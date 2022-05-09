В помощь Лаврову. Адольф Гитлер по паспорту – действительно еврей

Тут Израиль на днях потребовали извинения со стороны Лаврова, якобы за ложь, о происхождениии Гитлера! Уж лучше историю изучите, а потом что-то требуйте! А заодно задайтесь вопросом: как среди вашего "святого" племени вырастает такое паскудство как порошенки, коломойские и зеленские. Или они тоже не евреи? А не пора ли, "господа хорошие", признать что "рожа крива", а не зеркало искажает?При этом поясню, что никакого отношения к антисемитизму и к огульному обвинению евреев вообще, сей материал отношения не имеет. Тем евреям, что в рядах РККА положили свои жизни за общую победу, – отдельный поклон, и прошу не путать евреев «тех», о ком тут речь, и евреев «иных», которые действительно страдали от нацизма и героически боролись с ним. А теперь факты.

В истории существуют события о которых не принято говорить, либо о них умышленно умалчивается, а на поверхность лишь всплывают незначительные и логически не связанные между собой события. Одним из таких моментов в истории являются события времен Второй мировой войны, а точнее эпизод истории о том, почему Швейцария во время войны соблюдала нейтралитет. В современной литературе лишь вскользь об этом упоминается. Но почему? Страна в которой сосредоточены мировые финансы, хранящиеся в банках,страна которая должна была привлекать Адольфа Гитлера, как лакомый и желанный кусок пирога, осталась в стороне? А между тем Гитлер захватил всю Европу, "вдруг" не обратил никакого внимания на Швейцарию, а двинулся дальше на Восток? А между СССР и Германией вообще был подписан «Пакт о ненападении» и это Гитлера совсем не остановило? Где же ответы, почему мы так мало об этом знаем? В истории существуют события о которых не принято говорить, либо о них умышленно умалчивается, а на поверхность лишь всплывают незначительные и логически не связанные между собой события. Одним из таких моментов в истории являются события времен Второй мировой войны, а точнее эпизод истории о том, почему Швейцария во время войны соблюдала нейтралитет. В современной литературе лишь вскользь об этом упоминается. Но почему? Страна в которой сосредоточены мировые финансы, хранящиеся в банках,страна которая должна была привлекать Адольфа Гитлера, как лакомый и желанный кусок пирога, осталась в стороне?А между тем Гитлер захватил всю Европу, "вдруг" не обратил никакого внимания на Швейцарию, а двинулся дальше на Восток?А между СССР и Германией вообще был подписан «Пакт о ненападении» и это Гитлера совсем не остановило? Где же ответы, почему мы так мало об этом знаем?

Как сообщили информагентства и газеты в феврале 2002 года, Адольф Гитлер по паспорту – еврей. Этот паспорт, проштампованный в Вене в 1941 году, отыскался среди рассекреченных (внимание!!!) британских документов времен Второй мировой войны. Паспорт хранился в архиве спецподразделения британской разведки, которое руководило шпионажем и операциями по саботажу в оккупированных нацистами европейских странах. Паспорт впервые обнародовали 8 февраля 2002 года в Лондоне. На обложке паспорта стоит печать, удостоверяющая, что Гитлер – еврей. В паспорте есть фотография Гитлера, а также его подпись и визовый штамп, разрешавший ему поселиться в Палестине. [Многие пытаются выставить паспорт как подделку.] Происхождение – еврейское. В свидетельстве о рождении Алоиса Гитлера (отца Адольфа) его мать, Мария Шиклгрубер, оставила имя отца незаполненным, поэтому он долгое время считался незаконнорожденным. Мария на эту тему никогда не распространялась и никому не рассказывала. Есть данные, что Алоис родился у Марии от кого-то из дома Ротшильдов. «Гитлер — еврей по матери. Геринг, Геббельс — евреи». [читайте источник: «Война по законам подлости», И. «Православная инициатива», 1999, с. 116.]

