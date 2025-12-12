Территория Героев...(192)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Московский молодогвардеец Александр Кряжев — от волонтёрства к фронту

С начала СВО Александр Кряжев помогал местным жителям в составе волонтерского корпуса МГЕР, а затем ушёл добровольцем на фронт.

«Первая поездка в Мариуполь в марте 2022 года произвела на меня сильнейшее впечатление.

Мы развозили еду по подвалам, где прятались люди, сортировали гуманитарку, помогали беженцам с документами, вещами. Услышал от людей много страшных рассказов об испытаниях, которые они пережили, о настоящих зверствах. Они, конечно, русских очень ждали. Я потом еще не раз был с гуманитарной миссией в ЛНР, ДНР и Запорожской области и везде видел много человеческого горя», — рассказал он.

В ноябре 2022 года Кряжев ушёл на СВО, полтора года выполнял боевые задачи в подразделении аэроразведки. Летом 2023 года с товарищем с позывным «Большой» помог вскрыть планы контрнаступления врага — за это получил медаль «За храбрость II степени». За участие в феврале 2024 года в Авдеевской операции награждён медалью «За Отвагу».

https://t.me/OstashkoNews/197977

Рядовой Парапир Александр Рядовой Александр Парапир выполнял боевые задачи по проведению воздушной разведки с использованием FPV-дрона, вблизи линии боевого соприкосновения.

Пролетая ночью над территорией противника, Александр увидел в мониторе передвижение живой силы и колонну тяжелой техники противника.

Скрытно наблюдая за перемещением врага Парапир определил точные координаты колонны противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Александр Парапир сообщил координаты артиллерийским подразделениям.

Получив координаты, российские артиллеристы развернули орудия и нанесли несколько ударов по целям, что привело к полному уничтожению колонны противника.

Благодаря бдительности и точным расчетам рядового Александра Парапира удалось предотвратить передислокацию вражеских сил, что существенно снизило боевой потенциал противника в данном районе.

https://t.me/rabotaembrat/10766

Гвардии сержант Свалов Антон Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Василий Свалов находясь на посту воздушного наблюдения нес боевое дежурство в районе дислокации артиллерийской батареи.

Свалов обнаружил в воздушном пространстве FPV-дрон противника, заходящий для атаки на самоходное орудие 2С23 «Нона-СВК». Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее пятидесяти метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе. Далее Василий Свалов доложил командованию о произошедшем, и подразделение сменило позицию.

https://t.me/rabotaembrat/10810

Гвардии рядовой Тургунбаев Уланбек В ходе штурма позиций противника стрелок-помощник гранатометчика гвардии рядовой Уланбек Тургунбаев получил боевую задачу уничтожить огневую точку пулеметного расчета украинских боевиков.

Оценив обстановку и наметив маршрут Уланбек повел расчет кратчайшим путем к выгодной огневой позиции. Постоянно используя укрытия на местности, расчет, избежав атак дронов и огня противника, незамеченным вышел на огневую позицию. Дождавшись удобного момента точным выстрелом пулеметный расчет противника был уничтожен.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Уланбека Тургунбаева штурмовые подразделения смогли продолжить выполнение боевой задачи и успешно выбили противника с занимаемых позиций с минимальными потерями.

https://t.me/rabotaembrat/10809

Рядовой Кухоренко Михаил Рядовой Михаил Кухоренко проходил службу в должности стрелка мотострелковой роты.

Находился на посту воздушного наблюдения в районе одного из населенных пунктов. Получил боевую задачу вести непрерывный мониторинг воздушного пространства для своевременного обнаружения и предотвращения проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов к позициям подразделения.

Во время несения службы Михаил обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Быстро оценив ситуацию, он занял выгодную позицию и точным огнем из стрелкового оружия сбил беспилотник, тем самым, не позволив ему достичь расположения личного состава.

Благодаря бдительности и профессионализму рядового Михаила Кухоренко воздушная угроза была успешно предотвращена, что позволило избежать потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10812

Рядовой Ситченко Константин Рядовой Константин Ситченко выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы в должности стрелка-гранатометчика.

В ходе разведки местности в районе одного из населенных пунктов Ситченко скрытно проник в лесополосу, находящуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж.

Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Константина Ситченко был захвачен опорный пункт, а захваченная радиостанция противника позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп.

https://t.me/rabotaembrat/10811

Гвардии ефрейтор Третьяков Виктор Гвардии ефрейтор Виктор Третьяков выполнял задачу по эвакуации раненых с передовых позиций в районе одного из населенных пунктов.

