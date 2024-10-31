80 лет назад завершилась битва за Заполярье

Оборона Заполярья (Битва за Заполярье) — военные действия войск Северного, затем Карельского фронта, а также сил Северного флота и Беломорской военной флотилии ВМФ СССР против немецких и финских войск в Мурманской области, Беломорской Карелии, на Баренцевом, Белом и Карском морях в июне 1941 — сентябре 1944 года.

Немецкое командование планировало захватить важный стратегический пункт на Севере СССР — Мурманск, перерезав Кировскую железную дорогу, разгромить пункты базирования Северного флота ВМФ СССР и завладеть Кольским заливом.

Боевые действия разделялись на три периода:

Июнь — октябрь 1941 года. Войска Северного фронта вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника на мурманском и Кандалакшском направлениях.

Конец 1941 — сентябрь 1944 года. Войска обеих сторон находились в обороне, вели бои местного значения, совершенствовали свои позиции в инженерном отношении.

Сентябрь — октябрь 1944 года. Войска Карельского фронта в тесном взаимодействии с кораблями, частями и авиацией Северного флота разгромили основные силы 20-й немецко-фашистской горной армии, освободили от врага временно оккупированные территории Северной Карелии, Мурманской области, район Печенги и северные районы Норвегии.

Итог обороны Заполярья — победа СССР, захват Петсамо, Киркенеса и района горно-рудных разработок Колосйоки советскими войсками.

Место: Мурманская область, Беломорская Карелия, Петсамо, Финнмарк

Дата: 29 июня 1941 года

Командующие: Кирилл Мерецков, Валериан Фролов, Арсений Головко Источник: Яндекс-Нейро

Героическая оборона советского Заполярья

Героическая оборона советского Заполярья во время Великой Отечественной войны длилась около четырех лет и стала одним из важнейших этапов противостояния с фашистской Германией. Мурманск был единственным незамерзающим северным портом, через который осуществлялись поставки грузов и вооружения. Потеря города могла бы нанести тяжелый удар по всему флоту СССР и ухудшить снабжение блокадного Ленинграда.

На Кольском полуострове советские солдаты проявили себя настоящими героями. На Мурманск было совершено около 800 авиационных налетов, сброшено свыше 180 000 бомб. Но Красная Армия выстояла. Общие потери Третьего рейха и их союзников составили около 100 000 солдат и офицеров, 2000 самолётов и более 800 морских судов разного назначения.

Для всего мира героическая оборона Заполярья стала символом самоотверженности и стойкости советских войск, которые несмотря на тяжелейшие условия субарктического климата, смогли сокрушить врага.

Битва за Заполярье Летчики СССР перед боевым вылетом на одном из военных аэродромов на Кольском полуострове зимой 1941 года. Фото: ТАСС-Евгений Халдей

Битва за Заполярье, которая проходила во время Великой Отечественной войны с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года, является одной из значимых боевых операций на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо.

Важнейшей целью немецкого командования было захватить Кольский полуостров и перерезать Кировскую железную дорогу, что могло нанести серьезный удар по советским снабженческим линиям. Кроме того, финская сторона также имела интерес в захвате Кольского полуострова. В ответ на эти угрозы советская 14-я армия под командованием Валериана Фролова вступила в сражение.

Серьезнейшим препятствием, с которыми столкнулись советские войска, были местные климатические условия, которые создавали сложности для передвижения и ведения боевых действий. Однако, несмотря на эти трудности, советские войска смогли противостоять противнику и отстоять свои позиции.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Зимой в Заполярье выпадает обильное количество снега, что затрудняло передвижение техники и войск в целом. Экстремальные морозы вызывали поломку оборудования и создавали угрозу для жизни и здоровья солдат. Температурные колебания и ветра также вызывали трудности при обеспечении нормальных условий обороны. Зимой в Заполярье длительные ночи и укороченный световой день осложняют выполнение задач и негативно сказываются на психологическом состоянии военнослужащих. Заполярные территории часто являются слабо освоенными и малонаселенными, что создавало трудности с доставкой и обеспечением войск.

Советские морские пехотинцы на полуострове Рыбачий во время обороны Заполярья. Фото: ТАСС-Евгений Халдей

В 1944 году началась Петсамо-Киркенесская операция, которая стала решающим этапом в битве за Заполярье. Целью этой операции было освобождение Заполярья и оказание помощи Норвегии. Советские войска смогли успешно прорвать оборону противника и освободить районы Заполярья. Эта победа имела большое значение как с точки зрения военной стратегии, так и с точки зрения поддержки союзников.

Однако за победу в этой битве пришлось заплатить высокую цену. Потери советских воинов составили около 17 тысяч человек. Эта битва стала одной из самых кровопролитных и трудных военных операций на севере Советского Союза.За все время боев на Кольском полуострове силы немцев и их союзников потеряли значительное количество ресурсов и военного оборудования. По оценкам историков, потери превысили 100 тысяч солдат и офицеров, а также более 2000 самолетов и 800 боевых и транспортных судов.

Потеря такого количества людей и техники существенно подорвала боеспособность вражеской группировки на Заполярье. Советское сопротивление оказалось несгибаемым. Одной из главных причин наших успехов стало значительно более лучшая подготовка к суровым арктическим условиям.Важную роль в успешных действиях на северном театре ВОВ сыграл советский флот. В ходе ожесточенных боев флот СССР потопил 156 вражеских кораблей и судов, а морская авиация сбила 125 вражеских самолетов.

Красная Армия на Заполярье сражалась с непреклонностью, даже при крайне сложных условиях, таких как сильные морозы и непрерывная полночная тьма в зимние месяцы. Благодаря твердости, отваге и героизму солдат и офицеров, северная группировка стран Оси была полностью разбита. Памятник защитникам Заполярья в Мурманске. Фото: Lev Fedoseyev/TASS

В итоге, битва за Заполярье стала символом героизма советских войск в условиях суровой северной зимы. Она показала, что ни плохие климатические условия, ни сильный противник не смогли сломить дух советских солдат. Эта победа имела большое значение для обороны Северного фланга и укрепления позиций СССР во время Великой Отечественной войны.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», является важным мемориальным комплексом в городе Мурманске. Он посвящен памяти защитникам Советского Заполярья, которые сражались во время Великой Отечественной войны. Мемориал имеет статус объекта культурного наследия Российской Федерации регионального значения. Это означает, что его сохранение и охрана являются приоритетными задачами для государства. Памятник был открыт в 1974 году и с тех пор стал неотъемлемой частью городского ландшафта. На месте мемориала установлен памятник высотой более 42 метров, изображающий скульптуру советского солдата, который стоит на скале и смотрит в фарватер Мурманского залива. Этот памятник стал символом героизма и отваги советских воинов, которые отстояли Советское Заполярье во время Великой Отечественной войны.

https://www.osnmedia.ru/1000/geroicheskaya-oborona-sovetskogo-zapolyarya/

1 ноября 1944 года Завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны

Заполярье. Война на скалах

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