Московские прогулки, ч.48. Театральная Москва

У нас уже была тема с театральными площадками. но там были не все:

https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43063684790/Moskovskie-p...

Продолжим.

Театр Г.Г. Солодовникова В 1883–1894 годах по заказу Солодовникова архитектором К. В. Терским здание было перестроено под пятиярусный театр на 3100 зрителей.

Старинное здание XIX века на углу Большой Дмитровки, в котором располагается сейчас Московский театр оперетты, принадлежало нескольким поколениям князей.

Первым владельцем усадьбы был князь И. В. Прозоровский младший, тесть А.В. Суворова. В этом здании проходила свадьба великого полководца. Следующими владельцами стали князья Щербатовы, а потом Шаховские. Именно это место описывал Гиляровский в своей книге “Москва и москвичи”.

Именно в этом здании, на мамонтовской сцене, состоялся московский дебют Федора Шаляпина. Дирижером здесь служил Сергей Рахманинов, декорации создавали только самые талантливые мастера — Левитан, Серов, Поленов, братья Васнецовы и Коровины.

Наиболее ярким представлением театра, пожалуй, стала опера «Моцарт и Сальери», посвященная памяти Александра Даргомыжского. Ее премьера состоялась 7 декабря 1898 года. В 1896 году в театре Солодовникова открылась первая негосударственная оперная антреприза — «Частная русская опера», организованная и финансируемая С. И. Мамонтовым, которая с небольшими перерывами ставила здесь спектакли вплоть до начала 1904 года. В 1907 году театр Солодовникова сгорел.

После восстановления и перестройки здания архитектором Т. Я. Бардтом в нём в 1908 году открылся «Оперный театр Зимина», основанный театральным деятелем и меценатом С. И. Зиминым.

В 1918 и 1921 годах В.И. Ленин выступал в доме 6 на Большой Дмитровке на различных заседаниях и конференциях, благодаря чему, здание позже получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

Позже здание стало использоваться в качестве филиала Большого театра, а с 1961 года тут работает Московский театр оперетты.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

ул. Большая Дмитровка, 6, Москва

Российский академический молодёжный театр Здание Российского академического молодёжного театра (РАМТ) было построено в 1821 году по заказу генерал-лейтенанта русской императорской армии Константина Марковича Полторацкого. Дом спроектировал Александр Филиппович Элькинский, работавший в стиле неоклассицизма. В 1840 году новым владельцем дома стал купец П. Бронников. В 1869 году здание арендовал «Артистический кружок» Александра Николаевича Островского. Здесь устраивались выставки, литературные и музыкальные вечера. После закрытия кружка помещение в разные годы снимали знаменитые антрепренёры, в том числе М. В. Лентовский и К. Н. Незлобин. В начале 1880-х годов Лентовский осуществил кардинальную перестройку здания. Был достроен третий этаж, значительно модернизирован зрительный зал на 1600 мест. В 1987 году театр получил звание академического. С 1992 года стал называться Российский академический молодёжный театр.

Билеты: от 200р

Театральная площадь, 2, Москва

Малый театр Еще на Театральной площади находится Государственный академический Малый театр России — один из старейших драматических театров страны. История Малого театра начинается в 1756 году, когда при Московском университете была создана труппа.

14 октября 1824 года считается днём открытия Малого театра.

Важными событиями в истории Малого театра стали первая после снятия запрета постановка комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» (1831) и постановка нескольких пьес Николая Гоголя в 1830–1840-х годах.

С 1850-х годов главным драматургом театра являлся Александр Островский. Он неоднократно принимал участие в репетициях, некоторые его пьесы были созданы специально для исполнителей Малого театра.

Билеты: от 800р

Театральный пр., 1, стр. 1, Москва

Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова Государственный академический Центральный театр кукол имени С. В. Образцова был создан по инициативе Центрального дома художественного воспитания детей и начал работу 16 сентября 1931 года. С момента основания во главе театра стоял актёр и режиссёр Сергей Образцов.

Первые годы театр был бродячим, у него не было собственного здания, и выступления проходили везде, где люди готовы были их смотреть — в парках, на улицах, в школах и домах культуры. В репертуаре было всего одно представление с участием кукол-марионеток — «Цирк на сцене». Здание Центрального театра кукол на ул. Горького, 32-а, 1966 год (не сохранилось)

В 1936 году театру было выделено помещение на площади Маяковского в здании бывшего Реалистического театра. В 1970 году театр перебрался на Садовое кольцо, где располагается и сейчас. После смерти Сергея Образцова в 1992 году театру было присвоено его имя. Билеты: 400–2000р

Садовая-Самотёчная ул., 3, Москва

Московский концертный зал "Зарядье" История концертного зала «Зарядье» началась в январе 2012 года, когда Владимир Путин предложил создать на месте устаревшей и громоздкой гостиницы «Россия» парковую зону с развитой инфраструктурой и современным концертным залом.

