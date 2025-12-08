Московские прогулки, ч. 74. Старая Москва

Москва в эпоху дворцовых переворотов. После перенесения в 1713 году столицы Российской империи в Петербург Москва не потеряла своего политического значения. Она оставалась «стольным градом», где часто бывали российские самодержцы. Здесь же они и короновались. В Москве даже произошел один дворцовый переворот – когда Анна Иоанновна в 1730-м году уничтожила «кондиции» Верховного тайного совета.

Также в Москве оставались некоторые учреждения центральной власти – Камер-коллегия, Вотчинная коллегия, некоторые департаменты Сената и др. Первопрестольная (как часто именовали Москву) оставалась центром промышленности и торговли. Здесь активно развивались текстильные мануфактуры, продукция которых растекалась по всему государству, а также шла бойкая транзитная торговля продуктами сельского хозяйства и металлообрабатывающей промышленности. Развитие московских заводов влекло за собой увеличение прослойки пролетариата - людей, находившихся в самом бедственном материальном положении. Это были либо крепостные, приписанные к мануфактурам, либо выходцы из податных сословий. Всего к середине XVIII века их насчитывалось около 10.000. К этому же времени относятся первые протесты фабричных против нестерпимых жизненных условий. Правда, число рабочих мануфактур было относительно небольшим на фоне 150-тысячного населения первопрестольной, но его число на протяжении всего века только возрастало. Самой же многочисленной группой московского населения были крестьяне – 66% от общего числа жителей. Именно они оказались движущей силой чумного бунта, который вспыхнул в городе в 1771 году.

За XVIII век Москва заметно выросла, включив себя территории между Земляным городом и Камер-коллежским валом.

Правили ею сначала губернаторы и генерал-губернаторы, а потом главнокомандующие и начальники по гражданской части. Назначали их лично российские императоры и императрицы, от коих те получали фактически ничем не ограниченную власть. Попытки ввести на Москве пусть ограниченное, но самоуправление, чем озаботилась Екатерина II, были сведены на нет в царствование Павла I.

По сравнению с Петербургом, который ассоциировался с дисциплиной и государевой службой, Москва воспринималась как царство домашнего уюта, неги и праздности. Сюда выезжали на заслуженный отдых состарившиеся императорские чиновники; сюда же переехали многие дворянские семьи после издания в 1762 году Манифеста о вольности дворянства. Именно здесь можно было предаться счастливому ничегонеделанию, просыпаясь ближе к полудню после очередного бала, без заботы о том, что утром надо идти на службу. Именно здесь можно было свободно собираться любителям пофилософствовать на ночь глядя, не опасаясь, что тебя заподозрят в антиправительственном заговоре.

Таким образом, можно сказать, что на протяжении трех четвертей XVIII века Москва постепенно приобретала тот облик «провинциальной столицы», который станет ее визитной карточкой в первой половине века XIX-го. В его основе лежал контраст: с одной стороны, расцвет высокой культуры дворянского сословия, основанной на европейских идеалах, с другой – бедственное положение крестьян и фабричных рабочих, держащихся культуры допетровской Руси.

Какими были москвичи до 1812 года? В конце 18 века Москва негласно считалась столицей русского барства. То есть тут оседали в основном дворяне, которые уже или вообще не были связаны со службой в Петербурге, а также не имели интересов при дворе. Денег у этих людей было много. Поэтому главной задачей на жизнь становилось праздное существование. Одной из любимых забав являлась "раскачка" общественного мнения. Чтобы о дворянах постоянно говорили. Эпатировать публику предпочитали, в первую очередь, внешним видом. Например, уже не молодые дамы в годы правления Александра I могли спокойно прийти на мероприятие в платье, в котором танцевали в период своего расцвета на балах ещё во времена Елизаветы Петровны. Для большего эффекта на лицо добавляли мушки (имитация родинок) и пудрили волосы.

Ещё одной вещью, которой московские дворяне "мерились" друг с другом, была усадьба. Чем она больше и богаче оформлена, тем лучше. Желательно, чтобы рядом ещё имелся шикарный парк. С конца 18 столетия была мода на английские. То есть немного запущенные и напоминавшие настоящий лес. Поскольку застройка города в те времена являлась преимущественно малоэтажной и деревянной, то смотрелось всё немного странно. Вдоль улицы среди низких домов внезапно "вырастало" невероятных размеров здание усадьбы. Дом Пашкова, например, на Моховой. В принципе "дворцы" возводили по всей Москве.

Одной из главных составляющих общественной жизни Москвы того периода, были балы. Сезон длился с поздней осени до весны.

Привлекала Москва и дворян из других губерний. Явление это было сезонным. Они прибывали в первопрестольную семьями поздней осенью, а весной уезжали домой. Когда кончался сезон балов. Жили в основном в Замоскворечье. За время пребывания пытались "впитать" как можно больше московского.

Первые аптеки в столице Первая и единственная аптека появилась ещё при царе Иване Грозном. Само собой — в Кремле. И обслуживала она только самого государя и его семью. Но все, кто ниже стоял в государстве, такой возможности не имели.

В 1672 году при царе Алексее Михайловиче в Москве открылась Нижняя царская аптека в Китай-городе, где отпуск лекарств разрешался подданным всех сословий.

3 декабря 1701 года царь Пётр I подписал указ — об учреждении частных аптек в России. Согласно указу, в Москве их надобно было иметь восемь.

История рождения аптечного дела в России оставила след в топонимике обеих столиц. В Москве неподалёку от станции метро «Бауманская» до сих пор существует Аптекарский переулок.

Зоопарк Ивана Грозного — первый московский зверинец

Первый зоопарк разместился прямо в Кремле! Именно сюда были помещены львы и слон, подаренные князю Елизаветой I Тюдор и Персидским шахом.

При царе Иване Васильевиче Грозном первый зверинец появился в 1556 году, когда английская королева Мария Тюдор прислала Ивану Грозному пару львов, зверей разместили в Алевизовом рве.

Алевизов ров находился под стенами Московского кремля с 1508 по 1814 год, это был фортификационный канал, он соединял реку Неглинную с Москвой-рекой. Ров был назван так в честь архитектора Алевиза Фрязина, который его проектировал, после войны 1812 года, при восстановлении Москвы после пожарищ ров засыпали.

