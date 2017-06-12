А.В. Суворов об нашем времени

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Как же все актуально и ныне. Генералиссимус, конечно, гений, но он был очень православный человек, а значит ему все было ясно, и видел он суть поступков.

Вот две версии трактовки этой фразы легендарного полководца:

1. На самом деле Все просто, в пороках души человеческой сей недостаток заложен. Россия всегда была богатейшей страной в мире, а значит сей порок души усиливается соразмерно богатству... Ибо не зря сказано - ЖАЖДА НАЖИВЫ. Отсюда и предательство и желание безмерной власти... Чем больше власть, тем больше богатств. Вот и рвутся к кормушке власти... И побеждает как всегда самый подлейший. Ну, это уже по советам Макиавелли. А как известно, слова хитрый и изворотливый, это не одно и то же, что и суть слова - умный.

2. Но есть еще и особые люди, в силу определенных обстоятельств (или по рождению или по кумовству) облеченные большой властью. Патриоты, честные, очень преданные стране, но - идиоты. Наверное, читали в книжках, в которых писалось о временах величия России или СССР, про честных, но очень бездарных идиотов! Про таких тогда говорили: Убить бы его, но ведь без корысти сотворил...

ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ, К НАШЕМУ ВРЕМЕНИ, КАКОЙ ПРИМЕР ПОДХОДИТ?

А кто знает, что случилось со статьей, которая за час-полтора вошла в топ платформы мир тесен? Да еще и по всем трем основным номинациям и стала первой в списке.

И вдруг исчезла с корнями...

( Статья про выбор Путина и необходимости вернутся к методам 1937 по отношению к ворюгам и казнокрадам...)

Там в статье еще пример был такой: Навальновщина есть порождение Димоновщины. Это два конца одной палки... И мне, лично мне с ними не по пути.

Автор: Олег Калугин

(Для тупорылов и троллей на окладах и вообще любых - не генерал, не живу в сша, за границей был, но по роду службы и то, когда развалился СССР. Во власти был, взяток не брал, чиновников стал сильно напрягать, за что и был отторгнут как чужеродный элемент. Назад не рвусь. Последний раз сам уволился, ибо фраза: честных сажают быстрее... уже давно не пустой звук.))))

Смуты и войны не допущу, что от меня зависит сделаю, а посему понимаю, что ВВП - последняя надега, но и жить видя все это и молчать, это - на уровне предательства. Ибо:

1. От святых

2. От прозы жизни - Спрятав голову в песок, ты подставляешь свой...

3. Потому что больно смотреть, как собирают деньги смс-ками с народа, а в это время чиновники справляют свои корпоративы... А их дети крушат дороги...

Давайте, расскажите мне, что я простой человек, смог раскачать лодку государства сильнее Димоновщины?