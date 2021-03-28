Красоты России. Вознесенский Храм в г. Калязин

Многие едут в Калязин ради колокольни Николаевского Собора.... Но в Калязине есть ещё не мало интересных мест. Одно из них - кладбищенский Вознесенский Храм. В конце 1930-х годов при создании Угличского гидроузла, расположенного ниже по Волге, большая часть территории Калязина, включая все основные памятники истории и архитектуры, была затоплена. Как память о прошлом города в Калязине сохранилась колокольня Никольского собора, известная сейчас на весь мир как Калязинская колокольня.

В Калязине, практически, нет промышленности: здесь расположен только машиностроительный завод, хлебокомбинат, обувное и швейные производства. К 1990 году планировалось постройка в Калязине грузового порта, который был дал толчок к промышленному развитию города и образованию новых предприятий за счет грузопотока по Волге, но из-за начала перестройки строительство так и не было начато. Вблизи города находится Калязинская радиоастрономическая обсерватория, антенна которого, высотой 200 метров, возвышается над лесами и хорошо виден с борта теплохода, следующего по Волге.

Также с борта можно увидеть и церковь Богоявления Господня, расположенную на правом берегу Волги в основной части города: церковь не действует, в ней сейчас расположен Калязинский краеведческий музей, куда организуют экскурсии для туристов круизных судов.

Церковь Богоявления Господня — недействующий православный храм, расположенный на правом берегу реки Волги в городе Калязине Тверской области. Богоявленская церковь была построена в 1781 году на высоком берегу при впадении реки Жабни в Волгу.

В 1783 году в городе Калязине Тверской губернии был возведён Калязинский Вознесенский храм - храм при кладбище. Храм тогда был приписан к Николаевскому собору, и был построен после переноса кладбища Николаевского прихода. Николаевский приход был людным и оживлённым местом, считался центром города, и было принято решение перенести кладбище в более спокойное и отдалённое место от центра города. Кладбище, усаженное деревьями, всегда содержалось в чистоте и порядке. В годы Советской власти кладбище было уничтожено и на его месте устроен стадион, а Вознесенский храм был закрыт. С 1930-х годов его помещения более 40 лет использовались под хлебокомбинат и пришли в крайнюю ветхость. В конце 2000-х - начале 2010-х гг. храм был восстановлен из руин. С 2004 года в Калязин начали заходить пассажирские круизные суда, которые швартуются у причала-понтона, расположенного на реке Жабне — правом притоке Волги. В качестве экскурсионной программы предлагается пешеходная экскурсия по Зареченскому району, либо автобусная — в основную часть города, с осмотром с берега колокольни Никольского собора и посещением Вознесенской церкви. Также есть варианты водной экскурсии на прогулочном судне, с высадкой на остров к колокольне Никольского собора. А мы направимся к Вознесенской церкви. Навигатор вывел нас к Северным воротам, которые оказались закрытыми. Немного побродили рядом... посмотрели...

и почти уже расстроились, что не попадём на территорию Храма, но вдруг к воротам подошёл батюшка и вежливо спросил, что мы хотели, мы так и сказали - пройти на территорию, он улыбнулся и открыл нам проход! На мой вопрос, можно ли в Храм в шортах, ответил: "А у вас есть выбор, если уж так приехали?"Как потом оказалось - вход открыт через Западные ворота, точнее сбоку от них. Но мы об этом узнали уже потом.

А вот так выглядели когда-то Северные ворота

Ну вот мы и на территории... Ещё один взгляд на Северные ворота, но уже с другой стороны Территория красивая, даже есть зверушки... грибочки... цветочки...

Чуть отошёл вдаль, чтобы сфоткать сам Храм, даже не верится, что ещё недавно он был почти в руинах Храм был кладбищенским, т.е. рядом было кладбище, на месте которого советская власть сделала стадион. Сейчас там посажены яблони, установлены 2 поклонных креста, а также собраны уцелевшие памятники.

Ну и это тоже... как напоминание о прошлом

А также вот этот памятник. Памятник был установлен в 2009 году в честь князя, выдающегося полководца-освободителя русских войск Михаила Скопина-Шуйского, одержавшего победу в сражении над литовцами в 1609 году. Вот так храм выглядит внутри сегодня А вот так Храм выглядел в 70-х... 80-х годах

Ну и вот они - уже упомянутые Западные ворота А должны выглядеть вот так Если выйти наружу с территории, то можно увидеть, что в Западных воротах в советское время были оборудованы кассы Всё... к машине... которая у Северных ворот

Ещё взгляд на Храм и вперёд... к чему-то новому

https://moya-planeta.ru/reports/view/voznesenskij_khram_v_g_...

http://cruiseinform.ru/places/kalyazin/kalyazinskaya-radioas...

http://cruiseinform.ru/places/kalyazin/muzey/

http://cruiseinform.ru/places/kalyazin/voznesenskaya-tserkov...