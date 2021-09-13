Прянички "Запада-2021" - Кто готовит переворот 2.0 для Белоруссии и для чего Батьке ЗРС С-400



Сейчас в Белоруссии и России на ряде полигонов (девяти в России и пяти в Белоруссии) проходят массовые военные учения «Запад-2021», в которых принимает участие около 200 тысяч военнослужащих Союзного Государства. В рамках учений один из таких полигонов, Обуз-Лесновский, посетил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Прямо там, на полигоне, Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений: о визите Путина, о появлении новых угроз для Союзного Государства, об обострении ситуации на западной границе и о закупках российских вооружений:

«Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов […] они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты – несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками».

Что стоит за словами Лукашенко, насколько они обоснованы и зачем Белоруссии новые системы ПВО мы и попытаемся сегодня разобраться.

Но начнём мы с констатации, что реальная интеграция в рамках Союзного Государства наконец начата. 28 дорожных карт согласованы и до конца текущего года будут подписаны, ратифицированы и имплементированы (то есть запущены в реализацию). Это только диванные демагоги думают, что интеграция – это просто. На самом деле это сложный и продолжительный процесс, начинающийся с унификации законодательства и стандартов и заканчивающийся встраиванием различных предприятий в общие производственные цепочки (с учётом того, что некоторые предприятия в РФ и РБ прямо конкурируют между собой).

Так называемая «многовекторность» Лукашенко закончилась, потому что западного вектора больше не существует. Александр Григорьевич заявил, что «пока Евросоюз не снимет свои нелепые санкции, разговаривать с ними не о чем». А ЕС, между тем, готовит пятый пакет санкций против Белоруссии. То есть обе стороны демонстрируют, что примирение невозможно. И даже если бы Лукашенко хотел снова попытаться играть в эти игры с маневрированием, то для этого у него уже банально больше нет такой возможности.

Слова Лукашенко о новых угрозах на западной границе также не лишены смысла. Польша и Прибалтика всё больше превращаются в failed state, не способные нормально существовать без европейских дотаций. Во многом их упадок как раз и продиктован их русофобией – в частности, потерей доходов от транзита по железным дорогам и через порты.

Как иллюстрация упадка прибалтийских лимитрофов, 6 сентября прошла новость о том, что Латвийская Железная Дорога (ЛЖД) продала с аукциона 600 списанных вагонов. Это уже третья такая распродажа в этом году, а финансовые показатели компании фиксируют падение оборота в 2020 году на 36% и чистый убыток в 3,3 миллиона евро. В других отраслях местной экономики картина не лучше.

В Польше ситуация не намного лучше. Туда из Великобритании после Брекзита вернулось более миллиона человек, которые раньше работали там водителями и сантехниками, соответственно безработица выросла, а валютные поступления от польских гастарбайтеров в других странах существенно сократились. Кроме того, в Польше раскол между консерваторами и сторонниками так называемых «европейских ценностей», а польское руководство постоянно конфликтует с Германией в рамках ЕС.

И чем хуже дела в Польше и Прибатлике, тем сильнее необходимость у их неадекватных правительств в отвлечении внимания от внутренних проблем с помощью «российской угрозы». Рассказы о «Путин нападёт» в местных СМИ звучат всё чаще, а на днях в одной из местных столиц проходили мини-учения, где героические солдаты хуторской армии отражали российское вторжение, пугая громкой стрельбой мамочек с маленькими детьми.

Упадок экономики, запустение, безработица и депопуляция? Смотрите, российская угроза!

Более того, и польское, и литовское руководство испытывают фантомные имперские боли по былому величию, и поэтому не особо скрывают своих территориальных претензий не только на белорусские земли, но и периодически рассказывают о том, что «Смоленск входил в ВКЛ». То, что данные амбиции не соответствуют ни их более чем скромному экономическому потенциалу, ни тем более их военно-политическим возможностям, их не заботит.

Некоторые даже втайне надеются, что Россия нападёт, оккупирует и будет вкладываться в восстановление местных экономик. Другие тем временем не прекращают попыток расшатать ситуацию в Белоруссии, чтобы на майданной волне привести к власти своих марионеток. Они проталкивают в Европарламенте новые санкции против Белоруссии, спонсируют местных «змагаров», продолжают носиться с «каклеткой» Тихановской.

И таким ничего не стоит, например, попытаться устроить теракт на Белорусской АЭС. Как вариант – с атакой группы беспилотников. Именно для таких случаев в протоколах безопасности АЭС и предусмотрено наличие современных ПВО – ТОР-2М и С-400.

Поэтому как проведение совместных учений, так и закупки современных российских вооружений – это адекватный ответ на угрозу от неадекватных западных соседей.

Александр Роджерс

https://life.ru/p/1435066