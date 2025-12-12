Территория Героев...(192)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Московский молодогвардеец Александр Кряжев — от волонтёрства к фронту
С начала СВО Александр Кряжев помогал местным жителям в составе волонтерского корпуса МГЕР, а затем ушёл добровольцем на фронт.
«Первая поездка в Мариуполь в марте 2022 года произвела на меня сильнейшее впечатление.
В ноябре 2022 года Кряжев ушёл на СВО, полтора года выполнял боевые задачи в подразделении аэроразведки. Летом 2023 года с товарищем с позывным «Большой» помог вскрыть планы контрнаступления врага — за это получил медаль «За храбрость II степени». За участие в феврале 2024 года в Авдеевской операции награждён медалью «За Отвагу».
Рядовой Парапир АлександрРядовой Александр Парапир выполнял боевые задачи по проведению воздушной разведки с использованием FPV-дрона, вблизи линии боевого соприкосновения.
Пролетая ночью над территорией противника, Александр увидел в мониторе передвижение живой силы и колонну тяжелой техники противника.
Скрытно наблюдая за перемещением врага Парапир определил точные координаты колонны противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Александр Парапир сообщил координаты артиллерийским подразделениям.
Получив координаты, российские артиллеристы развернули орудия и нанесли несколько ударов по целям, что привело к полному уничтожению колонны противника.
Благодаря бдительности и точным расчетам рядового Александра Парапира удалось предотвратить передислокацию вражеских сил, что существенно снизило боевой потенциал противника в данном районе.
Гвардии сержант Свалов АнтонСтарший наводчик самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Василий Свалов находясь на посту воздушного наблюдения нес боевое дежурство в районе дислокации артиллерийской батареи.
Свалов обнаружил в воздушном пространстве FPV-дрон противника, заходящий для атаки на самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК». Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее пятидесяти метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе. Далее Василий Свалов доложил командованию о произошедшем, и подразделение сменило позицию.
Гвардии рядовой Тургунбаев УланбекВ ходе штурма позиций противника стрелок-помощник гранатометчика гвардии рядовой Уланбек Тургунбаев получил боевую задачу уничтожить огневую точку пулеметного расчета украинских боевиков.
Оценив обстановку и наметив маршрут Уланбек повел расчет кратчайшим путем к выгодной огневой позиции. Постоянно используя укрытия на местности, расчет, избежав атак дронов и огня противника, незамеченным вышел на огневую позицию. Дождавшись удобного момента точным выстрелом пулеметный расчет противника был уничтожен.
Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Уланбека Тургунбаева штурмовые подразделения смогли продолжить выполнение боевой задачи и успешно выбили противника с занимаемых позиций с минимальными потерями.
Рядовой Кухоренко МихаилРядовой Михаил Кухоренко проходил службу в должности стрелка мотострелковой роты.
Находился на посту воздушного наблюдения в районе одного из населенных пунктов. Получил боевую задачу вести непрерывный мониторинг воздушного пространства для своевременного обнаружения и предотвращения проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов к позициям подразделения.
Во время несения службы Михаил обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Быстро оценив ситуацию, он занял выгодную позицию и точным огнем из стрелкового оружия сбил беспилотник, тем самым, не позволив ему достичь расположения личного состава.
Благодаря бдительности и профессионализму рядового Михаила Кухоренко воздушная угроза была успешно предотвращена, что позволило избежать потерь среди личного состава.
Рядовой Ситченко КонстантинРядовой Константин Ситченко выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатометчика.
В ходе разведки местности в районе одного из населенных пунктов Ситченко скрытно проник в лесополосу, находящуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж.
Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Константина Ситченко был захвачен опорный пункт, а захваченная радиостанция противника позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп.
Гвардии ефрейтор Третьяков ВикторГвардии ефрейтор Виктор Третьяков выполнял задачу по эвакуации раненых с передовых позиций в районе одного из населенных пунктов.
Двигаясь по открытому участку местности, эвакуационная группа подверглась атаке вражеского беспилотника. Проявляя хладнокровие и отличную огневую подготовку, Виктор несколькими точными выстрелами из штатного стрелкового оружия уничтожил БПЛА противника, что позволило группе продолжить выполнение задачи.
В ходе дальнейшего продвижения подразделение вновь было обнаружено и атаковано дронами-камикадзе. В результате близкого подрыва один из военнослужащих группы получил осколочное ранение. Не теряя самообладания, гвардии ефрейтор Третьяков незамедлительно оказал раненому товарищу первую помощь, после чего переместил его в безопасное укрытие. Дождавшись временного затишья, он самостоятельно провел эвакуацию раненого до ближайшего медицинского пункта, обеспечив его своевременное лечение, после чего вернулся к группе и продолжил выполнение задачи.
Благодаря смелым, решительным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Виктора Третьякова была предотвращена гибель среди личного состава, сохранена жизнь раненого товарища и обеспечено успешное выполнение боевой задачи.
Рядовой Берг АлексейРядовой Алексей Берг участвовал в выполнении боевой задачи по захвату и удержанию важной позиции на линии боевого соприкосновения в населённом пункте, расположенном непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.