Уже при Иване Грозном ров потерял свое первоначальное фортификационное значение, был осушен, и на его месте поближе к Никольской башне Кремля. разместили первый царский зверинец. Туда же, ко львам поместили и слона Ивана Грозного. В 1553 году в Москву прибыло посольство иранского шаха Тахмаспа. Не исключено, что слона привезли именно с этим посольством.

Немецкий пастор Пауль Одеборн отмечал, что животное должно было обучаться придворному церемониалу: вставать перед царем на колени. Для слона построили теплый вольер, зимой его накрывали попоной и обували в валенки, а для дополнительного согрева поили теплой водкой.

Слон Ивана Грозного должен был обучаться придворному церемониалу: вставать перед царем на колени. Для него построили теплый вольер, зимой его накрывали попоной и обували в валенки, а для дополнительного согрева поили теплой водкой.

Примерно так выглядели Старые Верхние торговые ряды, которые располагались на месте нынешнего ГУМа. Они были построены Осипом Бове после войны 1812 года, сильно обветшали к середине 19 века.

К концу позапрошлого века этот торговый комплекс сильно устарел и обветшал. В них еще и не было света и тепла, поэтому зимой торговлю возможно было вести только до 15 часов.

Вот что писал по этому поводу купец И. Слонов: «В большие морозы для согревания торговцев по всем рядам протягивали толстые канаты, их тянули с криком множество людей и этим согревались. Затем ещё играли в «ледки»- большой кусок льда гоняли ногами по рядам». Появление ГУМа в самом конце 19в. сильно упростило жизнь торговцев. Да и покупателей тоже.

История Немецкой слободы или где в Москве Кукуй.

История Немецкой слободы начинается еще от Василия III.

При Иване IV для иностранцев отвели место рядом с которым протекал ручей Кукуй – по нему новую слободу и назвали Кукуем.

Однако постепенно иностранцы в Москве начали раздражать коренных жителей, а потому стали переселяться на границу Москвы.

Бернгард Таннер писал о московских «немцах», что «они сохранили порядок на образец германских городов при сооружении и умножении домов, которые строили красиво и расчетливо». Петра I поселение очаровало с первого взгляда. Здесь он нашел друзей, оказавших огромное влияние на его мировоззрение.

А, Анна Монс была для Петра гораздо привлекательнее его жены Евдокии. Со временем иностранцы начали селиться по всей Москве. С 19 в. названия – Кукуй и Немецкая слобода исчезают из речи. Дальше Москвичи стали называть этот район Лефортово.

В легендарный дом фаворитки Петра I Анны Монс в Немецкой слободе можно свободно зайти! Дом долгое время был скрыт от глаз на закрытой территории Роскосмоса, затем несколько лет шла его реставрация. Его состояние было плачевным, но специалистам удалось сохранить те крохи и «приветы из прошлого», которые уцелели из 17 и 18 веков. Изучая историю дома, обнаруживаешь, что Анна Монс в нем не жила, но, возможно, бывала, так как жила рядом.

Каменные палаты были построены во второй половине 17 века для отца и сына Ван-дер-Гульстов, лекарей царя Алексея Михайловича и царя Петра. В течение 3 веков дом неоднократно перестраивался, обрастая новыми объемами и приобретая новое оформление, соответствующее эпохе. На фасаде в некоторых местах сохранились остатки кирпичного декора в духе допетровского узорочья 17 века, а также более позднее оформление наличников в Нарышкинском стиле 18 века. Лепнина внутри относится уже к 19 веку, также, как и паркет. Сегодня изначальный первый этаж стал подвалом - он почти полностью скрыт культурным слоем. В подвале сохранились древние своды 17 века… Именно здесь до 21 сентября работает мультимедийная выставка молодых художников «Послание». И это так контрастно - в самом древнем доме Немецкой слободы, в самой его старой части 17 века представлено самое современное искусство, в котором использован в том числе и искусственный интеллект. Гости могут пройти также по первому этажу и рассмотреть работы участников арт-проекта «Глазами художника».

Вход свободный, кроме понедельника с 11:00 до 20:00.

ул. Бауманская, 53с8

Елена Крижевская пишет:

Автор книги "За парадными дверьми В 2021 году мне написала женщина, которая любезно поделилась со мной воспоминаниями бывшей жительницы дома Анны Монс, Татьяны Николаевны Байкаловой. Она - героиня моего сегодняшнего рассказа. Татьяне Николаевне в 2021 году исполнилось 100 лет. Она прожила в доме Монс 52 года, с рождения до 1974 года и рассказала удивительную историю своей семьи, которая передавалась из поколения в поколение. Эту историю я публикую ниже:

«Первым, кто заработал денег и обеспечил дальнейшее благосостояние семьи был крестьянин Бутюг, который со временем прибавил окончание к фамилии и стал Бутюгиным. Сперва он разводил коров, затем, узнав, что в Великом Устюге открыли месторождение розового тофа, взял топор и стал со временем искусным мастером. Он участвовал в постройках царских покоев Алексея Михайловича, отца Петра I, в Великом Устюге и в Измайлово. Один из его потомков, Константин Бутюгин (1832 г.р.), владел двумя суконными фабриками и был купцом Первой гильдии. Семейное предание Татьяны гласит, что проезжая по Покровке, Константин увидел в окнах девушку с лампадкой. Женились тогда не по любви, а по сватовству, и отец Константина поехал свататься. Мать девушки была вдовой, дворянкой, ей понравилась трудолюбивая зажиточная семья жениха, и свадьба состоялась. В браке родились шесть дочерей.