Двигаясь по открытому участку местности, эвакуационная группа подверглась атаке вражеского беспилотника. Проявляя хладнокровие и отличную огневую подготовку, Виктор несколькими точными выстрелами из штатного стрелкового оружия уничтожил БПЛА противника, что позволило группе продолжить выполнение задачи.

В ходе дальнейшего продвижения подразделение вновь было обнаружено и атаковано дронами-камикадзе. В результате близкого подрыва один из военнослужащих группы получил осколочное ранение. Не теряя самообладания, гвардии ефрейтор Третьяков незамедлительно оказал раненому товарищу первую помощь, после чего переместил его в безопасное укрытие. Дождавшись временного затишья, он самостоятельно провел эвакуацию раненого до ближайшего медицинского пункта, обеспечив его своевременное лечение, после чего вернулся к группе и продолжил выполнение задачи.

Благодаря смелым, решительным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Виктора Третьякова была предотвращена гибель среди личного состава, сохранена жизнь раненого товарища и обеспечено успешное выполнение боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10770

Рядовой Берг Алексей Рядовой Алексей Берг участвовал в выполнении боевой задачи по захвату и удержанию важной позиции на линии боевого соприкосновения в населённом пункте, расположенном непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.

В течение длительного времени Берг удерживал позицию, находясь под постоянным огневым воздействием противника. Его позиция подвергалась регулярным атакам с использованием дронов типа «Баба-Яга», а также сбрасыванию различных типов боеприпасов.

Противник систематически разрушал оборонительные сооружения на данной позиции. Несмотря на это, Алексей, не покинул позицию и грамотно предпринимал оборонительные действия до прибытия основных сил.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Алексея Берга удалось удержать важную позицию и создать условия для дальнейшего продвижения российских штурмовых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10767

Сержант Трегубов Виталий Сержант Виталий Трегубов в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений.

Предварительно изучив данные аэроразведки, группа незаметно приблизилась к позициям противника, после чего начался стрелковый бой.

В ходе боя Трегубов занял выгодную позицию и метким огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеского пулеметчика, который препятствовал продвижению группы.

Под прикрытием боевых товарищей Виталий приблизился к хорошо оборудованному укреплению врага.

В условиях интенсивного обстрела он метко забросил мину на укрепление. Мощный взрыв полностью уничтожил укрепленную позицию противника, что позволило штурмовой группе беспрепятственно проникнуть в окопы и зачистить их от врага.

Благодаря мужеству и решительности сержанта Виталия Трегубова подразделение успешно выполнило боевую задачу по овладению и удержанию важного опорного пункта противника, что обеспечило дальнейшее продвижение российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10797

Ефрейтор Харламов Никита Ефрейтор Никита Харламов, находясь на линии боевого соприкосновения, получил боевую задачу в составе группы выдвинуться на тактически важную высоту, выбить противника и закрепиться на огневой позиции с целью её дальнейшего удержания.

Группа Харламова, проведя разведку, скрытно подобралась на достаточное расстояние к позиции противника. Никита из стрелкового оружия уничтожил военнослужащего ВСУ, не дав ему возможности открыть огонь. Затем, пока ефрейтор Харламов отвлекал на себя основные силы обороняющего противника, его боевые товарищи обошли опорник боевиков с фланга и стремительно ворвались на позиции, вступив в ближний бой.

Группа быстро закрепилась на высоте, которая являлась отличным наблюдательным пунктом, начала вести разведку и передавать на командный пункт информацию о передвижении личного состава и техники ВСУ.

В эту же ночь противник предпринял попытку вернуть себе утраченную выгодную позицию.

Харламов своевременно вскрыл замысел националистов и вступил в бой, уничтожив двух украинских боевиков. Потеряв личный состав, националисты вынужденно отступили.

Благодаря грамотным действиям и самоотверженности ефрейтора Никиты Харламова группе удалось закрепиться на стратегически важном участке линии боевого соприкосновения и передать командованию большую часть информации, что позволила штурмовым группам значительно продвинуть линию фронта.

https://t.me/rabotaembrat/10800

Капитан Быков Владислав Капитан Владислав Быков вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по взятию опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

Быков, используя разведданные, грамотно спланировал подход группы к позициям противника и оптимально распределил силы и средства для достижения успеха.