В течение длительного времени Берг удерживал позицию, находясь под постоянным огневым воздействием противника. Его позиция подвергалась регулярным атакам с использованием дронов типа «Баба-Яга», а также сбрасыванию различных типов боеприпасов.
Противник систематически разрушал оборонительные сооружения на данной позиции. Несмотря на это, Алексей, не покинул позицию и грамотно предпринимал оборонительные действия до прибытия основных сил.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Алексея Берга удалось удержать важную позицию и создать условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений.
Сержант Трегубов ВиталийСержант Виталий Трегубов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений.
Предварительно изучив данные аэроразведки, группа незаметно приблизилась к позициям противника, после чего начался стрелковый бой.
В ходе боя Трегубов занял выгодную позицию и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеского пулеметчика, который препятствовал продвижению группы.
Под прикрытием боевых товарищей Виталий приблизился к хорошо оборудованному укреплению врага.
В условиях интенсивного обстрела он метко забросил мину на укрепление. Мощный взрыв полностью уничтожил укрепленную позицию противника, что позволило штурмовой группе беспрепятственно проникнуть в окопы и зачистить их от врага.
Благодаря мужеству и решительности сержанта Виталия Трегубова подразделение успешно выполнило боевую задачу по овладению и удержанию важного опорного пункта противника, что обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений.
Ефрейтор Харламов НикитаЕфрейтор Никита Харламов, находясь на линии боевого соприкосновения, получил боевую задачу в составе группы выдвинуться на тактически важную высоту, выбить противника и закрепиться на огневой позиции с целью её дальнейшего удержания.
Группа Харламова, проведя разведку, скрытно подобралась на достаточное расстояние к позиции противника. Никита из стрелкового оружия уничтожил военнослужащего ВСУ, не дав ему возможности открыть огонь. Затем, пока ефрейтор Харламов отвлекал на себя основные силы обороняющего противника, его боевые товарищи обошли опорник боевиков с фланга и стремительно ворвались на позиции, вступив в ближний бой.
Группа быстро закрепилась на высоте, которая являлась отличным наблюдательным пунктом, начала вести разведку и передавать на командный пункт информацию о передвижении личного состава и техники ВСУ.
В эту же ночь противник предпринял попытку вернуть себе утраченную выгодную позицию.
Харламов своевременно вскрыл замысел националистов и вступил в бой, уничтожив двух украинских боевиков. Потеряв личный состав, националисты вынужденно отступили.
Благодаря грамотным действиям и самоотверженности ефрейтора Никиты Харламова группе удалось закрепиться на стратегически важном участке линии боевого соприкосновения и передать командованию большую часть информации, что позволила штурмовым группам значительно продвинуть линию фронта.
Капитан Быков ВладиславКапитан Владислав Быков вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по взятию опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.
Быков, используя разведданные, грамотно спланировал подход группы к позициям противника и оптимально распределил силы и средства для достижения успеха.
В процессе штурма Владислав обеспечивал непрерывное руководство подразделениями, оперативно корректируя их действия в зависимости от меняющейся обстановки.
Владислав вместе со своими подчиненными уничтожил противника на занимаемых ими позициях, после чего организовал хорошо укрепленную оборону.
Штурмовая группа под командованием Быкова отбила несколько попыток противника контратаковать утраченные позиции без потерь среди личного состава.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям капитана Быкова штурмовая группа овладела ключевой позицией противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений.
Гвардии младший сержант Гурин РусланГвардии младший сержант Руслан Гурин действовал в составе группы подвоза продовольствия на мотоциклах в район одного из населенных пунктов.
При движении по открытому участку местности его внимание привлек стремительно приближающийся вражеский FPV-дрон, представлявший угрозу для транспортной группы. Не теряя ни секунды, Руслан принял решение на уничтожение воздушной цели. Он резко остановился и используя штатное оружие произвел несколько прицельных выстрелов, поразив дрон на подлете. Хладнокровие и меткость позволили ему предотвратить атаку и сохранить груз.
Продолжив движение к месту назначения, группа подвоза столкнулась с новой нештатной ситуацией. У одного из мотоциклистов колонны произошла внезапная поломка, угрожавшая срывом сроков доставки. Несмотря на уже имеющуюся нагрузку, Руслан принял решение взять дополнительный груз на себя. Действуя быстро и решительно, он обеспечил своевременную доставку всего продовольствия на передовую, после чего вернулся к месту поломки. Проявив техническую грамотность и находчивость, гвардии младший сержант Гурин оказал активное содействие в ремонте мототехники, что позволило восстановить мобильность мобильной группы.
Гвардии младший сержант Руслан Гурин продемонстрировал свои боевые качества и чувство товарищеской взаимовыручки. Его действия позволили избежать потерь среди личного состава и обеспечить бесперебойное снабжение подразделений на переднем крае.
Гвардии сержант Красильников МихаилГвардии сержант Михаил Красильников выполнял задачу воздушной разведки местности с целью выявления и последующего уничтожения скоплений живой силы и техники противника в районе одного из населённых пунктов.
Во время вылета он обнаружил замаскированное артиллерийское орудие противника и незамедлительно передал данные о его местоположении на дежурный пункт управления. Спустя несколько минут по указанным координатам был нанесён точный артиллерийский удар, в результате которого вражеское орудие было уничтожено. Видеосигнал с беспилотного аппарата подтвердил поражение цели.