Инженера Андрея Белишева, мужа второй из них, Елизаветы, купец Бутюгин благославил и назначил управляющим фабрики. Поселились они в доме Анны Монс, который стоял напротив здания фабрики. В то время дом также называли домом Монс, и эту легенду сохранили и передали Белешевым предыдущие жители дома. После революции семью Татьяны уплотнили, в доме стало жить еще 17 человек. Семье оставили залу, спальню и пристроили отдельную ванную. На все претензии о неполадках в доме бывшие хозяева новым жильцам отвечали с юмором - все претензии к Анне Монс, а на жалобы о протечке с крыши глубокомысленно поднимали глаза к потолку и печально говорили – это слезы Анны Монс… Николай Андреевич Белишев (внук купца Бутюгина, советский инженер, который тоже работал на фабрике рядом с домом) и Агафья Андреевна Скалубо – родители Татьяны Николаевны.

Сама Татьяна Николаевна работала в научной лаборатории по производству цветной пленки, сделала в этой сфере ряд открытий. Недавно она умерла, ей было 104 года.» После 1974 года дом занимали различные конторы, включая поликлинику, а в конце 1980х он был передан Роскосмосу, который полностью перекрыл к нему и в него доступ. В наше время дом был приобретен меценатами Виктором и Евгением Казаниными, которые за свой счет провели масштабную реставрацию дома и сделали его открытым для публики. Ну надо же, опять инвесторы, а не государство...

Первым регулярным парком в России считался Лефортовский парк. Его открыли в 1703 году. Сам парк строили по подобию Версальского парка, из-за чего раньше его называли «Версалем на Яузе». Кстати, именно этот парк стал прообразом множества парков Санкт-Петербурга

Грот Растрелли в Лефортово.

Грот Ф.Б.Растрелли — построен в 1731 году архитектором Ф.Б. Растрелли из кирпича с белокаменными колоннами, покрытыми резными украшениями. Расположен возле Крестового пруда. Первоначальный проект был выполнен Н. Бидлоо в начале 1720-х годов. В состав его элементов входили фонтаны, статуя Геркулеса и позолоченные сфинксы. Есть описание 1793 года, в котором про грот написано следующее: «Грот с фонтанами имел богатое скульптурное оформление. В центральной нише была поставлена каменная статуя Геркулеса, перед которой располагались три каменных тюленя с трубками для бьющей из них воды. По сторонам нижней площадки, выстланной белокаменными плитами, стояли два каменных сфинкса. На самой площадке, на деревянной раковине обложенной камнями находился фонтан с деревянным позолоченным троном. Около тритона располагалось 12 позолоченных дельфинов, из которых также била вода». Но до наших дней скульптуры не дошли, сейчас возможно увидеть только нижнюю часть кирпичного сооружения с белокаменными деталями, состоящее из эскадры, расчлененной 4-мя парами колонн и 3-ми полуциркульными нишами.

Лефортовский парк Лефортовский парк – первый регулярный сад на территории современной Москвы. Появившись в окрестностях Немецкой слободы после возвращения Петра I из Европы, сад стал предшественником многих парков Санкт-Петербурга. Впервые он упоминается в 1703 г. как часть загородной усадьбы Ф.А. Головина. Этот дворцово-парковый ансамбль был популярным местом проведения придворных церемоний, и москвичи прозвали его «Версалем на Яузе». Сегодня Лефортовский парк лишь отчасти сохраняет первоначальную планировку и замысел. Лефортовский парк занял пустующий берег Яузы между Солдатской слободой с одной стороны и Немецкой с другой. Еще в самом конце XVII в. Петр I поручил своему другу швейцарцу Францу Лефорту организацию солдатского поселения на левом берегу Яузы напротив Немецкой слободы. В честь него весь район сегодня называется «Лефортово».

Лефортовский дворец является историческим дворцовым комплексом на правом берегу реки Яузы. Основная часть дворца была построена в 1696–1699 годах по указу Петра I для адмирала Франца Лефорта.

После его смерти усадьба стала использоваться для официальных мероприятий.

В 1706 году Пётр I передал имение графу Александру Меншикову, который провёл значительные перестройки и расширения.

В 1727 году комплекс перешёл в государственную собственность и служил императорской резиденцией. В 1865 году здание стало штаб-квартирой Московского отделения Общего архива Главного штаба, а после революции было преобразовано в Центральный военно-исторический архив СССР.

В июле 1992 года архив был переименован в Российский государственный военно-исторический архив.

Входа нет

2-я Бауманская ул., 3, Москва

Пугачёвская башня

История известной Бутырской тюрьмы начинается в 1771 году, когда Екатерина II распорядилась построить в Москве новую крупную тюрьму. Сама тюрьма выглядит как классический замок с четырьмя башнями, а в центре располагался Покровский храм.

Первый известный узник Бутырской тюрьмы — Емельян Пугачев. Его именем и назвали башню. Он был доставлен в Москву в клетке, а на Монетном дворе закован в цепи.

Ходит множество легенд о Пугачевской башне. Говорили, что охраняется она с наибольшей строгостью, потому что здесь приводили в исполнение самые суровые приговоры. Поэтому и множатся легенды, рассказывающие о том, как видели тут привидений!

Зарево над обителью

Напален в знак собственной победы пожелал спалить Новодевичий монастырь. Отступая из Москвы, его армия вбросила множество свечей в разбросанную в здании солому.

Но монахини ревностно охраняли свою обитель, вовремя обнаружили опасность и потушили пожар. Однако Наполеону было важно увидеть зарево над зданием. Поэтому он остановился на Воробьевых горах, и ждал.

У него был план: если ничего не произойдет, вернуться и повторить попытку. О коварном плане узнал местный житель, дом которого стоял вплотную к монастырю. Поэтому, чтобы спасти святыню, он решился на поджог собственного жилища. Этого оказалось достаточно, чтобы обмануть Наполеона!

Тверской бульвар - место гульбища аристократии Екатерина II распорядилась снести стены Белого города и разбить на их месте бульвары. Императрица хотела сделать из будущего Тверского бульвара место для общественного удовольствия, где жители могли бы, не отдаляясь от своих домов, прогуливаться.

«По примеру чужест­ранных земель иметь место в средине города для общественного удовольствия, где бы жители оного могли, не отдаляясь от своих домов, употреблять прогуливание».

До указа императрицы место это было грязным и неприглядным — там располагались топи Козьего болота. Местные жители приводили сюда пасти коз. Но по желанию Екатерины II все изменилось — бульвар быстро стал местом сбора аристократических семейств Москвы.