В процессе штурма Владислав обеспечивал непрерывное руководство подразделениями, оперативно корректируя их действия в зависимости от меняющейся обстановки.

Владислав вместе со своими подчиненными уничтожил противника на занимаемых ими позициях, после чего организовал хорошо укрепленную оборону.

Штурмовая группа под командованием Быкова отбила несколько попыток противника контратаковать утраченные позиции без потерь среди личного состава.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям капитана Быкова штурмовая группа овладела ключевой позицией противника, что способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10775

Гвардии младший сержант Гурин Руслан Гвардии младший сержант Руслан Гурин действовал в составе группы подвоза продовольствия на мотоциклах в район одного из населенных пунктов.

При движении по открытому участку местности его внимание привлек стремительно приближающийся вражеский FPV-дрон, представлявший угрозу для транспортной группы. Не теряя ни секунды, Руслан принял решение на уничтожение воздушной цели. Он резко остановился и используя штатное оружие произвел несколько прицельных выстрелов, поразив дрон на подлете. Хладнокровие и меткость позволили ему предотвратить атаку и сохранить груз.

Продолжив движение к месту назначения, группа подвоза столкнулась с новой нештатной ситуацией. У одного из мотоциклистов колонны произошла внезапная поломка, угрожавшая срывом сроков доставки. Несмотря на уже имеющуюся нагрузку, Руслан принял решение взять дополнительный груз на себя. Действуя быстро и решительно, он обеспечил своевременную доставку всего продовольствия на передовую, после чего вернулся к месту поломки. Проявив техническую грамотность и находчивость, гвардии младший сержант Гурин оказал активное содействие в ремонте мототехники, что позволило восстановить мобильность мобильной группы.

Гвардии младший сержант Руслан Гурин продемонстрировал свои боевые качества и чувство товарищеской взаимовыручки. Его действия позволили избежать потерь среди личного состава и обеспечить бесперебойное снабжение подразделений на переднем крае.

https://t.me/rabotaembrat/10771

Гвардии сержант Красильников Михаил Гвардии сержант Михаил Красильников выполнял задачу воздушной разведки местности с целью выявления и последующего уничтожения скоплений живой силы и техники противника в районе одного из населённых пунктов.

Во время вылета он обнаружил замаскированное артиллерийское орудие противника и незамедлительно передал данные о его местоположении на дежурный пункт управления. Спустя несколько минут по указанным координатам был нанесён точный артиллерийский удар, в результате которого вражеское орудие было уничтожено. Видеосигнал с беспилотного аппарата подтвердил поражение цели.

Благодаря высокой профессиональной подготовке гвардии сержанта Михаила Красильникова боевая задача была успешно выполнена, что позволило штурмовым подразделениям беспрепятственно продвинуться вперёд и закрепиться на выгодных позициях.

https://t.me/rabotaembrat/10780

Младший сержант Марабьян Артур Младший сержант Артур Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевой задачи группа эвакуации, в которую входил Артур, подверглась плотному минометному огню со стороны противника.

Несмотря на это, он первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнем.

Стабилизировав состояние раненых, Марабьян по очереди перенес их к точке эвакуации, откуда они были доставлены в госпиталь. Там им была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Артура Марабьяна были сохранены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/10776

Гвардии сержант Окулов Александр Гвардии сержант Александр Окулов, действуя в составе мобильного экипажа танкоремонтной мастерской, выполнял ремонт и обслуживание вооружения и техники на передовых позициях, а также проверку средств радиоэлектронной борьбы.

Во время работ по восстановлению неисправной техники он обнаружил два приближающихся вражеских беспилотника. Окулов немедленно скомандовал экипажу занять круговую оборону и открыть огонь. В результате беспилотники были уничтожены, что позволило экипажу завершить ремонтные мероприятия.

Благодаря решительным действиям гвардии сержанта Александра Окулова задачи были выполнены, а личный состав и техника без потерь вернулись в тыл.

https://t.me/rabotaembrat/10781

Лейтенант Адамович Артур Лейтенант Артур Адамович проходит военную службу по контракту в должности командира мотострелкового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

На одном из тактических направлений проведения СВО штурмовой взвод под командованием Артура выполнял задачу по закреплению в лесополосе на пути дальнейшего продвижения подразделения.