Благодаря высокой профессиональной подготовке гвардии сержанта Михаила Красильникова боевая задача была успешно выполнена, что позволило штурмовым подразделениям беспрепятственно продвинуться вперёд и закрепиться на выгодных позициях.
Младший сержант Марабьян АртурМладший сержант Артур Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.
В ходе выполнения боевой задачи группа эвакуации, в которую входил Артур, подверглась плотному минометному огню со стороны противника.
Несмотря на это, он первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнем.
Стабилизировав состояние раненых, Марабьян по очереди перенес их к точке эвакуации, откуда они были доставлены в госпиталь. Там им была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Артура Марабьяна были сохранены жизни российских военнослужащих.
Гвардии сержант Окулов АлександрГвардии сержант Александр Окулов, действуя в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской, выполнял ремонт и обслуживание вооружения и техники на передовых позициях, а также проверку средств радиоэлектронной борьбы.
Во время работ по восстановлению неисправной техники он обнаружил два приближающихся вражеских беспилотника. Окулов немедленно скомандовал экипажу занять круговую оборону и открыть огонь. В результате беспилотники были уничтожены, что позволило экипажу завершить ремонтные мероприятия.
Благодаря решительным действиям гвардии сержанта Александра Окулова задачи были выполнены, а личный состав и техника без потерь вернулись в тыл.
Лейтенант Адамович АртурЛейтенант Артур Адамович проходит военную службу по контракту в должности командира мотострелкового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
На одном из тактических направлений проведения СВО штурмовой взвод под командованием Артура выполнял задачу по закреплению в лесополосе на пути дальнейшего продвижения подразделения.
В ходе выполнения боевой задачи к обозначенной позиции Адамович грамотно распределил стрелков для прикрытия подразделения от вражеских БПЛА, также лично контролировал воздушное пространство. Обнаружив приближающийся fpv-дрон, он своевременно предупредил личный состав и прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил вражескую воздушную цель, исключив нанесение удара по личному составу. Благодаря оперативным и грамотным действиям Адамовича, взвод без потерь занял указанную позицию.
В результате своевременного уничтожения воздушных угроз и грамотного руководства подразделением гвардии лейтенант Артур Адамович исключил потери личного состава, что обеспечило выполнение задачи по зачистке трёх опорных пунктов противника и установлению контроля над ключевыми позициями в установленные сроки с сохранением всей материальной части взвода.
Гвардии рядовой Мокров АлександрГвардии рядовой Александр Мокров участвует в специальной военной операции как номер расчёта гаубицы «Д-30». В составе артиллерийского расчёта он обеспечивал поддержку штурмовых подразделений на одном из направлений в Донецкой Народной Республике.
Во время выполнения задачи Мокров заметил приближающуюся группу FPV-дронов противника. Быстро оценив обстановку, он открыл огонь и уничтожил два FPV-дрона и один ретрансляционный БПЛА. После потери ретранслятора ещё пять беспилотников вышли из строя и взорвались на безопасном расстоянии.
Благодаря действиям Александра Мокрова удалось сохранить артиллерийскую установку, личный состав и предотвратить срыв задачи огневой поддержки.
Гвардии рядовой Гайнулин РавильГвардии рядовой Равиль Гайнулин выполняет задачи специальной военной операции как оператор-гранатомётчик роты огневой поддержки БМПТ.
В составе эвакуационной группы он осуществлял вывоз раненых на транспортном средстве типа «Багги» в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Во время движения по открытому участку машина была атакована FPV-дроном, получила серьёзные повреждения, а один военнослужащий — осколочное ранение.
По приказу командира группа рассредоточилась, готовясь к повторной атаке, а Гайнулин, пользуясь укрытиями, вынес раненого из опасной зоны. В укрытии он оказал первую помощь и остановил кровотечение. После эвакуации пострадавшего Равиль вернулся к машине, помог восстановить её и продолжил эвакуацию раненых штурмовиков с линии соприкосновения.
Благодаря его решительности и внимательности задача была выполнена, а группа избежала дополнительных потерь.
Младший сержант Зазуля ВладимирМладший сержант Владимир Зазуля проходит военную службу по контракту в должности заместителя командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
В ходе штурма населенного пункта подконтрольного противнику на одном из тактических направлений СВО один из сослуживцев Зазули наступил на вражескую мину и получил тяжёлое ранение, оказавшись не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огневым воздействием вражеских БПЛА.
Несмотря на опасность для собственной жизни, Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненого товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя.
Благодаря решительным действиям гвардии младшего сержанта Владимира Зазули удалось сохранить боеспособность подразделения и исключить потери среди личного состава.
Младший лейтенант Артемьев АндрейПодразделение под руководством младшего лейтенанта Андрея Артемьева проводило штурмовую операцию по захвату укрепленного опорного пункта противника.
В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Во время штурма Андрей грамотно организовал наступление, вынудив противника вскрыть свое местоположение, что позволило нанести ему огневое поражение. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укрепленную линию обороны противника и выполнить поставленную задачу.
Смелость и отвага офицера позволили захватить опорный пункт противника, не допустив потерь личного состава.