Адольф Гитлер был евреем. Никто ни разу не опроверг, вместо этого выбрана другая тактика- замалчивание, имеющихся бесспорных доказательств еврейского происхождения Адольфа Гитлера Шикльгрубера (Alois Schicklgruber), из семени которого появился на свет этот тиран, был незаконнорожденным сыном Марии Анны Шикльгрубер, чью фамилию носил. Уже среди её предков оказалось несколько евреев. Биограф Гитлера, Конрад Хайден, в 1936 году указал в их числе на Йогана Соломона, а также на нескольких евреев по фамилии Гитлер, которые проживали в той самой местности, в лесной глуши, откуда она (мать Гитлера) происходила. После того, как Гитлер аннексировал Австрию, по его приказу еврейские кладбища с надгробиями его предков, архивные записи и прочие указания на его еврейское происхождение методично и старательно уничтожили. Мария Анна забеременела, будучи прислугой в доме Соломона Майера Ротшильда. Стареющий Соломон Майер был помешан на молодых неискушенных «мэдхен», и не пропускал ни одной юбки, оказывавшейся в пределах досягаемости. Мария Анна вышла замуж за Иогана Георга Хидлера — чешского еврея. Род Хидлеров прослеживается с 15 века. Некогда это были богатые евреи, владевшие серебряными рудниками. Позже Алоис свою материнскую фамилию сменил на еврейскую фамилию Хидлер или Гитлер — в таком написании — широко распространённую в Австрии еврейской фамилии. Немецкие исследователи Масер, Кардель и другие приводят слова самого Гитлера и многочисленные свидетельства того, что Алоис являлся сыном еврея Франкенбергера, который на протяжении многих лет оплачивал Марии Шикльгрубер содержание сына. Возможно, Франкенбергер — подставное лицо, через которое деньги шли от Ротшильда. В любом случае, это очень важное свидетельство того, что всё, что связано с Гитлером, обязательно приведёт к “еще одному, и к еще одному” еврею. Адольф Гитлер родился и воспитывался в еврейской семье, в еврейской среде, одевался, как еврей, был похож на еврея, вращался среди евреев, дружил с евреями и был ими поддержан на первых порах, и своё политическое образование (по собственному его же признанию) получил, изучая, наблюдая и критикуя тактику евреев-сионистов. Голосовали за Гитлера массы евреев, и из-за границы его поддерживали поначалу еврейские круги и близкая к ним британская аристократия.

Всю войну владельцами гитлеровских газет оставались Ротшильды!

А ротшильдовско-рокфеллеровский химический гигант «Фабен» являлся позвоночником гитлеровской экономики, которая была настояна на капиталах крупнейших еврейских и немецко-еврейских финансистов (Круппы, Рокфеллеры, Варбурги, Ротшильды — среди них), как и военно-политическая мощь фашистской Германии. И это совсем не секрет.

В своём блестящем исследовании Хеннеке Кардель пишет о множестве австрийских евреев (таких, как сам Гитлер), которые собираются в узком кругу за пивом, надевая нацистские ордена со свастикой и обсуждая свои военные преступления, совершённые в рядах Вермахта. Нет сомнения в том, что среди них немало обладателей израильского гражданства. Кардель подчеркивает, что нацистские преступники еврейского происхождения не только не понесли наказания, но и продолжали совершать преступления нон-стоп: уже в рядах израильской армии. Он ссылается на книгу немецкого автора еврейского происхождения, Дитриха Брондера, (Dietrich Bronder, «Before Hitler Came»), который подводит итог, сравнимый с общеизвестным фактом о 99 процентах евреев в составе первого советского правительства и о подавляющем еврейском большинстве в ЧК и в институте комиссаров.

Евреем или еврем-полукровкой был Рейхсканцлер Адольф Гитлер. И Рейхсминистр Рудольф Гесс. И Рейхсмаршал Герман Геринг, все три жены которого были «чистокровными» еврейками. И федеральный председатель нацистской партии Грегор Страссер. Глава СС Рейнхард Гейдрих, доктор Йосеф Геббельс, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Генрих Гиммлер, Рейхсминистр фон Риббентроп, фон Кёделль, Йордан и Вильгельм Хюбе, Эрих фон дем Бах-Зелинский, Адольф Эйхман. Этот список можно продолжать и продолжать. Помнится, небезызвестный Герман Вильгельм Геринг как-то в ответ на сообщение СД о еврейском происхождении Эрхарда Мильха заявил: «В своём штабе я сам решаю, кто еврей, а кто нет». Подчеркнём лишь, что все перечисленные имели отношение к проекту создания еврейского государства в Палестине и к уничтожению европейских евреев.