В ходе выполнения боевой задачи к обозначенной позиции Адамович грамотно распределил стрелков для прикрытия подразделения от вражеских БПЛА, также лично контролировал воздушное пространство. Обнаружив приближающийся fpv-дрон, он своевременно предупредил личный состав и прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил вражескую воздушную цель, исключив нанесение удара по личному составу. Благодаря оперативным и грамотным действиям Адамовича, взвод без потерь занял указанную позицию.

В результате своевременного уничтожения воздушных угроз и грамотного руководства подразделением гвардии лейтенант Артур Адамович исключил потери личного состава, что обеспечило выполнение задачи по зачистке трёх опорных пунктов противника и установлению контроля над ключевыми позициями в установленные сроки с сохранением всей материальной части взвода.

https://t.me/rabotaembrat/10786

Гвардии рядовой Мокров Александр Гвардии рядовой Александр Мокров участвует в специальной военной операции как номер расчёта гаубицы «Д-30». В составе артиллерийского расчёта он обеспечивал поддержку штурмовых подразделений на одном из направлений в Донецкой Народной Республике.

Во время выполнения задачи Мокров заметил приближающуюся группу FPV-дронов противника. Быстро оценив обстановку, он открыл огонь и уничтожил два FPV-дрона и один ретрансляционный БПЛА. После потери ретранслятора ещё пять беспилотников вышли из строя и взорвались на безопасном расстоянии.

Благодаря действиям Александра Мокрова удалось сохранить артиллерийскую установку, личный состав и предотвратить срыв задачи огневой поддержки.

https://t.me/rabotaembrat/10803

Гвардии рядовой Гайнулин Равиль Гвардии рядовой Равиль Гайнулин выполняет задачи специальной военной операции как оператор-гранатомётчик роты огневой поддержки БМПТ.

В составе эвакуационной группы он осуществлял вывоз раненых на транспортном средстве типа «Багги» в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Во время движения по открытому участку машина была атакована FPV-дроном, получила серьёзные повреждения, а один военнослужащий — осколочное ранение.

По приказу командира группа рассредоточилась, готовясь к повторной атаке, а Гайнулин, пользуясь укрытиями, вынес раненого из опасной зоны. В укрытии он оказал первую помощь и остановил кровотечение. После эвакуации пострадавшего Равиль вернулся к машине, помог восстановить её и продолжил эвакуацию раненых штурмовиков с линии соприкосновения.

Благодаря его решительности и внимательности задача была выполнена, а группа избежала дополнительных потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10804

Младший сержант Зазуля Владимир Младший сержант Владимир Зазуля проходит военную службу по контракту в должности заместителя командира взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

В ходе штурма населенного пункта подконтрольного противнику на одном из тактических направлений СВО один из сослуживцев Зазули наступил на вражескую мину и получил тяжёлое ранение, оказавшись не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огневым воздействием вражеских БПЛА.

Несмотря на опасность для собственной жизни, Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненого товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя.

Благодаря решительным действиям гвардии младшего сержанта Владимира Зазули удалось сохранить боеспособность подразделения и исключить потери среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10787

Младший лейтенант Артемьев Андрей Подразделение под руководством младшего лейтенанта Андрея Артемьева проводило штурмовую операцию по захвату укрепленного опорного пункта противника.

В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Во время штурма Андрей грамотно организовал наступление, вынудив противника вскрыть свое местоположение, что позволило нанести ему огневое поражение. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укрепленную линию обороны противника и выполнить поставленную задачу.

Смелость и отвага офицера позволили захватить опорный пункт противника, не допустив потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10790

Младший сержант Ширяев Михаил На одном из тактических направлений младший сержант Михаил Ширяев выполнял задачу по овладению опорным пунктом противника в составе штурмовой группы.

В условиях плохой видимости Михаил обнаружил скрытую позицию пулеметного расчета противника, скорректировал огонь гранатометчика и скрытно выдвинулся к опорному пункту. После огневого воздействия гранатометчика Ширяев стремительно приблизился к объекту, воспользовавшись внезапностью и огнем из стрелкового оружия уничтожил до пяти боевиков ВСУ.

Благодаря умелым действиям Михаила Ширяева противнику было нанесено огневое поражение, что создало благоприятные условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10791

Рядовой Климов Владимир Действуя в составе штурмовой группы, рядовой Владимир Климов выполнял боевую задачу по захвату и удержанию опорного пункта противника.