В июле 2015 года был завершён демонтаж конструкций гостиницы и началось строительство нового культурного комплекса. В 2016 году были возведены стены концертного зала, в 2017 началась внутренняя отделка. 8 сентября 2018 года состоялось официальное открытие Зала Зарядье. Открытие посетили первые лица государства, в числе гостей были выдающиеся деятели искусства России и мира. Два первых концертных сезона принесли Залу Зарядье несколько престижных наград. Зал был признан лучшей концертной площадкой года (2019 г.), «Событием года», принял на сцене Большого и Малого зала лучших артистов, дирижёров и музыкантов из разных стран.

ул. Варварка, 6, стр. 4, Москва

Московская хлебная биржа Здание бывшей Хлебной биржи в Москве было построено в 1911 году по проекту архитектора Капитолия Дулина для хлебной биржи.

Сразу после революции в здании разместили Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский дом культуры. В 1918–1920 годах здесь выступал на различных собраниях и митингах В. И. Ленин. После революции здание Хлебной биржи было экспроприировано, здесь разместили Дом коммунистического воспитания — детское учреждение, прообраз будущих домов пионеров. В 1934-35 годах Дом коммунистического воспитания переименовали в Бауманский детский дом культуры, затем он стал называться Бауманским домом пионеров, позднее — Сталинским домом пионеров, Первомайским домом пионеров, Первомайским дворцом пионеров и школьников.

Воспитанниками Дворца пионеров на Спартаковской площади были прославленные советские актеры Лев Дуров, Алла Ларионова и Ролан Быков.

В 1982 году в Дворец пионеров переехал в новое здание, а дом на Спартаковской площади, оставшись без хозяина, постепенно ветшал. В конце концов, ко времени «перестройки» 1990-х здание пришло в такое состояние, что ни Олег Табаков, ни Анатолий Васильев, которым его предлагали, не решились разместить в нем свои театры.

В 1987—1988 гг. здание передают вновь созданному Московскому молодежному экспериментальному театру-студии, «Театру на Спартаковской» — новому творческому объединению, организованному выпускниками театрального училища имени Щепкина 1986 года.

Так открылась новая — театральная — страница истории белокаменного особняка на Спартаковской площади. В настоящее время в здании располагается театр «Модернъ». История театра началась в 1987 году. Тогда Московскому молодежному экспериментальному театру-студии было выделено здание на Спартаковской площади. За всю послевоенную историю в Москве появилось всего несколько новых государственных театров, поэтому театр-студия на Спартаковской стал совершенно уникальным примером: здесь возможность создать самостоятельный театр представилась не прославленным мэтрам сцены, а вчерашним выпускникам училища имени Щепкина.

Билет: от 1000р

Спартаковская площадь, 9/1, Москва

Московский Художественный театр имени А.П. Чехова

Создан в 1898 г. К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко под названием Художественно-Общедоступный театр. С 1901 года - Московский Художественный театр (МХТ), с 1919 года - академический (МХАТ).

(МХТ имени А. П. Чехова) — московский драматический театр, образованный в 1987 году после разделения МХАТ СССР имени Максима Горького на два театра. Театр официально разделился на два: МХАТ имени Максима Горького на Тверском бульваре под руководством Татьяны Дорониной и МХАТ имени Антона Чехова (ещё два года после разделения он тоже носил имя Горького) в Камергерском переулке. Его руководителем был назначен театральный режиссёр, народный артист СССР Олег Ефремов. С 1989 года носит имя Антона Павловича Чехова, одного из своих главных авторов. В 2004 году вернулся к историческому названию «Московский Художественный театр», отказавшись от звания «академический». После смерти О. Ефремова в 2000 г. художественным руководителем МХАТ им. А. П. Чехова стал народный артист СССР Олег Табаков, взявший курс на обновление репертуара и труппы, и привлечение в театр широкого круга зрителей. А это школа МХАТа, которая находится на Тверской д.6, стр.7.