Как выглядела Москва сразу после отмены крепостного права? Главным событием для всей Российской Империи стало издание Манифеста об отмене крепостного права. Состоялось это 19 февраля 1861 года по старому стилю. Главной задачей на тот момент была доставка нового документа в сельскую местность. Причём сделать это требовалось быстро, чтобы предотвратить возникновение разных слухов. С этой целью в Москве напечатали 7250 экземпляров Манифеста. Часть из низ доставляли помещикам во все уголки губернии. Остальные передали в церкви, чтобы там огласили текст во время службы. Москвичи на ситуацию реагировали по-разному. Общего ликования не было. Современники вспоминали, что некоторые горожане даже не особо понимали, о чём шла речь. Но более-менее образованная часть населения восприняла новость радостно.

Москва была тогда малоэтажным городом. Основными ориентирами первопрестольной являлись многочисленные церкви, которых было намного больше, чем сегодня. Поэтому любая более-менее высотная постройка становилась очень яркой и заметной.

Первая карта Москвы. В 1737 году в праздник Троицы в Москве случился большой пожар, который современники прозвали Великим. В огне оказались Кремль, дома и лавки Китай-города и Белого города. В этом пожаре погибли около сотни человек и примерно четверть городской застройки, которая по-прежнему была деревянной.

Восстановлением города и всех кремлёвских церквей руководил Иван Фёдорович Мичурин — архитектор, работавший в стиле русского барокко. Он действовал по науке: большая бригада геодезистов под его руководством произвела геодезические съёмки Кремля, Китай-города и Белого города. Затем были сняты Земляной город, Замоскворечье, местность за Земляным городом вплоть до Компанейского вала.

По итогам этих съёмок был начерчен план Москвы и определено, куда и сколько стройматериалов завозить. План был издан в 1739 году и назывался "План императорского столичного города Москвы".

История Москвы в картах:

1) 1813 год – план с обозначением сгоревших зданий

2) 1846 год – план городской части

3) 1861 год – план московских рядов

4) 1852 год – план городской части

5) 1842 год – историческая схема Кремля

Это карта Конной площади 1852 года. Здесь в середине 19 века продавали лошадей, крупный рогатый скот, мясо и, что интересно, рождественские елки. Однако уже в 1900-м все эти милые торговые точки сместили больничные корпуса для детей, который болели так называемыми прилипчивыми болезнями: корью, коклюшем, дифтерией, скарлатиной и смешанными инфекциями. Строительство проходило под руководством Алексея Викуловича Морозова. Он располагал средствами своего покойного отца Викулы Алексеевича Морозова. Кстати, в честь Морозова старшего больница до сих пор зовется Морозовской. А вот так выглядела карта московской мануфактурной промышленности XVIII века.

Никольская улица считается одной из самых древних улиц Москвы. В старое время ее называли улицей просвещения. А в 1682 году здесь основали первое высшее духовное учебное заведение Москвы — Славяно-греко-латинскую академию. Именно здесь учился Михаил Ломоносов.

Тайны Никольской улицы.

Никольская улица в Москве – одна из самых посещаемых в столице. Близость Кремля, ГУМ и другие местные достопримечательности, привлекают сюда москвичей и гостей столицы.

По-соседству с бывшим здание аптеки Феррейна, которую после окончания строительства называли не иначе, как «Царь-аптекой», расположено неприметное трехэтажное строение по Никольской, 23. До революции строение находилось в собственности московской Ремесленной палаты, которое сдавало внаем помещения под лавки и доходное жильё. В довоенные годы это место стало одним из самых страшных в Москве – в 1930-1940-е годы здесь размещалась Военная коллегия Верховного суда Советского Союза.

В годы «большого террора», с 1936 по 1938 годы, в этих стенах осудили около 36 тысяч человек, из которых 31,5 тысячи приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Именно из-за этого ужасного факта место москвичи прозвали «Расстрельным домом». Хотя гна самом деле это был, как сейчас говорят, фейковый вброс. Все это опирается на "исследование" Ю.Бирюкова - сотрудника НИИТАГ, озвученное на "Кадашевских чтениях" уже в наше время. Бирюков достаточно хорошо исследует здание, как архитектурный объект и атрибутирует его основные и неосновные части. Даже типовому флагодержателю находится место! Материал сделан профессионально, с архивными ссылками, старыми фотографиями, поэтажными планами и пр.!

Однако постулат автора о том, что "Здесь без суда расстреливали людей" ни на какие архивы не опирается!

Хотя сюжет подан очень красочно:

"Есть свидетели исполнения смертных приговоров непосредственно в подвалах дома. В таких случаях тела казненных раскладывались в патронные ящики и на крытой грузовой машине отправлялись в Донской монастырь для сожжения в крематории".

Посмотреть бы на этих свидетелей живьем! Они должны быть не моложе, чем 1917-1919 годов рождения, чтобы быть ну хотя бы совершеннолетними к концу 1930-х!

Где он-то их нарыл? Но зато пошла гулять легенда о расстельном доме. Если уж на то пошло, то помещение для расстрела должно быть оборудовано технически, архитектурно, если хотите! Чтобы пули не рикошетили, чтобы не было слышно звуков! Это же-самый что ни на есть центр города! Он ведь еще жилой был тогда! Напротив большие многоквартирные здание! Это сейчас Китай-город - только офисы! Погуляйте там поздним вечером, оцените слышимость!

При обследовании здания не удалось обнаружить следов пуль на стенах, гильз и пр., т.е. не обнаружено каких то вещественных доказательств расстрелов!

Более того, нет и документов, в которых четко рассказывается кого расстреляли в этом здании, кто приводил в исполнении приговор и пр. (голословные упоминания в литературе без подверждения о том что такой то расстрелян в здании Военной коллегии не в счет). Документики, плиз! А без этого на название "расстрельный" дом явно не катит! Скорее на "судебный" или "военно-судебный"! И никакого расстрельного дома нет. Ну зато есть плакатик от "Радио Свободы". Вот в чем и "собака порылась". Как хорошщо, что у нас эту помойку прикрыли.