Во время передвижения Владимир заметил приближение двух вражеских ударных дронов. Точным огнем из личного стрелкового оружия он уничтожил оба беспилотника, предотвратив потери среди личного состава и обеспечив успешное продвижение подразделения к позиции.

При штурме вражеского опорного пункта российские военнослужащие оказались под интенсивным огнём со стороны врага. Климов уничтожил нескольких военнослужащих противника, что позволило группе продвинуться вперед.

Благодаря слаженным действиям группы и личному мужеству рядового Владимира Климова была успешно выполнена боевая задача по овладению и удержанию опорного пункта противника.

https://t.me/rabotaembrat/10796

Рядовой Соловьёв Данила Рядовой Данила Соловьёв выполнял задачу по обороне российских позиций на важном тактическом направлении линии боевого соприкосновения.

Проводя визуальную разведку в вверенном секторе наблюдения, Данила обнаружил приближение вражеского вертолёта.

Не теряя ни секунды, Соловьёв доложил командованию о приближении противника с воздуха. Определив азимут и дальность цели, передал данные на пункт управления авиацией.

Поднятые по тревоге российские истребители обнаружив и классифицировав неопознанную цель, как вражеский вертолет, открыли огонь и уничтожили его, не позволив выйти на рубеж атаки.

Благодаря бдительности и своевременным действиям рядового Данилы Соловьёва российским лётчикам удалось уничтожить вертолёт ВСУ на подлете к российским позициям, предотвратив потери личного состава и техники.

https://t.me/rabotaembrat/10799

Гвардии рядовой Политаров Валерий Гвардии рядовой Валерий Политаров, несмотря на угрозу со стороны противника, доставил штурмовую группу к линии боевого соприкосновения и обеспечил выполнение поставленной задачи.

Валерий – водитель 55-й отдельной гвардейской ордена Кутузова мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр». Управляя багги в составе штурмовой группы, он выдвинулся к рубежу, где предстояло брать укреплённый опорный пункт ВСУ. Дорога к цели была заминирована, украинские боевики вели плотный артиллерийский огонь, работали ударные FPV-дроны. Несмотря на повреждения машины, Политаров продолжал удерживать управление, а когда колёса окончательно встали, бойцы спешились и вступили в бой.

За мужество и самоотверженные действия при выполнении боевой задачи водитель удостоен медали «За отвагу». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/59013

Доброволец Котюрин Алексей Наш герой – Алексей Котюрин, позывной – "Кедр". Офицер, доброволец, настоящий русский воин.

В мирной жизни Алексей – фрезеровщик ЧПУ. Но долго оставаться в тылу он не смог. Уже в 2017-м впервые ушёл на фронт защищать Донбасс. Как настоящий русский патриот, решивший доказать свои идеи делом. Служил в самом известном "музыкальном" коллективе. Прошёл путь от тяжёлого пулемётчика до начальника связи.

С 2022 года – на СВО. Воевал в Изюме в должности замкомвзвода. С мая 2023 года – в бригаде Союза добровольцев Донбасса "Святой Георгий". Вырос до начальника артиллерии бригады. Заслуженных наград за годы войны у "Кедра" уже немало, включая стальной Цареградский крест.

Как настоящий русский офицер и доброволец, Алексей прекрасно понимает геополитический смысл нашей войны. Так, по его словам:

Мы ведём бой не только с Украиной, а с США и всей Европой. Пока у нас есть необходимые для врагов ресурсы, они будут пытаться отобрать их любыми способами.

Благодаря таким бойцам, как "Кедр", за ресурсы и суверенитет Великой России можно оставаться спокойными. Они навсегда останутся русскими.

https://t.me/kvmalofeev/3963 «Наши цели – это всё», – говорит старшина роты гвардии прапорщик Евгений Хван, подразумевая, что танк может работать и по живой силе, и по технике, и по укрепам врага. А особенно такая отличная машина, как Т-80БВМ.

Евгений удостоен медали «За отвагу» за выполнение боевых задач. В этом сюжете он рассказывает о своей боевой работе. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1841 Гвардии лейтенант Михаил Коляскин до прихода в Армию России сменил несколько специальностей. Был поваром. Работал, в том числе, на Олимпиаде-2014. Был и мастером строительно-монтажных работ. Но с 2023 года он служит в расчете разведывательного БПЛА «Орлан-10», работу свою любит и гордится ею!

