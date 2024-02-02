Как Василий Маргелов в одиночку заставил сдаться 32 тысячи эсэсовцев

Василия Филипповича Маргелова знают как человека, создавшего ВДВ и долгие годы командовавшего этими войсками. Именно поэтому десантников называют по особому — «войска дяди Васи». Но Маргелов прославился не только этим — он проявил себя как отважный воин и талантливый руководитель на фронтах советско-финской и Великой Отечественной войн.

Были в его жизни и подвиги и одним из наиболее ярких стало пленение 32 тысяч эсэсовцев, описанное в книге Александра и Виталия Маргеловых «Десантник No 1 генерал армии Маргелов». Все, кому довелось служить вместе с Маргеловым, характеризуют его как человека редкой отваги, абсолютно не дорожившего своей жизнью. Но при этом все как один отмечали, что выполнение поставленной задачи всегда стояло для Василия Филипповича на первом месте. Поэтому все его поступки всегда были взвешенными, хотя, иногда, и выглядели как абсолютно безрассудные. Отвага Маргелова оказывала сильный психологический эффект как на соратников генерала, так и на врагов. Так и случилось 12 мая 1945 года, когда генерал столкнулся с необходимостью разоружить крупную группировку немецких войск, надежно окопавшуюся на границе Австрии и Чехословакии.

Несмотря на то что война фактически закончилась, остатки трех дивизий — «Мертвой Головы», «Великой Германии» и «Первой полицейской дивизии СС» не собирались складывать оружия. Первые две дивизии «прославились» на Восточном фронте карательными акциями против мирного населения, поэтому не могли рассчитывать на снисхождение.

Вооруженные, но взятые в кольцо эсэсовцы мечтали прорваться вглубь Австрии, в американскую зону оккупации. Только там они могли избежать заслуженной кары за свои военные преступления. Цель перед Василием Маргеловым и его 49-й гвардейской стрелковой дивизией была поставлена четко — не дать врагу уйти и избежать ответственности. Положение нацистов было безвыходным, поэтому они были готовы к самому отчаянному сопротивлению. Василий Филиппович отлично это понимал и хотел избежать кровопролития. Поэтому он решил действовать в одиночку, а точнее, с минимальной поддержкой небольшого числа офицеров с гранатами и пулеметами и одной батареей 57-мм пушек.

Приблизившись к штабу врага, Маргелов приказал навести на него артиллерию прямой наводкой и отправился на переговоры. По указанию генерала пушки должны были «разнести к чертовой матери» штаб и всех, кто находится внутри, если они не выйдут через 10 минут.

Переговоры не состоялись, так как говорил только Маргелов. Генерал категорично предложил немцам сдаться, иначе их ждет полное уничтожение. Он сообщил немецким командиром, что артиллерия начнет со штаба и на размышления у них ровно столько времени, сколько тлеет его сигарета. Это заявление оказало на немцев серьезный психологический эффект — они поняли, что советский генерал не блефует и все произойдет именно так, как он говорит. Всего пару минут понадобилось врагу, чтобы принять правильное решение и сдаться.

Таким образом, Маргелов практически в одиночку взял в плен 32 тысячи вражеских военнослужащих, среди которых были 2 генерала и более 800 офицеров с солидным боевым опытом. Трофеями 49-й гвардейской стрелковой дивизии стали 80 танков, около ста пушек и 50 минометов.

Точно неизвестно, но многие уверены, что именно за этот подвиг Маргелову доверили честь возглавить сводный полк 2-го Украинского фронта на Параде Победы в Москве.