Младший сержант Ширяев МихаилНа одном из тактических направлений младший сержант Михаил Ширяев выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника в составе штурмовой группы.
В условиях плохой видимости Михаил обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета противника, скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту. После огневого воздействия гранатометчика Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ.
Благодаря умелым действиям Михаила Ширяева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.
Рядовой Климов ВладимирДействуя в составе штурмовой группы, рядовой Владимир Климов выполнял боевую задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника.
Во время передвижения Владимир заметил приближение двух вражеских ударных дронов. Точным огнем из личного стрелкового оружия он уничтожил оба беспилотника, предотвратив потери среди личного состава и обеспечив успешное продвижение подразделения к позиции.
При штурме вражеского опорного пункта российские военнослужащие оказались под интенсивным огнём со стороны врага. Климов уничтожил нескольких военнослужащих противника, что позволило группе продвинуться вперед.
Благодаря слаженным действиям группы и личному мужеству рядового Владимира Климова была успешно выполнена боевая задача по овладению и удержанию опорного пункта противника.
Рядовой Соловьёв ДанилаРядовой Данила Соловьёв выполнял задачу по обороне российских позиций на важном тактическом направлении линии боевого соприкосновения.
Проводя визуальную разведку в вверенном секторе наблюдения, Данила обнаружил приближение вражеского вертолёта.
Не теряя ни секунды, Соловьёв доложил командованию о приближении противника с воздуха. Определив азимут и дальность цели, передал данные на пункт управления авиацией.
Поднятые по тревоге российские истребители обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки.
Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Данилы Соловьёва российским лётчикам удалось уничтожить вертолёт ВСУ на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники.
Гвардии рядовой Политаров ВалерийГвардии рядовой Валерий Политаров, несмотря на угрозу со стороны противника, доставил штурмовую группу к линии боевого соприкосновения и обеспечил выполнение поставленной задачи.
Валерий – водитель 55-й отдельной гвардейской ордена Кутузова мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр». Управляя багги в составе штурмовой группы, он выдвинулся к рубежу, где предстояло брать укреплённый опорный пункт ВСУ. Дорога к цели была заминирована, украинские боевики вели плотный артиллерийский огонь, работали ударные FPV-дроны. Несмотря на повреждения машины, Политаров продолжал удерживать управление, а когда колёса окончательно встали, бойцы спешились и вступили в бой.
За мужество и самоотверженные действия при выполнении боевой задачи водитель удостоен медали «За отвагу».
Доброволец Котюрин АлексейНаш герой – Алексей Котюрин, позывной – "Кедр". Офицер, доброволец, настоящий русский воин.
В мирной жизни Алексей – фрезеровщик ЧПУ. Но долго оставаться в тылу он не смог. Уже в 2017-м впервые ушёл на фронт защищать Донбасс. Как настоящий русский патриот, решивший доказать свои идеи делом. Служил в самом известном "музыкальном" коллективе. Прошёл путь от тяжёлого пулемётчика до начальника связи.
С 2022 года – на СВО. Воевал в Изюме в должности замкомвзвода. С мая 2023 года – в бригаде Союза добровольцев Донбасса "Святой Георгий". Вырос до начальника артиллерии бригады. Заслуженных наград за годы войны у "Кедра" уже немало, включая стальной Цареградский крест.
Как настоящий русский офицер и доброволец, Алексей прекрасно понимает геополитический смысл нашей войны. Так, по его словам:
Мы ведём бой не только с Украиной, а с США и всей Европой. Пока у нас есть необходимые для врагов ресурсы, они будут пытаться отобрать их любыми способами.
Благодаря таким бойцам, как "Кедр", за ресурсы и суверенитет Великой России можно оставаться спокойными. Они навсегда останутся русскими.
https://t.me/kvmalofeev/3963«Наши цели – это всё», – говорит старшина роты гвардии прапорщик Евгений Хван, подразумевая, что танк может работать и по живой силе, и по технике, и по укрепам врага. А особенно такая отличная машина, как Т-80БВМ.
Евгений удостоен медали «За отвагу» за выполнение боевых задач. В этом сюжете он рассказывает о своей боевой работе.
https://t.me/heroesofZ/1841Гвардии лейтенант Михаил Коляскин до прихода в Армию России сменил несколько специальностей. Был поваром. Работал, в том числе, на Олимпиаде-2014. Был и мастером строительно-монтажных работ. Но с 2023 года он служит в расчете разведывательного БПЛА «Орлан-10», работу свою любит и гордится ею!
Михаил уже удостоен медали «За отвагу». А еще за время службы он нашел свою вторую половинку. Об этом он рассказывает в нашем сюжете.
https://t.me/heroesofZ/1844«Свою боевую машину мы называем "Ласточкой". Относимся к машинам как к своим девушкам, женам: с добротой, с любовью. Они нас за это не подводят».