Дом №15 на Никольской — это Печатный двор, который открылся ещё в 1553 году. Именно здесь выпустили первую на Руси печатную книгу – «Апостол». К сожалению, то здание не сохранилось. Суеверная толпа спалила его в XVII столетии, сославшись на то, что в доме поселились колдуны. В середине XVII века на месте старого выстраивают новый, каменный, дом. В 1814-м его реконструируют и этим зданием в готических формах мы можем восторгаться до сих пор. По состоянию на 2025 год в здании находится Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

Никольская улица и Владимирские ворота, Москва. 1912 г. Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. До постройки стены Китай-города в 1534-1538 годах улица называвшаяся Сретенской, составляла одно целое с нынешними улицами Лубянка и Сретенка (трасса древней Владимирской дороги). Название Никольская, впервые упомянутое в 1547 году, относилось к её части в пределах Китай-города.

Котельническая набережная. В Москве в XVII веке существовала Котельническая слобода. Располагалась она в районе, где сейчас находится одноименная набережная. Почему же слободу так назвали? Дело в том, что на территории, где она существовала, делали предметы домашнего обихода и церковную утварь. А мастеров, которые занимались этой работой, именовали котельниками.

Москва при Александре III. Когда изменился государственный статус Москвы, по утверждению историка В.О. Ключевского, «еще сам Петр I не имел ни малейшего намерения отнимать у Москвы ее значения в пользу Петербурга». Юридически Москва стала губернским городом, но ее историческое значение как первопрестольного града сохранилось. Поэтому и в новом статусе Москва оставалась важным государственно-политическим, социально-экономическим и культурным центром. За ней закрепилось название – первопрестольный град, вторая столица. В Москве сохранялись и важные правительственные учреждения. О Москве заботились императоры и императрицы. Здесь проходила их коронация при вступлении на престол, отмечались победы в войнах и другие важные события, работали государственные комиссии, осуществлялось новое строительство, открывались центры культуры, образования. Еще большее значение для воскрешения в Москве традиционной культуры имело царствование императора Александра III, «самого русского царя». Покровительство этого Государя всему русскому национальному, укрепило в Москве ее исторический дух, и ее предания. Это, например, отразилось на содержании новой Всероссийской промышленно-художественной выставки 1882 года (на Ходынском поле), где преобладали русские промышленные товары и русские произведения искусства.

К коронации Государя в 1883 году, Кремль был обновлен: реставрированы соборы, расписана стенною живописью Грановитая палата, в том виде, в каком она была при царе Алексее Михайловиче. Устроены были новые помещения для Патриарших библиотеки и ризницы. Под руководством знатока истории Москвы И. Е. Забелина, стали открываться, одна за другою, палаты Исторического Музея с русскими древностями. А когда Императорскими театрами стали заведовать А. Н. Островский и А. А. Майков, и открываться частные театры, то произведения русской оперы и русской драмы сменили итальянскую оперу и переводные драматические пьесы. Московской консерватории дарованы были значительные средства на постройку нового большого здания.

П. М. Третьяков открыл для публики свою грандиозную галерею Русской живописи. Картинные выставки стали даваться с модой на произведения русского характера.

А если мы посмотрим на здания Городской думы, Торговых рядов на Красной площади, дома частных лиц, то увидим фасады с русскими орнаментами.

Во главе Москвы, ее Генерал-губернатором и Командующим войсками округа, был поставлен, связанный своим детством со столицей, горячий ревнитель русской истории, Великий князь Сергей Александрович Романов. При нем в Кремле построен был и открыт памятник царственному москвичу, императору Александру II. В это же царствование московское купечество, при поддержке московского правительства, на свои пожертвования выстроило целый ряд университетских клиник на Девичьем поле.

Москва впервые, после Петра I, стала возвращаться к своей исторической самобытности, освобождаясь от чужого, наносного влияния.

Модные магазины Москвы 19 века Покупка модных вещей происходила по большей части на Ильинке. Здесь, в здании Гостиного двора и нижних этажах жилых домов, располагались галантерейные лавки.

Здесь открылся первый музыкальный магазин. На этой же улице располагалась цирюльня, а также первый в Москве клуб с бильярдом.

Здесь, на Ильинке, около лавок можно было встретить всю аристократию, все волокиты в то время назначали свидания здесь.

На это купцы неоднократно жаловались царице, говоря, «что петиметры и амурщики только галантонят» и мешают им продавать.

Пассаж К.С.Попова - Джамгаровых. В XVII веке здесь, неподалёку от берега реки Неглинки находилось владение стольника И. М. Вердеревского с двумя домами по улице. В середине XVIII столетия оно принадлежало графу П. Б. Шереметеву, а к началу XIX века перешло к генерал-майору и Георгиевскому кавалеру Е. И. Бланкеннагелю. Егор Иванович Бланкеннагель в екатерининские времена возглавлял работы по пропуску реки по Неглинному каналу и входил в «Комиссию производимых в пользу города Москвы водяных работ».

В пожар 1812 года каменный дом Бланкеннагеля уцелел от огня, а спустя год, после смерти хозяина, перешёл к его падчерице Александре Васильевне, вышедшей замуж за известного учёного, инженера и общественного деятеля Василия Назаровича Каразина.

С 1831 года в здании размещалось отделение старейшего банкирского Санкт-петербургского дома И. В. Юнкера. В 1870-е годы «И. В. Юнкер» приобрёл соседний дом № 16 по Кузнецкому мосту и переехал туда. Помимо этого здесь же долгие годы находился один из художественных магазинов известной фирмы Дациаро.

В 1873 году бывший каразинский дом купил чаеторговец, купец Константин Семёнович Попов, первым заложивший чайные плантации на Кавказе. Спустя четыре года, Попов полностью перестраивает старый дом и возводит по проекту академика архитектуры Александра Ивановича Резанова основательное четырёхэтажное здание в эклектическом стиле, щедро украшенное лепниной в духе итальянского ренессанса и барокко.

В доме на Кузнецком мосту, получившем название «Пассаж Попова», разместился целый ряд магазинов известных фирм, а также фотографический салон А. А. Эйхенвальда. Помимо торговых, в пассаже были устроены и демонстрационные залы, в которых регулярно проходили художественные выставки, а также выставки декоративных тропических растений. Верхние этажи дома были заняты жилыми квартирами.

