Автократия

Вот такую реплику со средневековой западной карты титула Алексея Михайловича «Тишайшего» Романова я недавно сфотографировал.

В русском переводе оно обычно (не совсем верно) расшифровывается как «Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смоленский, Тверский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчич и дедич, и наследник, и Государь, и Обладатель».

Там много чего интересного можно почерпнуть из данного титула. Но меня именно иноязычная версия заинтересовала.

А в ней слово «Автократ», то есть «Самодержец».

Вот о нём мы сегодня и поговорим.

Некоторые мои учителя говорили, что Платон и Аристотель все возможные варианты организации общества расписали, и после Аристотеля за пару тысяч лет никто ничего особо нового не добавил. Был целый ряд попыток сделать квадратное колесо, но все они оказались нежизнеспособны или постепенно превратились в аристотелевы формы.

Так вот, в античной греческой политологии, которая является основой и современной одноимённой науки, для обозначения видов власти использовались два корня – «архия» (власть, главенство) и «кратия» (сила, власть, господство).

Монархия, таким образом – это всего лишь «моно» (один) «архия» (власть). То есть единоличная власть.

Чисто технически и Путин «монарх», и Байден «монарх», и даже Макрон с Дудой «монархи».

В отличие от Рима времён республики или Спарты, где была «бинархия», то есть «власть двух» или «триумвирата» времён становления Римской Империи, когда недолгое время правили трое.

Опять же, Пётр Первый до провозглашения императором тоже был «бинархом», потому что правил совместно со старшим братом, Иваном Пятым.

Просто монархия бывает абсолютная или конституционная, диктаторская или парламентская, наследственная и выборная.

Слово «диктатор», кстати, всего лишь означает, что указы правителя имеют силу законов. У Путина или Лукашенко, если что, не имеют, и подчиняются законам – поэтому они чисто по определению не могут называться диктаторами. И когда глупая либерда пытается их так называть, она просто лишний раз демонстрирует всем своё дремучее самодовольное невежество.

Большинство так называемых «монархистов», тоже между прочим, не знает значения этого слова. И на самом деле хотят именно «хруста булок» (фантазий «мне бы девок крепостных, чтобы на сеновале мне давали», потому что без монархии не дают), а не сильной централизованной власти.

Но вернёмся к слову «автократия».

«Авто» (сам) «кратия» (власть) – самовластие, или в русской традиции «самодержавие».

Или, если по-французски, то «суверен» (сузерен, как кто пишет/произносит).

Вот за этот суверенитет нас и ненавидят. Как смеем мы сами собой править и определять своё будущее?!

У них в Европах тысячу лет был «террариум единомышленников» в рамках СРИ (Священной Римской Империи, а не то, что вы подумали). Где все друг к дружке находились в зависимо-подчинённом положении. Вассал на вассале и вассалом погоняет. У кого больше жезл (символ власти, а не то, что вы подумали), тот и главный.

Зачастую причём одновременно. Какой-нибудь херцыг угнетает бароней и графей, а его самого в то же время нагибает король. И все они угнетают крестьян и горожан (крестьян особенно, их даже горожане угнетают). Такая вот Бездна Анального Угнетения (панк-группа такая есть).

А над всем этим Император СРИ. Который хоть и считается главным, но для формального руководства ему чаще всего не хватает силёнок. Поэтому все нагибают друг дружку, кто как может.

И тут сбоку какая-то Россия, где какой-то чувак говорит «А я сам себе Император, самодержец и автократ».

Представьте себе всю глубину ненависти. Это как все вокруг пидоры, а ты один натурал (хотя падажжите, и тут тоже попадание).

Сейчас у них ровно то же самое. Четвёртый Еврорейх воспроизводит предыдущие. То есть куча взаимозависимых графств и герцогств, которые пытаются нагибать друг дружку в рамках «единой европейской семьи», а над ними – американский гегемон. Все в подчинённом состоянии (просто кого-то меньше сношают, а кого-то больше – но сношают всех).

И тут опять эти русские заявляют «А мы сами по себе».

Да что они себе позволяют? Нет, не так…

ДА ЧТО ОНИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?!!!!11одинодин

Вот, так больше похоже.

Но если прямо писать «ненавидим автократию», то сразу всё понятно.

Вместо этого они придумали какой-то невнятный «авторитаризм». Что за неведомый зверь – непонятно.

Греческое «авторита» – просто власть, без уточнений. То есть пропагандистский жупел.

В этой их википедии все ссылки с определениями ведут на различные «статьи в уважаемых журналах», а не на учебники политологии. Ибо в классической политологии понятия «авторитарный» попросту не существует, оно бессмысленное.

«Авторитарным» называют всех, кто не нравится тусовочке. Путин «авторитарный», Си «авторитарный», Мадуро «авторитарный» (не продаёт, гад, нефть за безценок! ну мам!), даже Трамп «авторитарный» (слишком самостоятельный, ещё и женщин любит, працивный!).

Поэтому каждый раз, когда вы видите словосочетание «авторитарный режим», вставляйте вместо этого правильное слово, "автократия" – САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, независимый.

И всё сразу становится ясно и очевидно. Кто, кого и за что ненавидит…

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1638480.html