Еврейские банкиры Гитлера и его еврейские сторонники до 1933 года: Риттер фон Страусс, фон Штейн, Генеральный полевой Маршал и Государственный Секретарь Мильч, заместитель Госсекретаря Гаусс, Филипп фон Ленхард, Абрам Эсау, профессор и шеф печатного органа нацистской партии, друг Гитлера Хаусхофер, который позже станет советником американского президента Рузвельта, кланы Ротшильдов, Шифов, Рокфеллеров, и др. Этот список также можно продолжать.

Главную роль в создании нацистского сионистского Израиля и в уничтожении евреев Европы сыграли три личности: сам Гитлер, наполовину еврей, Гейдрих, еврей «на три четверти», и Адольф Эйхман, «стопроцентный еврей».

То, что американский президент Рузвельт, и английский Премьер-министр времён нацизма Черчилль были евреями-полукровками — общеизвестный факт. Они знали о еврейском происхождении Гитлера.

Знали и ведущие еврейские банкиры, промышленники, политические деятели, члены тайных обществ, еврейские олигархи Германии, Англии и Америки. О еврейском происхождении Гитлера знали контролируемые еврейскими иллюминатами видные Мормоны, Свидетели Иеговы и члены прочих сект, таких, как клан Бушей, групп и обществ.

Поддержка ими Гитлера читается как элементарная еврейская солидарность. Ведущие активисты антисионистского движения и талантливые историки утверждают, что государство Израиль, сформированное под идеологическим руководством фашистской Германии и по планам Гитлера-Гиммлера-Геббельса-Эйхмана, является единственным на свете наследником Третьего Рейха.

Первый полномасштабный эксперимент по выведению «сверхчеловека», «синтетической «чисто-арийской расы» был поставлен не на немцах, а на немецких евреях. Этот отнюдь не лабораторный опыт проводился фашистским руководством при полном содействии и сотрудничестве с сионистской верхушкой. Совместно с Гестапо сионисты, в лице Сохнута (Еврейское Агентство) отбирали одиноких и в основном молодых немецких евреев. Со стандартным набором «арийских признаков». И окольными путями отправляли отобранных в Палестину, с оружием в руках бороться за новый порядок и создание нового человека. Одним из условий было отречение от «прошлой», «буржуазно-мещанской» морали и способность проявлять, там где нужно — жестокость, безжалостность и принципиальность. Для всей этой операции существовало официальное название — «операция трансфер» — а будущее еврейское государство должно было называться «Палестина». Нацистское руководство учредило специальную организацию, ведавшую транспортировкой прошедших селекцию — «Палестинское Бюро»; оно переправило в Палестину наиболее преданных евреев, готовых умереть за фашистские идеалы. Для координации политико-идеологических планов и военных действий против Британии сионистские вожди регулярно поддерживали контакты с руководством фашистской Германии (наведываясь в фатерланд). Координировали совместные германо-сионистские действия такие видные фигуры Третьего Рейха как Гиммлер, Эйхман, адмирал Канарис, сам Гитлер. Правда, позже Гиммлер пересмотрел своё отношение к сионистскому проекту.

Идеологическая связь с фундаментальными «ценностями» фашистской Германии, с её атмосферой и стилем, сохранилась в Израиле по сей день. Не случайно выпущенная в 1992-м году, на иврите под эгидой Министерства Образования и Культуры, книга Гитлера «Mein Kampf» стала настольной книгой ивритоязычной молодёжи… Тысячи евреев-коллаборационистов, сотрудничавших с гестапо, сотрудники еврейской нацистской жандармерии «юденратен», членов автономных еврейских фашистских властей — практически никогда в Израиле не привлекались к ответственности.