Пассаж Попова оказался у истоков «телефонизации» Москвы. Именно тут 13 июля (1 июля по старому стилю) 1882 года компанией телефонов Александра Белла была устроена первая московская ручная телефонная станция на 800 номеров.

Адрес: Ул. Кузнецкий Мост, д. 12/3

История переулка Сивцев Вражек. Сивцев Вражек - самый длинный среди Арбатских переулков. Он растянулся почти на целый километр. Если быть точнее, то его протяжённость составляет 862 метра. В 15-16 веках эта улица была частью дороги на Смоленск. Несмотря на то, что основной магистралью являлся современный Арбат, Сивцев Вражек тоже имел большое значение. Он располагался параллельно и выполнял функцию дублёра.

Однако в конце 16 столетия переулок ограничили с обеих сторон. Стены Белого города преградили путь на востоке (там, где сейчас Гоголевский бульвар), а Земляной вал - на западе, в районе современной Смоленской-Сенной площади. Уже несколько веков Сивцев Вражек упирается в Денежный переулок. Он располагается сразу за Сталинской высоткой МИДа.

Во второй половине 16 столетия основными жителями местности являлись опричники Ивана Грозного. Но уже в следующем веке их поселения заняли работники дворцовых слобод. Многие из них располагались в районе соседних переулков. Например, Иконная у Филипповского, Старая Конюшенная у Афанасьевского, а Плотничья на современном Плотниковом переулке.

Своё необычное наименование переулок получил в честь небольшого оврага. В народе ему дали прозвище "вражек" из-за скромных размеров. По его дну протекал ручей Сивец. Он впадал в другой приток Москвы-реки - Черторый, который сейчас заключён в коллектор и располагается под Гоголевским бульваром. Поэтому "Свицев Вражек" можно расшифровать, как "овраг, по которому течёт ручей Сивец". Такое название, он получил, скорее всего от слова "сивый", потому что вода в нём была сероватой.

Полностью овраг засыпали только в 18 веке. Река Сивка (в некоторых источниках ручей называют именно так) протекала по южной стороне улицы. Лишь в следующем столетии её заключили в трубу. Когда это произошло точно, сказать трудно.

Какой была Москва в начале XX века? Современники говорили, что Москва за первое десятилетие 20 века очень сильно изменилась. Главное, что отмечали, это невероятное количество "домов-гигантов". Так тогда называли здания больше четырёх этажей. Самым высоким строением города в те времена считался "Дом Афремова" на Садовой-Спасской улице. У него было 8 этажей.

Люди жаловались, что облик первопрестольной портился. Ухудшался панорамный обзор. Если раньше с какого-нибудь возвышения в центре Москвы можно было лицезреть Замоскворечье или даже Воробьёвы горы во всей их красе, то теперь виды закрывали новые жилые дома, здания университетов и фабричные корпуса. Но в то же время жители признавали, что некоторые части первопрестольной благодаря новой застройке стали выглядеть лучше, а также перестали быть небезопасными по вечерам. Например, районы Девичьего поля и Миусской площади.

Ещё одной отличительной чертой Москвы начала 1910-х годов стало невероятно оживлённое движение транспорта. Конка навсегда ушла в прошлое в 1912-м. Уже под конец горожане откровенно посмеивались над вагонами на лошадиной тяге. Передвигались они так медленно, что многие говорили, что садились туда не чтобы побыстрее доехать, а просто для отдыха от долгой прогулки. В народе даже придумали такое ругательство: "коночная кляча". Его использовали, когда хотели указать на несуразность или негодность чего-либо. В общем, устаревший и не очень удобный транспорт полностью вытеснили электрические трамваи. Они к тому времени стали главным способом передвижения по городу.

Конечно же, одной из главных "изюминок" Москвы того периода был общепит. Правда все приличные заведения уже больше тяготели к ресторанам. Даже трактиры. В некоторых из них сохранялись традиционные атрибуты вроде половых (аналог официантов); музыкальных машин или птиц, пение которых раздавалось по всему залу. Но это уже стало редкостью. Произошло неприятное разделение трактиров. Либо он стал больше походить на ресторан, либо скатывался в низший разряд. Туда уже ходила соответствующая публика.

Квартирный вопрос в Москве до революции. В начале XIX века в Москве проживало всего 250 тысяч человек, и это число не сильно увеличилось за следующие полстолетия. После отмены крепостного права в 1861 году и начала других масштабных реформ Александра II население города начинает быстро расти. К 1915 году оно составляет уже 1,815 миллиона человек. По мере бурного развития промышленности в город прибывают не только рабочие, но и специа­листы, обслуживающий персонал. Жилого пространства в Москве начинает катастрофически не хватать.

В то время нельзя было купить квартиру — можно было либо приобрести целый дом, либо арендовать жилье: квартиру, комнату или угол. Начинается бум строительства доходных домов — то есть домов, приносящих их владель­цам доход от сдачи жилья внаем. Доходные дома стали очень прибыльным бизнесом, и множество дельцов, заработавших свой первый капитал, вклады­вали деньги именно в них. В резуль­тате к 1917 году не менее 40 % всего жилого фонда приходилось на долю именно доходных домов.

В Москве первые доходные дома строились для горожан одинакового достатка, но с раз­витием рынка и увеличением этажности большая часть домов стала «слоеным пирогом». Первые этажи занимали магази­ны, лавки и модные салоны. Вторые предназначались для контор, хотя там могли быть и квартиры. На третьих, самых престижных, этажах селились купцы, промышленники и аристократы; выше — публика попроще: студенты, контор­щики, отставные военные. Квартиры с видом на улицу стоили дороже, чем те, что выходили окнами во внутренний двор.

С развитием рынка аренды жилья сформировалось несколько категорий квартир в доходных домах. Первая — квартиры «барского» типа: мраморные парадные, швейцары, ковровые дорожки, множество комнат, антикварная мебель, оранжереи. В таких домах жили самые богатые промышленники и купцы-миллионщики.