Гвардии старший лейтенант Алексей Быстров — командир взвода реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Артиллеристы сейчас действуют в районе Красноармейска (Покровска), добивая живую силу ВСУ. На этих кадрах расчет работает по укронацистам, окопавшимся в населённом пункте Гришино.
https://t.me/heroesofZ/1846«Я такое, наверное, только в фильмах видел — те задачи, что мы там выполняли», — вспоминает участник СВО Сергей Веремеенко. Он служит в Армии России с 2019 года. Сперва пошел на срочку, затем подписал контракт, участвовал в Сирийской операции. А 24 февраля 2022 года вместе с боевыми товарищами отправился в зону СВО.
Каждый день за лентой приносил новый опыт, новые тактики, новые задачи. В том числе, конечно, сложные и опасные для жизни. Тем не менее, Сергей признается, что никогда в жизни не жалел, что пошел на контракт. Сейчас он учится в МВОКУ, чтобы стать офицером, расти в карьере и быть для подчиненных надежным, уверенным командиром. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1847Командир мотострелковой роты 506-го мотострелкового полка Дмитрий Мишин идет по Красноармейску. Операцию по освобождению этого города российские войска начали еще летом: «Жарко было, асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом», — рассказывает Дмитрий о том, как бойцы малыми группами скрытно подходили к городу, чтобы не видела вражеская разведка. А с началом осени очень помог туман, под покровом которого удалось завести больше сил и технику.
Благодаря слаженным действиям штурмовиков из разных подразделений и грамотному управлению командования гарнизон ВСУ в Красноармейске был разбит. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1848«В будущем, мы надеемся, люди не будут воевать». Командир взвода наземных робототехнических комплексов с позывным «Арбат» показывает, какая беспилотная техника сейчас работает на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
На этом видео — применение НРТК «Лягушка» с взрывным устройством и НРТК «Курьер» с автоматическим гранатометом АГС-17, с помощью которых забайкальские десантники поражают живую силу и укрепления противника, минимизируя риски для своего личного состава. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1855Военнослужащие группы медицинской эвакуации мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
О работе эвакуационных групп рассказал врач медицинского пункта Олег Семенько. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/58967Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка взаимодействовали с подразделениями 2-й армии на протяжении всего штурма.
«30-я бригада. Не секрет уже, они же первые вошли в Красноармейск. Они начали биться там, и внимание, соответственно, было на тот край. Мы зашли через другой край с 506-м батальоном, командир «Урал». Вот мы с ним работали вместе, он подсказывал маршруты, как он уже зашел. Потом я делился с ним маршрутами, "птичками" друг другу помогали, артиллерией. Если противник где-то появлялся, который спрятался, мы друг другу информацию передавали. И в целом вот так шли, взаимодействие было плотное», – рассказал Владимир.
Командир штурмового отряда также отметил, как они добывали информацию у пленных о передвижениях противника:
«Шло около шести бойцов, на удаленности зачищали уже за Красноармейском. А мы обошли их позиции и шли по лесополке. И тут наткнулись на FPV-шников противника, они даже не ожидали, вышли покурить, а тут мои солдаты подошли. Потом начали узнавать маршруты, где кто уходит. На этих данных 1-й батальон хорошо отработал тоже, «Сокол». Пленных брали, сращивали информацию и перекрывали им пути. Начали ловить их. Маршруты узнавали. Группы исчезали, они же не понимают, а мы рации их слушаем».
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Георгий Седов (Позывной Жора) 17 я группа ВУЦ
Погиб в марте 2025 года.
17-ая группа ВУЦ-это порядковый номер учебной группы курсов НВП в Нижнем Новгороде.
Военнослужащий Кузовков ВладимирКузовков Владимир Владимирович,
строитель, погибший 12.08.2025 в ходе Специальной военной операции.
Ему было 45 лет. Родом из города Кашин Тверской области, где окончил среднюю школу № 3, затем профессиональный лицей № 3 по специальности «тракторист‑машинист широкого профиля». Значительную часть жизни он отработал на заводе электротехнического оборудования (завод Электроаппаратуры), после чего сменил профессию и стал строителем.
Военнослужащий Тойдонов ВикторТойдонов Виктор Михайлович, наводчик штурмовой роты мотострелкового батальона, родился 06.08.2025, вырос в селе Паспарта Улаганского района Республики Алтай.
После окончания местной школы и срочной службы во Внутренних войсках, он вернулся на малую родину, где продолжал жить и работать.
С юности Виктор занимался греко‑римской борьбой и волейболом, неоднократно становился призёром районных и региональных соревнований.
В мае 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны и добровольно отправился на специальную военную операцию.
6 августа 2025 года Виктор героически погиб в районе населённого пункта Новолюбовка.
Гвардии старший лейтенант Лойтаренко ДмитрийЛойтаренко Дмитрий Игоревич
г. Хабаровск
Дмитрий Игоревич Лойтаренко родился в поселке Ольховатка Воронежской области 23 августа 1995 года.
Среднее образование получил в Базовской средней школе. С восьмилетнего возраста Дмитрий занимался спортом, посещал секцию восточных единоборств. Неоднократно он становится победителем и призёром спортивных состязаний среди юношей. С детства Дмитрий мечтал стать военным.
В 2013 году он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантной командное училище имени генерала армии Василия Маргелова. По окончании военного училища он получил звание «гвардии лейтенант».
Во время прохождения обучения в 2016 году он участвовал в военном параде, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходил на Красной Площади в Москве. Для прохождения дальнейшей службы Дмитрия Лойтаренко направили в Хабаровский край.