В 2001 году в доме 3-А по Камергерскому переулку была открыта Новая сцена театра, предназначенная для экспериментальных постановок. Театр имеет три сцены: Малая сцена, Основная сцена и Новая сцена. Все три сцены находятся в одном здании.

Художественный руководитель — директор — Константин Юрьевич Хабенский, народный артист Российской Федерации (с 28 октября 2021).

Театр Эстрады Московский театр эстрады (ранее Московский государственный театр эстрады) — московский театр, основанный в 1954 году. С 1961 года расположен в Доме правительства по адресу Берсеневская набережная, дом 20/2. Зрительный зал рассчитан на 1300 человек. В нём проходили выступления эстрадных артистов, спектакли как самого театра, так и других трупп. Закрытый в 2020 году на ремонт театр открыт в октябре 2023 года. Выше фото после ремонта. 5 июня 1954 года в доме 1/29 на Садово-Триумфальной площади, где ранее располагались ресторан «Алькадар» и Театр сатиры, открылся Московский Театр Эстрады по инициативе группы артистов во главе с Николаем Смирновым-Сокольским. Он всегда хотел создать театр, в котором бы ставились театрализованные эстрадные представления. Дело в том, что в 1936 году был закрыт столичный мюзик-холл, и московская эстрада осталась без постоянного помещения для выступлений, поэтому открытие Театра Эстрады стало значимым культурным событием. Сам Смирнов-Сокольский был легендарной фигурой! Вот что он рассказывал: «Меня часто приглашали на приемы. Однажды на банкете в Кремле подозвал меня к себе Сталин и, представляя какому-то иностранному деятелю, сказал: «А это мой шут!» С тех пор мне было дозволено говорить всё! Никто не смел мне делать замечаний». Смирнов-Сокольский был не только автором и исполнителем злободневных сатирических фельетонов, но и библиофилом, собравшим уникальную библиотеку, рыцарем книги.

Постоянной труппы не было — актёров для программ набирали при помощи Всероссийского гастрольно-концертного объединения, а также приглашали из соседних республик. С первых дней работы театра при нём существовал собственный оркестр, созданный музыкантом и композитором Николаем Минхом. Частым гостем в театре был Государственный эстрадный оркестр Леонида Утёсова, сыгравший большую роль в становлении советской музыкальной эстрады — постановки были уникальны для того времени и включали песни, миниатюры, акробатические и хореографические номера. Фото 1965 года

В феврале 1961 года Театр Эстрады переехал в свой нынешний дом — исторический комплекс «Дом на набережной», возведенный в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана. К этому времени кроме помещений на набережной театр имел два летних — в саду «Эрмитаж» и Саду имени Баумана. После переезда сезон открылся программой «Приглашаем на новоселье», которую вели конферансье Борис Брунов и Эмиль Радов. В числе участников были Клавдия Шульженко, Рина Зелёная, Николай Рыкунин. Репертуар — сатирические спектакли и выступления эстрадных артистов. В 1961 году руководителем театра стал оперный и эстрадный режиссёр Иоаким Шароев, в 1964 — Павел Васильев. В театре выступали Юрий Тимошенко и Ефим Березин, Рашид Бейбутов, Арутюн Акопян, Изабелла Юрьева, Марк Бернес, Сергей Захаров и другие артисты, давались оркестровые концерты под управлением Олега Лундстрема, Бориса Ренского, Эдди Рознера, зародился дуэт Марии Мироновой и Александра Менакера.

В театре проводились зарубежные гастроли и различные фестивали с участием Эдит Пиаф, Мирей Матье, Марлен Дитрих, Дин Рид, Сальваторе Адамо, Марина Влади, Жак Брель, Шарль Азнавур, Би Би Кинг, Пьер Ришар, Гленн Хьюз, Жан Татлян…

После смерти Бориса Брунова в 1997 году должность художественного руководителя занял Геннадий Хазанов. С его приходом в театре обновился репертуар, начали ставить драматические спектакли. В 1999 году появилась своя труппа из выпускников Института театрального искусства.

Театр Сатиры Очень интересна история возникновения Театра Сатиры, да и здания, в котором он располагается.

«Смеяться над тем, что смешно, бичевать всё мерзкое, тупое, косное, всё, что уродливым наростом торчит из нового советского быта».

Это – лозунг появившегося в 1923 году Театра сатиры.

Очень интересна история его возникновения, да и здания, в котором он располагается.