Вторая категория — чуть более простые, хотя и тоже богато отделанные парадные, квартиры с удобствами и высоким уровнем обслуживания. Тут жило богатое купечество, известные актеры, юристы и землевладельцы.

Третья категория — так называемые мебли­рашки, меблированные комнаты с соседями из разных слоев общества. Часто мебли­рашки были с полным пансионом: жильца обслуживали горничная, лакей, коридорный. За дополни­тельную плату ему причиталось питание, уборка жилья и чистка одежды. Во многом здесь действовали гостиничные правила — жильцы меблированных комнат обязаны были подчиняться внутреннему распорядку: не принимать гостей с ночевкой и не шуметь. Эти квартиры предпочитали чиновники, богема и отставные военные.

Четвертая категория — «коечно-каморочные» квартиры: в них проживали бедные люди, квартиры располагались или вдоль длинного коридора, или вокруг лестничной клетки. И это в лучшем случае: часто «коечно-каморочные» квартиры оказывались просто отсеками одного большого поме­щения, разделенными между собой фанерой или занавесками. Посередине этого помещения находилась печь, которой отапливались все «квартиры». Тут царила антисанитария, хуже было только в ночлежках.

Как жили москвичи в Москве в 1900-х годах? В 1900–1910 годах Москва активно преображалась. Современники описывают ее, как постоянно движущуюся, активную, торговую. Появились здания высотой в 5–8 этажей (самым большим домом был Дом Афремова на Садовой-Спасской), первый общепит.

Коренные москвичи того времени жаловались, что Москва становится все более и более плотной, шумной, в ней было много приезжих из губерний. Чем выше становились дома, тем меньше оставалось зелени и панорамных видов.

Конка (конно-железная городская дорога) — исторический вид рельсового общественного транспорта — прекратила свое существование в 1912 году. Немного позже появились электрические трамваи, которые были в несколько раз быстрее и, конечно же, удобнее.

До 1917 года все москвичи одевались на европейский манер: пиджаки, платья, костюмы. Старорусские рубашки и платки ушли в прошлое и стали символом происхождения из деревни. Важно отметить, что все люди тогда носили черную одежду, реже — коричневую, а светлой одежды, особенно верхней, не наблюдалось.

Одним из ключевых стилей в архитектуре Москвы начала XX века стал модерн. Этот стиль характеризовался декоративностью, использованием плавных линий, асимметричных форм и украшений природными мотивами. В Москве модерн особенно проявился в архитектуре доходных домов и особняков. Примеры зданий этого стиля можно увидеть на Арбате, Пречистенке и в районах Золотой Мили.

Наряду с модерном, в Москве продолжали строить здания в стиле классицизм и неоклассицизм, которые ориентировались на строгие симметричные формы и колоннады. Примером этого стиля может служить Ярославский вокзал (1902–1904 гг.), построенный по проекту Алексея Щусева. Этот вокзал соединил в себе элементы русской архитектуры с модерном и неоклассицизмом и стал важным транспортным и архитектурным объектом того времени.

Последние годы 1910-х годов ознаменовались подготовкой почвы для зарождения конструктивизма. Архитекторы начали отходить от украшательства в пользу функционализма, что стало предвестником грядущей архитектурной революции 1920-х годов. Эти тенденции проявлялись в упрощении форм, использовании новых материалов, таких как железобетон, и в начале строительства крупных общественных и промышленных зданий.

Золотой остров в Москве. Остров располагается от памятника Петру I до Москворецкого моста, охватывая территорию, где расположены кондитерская фабрика «Красный октябрь», кинотеатр «Ударник», знаменитый Дом на набережной и Болотная площадь, простираясь до Царева сада.

На месте сквера с памятником Репину в давние времена была непроходимая топь. Грязь месили копытами и колесами, образуя премерзкое болото, по-татарски «бал-чех». От этого слова произошло название улицы Балчуг. По другой версии, «балчук» – это искаженное татарское слово «балычок», что означает «рыбья спина». Это название намекает на форму острова.

При Екатерине II нрав непокорной Москвы-реки обуздали, проложив Водоотводный канал по старице Москвы-реки, ставшей ложем этого канала. Остров просуществовал в самом центре города более 200 лет под именем Болотный.

За Болотом тянулась недобрая слава. Во времена Ивана Грозного здесь был первый кабак, где «гуляли» опричники Малюты Скуратова. Москвичи собирались на Болоте, чтобы померяться силой в кулачном бою. В XVI же веке на Болоте жгли музыкальные инструменты скоморохов, а позже проводились гражданские и смертные казни.

В 1662 году в Москве произошло восстание, вошедшее в историю под названием «медный бунт». Над бунтовщиками учинили жестокую расправу. Для устрашения населения восставших вешали на основных московских дорогах, на Лубянке и здесь, на Болоте. По указу царя главным осужденным отрубали ноги, руки и отрезали язык. Все арестованные были «перепятнаны»: раскаленным железом им выжигали на щеках букву «Б» – бунтовщик. По свидетельствам очевидцев, были казнены, искалечены, отправлены в ссылку несколько тысяч человек.

В былые времена на Болоте жгли колдунов. Так, в 1691 году «был сожжен на Болоте Андрюшка Ильин Безобразов за умысел на государево здоровье». Во времена правления Екатерины II на Болотной площади был казнен знаменитый самозванец Емельян Пугачев, называвший себя Петром III. Здесь стоял эшафот для «мужицкого царя» и виселицы для его подручных.

Москва. Васильевская площадь. 1898г.

Площадь Васильевский Спуск — площадь в Москве, расположенная между Красной площадью и Кремлёвской набережной вдоль стены Кремля.

Площадь названа в 1995 году по храму Василия Блаженного (Покровский собор), от которого спускается к Москве-реке. В 1924-1995 годах являлась частью Красной площади. Ранее была частью Васильевской площади, название которой укоренилось в XIX веке.

Первоначально на месте нынешней площади в XVIII веке располагались дома до самого рва, окружавшего Кремль. Площадь образовалась в результате реконструкции, проведённой в начале XIX века.

В XX веке с 1909 года через площадь стали ходить трамваи (проходя через Красную площадь); к середине 1950-х годов трамвай был убран.