В октябре 2018 года офицеру вручили медаль за участие в маневрах войск (сил) «Восток-2018».
В 2020 году гвардии старший лейтенант Дмитрий Лойтаренко участвовал в военном параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в Хабаровске: Дмитрий был в составе знаменной группы войсковой части.
Во время спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР гвардии старший лейтенант был командиром группы спецназначения.
Он погиб 16 марта 2022 года в Киевской области:его группа попала под минометный обстрел противника.
Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество и героизм офицера наградили «орденом Мужества» (посмертно).
Имя Дмитрия Лойтаренко внесено в Книгу Памяти выпускников РГВВДКУ, погибших в ходе СВО.
Военнослужащий Мухамадьяров РустамМухамадьяров Рустам, житель рабочего посёлка Муромцево Омской области, героически погиб в зоне проведения Специальной военной операции.
Он родился 22 августа 1999 года и ещё в молодом возрасте проявил себя как инициативный и трудолюбивый человек.
С 2022 года Рустам занимался предпринимательской деятельностью, специализируясь на распиловке, строгании и производстве древесины. Его бизнес был сосредоточен в Муромцевском районе Омской области. Однако в июле 2023 года он решил оставить предпринимательскую деятельность, чтобы сосредоточиться на службе.
Старший сержант Гордеев СергейШтурмовик
село Нижнее Санчелеево, Самарская область
Сергей Николаевич Гордеев родился 22 августа 1974 года в городе Ужур Красноярского края.
С 10 апреля 2023 по 8 августа 2023 состоял в ЧВК «Ливадия» выполнял боевые задачи в Херсонском направлении добровольцем, командую подразделением.
Награждён медалью «За мужество и доблесть»
С 26 февраля 2024 выполнял задание в ходе военной специальной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР по контракту. Являлся старшиной подразделения.
Сергей Николаевич погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции 8 марта 2024 при исполнении воинского долга в звании старшины близ с.Бердечи.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Гвардии сержант Метреев БоронбойМетреев Боронбой Олегович специалист по молодёжной политике и общественный деятель, родился и вырос в селе Чаган‑Узун Кош‑Агачского района Республики Алтай. Окончив школу и сельскохозяйственный колледж по спецальности «охотовед», он продолжил службу после срочной службы в Южно‑Сахалинске, став контрактником и ветераном боевых действий.
С 2016 по 2023 год Боронбой трудился специалистом по молодёжной политике в селах Апшуяхта и Чаган‑Узун, избирался депутатом сельского поселения. Учредил ежегодную именную премию для активистов сельской школы и активно спонсировал местные мероприятия.
С марта 2023 года он участвовал в специальной военной операции на Украине.
За мужество и самоотверженность был награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе», а также медалями «Участник контртеррористической операции на Кавказе» и «За отвагу».
21 октября 2024 года, получив травмы во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Сокол в ДНР, гвардии сержант Метреев геройски погиб.
Гвардии рядовой Болошин АнтонБолошин Антон Валерьевич родился 28 апреля 2003 года в городе Северобайкальске. В раннем детстве, после трагической гибели отца и старшего брата, переехал с мамой и сестрой в село Кабанск Кабанского района Республики Бурятия, где вырос активным, спортивным и отзывчивым молодым человеком.
С детства Антон проявлял силу характера и чувство справедливости. Он увлекался вольной борьбой, самбо и дзюдо, неоднократно становился призёром соревнований и победителем в своей весовой категории на уровне Республики Бурятия. По окончании школы он поступил в филиал Сибирского государственного университета водного транспорта, в Усть‑Кутский институт водного транспорта на специальность судоводителя.
В декабре 2023 года Антона призвали в Вооружённые силы Российской Федерации. Он проходил службу в Комсомольске-на-Амуре, а в феврале 2024 года добровольно заключил контракт.
С мая 2024 года участвовал в специальной военной операции на Курском направлении; после ранения в сентябре и лечения в Москве он вернулся в часть. С января 2025 года сражался на Донецком направлении.
27 февраля 2025 года, выполняя боевую задачу в районе села Константинополь Волновахского района Донецкой Народной Республики, Антон геройски погиб.
Военнослужащий Юнчаков ИльяЮнчаков Илья Семёнович, военнослужащий по контракту, родился и вырос в селе Улаган Республики Алтай, где окончил местную школу.
Вступил в контракт с Министерством обороны Российской Федерации 1 ноября 2023 года.
В течение 2024 года Илья получил ранение и проходил лечение в военном госпитале, после чего вернулся домой в отпуск.
С 12 марта 2025 года он вновь находился на боевом дежурстве в рамках специальной военной операции.
30 апреля 2025 года Илья погиб, выполняя боевое задание в населенном пункте Андреевка Донецкой Народной Республики.
У него остались несовершеннолетние сын и дочь.
Ефрейтор Малов НиколайНиколай Малов из Ростовской области погиб 22.08.2024 в ходе выполнения боевой задачи в рамках Специальной военной операции.
Николай, житель поселка Конармейский, Ростовская область, был добровольцем, отправившимся на фронт, где принимал активное участие в боевых действиях.