Михаил уже удостоен медали «За отвагу». А еще за время службы он нашел свою вторую половинку. Об этом он рассказывает в нашем сюжете. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1844 «Свою боевую машину мы называем "Ласточкой". Относимся к машинам как к своим девушкам, женам: с добротой, с любовью. Они нас за это не подводят».

Гвардии старший лейтенант Алексей Быстров — командир взвода реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Артиллеристы сейчас действуют в районе Красноармейска (Покровска), добивая живую силу ВСУ. На этих кадрах расчет работает по укронацистам, окопавшимся в населённом пункте Гришино. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1846 «Я такое, наверное, только в фильмах видел — те задачи, что мы там выполняли», — вспоминает участник СВО Сергей Веремеенко. Он служит в Армии России с 2019 года. Сперва пошел на срочку, затем подписал контракт, участвовал в Сирийской операции. А 24 февраля 2022 года вместе с боевыми товарищами отправился в зону СВО.

Каждый день за лентой приносил новый опыт, новые тактики, новые задачи. В том числе, конечно, сложные и опасные для жизни. Тем не менее, Сергей признается, что никогда в жизни не жалел, что пошел на контракт. Сейчас он учится в МВОКУ, чтобы стать офицером, расти в карьере и быть для подчиненных надежным, уверенным командиром. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1847 Командир мотострелковой роты 506-го мотострелкового полка Дмитрий Мишин идет по Красноармейску. Операцию по освобождению этого города российские войска начали еще летом: «Жарко было, асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом», — рассказывает Дмитрий о том, как бойцы малыми группами скрытно подходили к городу, чтобы не видела вражеская разведка. А с началом осени очень помог туман, под покровом которого удалось завести больше сил и технику.

Благодаря слаженным действиям штурмовиков из разных подразделений и грамотному управлению командования гарнизон ВСУ в Красноармейске был разбит. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1848 «В будущем, мы надеемся, люди не будут воевать». Командир взвода наземных робототехнических комплексов с позывным «Арбат» показывает, какая беспилотная техника сейчас работает на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

На этом видео — применение НРТК «Лягушка» с взрывным устройством и НРТК «Курьер» с автоматическим гранатометом АГС-17, с помощью которых забайкальские десантники поражают живую силу и укрепления противника, минимизируя риски для своего личного состава. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1855 Военнослужащие группы медицинской эвакуации мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

О работе эвакуационных групп рассказал врач медицинского пункта Олег Семенько. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/58967 Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка взаимодействовали с подразделениями 2-й армии на протяжении всего штурма.

«30-я бригада. Не секрет уже, они же первые вошли в Красноармейск. Они начали биться там, и внимание, соответственно, было на тот край. Мы зашли через другой край с 506-м батальоном, командир «Урал». Вот мы с ним работали вместе, он подсказывал маршруты, как он уже зашел. Потом я делился с ним маршрутами, "птичками" друг другу помогали, артиллерией. Если противник где-то появлялся, который спрятался, мы друг другу информацию передавали. И в целом вот так шли, взаимодействие было плотное», – рассказал Владимир.

Командир штурмового отряда также отметил, как они добывали информацию у пленных о передвижениях противника:

«Шло около шести бойцов, на удаленности зачищали уже за Красноармейском. А мы обошли их позиции и шли по лесополке. И тут наткнулись на FPV-шников противника, они даже не ожидали, вышли покурить, а тут мои солдаты подошли. Потом начали узнавать маршруты, где кто уходит. На этих данных 1-й батальон хорошо отработал тоже, «Сокол». Пленных брали, сращивали информацию и перекрывали им пути. Начали ловить их. Маршруты узнавали. Группы исчезали, они же не понимают, а мы рации их слушаем».

https://t.me/mod_russia/59138

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Георгий Седов (Позывной Жора) 17 я группа ВУЦ Погиб в марте 2025 года. 17-ая группа ВУЦ-это порядковый номер учебной группы курсов НВП в Нижнем Новгороде. https://t.me/dnevnik_shturmovika/4807 Военнослужащий Кузовков Владимир Кузовков Владимир Владимирович, строитель, погибший 12.08.2025 в ходе Специальной военной операции.