Летом 1923 года у группы энтузиастов, состоящей из сатириков журналов «Красный перец» и «Крокодил», режиссёров и актёров театра-кабаре «Летучая мышь» и камерного театра миниатюр «Кривой Джимми» появилась идея организовать сатирический театр. Появилась – приступили. Уже через год вовсю с успехом шли спектакли, основанные на сюжетах из повседневной жизни. Театр находился в Большом Гнездниковском переулке, затем «путешествовал» по Москве -- был и на 1-й Брестской, на Малой Бронной. В годы Великой Отечественной войны, разделившись на бригады, труппа колесила по фронтам.

Затем в популярности театра наступило некое затишье, из которого они вышли благодаря Владимиру Владимировичу Маяковскому.

Эльза Тироле, французская писательница, сестра Лили Брик и одна из возлюбленных поэта, писала в 1950-е годы:

«Много я видела радостного в Москве. Жизнь хорошеет, веселеет… В области искусства особенно порадовала «Баня» в Театре сатиры. Итак, неудача, которую Маяковский потерпел в театре четверть века тому назад, оказалась всего лишь сражением, потерянным на пути к победе: оказалось, что «Баня» великолепно доходит не только до читателя и слушателя, но и до зрителя. Оказалось, что каждое слово диалога перелетает через рампу и попадает в цель без промаха. Доказала это постановка Театра сатиры».

В 1960 году театр перебрался на Триумфальную площадь, а памятник Маяковскому здесь появился немногим раньше. Памятник поэту был заложен на площади Маяковского ещё перед Великой Отечественной войной — в апреле 1940 года. Работа была прервана войной. В начале 1950-х снова объявили конкурс. Выставка проектов памятника прошла в Москве в 1953 году в залах Исторического музея.

Александр Кибальников работал над скульптурой Владимира Маяковского шесть лет, и к 1958 году она была готова. Чтобы выбрать оптимальное расположение памятника на площади Маяковского, был изготовлен его деревянный макет в натуральную величину, который перемещали по площади.

История самого же здания началась в 1911 году. Его построил архитектор Богдан Нилус, мастер московского модерна для семьи цирковых артистов — братьев Никитиных. Цирк просуществовал в этом здании до середины 1920-х годов. Потом там размещались Московский мюзик-холл и Театр оперетты. В начале 1960-х здание перестроили: сделали артистические комнаты, оборудовали наверху репетиционный зал, уложили мраморные полы в вестибюле, на сером фасаде разместили надпись «Театр сатиры» и четыре раскрашенные маски. В прошлом году объявили о том, что здание будет реконструировано, однако купол 1911 года оставят. Публика продолжает любить театр, любить актеров и спектакли. В 2000 году художественным руководителем театра стал народный артист России Александр Анатольевич Ширвиндт. Он сохранил традиции, заложенные основоположниками театра, и добавил игру молодых актеров.

Театр Ленкома

24 апреля 1904 года Совет старейшин Московского Купеческого клуба, кстати, учрежденного еще в далеком 1786 году, одобрил приобретение владения госпожи Александры Ивановны Медокс на Малой Дмитровке за 250 тыс. руб.

Вскоре объявили и конкурс, который хоть и выиграл архитектор Мариан Марианович Перетяткович, но проектировать и строить здание выпало Иллариону Александровичу Иванову-Шицу, получившему третью премию.

Он предложил самый экономичный вариант, а перед таким заманчивым аргументом купцы не смогли устоять. Средства на стройку (обошлась почти в 500 тыс. руб.) шли преимущественно с карточной игры, которая в Купеческом клубе была разрешена. 1910Иванов-Шиц (1865–1937), выпускник Петербургского института гражданских инженеров, по окончании вуза с золотой медалью несколько месяцев провел в путешествиях по европейским странам — Германии, Австрии и Швейцарии, где чрезвычайно увлекся модным стилем ар-нуво. Кстати, Иванов-Шиц был хорошо знаком с Отто Вагнером, лидером Венского сецессиона. Не прошло мимо зодчего и неоклассика и одно из направлений модерна.

Вот именно формы «классицизированного» модерна с нотками Сецессиона Иванов-Шиц и придал зданию Московского купеческого клуба на М. Дмитровке. Ему ассистировал ученик Вячеслав Олтаржевский, будущий, к слову, автор зданий Киевского вокзала, Даниловского универмага и гостиницы «Украина». Композиция фасада роскошного клуба, завершенного башнями-ризалитами, подчинена принципам симметрии. Цоколь отделан рустом, пространство между ризалитами заполнила ионическая колоннада, лепные украшения вполне традиционные для модерна — женские головки-маскароны с отстраненным взглядом. Также в декоративном убранстве здания присутствует линейный и растительный орнамент, кольца, венки и гирлянды.