У Николая остались жена и дочь.
Доброволец Комаров Антон02.12.2024 года, при выполнении боевого задания пал смертью Храбрых Боец Добровольческого Отряда БАРС-11 с позывным АНГЕЛ
Комаров Антон Юрьевич 26.04.2000 г.р.
Доброволец Буш Константинрабочий посёлок Большеречье, Омская область
Родился 26.08.1998
Константин Буш из Большеречья, погиб в ходе специальной военной операции. На момент смерти ему было 26 лет.
Вопреки сложному прошлому, включая судимости и оценку поведения от местной полиции и администрации, его друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого и доброго человека.
Рядовой Кец ЛеонидКец Леонид Алексеевич
Разведчик
деревня Лебедевка, Ульяновская область
27.11.1990 - 24.08.2024
Леонид сражался мужественно и даже когда он был ранен в руку, не оставил своих товарищей и продолжил сражаться с ними.
Погиб в ДНР н.п. Николаевка от артиллерийского снаряда.
Награжден орденом Мужества посмертно.
Рядовой Кононыхин ЕвгенийКононыхин Евгений
Грязи, Липецкая область
09.07.1989 - 22.08.2023
Награждён Орденом Мужества посмертно.
Военнослужащий Аймурзин ДмитрийНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
26.08.2023 года героически погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО друг, любящий отец, брат, сын и коллега
Аймурзин Дмитрий Петрович.
Ефрейтор Пошукай ЕвгенийПошукай Евгений Алексеевич
Стрелок
Кировск, Мурманская область
22.11.1982 - 23.08.2024
Погиб В Курской области, Спальное
Рядовой Хакимов ИльдарХакимов Ильдар Вадимович
Стрелок
село Красная Башкирия, Республика Башкортостан
Ильдар родился 09.01.1983 в Оренбургской области г. Орск, отучился в местной школе и поступил в медицинский колледж.
В Орске познакомился со своей будущей женой и спустя несколько лет после рождения дочери и сына они всей семьей уехали в Санкт-Петербург. Там он работал и делал все, что бы его семья ни в чем не нуждалась. Прожив там 10 лет, семья Хакимовых переехала жить в Башкирию, глава семьи устроился работать на ММК.
В мае 2024 года подписал контракт и отправился в зону СВО.
22.08.2024 Ильдар погиб при выполнении воинского долга, г.Карловка.
Во время прохождения военной операции был награжден медалью «За отвагу».
Посмертно награжден орденом Мужества.
Военнослужащий Константинов ДаниилКонстантинов Даниил Александрович
погиб 26.12.2024 в ходе Специальной военной операции.
Ему было 38 лет. Он родился и проживал в городе Сланцы (Ленинградская область), окончил Сланцевскую школу № 6, затем получил профессию повара в Выскатском профессиональном училище (структурное подразделение ныне Сланцевского индустриального техникума).
В ноябре 2024 заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и был направлен к боевым задачам.
У Даниила остались двое детей, мать и брат.
Рядовой Лавров ЕгорЛавров Егор Сергеевич
Гранатометчик
Нижний Новгород
23.01.2002 - 26.08.2023
Погиб: Харьковская область, Купянский район, с Ягодное
Награждение орденом Мужества (посмертно)
Военнослужащий Есаулков АндрейНижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
31 октября 2024 года, в зоне СВО погиб
Есаулков Андрей Николаевич
23.03.1997 года рождения.
Медбрат
Барыш, Ульяновская область
01.12.1986 - 26.08.2023
В апреле 2022 года ушёл добровольцем, где служил ВДВ-31 бригада.
С мая 2022 по август 2023 года проходил службу в ДНР г. Артёмовск.
Награждён орденом Мужество, также Знаком отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом.
Рядовой Сидоров СергейСидоров Сергей Валерьевич
Юрюзань, Челябинская область
24.08.1977 - 17.03.2024
Погиб при исполнении воинского долга при освобождении н.п. Авдеевка.
Награжден орденом Мужества
Военнослужащий Золотин РусланРуслан Золотин (Позывной из ВУЦ Рус)
Учился с нами в 12-й группе ВУЦ, ушёл на Сво в 2024 году,
погиб во время выполнения боевого задания 6 мая 2024 года.
12-ая группа ВУЦ-это порядковый номер учебной группы курсов НВП в Нижнем Новгороде.
Лейтенант Солдатов АлександрСолдатов Александр Андреевич
Родился 12.09.1995 в г. Охотск Хабаровского края.
Раннее детство провел в родном городе, а в 2003 году семья переехала в г. Облучье Еврейской автономной области, где Александр стал обучаться в СОШ №2. Учился он хорошо, быстро подружился с ребятами. С самого детства у Саши была мечта — поступить в Суворовское военное училище и стать военным после его окончания.
В 2006 году, окончив 6 класс, Александр поступил в Суворовское военное училище в г. Уссурийск, отучился там 5 лет.
После окончания СВУ в 2013 году Александр поступает в Благовещенское Высшее танковое командное училище, спустя год, написав рапорт, уходит на 6 месяцев служить в армию, затем он продолжает службу по контракту в вертолетной части г. Биробиджан. Отслужив год, Александр поехал поступать в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Спустя четыре года, Александр получил специальность «Командир отделения» с красным дипломом и золотой медалью, заочно получил второе высшее образование с отличием по профессии «Военный психолог».