Ему было 45 лет. Родом из города Кашин Тверской области, где окончил среднюю школу № 3, затем профессиональный лицей № 3 по специальности «тракторист‑машинист широкого профиля». Значительную часть жизни он отработал на заводе электротехнического оборудования (завод Электроаппаратуры), после чего сменил профессию и стал строителем. https://t.me/geroisvorf/3245 Военнослужащий Тойдонов Виктор Тойдонов Виктор Михайлович, наводчик штурмовой роты мотострелкового батальона, родился 06.08.2025, вырос в селе Паспарта Улаганского района Республики Алтай. После окончания местной школы и срочной службы во Внутренних войсках, он вернулся на малую родину, где продолжал жить и работать. С юности Виктор занимался греко‑римской борьбой и волейболом, неоднократно становился призёром районных и региональных соревнований.

В мае 2025 года он заключил контракт с Министерством обороны и добровольно отправился на специальную военную операцию. 6 августа 2025 года Виктор героически погиб в районе населённого пункта Новолюбовка. https://t.me/geroisvorf/3216 Гвардии старший лейтенант Лойтаренко Дмитрий Лойтаренко Дмитрий Игоревич

г. Хабаровск Дмитрий Игоревич Лойтаренко родился в поселке Ольховатка Воронежской области 23 августа 1995 года. Среднее образование получил в Базовской средней школе. С восьмилетнего возраста Дмитрий занимался спортом, посещал секцию восточных единоборств. Неоднократно он становится победителем и призёром спортивных состязаний среди юношей. С детства Дмитрий мечтал стать военным. В 2013 году он поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантной командное училище имени генерала армии Василия Маргелова. По окончании военного училища он получил звание «гвардии лейтенант».

Во время прохождения обучения в 2016 году он участвовал в военном параде, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходил на Красной Площади в Москве. Для прохождения дальнейшей службы Дмитрия Лойтаренко направили в Хабаровский край. В октябре 2018 года офицеру вручили медаль за участие в маневрах войск (сил) «Восток-2018». В 2020 году гвардии старший лейтенант Дмитрий Лойтаренко участвовал в военном параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в Хабаровске: Дмитрий был в составе знаменной группы войсковой части. Во время спецоперации на территориях Украины, ДНР и ЛНР гвардии старший лейтенант был командиром группы спецназначения. Он погиб 16 марта 2022 года в Киевской области:его группа попала под минометный обстрел противника.

Указом президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество и героизм офицера наградили «орденом Мужества» (посмертно). Имя Дмитрия Лойтаренко внесено в Книгу Памяти выпускников РГВВДКУ, погибших в ходе СВО. https://герои-сво.рф/geroi/lojtarenko-dmitrij-igorevich/ Военнослужащий Мухамадьяров Рустам Мухамадьяров Рустам, житель рабочего посёлка Муромцево Омской области, героически погиб в зоне проведения Специальной военной операции. Он родился 22 августа 1999 года и ещё в молодом возрасте проявил себя как инициативный и трудолюбивый человек. С 2022 года Рустам занимался предпринимательской деятельностью, специализируясь на распиловке, строгании и производстве древесины. Его бизнес был сосредоточен в Муромцевском районе Омской области. Однако в июле 2023 года он решил оставить предпринимательскую деятельность, чтобы сосредоточиться на службе. https://герои-сво.рф/geroi/muhamadyarov-rustam/ Старший сержант Гордеев Сергей Штурмовик

село Нижнее Санчелеево, Самарская область Сергей Николаевич Гордеев родился 22 августа 1974 года в городе Ужур Красноярского края. С 10 апреля 2023 по 8 августа 2023 состоял в ЧВК «Ливадия» выполнял боевые задачи в Херсонском направлении добровольцем, командую подразделением. Награждён медалью «За мужество и доблесть» С 26 февраля 2024 выполнял задание в ходе военной специальной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР по контракту. Являлся старшиной подразделения. Сергей Николаевич погиб при выполнении задачи в ходе специальной военной операции 8 марта 2024 при исполнении воинского долга в звании старшины близ с.Бердечи. Награжден орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/gordeev-sergej-nikolaevich/ Гвардии сержант Метреев Боронбой Метреев Боронбой Олегович специалист по молодёжной политике и общественный деятель, родился и вырос в селе Чаган‑Узун Кош‑Агачского района Республики Алтай. Окончив школу и сельскохозяйственный колледж по спецальности «охотовед», он продолжил службу после срочной службы в Южно‑Сахалинске, став контрактником и ветераном боевых действий. С 2016 по 2023 год Боронбой трудился специалистом по молодёжной политике в селах Апшуяхта и Чаган‑Узун, избирался депутатом сельского поселения. Учредил ежегодную именную премию для активистов сельской школы и активно спонсировал местные мероприятия. С марта 2023 года он участвовал в специальной военной операции на Украине.