Но не так долго довелось купцам проводить свой досуг в этих стенах. В январе 1918 года изысканные клубные интерьеры достались «Московской федерации анархистских групп». Алексей Толстой в трилогии «Хождение по мукам» даже описал этот «дом анархии» на Малой Дмитровке, который, впрочем, не просуществовал и трех месяцев.

Его сменила Центральная школа партийной и советской работы. Стены бывшего Купеческого клуба помнят Ленина, выступавшего здесь 2 октября 1920 года, в день открытия III съезда РКСМ. В 1923 году клуб превратился в популярный кинотеатр «Малая Дмитровка, 6» под директорством Михаила Сергеевича Бойтлера. Здесь крутили зарубежные фильмы с участием Бастера Китона, Мэри Пикфорд, Чарли Чаплина, Дугласа Фербенкса.

В 1930 году здание перешло к Московскому ЦентроТРАМу, Театру рабочей молодежи. Актеры в нем были непрофессиональными, преимущественно производственниками. Днем они работали на заводах, а вечером играли в пьесах молодых драматургов, таких как «Зови фабком», «Дай пять», «Страна должна знать» и т. д.

20 февраля 1938 года на здании бывшего Купеческого клуба появилась новая вывеска: Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1990 году театр переименовали в «Ленком», а в 2019-м присвоили имя Марка Захарова, бывшего здесь главным режиссером на протяжении сорока шести лет.

Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя

История театра началась с 1925 года — тогда при Центральном комитете профсоюза железнодорожников был организован «отраслевой» театр, называвшийся Передвижным театром драмы и комедии.

В 1943 году театр получил своё постоянное помещение на улице Казакова, 8а. Это здание дореволюционной постройки — бывшее железнодорожное депо; с 1925 года — клуб, с 1930 года — театр.

7 августа 2012 года новым художественным руководителем театра был назначен Кирилл Серебренников. На базе театра открылся Гоголь-центр. Ну и внутри он тоже намудрил, не хочу даже рассказывать об этом.

В 2021 году художественным руководителем театра был назначен Алексей Агранович.

4 июля 2022 проект «Гоголь-центр» был закрыт.

Новым художественным руководителем МДТ им. Н.В. Гоголя был назначен режиссер Антон Яковлев – лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства за постановку спектаклей «Макбет» в Московском драматическом театре на Малой Бронной и «Лес» в Московском академическом театре сатиры, а также многократный лауреат и номинант премий «Звезда Театрала» и «Золотой софит». Директором стал Александр Бочарников.



Театр Эрмитаж

Своим появлением здание театра «Эрмитаж» в Каретном Ряду обязано Якову Щукину, известному московскому театральному деятелю, основателю сада «Эрмитаж».

В 1918 году театр и сад «Эрмитаж» были национализированы. Осенью 1919 года В. Г. Сахновским здесь был организован Государственный Показательный театр, просуществовавший только один год. С 1921 до весны 1922 года помещение театра занимал Первый рабочий театр Пролеткульта.

В 1924 году здание получил в своё распоряжение театр Московского губернского совета профсоюзов, с 1938 года получивший название Театр имени Моссовета. И размещался здесь вплоть до начала Великой Отечественной войны.

В середине XX века здание переоборудовали в кинотеатр. В 1950-х фасад был перестроен по проекту архитекторов Михаила Посохина и Ашота Мндоянца. Главным новшеством стала колоннада, которая формирует пространство открытого дворика перед парадным входом. В 1962 году здание в Каретном Ряду передали Театру миниатюр, возрождённому за три года до этого, первоначально труппа выступала в Центральном доме культуры железнодорожников. В этом театре с постановкой миниатюры Бориса Ласкина «Благородный поступок» состоялся режиссёрский дебют Марка Захарова. В 1961-1968-м должность худрука занимал режиссёр Владимир Поляков, при котором в театре, наряду с обычными эстрадными миниатюрами, начался показ «больших» спектаклей. В 1978 году был осуществлён ремонт интерьеров театра. Наиболее примечательным новшеством стали фарфоровые люстры, выполненные по эскизам художника Н. Бровченко. Несмотря на то, что в настоящее время историческое здание театра в Каретном ряду закрыто на ремонт и реконструкцию, с 2016 года театр временно обосновался на другой площадке по адресу Новый Арбат 11, где сумел практически полностью восстановить свой репертуар и выпустить ряд новых спектаклей.