Израиль — страна, где десятки тысяч молодых неонацистов общаются, обмениваются опытом, читают Гитлера и верят в неонацистские идеи. Новым иммигрантам из Европы часто бросают в лицо «убирайтесь в свои газовые камеры».

В своих знаменитых «10 Вопросах Сионистам» некоторые ортодоксальные евреи обвинили сионистское руководство в фашизме и в прямой ответственности за гибель миллионов евреев. Они приводят неопровержимые факты намеренного срыва сионистами (в частности, Еврейским Агентством) начатых по инициативе немецких нацистов (гестапо) переговоров об «эвакуации» (депортации) европейских евреев. Намеренный срыв конкретного плана эвакуации (спасения) европейских евреев был осуществлен сионистами в 1941—42 и в 1944-м годах.

18 февраля 1943 года глава Спасательной Комиссии «Еврейского Агентства» Гринбаум в своей речи, обращенной к «Сионистскому Исполнительному Совету», заявил: «Если бы меня спросили, могу ли я, от имени «Объединенного Еврейского Призыва», выделить деньги на спасение евреев, то я бы опять и опять отвечал нет!»

Он не удержался и от такого заявления, повторив слова Вейцмана — «Одна корова в Палестине ценнее, чем все евреи Польши!»

И это не удивительно, ведь главной идеей, стоявшей за сионистской поддержкой убийства невинных евреев, было навести такой ужас на оставшихся в живых, чтобы они поверили, будто единственное безопасное место для них — в Израиле. А как иначе сионисты могли бы убедить евреев покинуть прекрасные европейские города, в которых они жили, и поселиться в пустыне!

Примерно к 1942-му году гитлеровское руководство решило, что всех евреев, «подходящих для Палестины» оно из Германии уже отправило. С этого момента оно было готово, в рамках определенных «бартерных сделок», отпустить некоторое число евреев, но лишь с тем условием, что они не отправятся в Палестину. Кого Гитлер видел в сионистах

Встречи между сионистской верхушкой и руководством фашистской Германии своей главной целью ставили координацию совместных действий против Великобритании и отработке военно-экономического сотрудничества. На низком уровне существовали сотни или даже тысячи таких контактов. Все еврейские организации, кроме сионистских, были на территории Третьего Рейха запрещены. Что же касается отношения к сионистам, то гитлеровское руководство издало широко известную директиву, призывавшую местные власти и разные уровни имперских бюрократических структур всячески содействовать им. В своей долгосрочной программе ограничения власти, и в перспективе ее упразднения, церкви, а также в других своих планах Гитлер видел в сионистах верных союзников. Особенно тесные отношения сложились между сионистскими организациями и Гестапо.

На машинах Гестапо с одной стороны был изображён двуглавый орел, а с другой — сионистская символика.

Фашистские власти поддерживали широкие контакты с рядовыми членами сионистских организаций по всей Германии. Они продолжались регулярно на протяжении второй половины 1930-х и первой половины 40-х годов в виде запланированных встреч, в основном — поездок сионистских делегаций в Берлин. Формально — для отвода глаз — эти встречи именовались «переговорами». Нам известно лишь о тех делегатах, которые тем или иным образом «засветились», тогда как большинство навсегда осталось в тени. Поездки Хаима Вайцмана в Италию на встречи с Муссолини (1933—34) «не в счёт»: последний хоть и основатель фашизма, но не имел прямого отношения к нацизму. Даже та малая толика, что нам известна, сходу отметает все предположения (Михаэль Дорфман) о «не закономерности» и «одноразовости» сионистско-нацистских контактов. Фашистские власти поддерживали широкие контакты с рядовыми членами сионистских организаций по всей Германии. Они продолжались регулярно на протяжении второй половины 1930-х и первой половины 40-х годов в виде запланированных встреч, в основном — поездок сионистских делегаций в Берлин. Формально — для отвода глаз — эти встречи именовались «переговорами». Нам известно лишь о тех делегатах, которые тем или иным образом «засветились», тогда как большинство навсегда осталось в тени. Поездки Хаима Вайцмана в Италию на встречи с Муссолини (1933—34) «не в счёт»: последний хоть и основатель фашизма, но не имел прямого отношения к нацизму. Даже та малая толика, что нам известна, сходу отметает все предположения (Михаэль Дорфман) о «не закономерности» и «одноразовости» сионистско-нацистских контактов.

