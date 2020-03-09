Тяга к знаниям в живописи Богданова-Бельского

Одна из основных тем творчества передвижника второго поколения Николая Богданова-Бельского (1868 — 1945) — это сельская школа, а если шире, образование в деревне. Богданов, выходец из крестьян, сын батрачки, отразил в картинах свой опыт. Талантливый юноша, завершив церковно-приходскую школу, учился у знаменитого педагога Рачинского, а затем сумел сделать блестящую художественную карьеру, взяв название своего уезда в качестве второй фамилии.

Новая сказка. 1891 год. Устный счёт. В народной школе С.А.Рачинского. 1895 год. На картине изображён Сергей Рачинский, русский педагог и просветитель, у которого в школе учился Богданов-Бельский. Можно предположить, что один из мальчишек на картине — сам автор. Рачинский субсидировал Богданова и даже подарил матери художника, батрачке, хутор. Новости СМИ2

Воскресное чтение в сельской школе. 1895 год. У дверей школы 1897 год. Ещё одна автобиографичная картина Богданова-Бельского. В этом нищем мальчишке угадывается сам художник.

У больного учителя. 1897 год. Через 23 года Богданов-Бельский напишет картину с тем же сюжетом, только вместо учителя будет учительница.

У больной учительницы. 1920 год. Ученицы. 1901 год. Сочинение. 1903 год. Между уроками. 1903 год. За книжкой. 1915 год. Дети за пианино. 1918 год. День рождения учительницы. 1920 год. Дети в окне Приготовление уроков Домашняя работа Вдохновение Новички В гостях у учителя Читающие девочки Чтение при свете лампы (Школьница) Поразительным образом сложится судьба Богданова-Бельского. После 1917 года художник эмигрирует в Латвию, где превращается в настоящую звезду. Богданов-Бельский выставляется по всему миру, его награждают орденами и узнают на улицах Риги. После присоединения Латвии к Советскому Союзу Богданов-Бельский, женатый на прибалтийской немке, уезжает в Германию. В 1941 году Богданов-Бельский переносит сложную операцию в Берлине. А в 1945 году художник погибает после бомбёжки немецкой столицы авиации "союзников".

Источник иллюстраций