Театр на Трубной «Театр на Трубной» — драматический театр, созданный в 1989 году.

История здания, в котором располагается театр, начинается в 1816 году, когда на этом месте был возведён первый каменный дом. Он принадлежал купеческой жене Катерине Ивановне Соколовой и её брату мещанину Виноградову. Во второй половине XIX века участок на месте примыкания Петровского бульвара к Трубной площади находился во владении купца I гильдии Якова Пегова. В 1864 году купец совместно с кулинаром Люсьеном Оливье открыл на месте кабака трактир-ресторан «Эрмитаж». В здании ресторана также располагались гостиница и бани.

В 1917 году ресторан «Эрмитаж» закрыли. Через некоторое время ресторан снова открыли. Окончательно «Эрмитаж» был закрыт в начале 1920-х годов. В 1989 году в здании был открыт московский театр «Школа современной пьесы». Билет: от 1100р

Неглинная ул., 29, стр. 5, Москва

Концертный зал «Москонцерт» Концертный зал «Москонцерт» был основан 25 января 1931 года как Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий, которое стало предшественником современной организации.

В годы Великой Отечественной войны артисты «Москонцерта», включая таких знаменитостей как Л. Русланова, Л. Утёсов, К. Шульженко, выступали на фронте и в госпиталях.

В 2015 году организации было передано историческое здание на Пушечной улице, ранее занимавшееся рестораном «Альпийская роза» и Домом учителя с 1935 года.

Билет: от 200р

Пушечная ул., 4, стр. 2, Москва

Московский театр на досках Московский театр «На досках» был основан в 1971 году как студенческая драматическая студия в Московском геологоразведочном институте (МГРИ) благодаря усилиям студента геофизического факультета Сергея Кургиняна.

В 1986 году театр получил статус государственного и стал одним из четырёх московских театров-студий, участвующих в эксперименте «Театр-студия на коллективном подряде». Театр активно гастролировал как по России, так и за границей, получая признание за спектакли, такие как «Жду любви» по рассказам Василия Шукшина и «Экзерсисы», основанные на произведениях Александра Пушкина, Николая Гоголя и Антона Чехова.

Одной из традиций театра стало обсуждение спектаклей с зрителями, охватывающее широкий спектр тем, выходящих за пределы театральной сферы.

Билет: от 300р

Садовая-Кудринская ул., 22, стр. 1, Москва

Доходный дом А. А. Бахрушина Год постройки: 1896. Архитектор: А. Л. Обер. Стиль: эклектика.

В разные годы в доме жили и работали: поэты С. А. Есенин и А. Б. Мариенгоф, артисты М. И. Бабанова и Д. Н. Орлов, пианист К. Н. Игумнов.

На стене дома установлена мемориальная доска Есенину, на которой надпись гласит, что «здесь с 1918-го по 1923-й год проживал и работал поэт С. Есенин».

В 1926 году прошла реконструкция здания по проекту В. А. Дьяконова.

Но я привела этот дом не ошибочно. Дело в том, что в доме размещается детский театр. Сейчас в доме работает детский театр «А-Я».

Билеты: 800 -1100р

Петровский переулок, 5с9, Москва

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В прошлой теме я говорила о нём, но тут нашлись очень хорошие фото, поэтому повторюсь. Старейший отечественный цирк, расположенный в самом сердце Москвы, на Цветном бульваре. Цирк был основан в 1880 году потомственным цирковым артистом Альбертом Саламонским. На открытии цирка выступали такие известные артисты как Фредди Саламонский, братья Паскали, госпожа Труцци, Генриетта. Цирк не утратил свою величавость и до сих пор поддерживает марку площадки для качественных цирковых шоу. Основной особенностью цирка были и остаются юмористические выступления. Сам Саламонский не мог представить развлекательную программу без клоунов.

После революции в 1919 году цирк был национализирован и переименован в Первый государственный.

В 1983 году руководителем цирка назначили Юрия Никулина — советского клоуна и киноактёра, который к тому времени проработал там 36 лет. Благодаря его усилиям здание перестроили — за целый век оно сильно обветшало и не могло вместить всё необходимое для современных представлений. Самым излюбленным артистом для зрителей стал Юрий Никулин. Поэтому в 1996 году к юбилею Юрия Владимировича, цирк назвали в его честь.

Большой Московский государственный цирк Он тоже был, но есть новость. Она ниже. Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского открылся 30 апреля 1971 года.

