. Профессор провёл прямую аналогию с человеком, пояснив, что естественное положение человека — жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие невыносимую лёгкость бытия, превратились в аутичных “красавцев”, способных лишь на самые примитивные функции поглощения еды и сна. От всего сложного и требующего напряжения “красавцы” отказались и стали в принципе не способны на подобное сильное и сложное поведение.

Вот так вот рай оказался адом, наполненным смертью. И “всего-то” из-за отсутствия раздражителей, по сути из-за отсутствия острого спора. Кстати, описанный выше эксперимент назывался “Вселенная 25”. Знаете почему? Потому что это был 25 й по счёту эксперимент, а все предыдущие завершились тем же самым результатом.

Повторюсь: сам эксперимент проводился на маленьких млекопитающих мышках, но целью его было исследование человеческого общества.

У меня нет никаких сомнений в том, что результаты исследований Кэлхуна взяты на вооружение не только властями современной России, но и всеми правительствами Европы и США — и именно поэтому у нас и в указанных странах существуют специально подпитываемые финансово правительством такие группы, с которых я начал данную статью. Которых вежливо называют “диссидентами”, хотя по сути это группы диких хамов.

Для того, чтоб не возник застой мыслительной деятельности общества, вводятся искусственные раздражители, которым не только позволяется говорить всякие гадости, но наоборот — их поощряют в том, чтоб градус этих гадостей был наисильнейшим, всегда шёл на повышение.

Зачем идти на повышение и хамить с каждым днём всё гаже и громче, переходя уже все границы приличий? Потому что на вчерашнее хамство конкретных субъектов вырабатывается иммунитет. Позавчера Шендерович просто мерзко хихикал, скажем, над великими русскими писателями, тогда это возмущало, но на следующий день он просто всем надоел, и от него все устали. Тогда на следующий день он называет всех русских “генетическим мусором”. И это всем надоело, и все перестали на него обращать внимание. Завтра, раз так, — он будет предлагать русских людей травить в газовых камерах и жечь живьём в печах — и про него опять вспомнят. Для этого и нужно повышение градуса.

Отчасти по этому же принципу работает, например, вакцинация. Что такое вакцина вообще? Это иммунобиологический препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням, когда в организм вносится некоторое количество ослабленных и контролируемых микроорганизмов, которые не вызывают болезнь, а заставляют организм выработать иммунитет к воздействию этих микроорганизмов.

Да, вернёмся к эксперименту профессора Кэлхуна. Многие, прочтя это — могут сказать, что Россия вовсе не описанное мышиное общежитие, в котором всем абсолютно достаточно еды и т. д., и мы и так боремся за материальные блага весьма активно.

Нет, не путайте. Во-первых, экономическое благополучие — вещь относительная и спорная с социально-психологической точки зрения. Где граница достаточности потребления? Смотря с чем сравнивать. В любом случае, никто в России не умирает от голода и т. д.

Но не это самое главное. Все перечисленные в начале статьи личности не являются представителями экономического процесса. Они никак не влияют на экономику и наше благосостояние, а действуют лишь в рамках общественного дискурса, общественного сознания.

А вот там-то как раз у русского народа более чем комфортные — просто “райские” условия. Мы обладаем одной из четырёх великих мировых литератур, великолепной научной базой. Ну вообще в области культуры, науки, создания смыслов — мы безусловно в числе лидеров, и нам более чем есть гордиться. От Пушкина и Римского-Корсакова с Чеховым и Достоевским — до того, что у нас каждый год школьники побеждают на всех возможных мировых математических олимпиадах и т. д. Это если говорить про культуру и науку — область интеллекта и духа. В области же эмоций, так скажем, — мы первые покорители космоса, мы победители в самой страшной и мощной войне за всю историю человечества. Это ведь всё не преувеличения, это именно что объективная реальность. Ситуация близка к идеалу, и многие могли бы расслабиться.

И вот именно в этой области у нас то, что можно условно назвать “раем” из “Вселенной 25”. Чем заканчивается такой “рай” — мы все видели. И лекарство от этого — только указанное.

Тут возникает интересный вопрос — а где найти этих 200–300 злодеев и грубиянов-раздражителей для поддержания общественной интеллектуальной жизни в России в активном состоянии?

А, собственно, не важно, где — такого “добра” всегда хватает, хитрость лишь в том, чтоб их правильно подпитать и направить в нужное русло, вытащить самых подходящих и злобных, завести для них радиокомпанию, телеканал, интернет-сайт — и заставить говорить.

Как мы видим — “раздражители” делятся на две категории. У меня нет сомнений в том, что среди этих 200–300 — Станислав Белковский, Алексей Венедиктов и ещё небольшое количество исполнителей — люди умнейшие и понимающие, что они лишь играют роль по указанному сценарию и с указанными целями. Могут, конечно, иногда заиграться и сами поверить в то, что говорят — но это проблема всех хороших актёров, умеющих вживаться в нужную роль.

Вот когда я говорю просто за столом с тем же Станиславом Белковским (мы с ним давно дружим) — он оказывается милейшим человеком, добрым, даже патриотичным — и уж во всяком случае не говорящим всякие гадости. Вот этим людям — очень тяжело на самом деле изображать из себя “часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо”. Ему достаются одни плевки и общественная ненависть, а ведь он при этом делает нужное дело.

Есть и вторая категория — наиболее мерзко и противно подобранная — типа Аркадия Бабченко, Виктора Шендеровича, Артемия Троицкого, Ксении Лариной и т. п. — эти, конечно, просто не умны и не понимают — зачем их вообще держат и кормят, почему никак не наказывают и т. д. Отсюда, например, “казус Бабченко”. Он ведь правда мог искренне верить, что его могут хотеть убить-наказать — и поэтому именно он придумал на Украине “хитрую операцию по своему якобы убийству”, а вовсе не СБУ, которой пришлось с этой его самодеятельностью разбираться. Потому что Бабченко — тупой, и в принципе не понимает своей роли.

Ну и не он один. То Константин Боровой собирается эмигрировать “из-за преследований”, то писатели Улицкая и Акунин заявляют (уже раз десять на моей памяти), что они “уезжают за границу из-за преследований” (но всё никак). Я думаю, что это лишь отчасти делается с целью саморекламы и напоминания о себе. И лишь отчасти же из-за психиатрической паранойи. Во многом, я думаю, просто от небольшого ума и от непонимания — для чего их вообще держат и обильно финансируют. Они и правда думают, что кто-то хочет их преследовать за то, что они говорят потрясающе отвратительный вещи — открыто и при том от всего сердца.

Глупости какие. Да кто же будет преследовать и наказывать пусть и вонючие, но нами же самими сделанные лекарства, да ещё и хорошо действующие?! Лучше поблагодарите их! Хотя, пожалуй, не надо, а то игра потеряет смысл. Во всяком случае, не вслух.

Эрик Лобах

https://fitzroymag.com/blog/lobah-belkovsky/