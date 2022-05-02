Самарский металлургический завод забирают у американцев

АО «Арконик СМЗ» (Самарский металлургический завод) — крупное предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов. Построен аж в 1951 году. На заводе работают более трех тысяч человек. Предприятие выпускает широкий ассортимент алюминиевой продукции для космической, авиационной, судостроительной, автомобильной промышленности и транспортного машиностроения. В общем — стратегическое предприятие.
В 1998 завод приобрел Олег Дерипаска. Что не удивительно как бы. А в 2005 уступил его штатовскому концерну Alcoa. Он восьмой в мире по производству алюминия. С той поры завод называется АО «Алкоа СМЗ». А как юридическое лицо — АО «Арконик СМЗ».
Всё было хорошо, но счастья много не бывает. Наш Регулятор установил, что контроль над заводом тихо-незаметно перешел к фонду Elliott.
Владелец фонда — Пол Сингер. Активы — свыше 40 ярдов. Деятельность — приобретение долгов и облигаций проблемных компаний и даже стран. Дабы затем удачно «переуступить» по частям.
Оный переход пришел в секрете, без согласования с антимонопольной службой. Логика простая — наш Регулятор не допустил бы такое. То есть завод хотели элементарно разобрать на кусочки. Узнав об этом, наши подали иск в суд. Суть проста:
Лишить Эллиотт незаконно полученного контроля над заводом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.
А для начала — лишить права голоса в Совете директоров. Дабы не могли они сей завод куда-то «скинуть». Данное ходатайство суд удовлетворил. А заседание по вопросу собственности скоро будет. И какое решение там вынесут — вообще без вариантов.
В череде санкций, которые стремительным домкратом рушатся на нас изо дня в день, особенно поражает то, что Владимир Путин удачно назвал "отменой культуры". Ну, в самом деле, "Щелкунчика...
Эти твари такими методами многие наши успешные предприятия уничтожили. Схем разных много как банкротить и потом распродавать - главное - уничтожить производство. Иногда тупо даже просто выкупают либо контрольный пакет втихаря у миноритариев скупают и как только набрали необходимый процент акций, сразу начинают действовать и ломают предприятие. Новость хорошая. А Дерипаска тот еще деятель - недавно выступил с речью итогом которой прозвучало: "...и не надо никаких там государственных национализаций и прочей подобной лабуды.." (смысл тот же слова могут чуток отличаться в оригинале) чует что в любой момент оттащить его от привычной кормушки могут и тогда его привычной жизни конец. Такие люди в подобных ситуациях и госпереворот могут при необходимости профинансировать. Нашему президенту не следует терять бдительность в отношении таких персон.