Идея его создания возникла в 1950-х годах, когда быстро растущее население столицы и увеличивающийся поток туристов потребовали новых культурных объектов.

Проект разработал Степан Сатунц совместно с архитекторами Ефимом Вулыхом и Яковом Белопольским. Для строительства был выбран участок в районе Воробьёвых гор.

Цирк стал знаковым местом, представив более сотни программ и приняв на своей арене легендарных клоунов, таких как Юрий Никулин, Карандаш и Олег Попов.

Да вот только недавно я столкнулась с известием, что его хотят снести. Не реконсторуировать, а снести и построить на его месте многофункциональный комплекс. Цирк на проспекте Вернадского в Москве могут снести из-за того, что он якобы устарел. Уже даже конкурс объявили...

Билет: от 600р

просп. Вернадского, 7, Москва

Театр на Малой Ордынке. Малая Ордынка — одна из старейших улиц исторического Замоскворечья. Здание театра построено в стиле модерн и отличается изысканными архитектурными деталями и гармоничными пропорциями.

Дом был построен в 1912 году для «Товарищества Учительского института», в котором подготавливались школьные учителя. Средства на строительство здания для Товарищества собирали по всей стране, продавая открытки с видами памятников и изображениями произведений мирового искусства. Большую часть средств на возведение дома всё же предоставили благотворители. Но сумма сбора от продаж открыток позволила купить библиотеку и меблировку для этого учреждения. Торжественное открытие «Учительского дома» состоялось 12 января 1912 года. Сценическая площадка дома Товарищества была оборудована по последнему слову техники так, что бенефисные спектакли Малого театра часто повторялись на «учительской площадке».

В середине XX века в здании на Малой Ордынке был расположен военкомат Москворецкого района Москвы, а затем в 70-80-е годы — оркестр при клубе Первой образцовой типографии имени Андрея Жданова. В самой типографии печатались издания классиков русской литературы, «Всеобщий русский календарь», отрывные календари, учебники, а в 1920-26 гг. — первое собрание сочинений В.И. Ленина. В 1990-х в здании располагалось Электромонтажное училище, а затем - клуб завода «Гознак» и «Театр Комедии». С 2004 года здание Театра на Малой Ордынке стало важной частью культурной жизни Москвы. При театре многие годы работает Детский театральный центр, где дети изучают актерское мастерство и другие дисциплины. Впоследствии выпускники поступают в лучшие театральные вузы страны.

Адрес: ул. Малая Ордынка, д.31, стр.1

Театр П.Ф. Секретарёва Здание принадлежало семье потомственных высокопоставленных чиновников Секретарёвых. В 1860–1892 годах статский советник П. Ф. Секретарёв устроил здесь в собственном доме небольшой частный театр. Идея создать театр была подсказана Секретарёву А. Н. Островским и мужем его сестры Н. И. Давыдовым.

В Секретаревском театре разыгрывались пьесы, которые не могли появиться на казенной императорской сцене. Вместе с профессиональными актерами играли любители. Зрительный зал имел в высоту два этажа и все приметы настоящего театра: партер, ярусы, ложи, галёрку, оркестр и кулисы.

В Секретаревке начинали играть такие в будущем известные актеры, как Н. Рощин-Инсаров, А. Артем, Н. Музиль, М. Писарев. Здесь играл Савва Мамонтов, начинал свою театральную жизнь Станиславский. Кстати, именно здесь он заимствовал этот псевдоним у Алексея Федоровича Маркова, который после получения диплома врача перестал играть в театре. Позднее помещение театра арендовало «Общество искусства и литературы» с театральной школой при нем, организованное в 1888 году оперным певцом Ф. Комиссаржевским, художником Ф. Соллогубом, режиссерами А. Федотовым и К. Станиславским.

В 1892 г. Секретаревка перестала существовать, дом перешел к доктору А. Корнилову, устроившему тут водолечебницу. Здесь же до советской власти находился и скромный, содержавшийся на частные средства Противоалкогольный музей столичного Попечительства о народной трезвости. Этот дом имел отношение и к становлению армянского театра: многие армянские студенты отсюда перешли на профессиональную сцену. С 1917 по 1924 год зал использовался еврейским театром «Габима», где педагогом был Евгений Вахтангов.

Нижний Кисловский пер., 6, стр. 2, Центральный административный округ, Пресненский район, Москва

Театр-Сцена Мельников Театр — Сцена «Мельников» на улице Стромынка был основан театральным режиссёром Романом Виктюком в 1991 году как частный авторский театр.

