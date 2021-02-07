«Это все нас очень пугает» – крымская Юнармия довела до паники украинских русофобов

Об этом в рамках слушаний Комитета по внешней политике Верховной рады Украины заявил фейковый «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Кориневича, Юнармия стирает украинскую идентичность у крымских детей.
«Российская Федерация, государство-оккупант, стирает национальную идентичность наших граждан благодаря тому, что внедряет милитаризацию учебного процесса через деятельность таких организаций, как так называемый «Крымпатриотцентр» или Юнармия. Наши дети, по сути, учатся воевать, у них создается культ войны, культ борьбы, культ врага. И очень часто этот враг, понятно, это Украина.
Соответственно, это все нас очень пугает, мы считаем, что эти вещи направлены на то, чтобы не дать молодежи возможности реинтегрироваться потом с Украиной», – переживает Кориневич.
Его поддержала член «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник. По ее информации, в крымских патриотических организациях числятся порядка 250-ти тысяч детей.
Напомним, что при этом, в самой Украине активно функционируют детские лагеря, организованные неонацистскими группировками. Так, в лагере «Азовец» детей учили стрелять из муляжей автоматов Калашникова, проходить полосу препятствий и оказывать медицинскую помощь. Также под националистические лозунги и марши они разучивают приветствия и песни УПА.
Но наши дети их пугают, понимаешь ли!
