Послевоенный СССР в фотографиях Роберта Капы

Роберт Капа — известный фоторепортёр, классик документальной фотографии и один из основоположников военной фотожурналистики. Он родился в 1913 году в Венгрии, уже в юности стал политическим активистом и противником авторитарного режима Миклоша Хорти. Спасаясь от преследований, бежал сначала в Берлин, а потом — в Париж. Во второй половине 1930‑х годов как фотокорреспондент участвовал в гражданской войне в Испании и в Японо-китайской войне, фотографии с которых принесли ему широкую известность. В 1940 году перебрался в США. Во время Второй мировой сделал ряд фотографий с европейского театра военных действий. Наиболее известными работами Роберта стали кадры высадки союзников в Нормандии в 1944‑м.

В 1947 году вместе с писателем Джоном Стейнбеком посетил СССР. Во время путешествия сделал множество фотографий в Москве, Киеве, Сталинграде и Грузии. В первую очередь американцев интересовала жизнь обычных людей, совсем недавно переживших войну. Большинство фотографий Капы из Советского Союза были напечатаны в книге Стейнбека «Русский дневник», вышедшей в США в 1948 году. Но в СССР книгу издали в конце 1980‑х, поэтому долгое время снимки Роберта Капы оставались неизвестны советским читателям.

VATNIKSTAN публикует кадры из поездки мастера фоторепортажа по послевоенной Стране Советов.

Киев

Москва

Угол Неглинной и Пушечной. Капа и Стейнбек жили неподалёку: сначала в гостинице «Метрополь», позже — в отеле «Савой» Танцы. Из-за массовой гибели мужчин на войне женщины танцуют друг с другом Окраины столицы Магазин. Капу и Стейнбека удивило, что в универмагах всегда находится много людей, которые приходят не купить, а посмотреть, как покупают другие

Украина

Река Днепр Киев. Регулировщица. Стейнбек отметил, что в Москве люди совсем не улыбаются, а в других местах, особенно в Украине и Грузии, жители намного дружелюбней Киев. Крещатик. Дома ещё не успели восстановить после войны. За две недели после начала оккупации Киева в сентябре 1941 года главная улица города была почти полностью уничтожена Киев. Успенский собор Киево-Печерской лавры. Был разрушен взрывом 3 ноября 1941 года немецкими войсками. Восстановительные работы начались в 1947‑м, прекращались и возобновлялись в разное время. Сейчас реконструкция почти завершена, работы по росписи интерьера продолжаются до сих пор Киев. Зрители в цирке Разрушенная немцами деревня. В ходе украинской поездки местные жители предлагали американцам приехать через несколько лет и посмотреть, как улучшилась их жизнь Украинская крестьянка, дважды вдова. Капа в шутку предложил жениться на ней. Женщина с улыбкой отказалась Обмолот пшеницы в колхозе имени Шевченко

Сталинград

Недалеко от города. В книге Стейнбек сетует, что из Украины в Сталинград можно попасть только через Москву Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод», «Крокодил», «Дети», «Дети и крокодил», «Танцующие дети») на Привокзальной площади. Фонтан пережил войну, но в 1951 году его разобрали. В 2013‑м на том же месте установили реплику «Бармалея» Строящиеся дома на окраине города Ребёнок у братской могилы, где похоронен отец Разбитые танки в окрестностях города Быт местных жителей. Американцев поразило, что сталинградцы жили в подвалах и разрушенных домах, но при этом выглядели очень опрятно Строительство новых домов Сталинградцы. Капа восхищался прекрасными людьми, которые живут в городе на Волге. Роберту очень понравились колоритные типажи рабочих на Тракторном заводе, но ему запретили фотографировать на промзоне На рынке

Грузия

Стейнбек писал:

«Где бы мы ни были в России — в Москве, на Украине, в Сталинграде, — магическое слово „Грузия“ звучало постоянно. Люди, которые никогда там не были и которые, наверное, не смогут туда попасть, говорили о Грузии с восхищением и каким-то страстным желанием побывать в этих волшебных местах. Они говорили о грузинах как о суперменах, как о великих мастерах пить, великих танцорах, великих музыкантах, великих работниках и великих любовниках. Они говорили о стране, расположенной на Кавказе, у Чёрного моря, просто как о втором рае. И мы начали верить: большинство русских надеется, что если они будут честными и добродетельными, то им воздастся и после смерти они попадут не на небеса, а в Грузию».

Чемпионат по вольной борьбе В поле Грузинское гостеприимство. Застолье после концерта с руководителем оркестра и музыкантами

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/robert-kapa/