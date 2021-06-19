Чем поразили иностранцев фотографии пустых станций метро Москвы и Санкт-Петербурга, сделанные канадским фотографом

Есть кое-что по-настоящему невозможное для обычных людей - это оказаться в метро среди ночи, когда там никого нет. Пустые залы станций московского метрополитена напоминают дворцы, застывшие в ожидании великосветского бала. "Сюрреалистическая роскошь Московского метро", - так это назвали в одном из зарубежных СМИ.

Маяковская, Москва

Конечно, среди ночи в метро оказаться можно, даже московском или петербургском. Ведь порой метрополитен работает круглосуточно - когда проходят какие-то большие праздники. Но вот так, в одиночестве рассматривать станции, гуляя в полной тишине, без людей и поездов - почти нереально.

Проспект Мира, Москва

Канадский фотограф Дэвид Бердени, говорят, несколько лет добивался разрешения на ночные съёмки московских станций метро. В итоге он его получил не без помощи коллег, а затем две недели провёл в "ночной работе". Ему разрешили снимать после полуночи, но, как он писал сам, пришлось платить за аренду станций почасовую оплату - видимо, имея ввиду, что разрешали снимать не больше часа.

Электрозаводская, Москва

По крайней мере, по его рассказам, в среднем на каждой станции они проводили около 45 минут, делая по несколько дублей на большой выдержке (до 15 секунд) с разных ракурсов. При этом если на станциях они кого-нибудь и заставали, то только уборщиц или последних пассажиров метро - почему-то сам фотограф вспоминает пьяных, которые выходили из последнего поезда.

Киевская, Москва

Несмотря на такие вот воспоминания, эту серию фотографий из метрополитена российской столицы он назвал "Светлое будущее". На момент, когда эти съёмки всё же состоялись (а это был 2015-й год), Дэвид Бердени стал единственным профессиональным фотографом в мире, который это смог сделать - правдами или неправдами, теперь не так уж и важно.

Таганская, Москва

Количество света на станциях - это, наверное, самое большое, что поражает тех, кто видит московские станции первый раз. Кажется, даже больше, чем их архитектурное оформление, хотя и тут люди выражают восторг и одновременно полное непонимание, для чего это сделано. Ведь метро - вещь совершенно утилитарная.

Арбатская, Москва

Так что с одной стороны идут сравнения вроде "эстетически они настолько далеки от крысиного чистилища нью-йоркской подземки, насколько это возможно". С другой - рассказ о Сталине, который приказал строить станции метро красивыми исключительно для того, чтобы "напоминать голодным, угнетённым массам, что их налоговые рубли были потрачены не зря".

Сокол, Москва

Или вот ещё цитата: "Миллионы были потрачены на проект, включая электричество, поскольку политики закрывали глаза на тысячи голодающих на улицах". Словно строительство лондонского или парижского метро было затеяно (задолго до московского, как мы знаем) только потому, что в Англии и Франции не осталось ни одного голодного нищего бездомного.

Белорусская, Москва

Фотоотчёт Дэвида Бердени разошёлся по многим зарубежным СМИ и блогам после того, как он выставил работы в одной из галерей в Ванкувере. Можно сказать, что снимки из России принесли Дэвиду Бердени заметную долю его известности. Он снимал не только метро, но и музеи - скажем, тот же Эрмитаж и Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге.

Автово, Санкт-Петербург

К слову, в том же 2015-м году он получил первое место Международной премии в области фотографии в категории исторической архитектуры - как раз за проведённые годом ранее съёмки в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что снимок со станции Автово, известной своими стеклянными колоннами, был опубликован под названием с опечаткой (хотя, видимо, и сам фотограф её не заметил) - Avoto Metro Station. Видимо, никто даже не попытался найти эту станцию на карте питерского метро.