Поездки Яира Штерна, основателя ЛЕХИ, в Берлин, на встречи с гитлеровским руководством (предположительно 1940 и 1942 годы).

Несколько встреч оперативника ЛЕХИ Нафтали Левенчука с немецкими агентами, и, в частности с послом фон Паппеном в Стамбуле в 1942 году.

Поездка Адольфа Эйхмана в Палестину (где он родился), на переговоры с сионистскими лидерами: 1941—1942 г.г. Считается, что он встречался с Ицхаком Шамиром, Яиром Штерном, Нафтали Левенчуком и другими видными представителями правого сионистского крыла.

Поездка главы Еврейского департамента СС, фон Мильденштейна, в Палестину, где он встретился с ведущими сионистскими лидерами (1933—34).

Поездки Хаима Орлозорова (руководитель Исполкома Еврейского Агентства) в Рим (встреча с Муссолини) и в Берлин: 1933 и 1932 годы.

Несколько встреч Хаима Вейцмана с Муссолини (1933—34) и с Адольфом Эйхманом (1940-е годы).

Постоянные и долговременные отношения между Хаимом Вейцманом и фон Риббентропом.

Встреча в Берлине одного из руководителей «Хаганы» — Фэйфеля Полкеса — с Адольфом Эйхманом: в феврале 1937 г.

Контакты руководителя ЛЕХИ Ицхака Шамира с А. Эйхманом, Гитлером и Гиммлером: 1940 и 1941-й годы. Его же неудачная поездка на подобные переговоры: англичане арестовали его в Бейруте: 1942 г.

Переговоры Дж. Бранда от имени еврейства с руководителями Германии: 1944-й год.

Переговоры Рудольфа Кастнера от имени еврейства с руководителями Германии: 1944-й год.

Один профессиональный историк выразил такое мнение: «Фейфель Полкес, и Хаим Вейцман, и Ицхак Шамир, и другие вожди и видные деятели мирового сионистского движения, и даже малоизвестный Дж. Бранд, все были собственными агентами фашистской Германии, а не другой стороной, как Вы представляете».

Созданная в 1942 г. в Палестине под руководством Яира (Штерна) еврейская террористическая организация ЛЕХИ (Лохамей Херут Исраэль — Борцы за свободу Израиля) обратилась к нацистам с предложением оказать немецкой армии помощь в изгнании англичан из Палестины. Ротшильд в Германии был очень богат и имел замечательную коллекцию персидских ковров. Однажды к нему пришли нацисты, и все у него конфисковали. Тогда Ротшильд написал письмо Гитлеру, где потребовал возврата своих богатств, а также потребовал выпустить его в Швейцарию. Гитлер ответил Ротшильду письмом, извинился, вернул все богатства, но оставил для Евы Браун «ротшильдовские» персидские ковры, а взамен дал деньги из госказны на приобретение не менее стоящих. Затем эсесовцы доставляют это еврею Ротшильду, банкиру. А затем, когда Ротшильд сказал, что ему эти наци, которые маршируют по улицам, портят нервы, то он приказал дать специальный поезд и приказал Гимлеру сопровождать Ротшильда, нагруженного до верху своими богатствами, золотом, до границы Швейцарии.

