Самарский металлургический завод забирают у американцев

АО «Арконик СМЗ» (Самарский металлургический завод) — крупное предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов. Построен аж в 1951 году. На заводе работают более трех тысяч человек. Предприятие выпускает широкий ассортимент алюминиевой продукции для космической, авиационной, судостроительной, автомобильной промышленности и транспортного машиностроения. В общем — стратегическое предприятие.

В 1998 завод приобрел Олег Дерипаска. Что не удивительно как бы. А в 2005 уступил его штатовскому концерну Alcoa. Он восьмой в мире по производству алюминия. С той поры завод называется АО «Алкоа СМЗ». А как юридическое лицо — АО «Арконик СМЗ».

Всё было хорошо, но счастья много не бывает. Наш Регулятор установил, что контроль над заводом тихо-незаметно перешел к фонду Elliott.

Владелец фонда — Пол Сингер. Активы — свыше 40 ярдов. Деятельность — приобретение долгов и облигаций проблемных компаний и даже стран. Дабы затем удачно «переуступить» по частям.

Оный переход пришел в секрете, без согласования с антимонопольной службой. Логика простая — наш Регулятор не допустил бы такое. То есть завод хотели элементарно разобрать на кусочки. Узнав об этом, наши подали иск в суд. Суть проста:

Лишить Эллиотт незаконно полученного контроля над заводом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

А для начала — лишить права голоса в Совете директоров. Дабы не могли они сей завод куда-то «скинуть». Данное ходатайство суд удовлетворил. А заседание по вопросу собственности скоро будет. И какое решение там вынесут — вообще без вариантов.