В 1936 году были снесены старые строения на площади. Большой Москворецкий мост соединяет площадь с улицей Большая Ордынка (через Малый Москворецкий мост). Современный мост был построен в 1938 году.

Как в Москве изобрели булочку с изюмом

В 19 веке в Москве находилась знаменитая Филипповская пекарня, которая была чуть ли не достопримечательностью всего города. В пекарню захаживал даже сам генерал-губернатор столицы — Арсений Андреевич Закревский. Однажды во время завтрака губернатор вдруг потребовал к себе «булочника Филиппова». Показывает на булку и говорит: «— Э-тто что? Таракан?! – и сует сайку с запеченным тараканом». А Филиппов ему в ответ: «Это же изюм, а вам мало положили». И для подтверждения слов съел эту булку.

Вернувшись, Филлипов срочно испек партию новых булочек уже с изюмом. Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей не было отбою!

Миусская площадь и Миусские улицы в Москве. Есть версия, что название пошло от пугачевского казака Миуски, которого как раз казнили на том месте, где сейчас находится Миусская площадь. Но тюркское «миюш» — «топь», «грязь», ближе к истине. И речушка с прудом тут были, а уж грязь — единственное, чем Миусы богаты были всегда.

Москвич Дмитрий Никифоров в середине 19в. писал: «Слабый свет фонарей едва мерцал, внизу у нас была пятая стихия, то есть, грязь по ступицу, а сверху обдавал нас дождь. Мы ехали по безбрежному морю грязи. Наконец, лошади остановились, выбившись из сил… В коронацию Александра II я ехал с теперешней Долгоруковской улицы в павильон Ходынского лагеря, пересекая Миусскую площадь, и экипаж мой застрял в трясине Миусской площади, так что созванные ночью рабочие вытаскивали его рычагами».

На фото — район улиц Ямского Поля, улицы Правды и Башиловки. На Миусской площади было еще хуже.

Первая городская канализация в Москве. К середине XIX века Москва была бедным, хоть и многонаселенным городом. По части благоустройства она сильно уступала европейским городам. Главная проблема касалась ассенизации. Вплоть до конца века столица избавлялась от нечистот вывозным способом: содержимое отхожих мест вычерпывалось ковшами, наливалось в бочки и вывозилось за город. Понятно, что зимой вычерпывание заменялось выкалыванием.

Первый проект городской канализации был предложен инженером Поповым. Он предлагал взять за образец Лондон и создать канализацию, где клозетные и дождевые воды по подземным каналам сливались в реки без очистки и разделения. Стоимость строительства составила бы 16 млн рублей. Это была огромная сумма.

Власти до последнего откладывали вопрос о строительстве канализации, уж больно дорогим и хлопотным было это дело. Решился только московский губернатор (в разных должностях возглавлял Москву с 1883 по 1905 год) князь Владимир Голицын.

30 июля 1898 года первая очередь канализации вступила в строй. Тогда она охватывала всего 219 домовладений, но к 1909 году — уже 30 тысяч. Результат сказался немедленно: за первые 10 лет существования канализации в Москве смертность от брюшного тифа упала в два раза. Всего на канализационные работы в Москве было израсходовано около 38 млн рублей, то есть примерно сотая часть годового бюджета страны. Однако к 1917 году только 28% московских домов было оборудовано клозетами.

В начале 20 века зимы в Москве были суровее, чем сегодня. К тому же многие тогда работали на улице. Городские власти пытались обеспечить для них необходимый уровень тепла.

Обычно спасались от холода с помощью костров. Их разжигали прямо на улицах столицы! Однако в декабре 1906 года с дровами возникли перебои.

Поэтому городские власти решили попробовать новый способ обогрева — нефтяные грелки. Таким образом, многие люди, которые работали на улице, смогли получить доступ к теплу.

Почему Цветной бульвар назвали Цветным? Этот бульвар появился ещё в 1830-е годы, но тогда он назывался Трубным. А в 1850 году сюда перенесли цветочный рынок с Театральной площади. Уже через год аллея, которая всегда была усыпана цветами и саженцами, получила новое название – Цветной бульвар.

Эта фотография 1896 года. На ней запечатлен Никольский фонтан на Лубянской площади. Этот фонтан - работа скульптора Витали 1835 года. Он простоял на Лубянской площади 99 лет. В 1934 году его переместили в Нескучный сад, где он до сих пор и находится. Вот его фото

Замок связи на Милютинском Милютинский переулок д.5

Интересный факт!

Только в 1905 году служащим женщинам-телеграфисткам было дано разрешение выходить замуж за кого они хотят. До этого времени, в целях сохранения телеграфной тайны, телеграфистки имели право выходит замуж только за телеграфных чиновников.

Представьте: конец XIX — начало XX века, Милютинский переулок. Неоготическая крепость с башенками и узкими «бойницами» окон — Центральная телефонная станция, сердце городской связи. За стенами замка — десятки молодых девушек 18-25 лет в строгих форменных платьях колдуют над коммутаторами, соединяя абонентов штекерами. Их голоса, звучащие в наушниках, сводят с ума купцов и чиновников! В святилище связи брали только лучших:

Возраст 18-25 лет

Рост от 155 см (чтобы дотягиваться до верхних гнезд коммутатора)

Образование не ниже гимназического курса

Идеальная дикция без малейшего акцента

Холостой статус (замужних увольняли)

Нервная выносливость и память: до сотен соединений в час

Никаких фамилий и имен, только номера

Железные правила: Рабочий день 10-12 часов без перерывов. Зарплата 30 рублей — вдвое больше, чем у заводских рабочих!

Чёткие регламенты: запрет «посторонних разговоров», подписка о тайне. Личная жизнь под строжайшим контролем.

Несмотря на запреты, любовь находила путь:

Абоненты присылали букеты с записками "Незнакомке с ангельским голосом"

Один купец звонил 50 раз в день, чтобы услышать голос любимой телефонистки

Девушки тайно передавали записки через верных рассыльных

Пары встречались украдкой у заднего входа на станцию

Ну и на сегодня, пожалуй все.

