Учение Льва Гумилева и российская элита

Российский официоз упорно старается делать «фигуру умолчания» вокруг научного наследия Льва Николаевича Гумилева. Ни один федеральный канал «не заметил» ни 100-летия, ни 110-летия со дня рождения великого русского мыслителя.

Ничего удивительного.

Власть имущим было и остается выгодно, более того, необходимо сделать все возможное для предания забвению и даже дискредитации учения Л.

Несколько примеров.

1. Все последние десятилетия курс на вхождение в цивилизацию Запада, на строительство Общеевропейского дома был стратегическим курсом российского государства. Именно в рамках воплощения в жизнь этого курса сформировалась значительная часть элиты России.

Как же в таких условиях можно было не предавать забвению и не стараться залить грязью труды ученого, который научно доказал («как дважды два»), что курс на конвергенцию, на вхождение в западную цивилизацию и строительство Общеевропейского дома – это курс капитуляции России, её превращения в колонию Запада и уничтожения русского этноса. Что никто в этом Общеевропейском доме не примет не только народ России, но и российских олигархов, отряхнувших прах России со своих ног, в качестве равноправных партнёров и не впустит их в круг глобальной элиты.

«Было бы величайшим заблуждением думать, что итогом строительства "общеевропейского дома" станет обоюдное торжество общечеловеческих ценностей. Вхождение в чужой суперэтнос всегда предполагает отказ от своей собственной этнической доминанты и замену её на господствующую систему ценностей нового суперэтноса <…> Для всех неромано-германских народов практика европеизации вредна, как переливание крови несовместимых групп».

2. Практикам, теоретикам и пропагандистам консервации последствий разрушения СССР («крепкое государство в существующих границах» - если кто забыл), ныне рукоплещущим понятию «Большая Россия» и славящим СВО, естественно, не хочется признавать того, что все эти годы они вели Россию к пропасти. Что ещё в далёкое советское время Л.Н. Гумилёв, на основе исследования двух тысячелетий истории Евразии (в узком смысле термина), доказал, подчеркиваю, доказал - в географических условиях Евразии жизнеспособным и устойчивым может быть только государство, контролирующее Евразию в целом (в примерных границах СССР).

Других вариантов природа нам не оставила.

Если в географических условиях Европы даже относительно небольшие государства могут быть жизнеспособны и поэтому дезинтеграция всегда была формой существования европейских этносов, а все попытки объединения, начиная с Карла Великого и заканчивая Гитлером, заканчивались крахом (доживет ли Евросоюз до своего 50-летия – большой вопрос), то Евразия в обозримом прошлом объединялась трижды, причем на века (сначала тюрками, потом монголами, а с XVI в. русскими).

«Дезинтеграция лишала силы, сопротивляемости; разъединиться в условиях Евразии значило поставить себя в зависимость от соседей, далеко не всегда бескорыстных и милостивых»

Не знали? Не читали? Судя по тому, как политические, медийные и политологические «топы» порой используют гумилёвскую терминологию – всё они читали и знали.

3. Читали и знают труды Гумилёва и куда более опасные представители правящего слоя России, сформировавшегося на развалинах СССР. Те, кто не ради выгоды, а искренне ненавидит и боится всего русского. Те, чью природу и свойства Л.Н. Гумилёв раскрыл в Теории антисистем. Напомню, как доказал Гумилёв, антисистема «съедает этнос, в котором она нашла приют, также как бледная спирохета съедает организм человека». В обыденной жизни их обычно именуют «пятой колонной», а Сталин гораздо точнее определял – «внутренние враги».

Им привлекать внимание к наследию Л.Н. Гумилёва никакого резона нет. Хотя сами используют его весьма эффективно - политика замещающей миграции, превращающая крупные города России в этнические химеры, наглядное тому доказательство.

Учение Льва Гумилева и российская элита

Алгоритм борьбы с идеями Льва Гумилева

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