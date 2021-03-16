Россия с нуля строит крупнейший порт в мире и меняет глобальную логистику!

Мечтам странам Прибалтики и Украины на российский транзит приходит конец. В Ленинградской области продолжает рости современный порт Усть-Луга, который уже через несколько лет превзойдет по своим возможностям все мировые порты.



Совсем недавно в Усть-Луге начал работать новейший терминал по перевалке железной руды. Это сразу же отразилось на украинском транзите. В январе 2021 года, транзит российской железной руды через Украину упал на 93%.



Еще раньше в ноябре 2020 года Латвия и латвийские железные дороги, начали бить тревогу, весь год сокращался грузопоток российского угля. От транспортировки и перевалки этого топлива Латвия неплохо зарабатывала.



Результатом беспокойства стала письмо в Минтранс России с призывом сохранить перевалку угля. В январе 2020 года транзит угля через Латвию сократился на 99%, все железнодорожные составы уходят теперь в Усть-Лугу.



Начиная с конца 2020 года весь уголь России идет в Усть-Лугу. На его развитие, Россия делает большие ставки, это будет даже не порт, а мощнейший транспортный и логистический центр, через который будут проходить 180 миллионов тонн грузов. Этот показатель будет достигнут в 2030 году.



На данный момент порт переваливает 100 миллионов тонн грузов. Этот порт перетянул весь транзит Прибалтики и Украины фактически на себя. Усть-Луга будет развиваться и расширяться за счет логистических услуг, которые сделают его самым выгодным портом на пути Азия-Европа.



Усть-Луга станет самым удобным портом для распространения китайских товаров в Скандинавии. Прибалтике и Великобритании. Здесь должны беспокоиться не только прибалтийские порты, но и Амстердам, Гамбург и Хельсинки.



Через которые еще несколько лет назад шли грузы из Китая, Японии и Южной Кореи. Россия и Усть-Луга перехватывают у Европы торговую инициативу. Данный порт станет центральным транспортным узлом всей северо-восточной Европы.



Эта перспектива лишь 1 порта, а ведь параллельно на Балтике развивают еще 5 портов. Объем этих портов будет меньше чем в Усть-Луге, но вместе все российские порты на балтике дадут цифру 400 миллионов тонн грузов, эта цифра больше чем сумма всех портов СССР вместе взятых.

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