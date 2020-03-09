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Тяга к знаниям в живописи Богданова-Бельского

Одна из основных тем творчества передвижника второго поколения Николая Богданова-Бельского (1868 — 1945) — это сельская школа, а если шире, образование в деревне. Богданов, выходец из крестьян, сын батрачки, отразил в картинах свой опыт. Талантливый юноша, завершив церковно-приходскую школу, учился у знаменитого педагога Рачинского, а затем сумел сделать блестящую художественную карьеру, взяв название своего уезда в качестве второй фамилии.

Новая сказка. 1891 год.new-fairy-taleУстный счёт. В народной школе С.А.Рачинского. 1895 год.mental-arithmetic-in-the-public-school-of-s-rachinskyНа картине изображён Сергей Рачинский, русский педагог и просветитель, у которого в школе учился Богданов-Бельский. Можно предположить, что один из мальчишек на картине — сам автор. Рачинский субсидировал Богданова и даже подарил матери художника, батрачке, хутор.

Воскресное чтение в сельской школе. 1895 год.1895_voskersnoe_chtenie_v_selskoi_shkoleУ дверей школы 1897 год.at-school-doorsЕщё одна автобиографичная картина Богданова-Бельского. В этом нищем мальчишке угадывается сам художник.

У больного учителя. 1897 год.visit-of-the-unhealthy-teacherЧерез 23 года Богданов-Бельский напишет картину с тем же сюжетом, только вместо учителя будет учительница.

У больной учительницы. 1920 год.visit-of-the-unhealthy-teacher-1Ученицы. 1901 год.4 TСочинение. 1903 год.1900_sochinenieМежду уроками. 1903 год.1903_Nikolai_Bogdanov-Belsky_between_lessonsЗа книжкой. 1915 год.reading-a-bookДети за пианино. 1918 год.children-at-the-pianoДень рождения учительницы. 1920 год.teacher-s-birthday-1.jpg!HalfHDДети в окнеchildren-at-the-windowПриготовление уроковdoing-the-lessonsДомашняя работаhomeworkВдохновениеinspirationНовичкиnewcomersВ гостях у учителяon-a-visit-to-the-teacherЧитающие девочкиreading-girlsЧтение при свете лампы (Школьница)reading-by-the-lamp-schoolgirlПоразительным образом сложится судьба Богданова-Бельского. После 1917 года художник эмигрирует в Латвию, где превращается в настоящую звезду. Богданов-Бельский выставляется по всему миру, его награждают орденами и узнают на улицах Риги. После присоединения Латвии к Советскому Союзу Богданов-Бельский, женатый на прибалтийской немке, уезжает в Германию. В 1941 году Богданов-Бельский переносит сложную операцию в Берлине. А в 1945 году художник погибает после бомбёжки немецкой столицы авиации "союзников".

Источник иллюстраций

https://www.vatnikstan.ru/culture/tyaga-k-znaniyam-v-zhivopisi-bogdanova-belskogo/

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