В Казани он женился, родился сын. В 2020 году Саша вместе с семьей по распределению летит в Южно- Сахалинск, где началась уже совсем взрослая жизнь. Саша хотел дальше продолжать учебу, начал готовить документы для поступления в военную академию в г. Москва. Но мечтам не суждено было сбыться.
31 марта 2022 года он был мобилизован. В зоне СВО Александр переучился на оператора беспилотника и был назначен командиром стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Вместе с остальными ребятами он был на поле боя, своих он никогда не бросал. Он всегда говорил: «Это мои дети, я за них в ответе, я должен всех их привести живыми».
28 августа 2022 семье сообщили о гибели Александра, он подорвался на мине в с.Степное, Донецкая область.
Александр похоронен на Аллее Славы в г. Хабаровск.
За проявленные героизм и самоотверженность лейтенант Александр Солдатов награжден Орденом Мужества (посмертно).
Военнослужащий Метлев ИванИван Михайлович Метлев родился 3 октября 1985 года в селе Басмановское. По завершении школы, он вместе с братом переехал в Екатеринбург, где устроился работать сборщиком мебели.
С 2003 по 2005 год Иван прошел срочную службу в рядах Российской армии и принял участие в боевых действиях в Чеченской республике. С июля 2004 года он занимал должность командира отделения, проявив лидерские качества и решительность.
За заслуги перед Родиной он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
1 февраля 2023 года Иван Михайлович заключил контракт на прохождение воинской службы в рамках Специальной военной операции.
26 августа 2024 года, исполняя свой воинский долг на территории Хомутовского района Курской области, Метлев Иван Михайлович героически погиб, защищая свою страну.
Гвардии младший сержант Чамаев ИльяЧамаев Илья, старший разведчик роты специального назначения 173‑го отдельного гвардейского разведывательного батальона 106‑й гвардейской воздушно‑десантной дивизии, родом из села Усть‑Кан Республики Алтай. В кадетском классе Усть‑Канской средней школы он проявил себя как командир отделения, а затем прослужил в 336‑й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты в Калининграде и участвовал в боевых действиях в Сирии.
С февраля 2022 года был направлен в зону специальной военной операции, летом 2023 года поступил на факультет спецразведки, но позже прервал учёбу, вернувшись в подразделение. Продолжил службу по контракту в разведывательном батальоне в должности старшего разведчика.
4 июля 2025 года в результате атаки дрона на Сумском направлении Илья получил смертельные ранения и погиб.
Военнослужащий Бачурин СергейБачурин Сергей, сапёр, родился и вырос в многодетной семье в селе Талда, Республика Алтай. С юных лет трудолюбивый и целеустремлённый, он развивал личное подсобное хозяйство, а позже создал крестьянско‑фермерское хозяйство, где работал трактористом, скотником и ветеринаром.
Владение навыками работы с лошадьми, рыбная ловля и охота сделали его ценным специалистом при разминировании освобождённых территорий во время специальной военной операции. Его стойкость и опыт не раз приводили к наградам: медалями Суворова, «За разминирование», «За спасение погибавших», «Саперу за боевое отличие» и «Участнику СВО».
24 июля 2025 года Сергей погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО.
Рядовой Лебедев ВиталийЛебедев Виталий Владимирович
Гранатометчик
рабочий посёлок Кадуй, Вологодская область
23.08.1996 - 29.01.2024
Любимый муж, отец сын.
Погиб 29.01.2024. Луганская Народная Республика. Сватовкий р-н. Село Кривошеевка
Награждён орденом Мужества посмертно.
Младший лейтенант Мархеев ИванКомандир десантно-штурмового взвода, 11 ОДШБ ВДВ
Иван Николаевич Мархеев из Бурятии. Родился 18.09.1989 в селе Галтай, проявил активность и лидерство в местной школьной спортивной жизни. После службы в армии Иван создал семью и продолжил службу по контракту в Воздушно-десантных войсках.
Погиб 24.08.2024 во время выполнения боевого задания на территории проведения СВО.
У него остались жена, трое детей, а также родители, брат и сестра.
Иван был высоко оценен за свои военные и человеческие качества, удостоен нескольких значимых наград:
За укрепление боевого содружества
За участие в военной операции в Сирии
Орден Мужества
Участнику манёвров войск «Восток-2018»
Ефрейтор Ломаев РусланЛомаев Руслан Владимирович
Штурмовик
Могоча, Забайкальский край
23.08.1985 - 02.03.2024
Погиб: ДНР, Марьинский район, с. Новомихайловка
Награжден орденом Мужества.
Рос активным, спортивным мальчиком.
После школы получил образование по специальности «Спасатель», но жизнь посвятил службе в армии.
Проживал с семьёй в г. Кострома.
Неоднократно участвовал в параде на Красной площади, посвященному дню победы.
При жизни был награжден медалями «За боевые отличия», «За отличия в военной службе, 3 степени», дважды награжден медалью «За отвагу». У нас был о нём материал в 94 выпуске.
Посмертно награжден «Орденом мужества».
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