Золото нацистской партии Гитлер хранил у швейцарских банкиров бедных и отказавшихся служить всемирному кагалу, среди которых не евреев – нет. «Протоколы сионских мудрецов» в Германии в период с 1934 г. по 1945 г. изучались в школах. Вера – ревностный христианин Адольф Гитлер – ревностный христианин. Для нападения на Советский Союз получил поддержку и одобрение Ватикана. «Фашистская идеология была взята в готовом виде из сионизма». [«Война по законам подлости», И. «Православная инициатива», 1999, с. 116.] Чистка еврейской нации – поручена Гитлеру. Гитлер уничтожал только тех евреев, которых ему указали сами евреи: бедных и отказавшихся служить всемирному кагалу. В то время как Хаберы (еврейская аристократия) спокойно уезжали в Америку и Израиль. В концлагерях эсэсовцам помогала еврейская полиция, состоящая из молодых хаберов, и выходили еврейские газеты, расхваливающие гитлеровский режим.

Напомню об одной интересной организации: «Жагев». В переводе с идиша – «Факел». Или Еврейская Гвардия Свободы. По-польски (ибо действовала в Польше, кстати) – Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności.

Создана сия структура органами Гестапо в 1940 году из числа евреев-коллаборационистов, членов «Группы 13». И занимались эти «достойные» господа тем, что внедрялись в польские и еврейские подпольные организации и «сдавали» их членов в Гестапо. Иногда эти провокаторы сами создавали такие группы, собирая вокруг себя целеустремлённых молодых людей обоего пола для борьбы с немецкими оккупантами и… Дальше пояснять? Про сколько еврейской и иной крови на их руках рассказывать, или господа из израильского МИД сами вспомнят?

Для тех, кто совсем уж потерял память, напомним только один из эпизодов их кровавой деятельности: эти самые «фак… елоносцы» принимали непосредственное участие в операции варшавского отделения Гестапо «Hotel Polski». Суть операции сводилась к излюбленному занятию как Коллективного Запада ныне, так и его «приквела» в лице Третьего рейха: ограблению.

Состоятельным евреям доводили (таки строго конфиденциально, чисто для своих) информацию, что если заплатить кому надо золотом и брюликами за проезд, то «цивилизованные» немцы вывезут таких счастливцев в Южную Америку подальше от ужасов войны.

Получив плату, «цивилизованные немцы» централизованным порядком вывозили продуманных «счастливцев», поверивших таким провокаторам из «Жагев», в Освенцим, где для них ужасы войны заканчивались в газовых камерах.

Против фактов, исторических документов и протоколов допросов, как говорится, «не попрёшь».

Кстати, опять-таки по Гегелю: большая часть членов организации «Жагев» погибла в ходе операции войск СС по ликвидации Варшавского гетто, начавшейся в 3 часа ночи 19 апреля 1943 года. Нацисты «зачищали» всех. Свидетелей их делишек – в первую очередь. И прежние «заслуги» не спасли.

PR-акция «Холокост» — поручена Гитлеру. Ервеи в полной мере воспользовались плодами Второй Мировой войны. Их главным достоянием, их победой против всего мира, стал проект «Холокост», который, как утверждают евреи, символизирует и устанавливает потерю еврейским народом 6 миллионов еврейских жизней. И, хотя это – ложь, заслуга Гитлера в формировании такого масштабного «Флага» бесспорна. Например, в Израиле, фашистском государстве, принят закон, устанавливающий наказание за… сомнения по поводу Холокоста. Работа по расселению евреев в другие страны – поручена Гитлеру. Известная версия ухода из жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун устраивает официальных историков фашизма, демократии и коммунизма — всех, кто получает научные гранты, стипендии и оклады и служит «высшим интересам» наций и народов. Застрелившись из пистолета, Гитлер стал мифологическим героем неонацизма, изотеризма и мистицизма. Однако Иосиф Сталин до 1948 года весьма скептически относился к оперативным материалам НКВД, более доверяя информации военных разведчиков.

Из их информации следовало, что 1 мая 1945 года на участке 52-й гвардейской стрелковой дивизии прорвалась из Берлина группа немецких танков, ушедшая на большой скорости на северо-запад, где 2 мая была уничтожена частями 1-й армии войска польского примерно в 15 километрах от Берлина. Но это другая история, не имеющая отношения к происхождению зверя.

Так что все претензии с извинениями, в лучшем случае, изливайте на мелкобританию.

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