Открытие театра состоялось с постановкой пьесы Дэвида Хенри Хвана «М. Баттерфляй».

В 1996 году театр стал государственным и переехал в здание бывшего Дома культуры имени И. В. Русакова, памятник конструктивизма. После длительных гастролей и временного переезда на различные площадки, театр вновь открылся 28 октября 2016 года, в 80-летний юбилей Романа Виктюка, спектаклем «И вдруг минувшим летом» по пьесе Теннесси Уильямса.

8 июля 2024 года театр был переименован в Театр — Сцена «Мельников» в честь архитектора Константина Мельникова, создателя здания. Театр - вечен, а вот имена проходящи...

Билеты: от 200р

ул. Стромынка, 6, Москва

Жилой дом XIX века Жилой дом XIX века является объектом культурного наследия федерального значения.

В 2016 году в здании была проведена комплексная реставрация, а в 2018 году его адаптировали для современного использования.

В ходе последних работ была обнаружена старая ванна, которая, согласно исследованиям, использовалась доктором Редлихом в водолечебнице, функционировавшей в доме.

Ванна была отреставрирована и сейчас выставлена под стеклом.

В 2013 году здание передали Театру Наций для создания театрального квартала. О самом Театре Наций я рассказывала в прошлый раз.

Билет: от 500р

Страстной бул., 12, стр. 2, Москва

Театр для рабочих В XIX веке здесь находилась знаменитая на всю Россию золотоканительная фабрика семьи Алексеевых, семьи, где в 1863 году родился Константин Алексеев, в мировом искусстве известный под фамилией Станиславский. Станиславский руководил фабрикой с 1892 по 1917 год, он-то и открыл на её территории театр для рабочих. В 1904 году для театра было выстроено небольшое здание во дворе, где он проработал до 1909 года, после чего корпус приспособили под нужды кабельного завода.

После 1917 года завод был национализирован и получил имя «Электропровод». В 1990-е годы производство было прекращено, а территория отдана под бизнес-центр. Два самых ценных корпуса (являющиеся объектами культурного наследия) были отреставрированы, а на месте остальных построены новые офисные здания.

В театральном корпусе разместилась «Студия театрального искусства» Сергея Женовача.

Билет (в театр): от 500р

ул. Станиславского, 21, стр. 7, Москва

Башмет-центр в особняке Новиковых Особняк был построен в 1907 году по заказу сыновей купца Василия Новикова.

1915 году особняк был куплен Клавдией Свешниковой, которая добавила оранжерею и частично перестроила дом по проекту Сергея Воскресенского, что придало зданию готические черты.

В советское время в здании размещались различные детские учреждения, включая Дом пионеров и Центр досуга. В 1990-х годах на территории двора было построено административное здание, а сам особняк потерял некоторые декоративные элементы. С начала 2020-х годов здесь находится «Башмет-центр», общественная организация, поддерживающая деятелей искусств и молодежное творчество. Особняк имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Попасть в особняк Новиковых-Свешниковой можно, придя на мероприятия, которые проводятся в "Башмет-центре". Билет: 1000–1500р (Стоимость билетов на спектакли в театре «Бэби-опера»)

улица Большая Полянка, 45, Москва

В Москве открыли Новый театр. Совсем Новый. Ну очень Новый! В Москве свершилось событие, которого не было много лет. В старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых, украшенной гербом с девизом "Вера и честь", открылся новый театр. "Новый театр" - именно так он и называется. Его художественным руководителем стал Эдуард Бояков.

Мы заходим под своды старинного особняка, портал которого поддерживают атланты. Они встречают зрителя первыми. И ты заходишь, такой ультрасовременный, но они смотрят на тебя проницательным взглядом и говорят: "Дружок, оставь свои гаджеты в кармане и оглянись по сторонам. Ты пришёл не просто в особняк, а в историю, где ей пропитан каждый камень. Хотя нет... Доставай свою мобилу и фотографируй уникальные интерьеры особняка, вход в который для простых граждан был закрыт много лет". И ты такой заходишь и вауууу... Красота-то какая. (Могу точно это подтвердить, поскольку я там была как-то на презентации одного мероприятия по приглашению. Для этого мероприятия фирма арендовала это строение.)

И руки сами тянутся к телефону, и ты фотографируешь и селфишься на фоне старинных интерьеров. А атланты подмигивают: "Ну вот теперь ты молодец!"