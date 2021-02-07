«Это все нас очень пугает» – крымская Юнармия довела до паники украинских русофобов

Российские молодежные патриотические организации пугают украинскую власть, потому что учат детей в Крыму «воевать и ненавидеть Украину».

Об этом в рамках слушаний Комитета по внешней политике Верховной рады Украины заявил фейковый «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Кориневича, Юнармия стирает украинскую идентичность у крымских детей.

«Российская Федерация, государство-оккупант, стирает национальную идентичность наших граждан благодаря тому, что внедряет милитаризацию учебного процесса через деятельность таких организаций, как так называемый «Крымпатриотцентр» или Юнармия. Наши дети, по сути, учатся воевать, у них создается культ войны, культ борьбы, культ врага. И очень часто этот враг, понятно, это Украина.

Соответственно, это все нас очень пугает, мы считаем, что эти вещи направлены на то, чтобы не дать молодежи возможности реинтегрироваться потом с Украиной», – переживает Кориневич.

Его поддержала член «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник. По ее информации, в крымских патриотических организациях числятся порядка 250-ти тысяч детей.

«Упоминалась проблема милитаризации детей – это вообще стратегический вопрос для Украины, искать пути, как защитить и забрать детей из тех ужасных условий. Если говорить о цифрах, то речь идет сейчас как минимум про 200 тысяч на территории Автономной республики Крым и 40 тысяч как минимум в Севастополе детей, которые ежедневно сталкиваются с милитаризованной системой, которая направлена на то, чтобы уничтожить их украинскую идентичность и чтобы в дальнейшем все эти дети пошли в российскую армию», – тревожится русофобка.

Напомним, что при этом, в самой Украине активно функционируют детские лагеря, организованные неонацистскими группировками. Так, в лагере «Азовец» детей учили стрелять из муляжей автоматов Калашникова, проходить полосу препятствий и оказывать медицинскую помощь. Также под националистические лозунги и марши они разучивают приветствия и песни УПА.