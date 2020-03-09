Тяга к знаниям в живописи Богданова-Бельского

Одна из основных тем творчества передвижника второго поколения Николая Богданова-Бельского (1868 — 1945) — это сельская школа, а если шире, образование в деревне. Богданов, выходец из крестьян, сын батрачки, отразил в картинах свой опыт. Талантливый юноша, завершив церковно-приходскую школу, учился у знаменитого педагога Рачинского, а затем сумел сделать блестящую художественную карьеру, взяв название своего уезда в качестве второй фамилии.
Новая сказка. 1891 год.Устный счёт. В народной школе С.А.Рачинского. 1895 год.На картине изображён Сергей Рачинский, русский педагог и просветитель, у которого в школе учился Богданов-Бельский. Можно предположить, что один из мальчишек на картине — сам автор. Рачинский субсидировал Богданова и даже подарил матери художника, батрачке, хутор.
Воскресное чтение в сельской школе. 1895 год.У дверей школы 1897 год.Ещё одна автобиографичная картина Богданова-Бельского. В этом нищем мальчишке угадывается сам художник.
У больного учителя. 1897 год.Через 23 года Богданов-Бельский напишет картину с тем же сюжетом, только вместо учителя будет учительница.
У больной учительницы. 1920 год.Ученицы. 1901 год.Сочинение. 1903 год.Между уроками. 1903 год.За книжкой. 1915 год.Дети за пианино. 1918 год.День рождения учительницы. 1920 год.Дети в окнеПриготовление уроковДомашняя работаВдохновениеНовичкиВ гостях у учителяЧитающие девочкиЧтение при свете лампы (Школьница)Поразительным образом сложится судьба Богданова-Бельского. После 1917 года художник эмигрирует в Латвию, где превращается в настоящую звезду. Богданов-Бельский выставляется по всему миру, его награждают орденами и узнают на улицах Риги. После присоединения Латвии к Советскому Союзу Богданов-Бельский, женатый на прибалтийской немке, уезжает в Германию. В 1941 году Богданов-Бельский переносит сложную операцию в Берлине. А в 1945 году художник погибает после бомбёжки немецкой столицы авиации "союзников".
https://www.vatnikstan.ru/culture/tyaga-k-znaniyam-v-zhivopisi-bogdanova-belskogo/
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