За мужество и самоотверженность был награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе», а также медалями «Участник контртеррористической операции на Кавказе» и «За отвагу». 21 октября 2024 года, получив травмы во время выполнения боевой задачи в районе населённого пункта Сокол в ДНР, гвардии сержант Метреев геройски погиб. https://t.me/geroisvorf/3215 Гвардии рядовой Болошин Антон Болошин Антон Валерьевич родился 28 апреля 2003 года в городе Северобайкальске. В раннем детстве, после трагической гибели отца и старшего брата, переехал с мамой и сестрой в село Кабанск Кабанского района Республики Бурятия, где вырос активным, спортивным и отзывчивым молодым человеком. С детства Антон проявлял силу характера и чувство справедливости. Он увлекался вольной борьбой, самбо и дзюдо, неоднократно становился призёром соревнований и победителем в своей весовой категории на уровне Республики Бурятия. По окончании школы он поступил в филиал Сибирского государственного университета водного транспорта, в Усть‑Кутский институт водного транспорта на специальность судоводителя. В декабре 2023 года Антона призвали в Вооружённые силы Российской Федерации. Он проходил службу в Комсомольске-на-Амуре, а в феврале 2024 года добровольно заключил контракт. С мая 2024 года участвовал в специальной военной операции на Курском направлении; после ранения в сентябре и лечения в Москве он вернулся в часть. С января 2025 года сражался на Донецком направлении. 27 февраля 2025 года, выполняя боевую задачу в районе села Константинополь Волновахского района Донецкой Народной Республики, Антон геройски погиб. https://t.me/geroisvorf/3214 Военнослужащий Юнчаков Илья Юнчаков Илья Семёнович, военнослужащий по контракту, родился и вырос в селе Улаган Республики Алтай, где окончил местную школу. Вступил в контракт с Министерством обороны Российской Федерации 1 ноября 2023 года. В течение 2024 года Илья получил ранение и проходил лечение в военном госпитале, после чего вернулся домой в отпуск. С 12 марта 2025 года он вновь находился на боевом дежурстве в рамках специальной военной операции. 30 апреля 2025 года Илья погиб, выполняя боевое задание в населенном пункте Андреевка Донецкой Народной Республики. У него остались несовершеннолетние сын и дочь. https://t.me/geroisvorf/3219 Ефрейтор Малов Николай Николай Малов из Ростовской области погиб 22.08.2024 в ходе выполнения боевой задачи в рамках Специальной военной операции. Николай, житель поселка Конармейский, Ростовская область, был добровольцем, отправившимся на фронт, где принимал активное участие в боевых действиях. У Николая остались жена и дочь. https://герои-сво.рф/geroi/malov-nikolaj/ Доброволец Комаров Антон 02.12.2024 года, при выполнении боевого задания пал смертью Храбрых Боец Добровольческого Отряда БАРС-11 с позывным АНГЕЛ Комаров Антон Юрьевич 26.04.2000 г.р. https://t.me/poisk_report/6634 Доброволец Буш Константин рабочий посёлок Большеречье, Омская область Родился 26.08.1998 Константин Буш из Большеречья, погиб в ходе специальной военной операции. На момент смерти ему было 26 лет. Вопреки сложному прошлому, включая судимости и оценку поведения от местной полиции и администрации, его друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого и доброго человека. https://герои-сво.рф/geroi/bush-konstantin/ Рядовой Кец Леонид Кец Леонид Алексеевич Разведчик

деревня Лебедевка, Ульяновская область 27.11.1990 - 24.08.2024 Леонид сражался мужественно и даже когда он был ранен в руку, не оставил своих товарищей и продолжил сражаться с ними. Погиб в ДНР н.п. Николаевка от артиллерийского снаряда. Награжден орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/kec-leonid-alekseevich/ Рядовой Кононыхин Евгений Кононыхин Евгений Грязи, Липецкая область 09.07.1989 - 22.08.2023 Награждён Орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/kononyhin-evgenij/ Военнослужащий Аймурзин Дмитрий Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ 26.08.2023 года героически погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО друг, любящий отец, брат, сын и коллега

Аймурзин Дмитрий Петрович. https://герои-сво.рф/geroi/ajmurzin-dmitrij/ Ефрейтор Пошукай Евгений Пошукай Евгений Алексеевич